Онлайн-кассы: для кого обязательство наступает 1 июля, и кто может его обойти с помощью самозанятости?

1 июля будет завершена кассовая реформа. Все отсрочки прекращают действовать, и некоторым ИП придется оснащать бизнес новым оборудованием. А можно ли совершить налоговый маневр и избежать покупки кассы? Разберем подробнее.

Кто обязан перейти на онлайн-кассы с 1 июля

Отсрочка по переходу на онлайн-кассы заканчивается для ИП, которые:

не имеют работников, нанятых по трудовому договору;

продают изделия собственного изготовления, выполняют работы или оказывают услуги населению.

Например: если ИП собственными силами изготавливает мебель, шьет игрушки или печет торты, то с 1 июля он будет обязан выдавать клиентам кассовые чеки.

Система налогообложения в данном случае не важна. Применяет ИП общую систему или работает на спецрежиме (УСН, ЕСХН, патенте) — переход на применение онлайн-касс неизбежен.

Однако из любого правила есть исключения.

Когда ИП может перейти на самозанятость

С 2019 года заработал новый налоговый спецрежим «Налог на профессиональный доход». Перейти на него могут не только обычные физлица, но и индивидуальные предприниматели. Причем не только россияне, но и граждане Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, если они ведут деятельность на территории РФ.

На этом режиме покупать онлайн-кассу или любое другое спецоборудование не потребуется. Чеки для покупателей и заказчиков услуг формирует специальное приложение «Мой налог». Самозанятые устанавливают его на свой смартфон или планшет.

Оформленный через приложение чек можно отправить электронно, передать на бумажном носителе или дать возможность клиенту считать QR-код своим мобильным устройством.

Казалось бы, вот оно — идеальное решение. Но не все так просто.

Этот режим подойдет не всем ИП, так как для его применения установлен ряд ограничений:

1. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн. рублей.

2. Запрещено нанимать работников по трудовым договорам.

Отметим, что на исполнителей по договорам ГПХ, это требование не распространяется. Но важно понимать, что подмена трудовых отношений гражданско-правовыми может повлечь санкции со стороны инспекции по труду и налоговых органов.

3. Нельзя применять режим при ведении следующих видов деятельности:

перепродажа любых товаров, кроме изделий собственного изготовления;

продажа подакцизной продукции или товаров, подлежащих маркировке;

работа на основании договоров комиссии, поручения или агентских договоров;

Исключение: оказание услуг по доставке товаров и приему платежей за эти товары в интересах других лиц.

добыча и реализация полезных ископаемых;

государственная или муниципальная служба.

Исключение: сдача жилья в аренду.

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Как ИП перейти на режим для самозанятых

Если НПД предпринимателю подходит, то для смены режима нужно выполнить ряд действий.

Встать на учет в качестве плательщика НПД

Сегодня ИП доступно несколько вариантов регистрации:

через приложение «Мой налог»;

через личный кабинет на портале ФНС;

через специальные приложения банков.

Регистрация происходит быстро, налоговики поставят ИП на учет в тот же день.

Отказаться от применения другого налогового режима

Режим для самозанятых нельзя совмещать с другими системами налогообложения. Снятие с общего режима происходит автоматически. Поэтому, если ИП применял ОСНО, никаких дополнительных действий от него не требуется.

А вот от применения спецрежимов нужно официально отказаться.

Если ИП применял УСН или ЕСХН, ему нужно подать в налоговую инспекцию уведомление об отказе от спецрежима:

по форме № 26.2-8, если ИП уходит с УСН;

по форме № 26.1-7, если ИП уходит с ЕСХН.

Подать уведомление нужно в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого.

Обратите внимание: важно не забыть вовремя уплатить налоги и сдать последние декларации по режиму, который применялся до перехода на НПД.

Отказ от патентной системы при переходе на НПД законодательством не предусмотрен. Но так как совмещать самозанятость с другим режимом нельзя, у ИП есть два варианта:

Дождаться окончания срока действия патента и перейти на НПД. Отказаться от патента досрочно, путем подачи уведомления по форме № 26.5-4.