5 пунктов из оперативной сводки про онлайн-кассы: ИП с отсрочкой, выездные проверки и другое

54-ФЗ продолжает волновать предпринимателей. До 1 июля многим из них предстоит перейти на работу с онлайн-кассами. Но несмотря на постоянные разъяснения, вопросов меньше не становится. Как всегда, отвечаем на ваши горячие запросы и упрощаем вам работу.

Могут ли предприниматели без сотрудников продолжать работать без кассы?

Нет. Эта отсрочка действует до 1 июля 2021 года и только для бизнесменов, оказывающих услуги самостоятельно или продающих товары собственного производства.

Кроме самого кассового аппарата вам потребуется кассовая программа. Бесплатное приложение МойСклад полностью выполняет требования 54-ФЗ, в том числе указание полного наименования товара в чеке. Не дожидайтесь последнего дня, скачивайте его прямо сейчас по этой ссылке.

Какой штраф ждет предпринимателя, если выяснится, что он работает без онлайн-кассы?

Оказывается КоАП не предусматривает наказания за подобное нарушение. Но не все так радужно. Штраф от 5 000 до 10 000 рублей выписывают за применение онлайн-кассы, не соответствующей требования 54-ФЗ.

Отдельные статьи кодекса содержат штрафы за:

Неприменение онлайн-кассы для тех, кто обязан работать с ней.

Невыдачу чека.

Непробитие чека на онлайн-кассе.

Отсутствие номенклатуры в чеке.

Нарушение использования онлайн-кассы.

В 2020 году ожидалась отмена 54-ФЗ и переезд всех его норм напрямую в налоговый кодекс, что привело бы к увеличению штрафных поводов. Мы внимательно следим за новостями и держим руку на пульсе, чтобы первыми объяснить вам, как работать в новых условиях. О действующих штрафных санкциях подробнее мы писали здесь.

Правда, что только услуги можно оказывать без касс?

Да и не только услуги, но и продажу некоторых товаров при соблюдении особых условий. Список освобожденных можно найти в отдельной статье. Перечислим тех, кто независимо от выбранной системы налогообложения могут не применять онлайн-кассу:

Продавцы бумажных газет и журналов на бумажном носителе, а также сопутствующих товаров газетных киосках.

Предприниматели, которые обеспечивают питанием учеников и работников образовательных организаций.

Торговцы на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах.

Предприниматели торгующие с колес, из тележек или с рук, разносят продовольственные и непродовольственные товары.

Продавцы безалкогольных напитков, кваса, растительного масла, молока и питьевой водой из цистерн в розлив, а также керосина.

Рыбаки и продавцы живой рыбы.

Нужна ли касса интернет-магазину?

Если вы торгуете только дистанционно, то покупка физической кассы вам не требуется. Например, если она работает удаленно в дата-центре. Но если предполагается, что вы будете торговать и в сети, и офлайн, то онлайн-касса нужна.

Продажа маркированной одежды требует выполнения особых техусловий. Для обязательного перехода на ФФД 1.2 нужно ли менять кассовый аппарат?

Нет, не нужно. Достаточно установить в ваш аппарат фискальный накопитель, который работает с новым форматом. Тогда онлайн-касса будет выполнять все необходимые действия:

обрабатывать и отвечать на запросы о кодах маркировки;

отправлять уведомление о реализации товара;

формировать ответную квитанцию на уведомление.

Подробнее о требованиях ФФД 1.2.

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