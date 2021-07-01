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Кому нужно менять кассу, а кому - фискальный накопитель: 54-ФЗ и ФФД 1.2

Для рубрики Онлайн-кассы
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1 июля вступают в силу новые правила для ИП, которые работают без сотрудников. А с 6 августа все продавцы маркированных товаров должны перейти на новый формат фискальных документов. Рассказываем, что изменилось для ИП, как подключиться к ОФД и зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС. Вместе с экспертом компании АТОЛ обсуждаем, что такое ФФД 1.2, зачем и когда переходить на него тем, кто торгует товарами с маркировкой, и что делать с онлайн-кассой всем остальным. Смотрите запись вебинара!

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Что вы узнаете из вебинара

1. Кому нужна онлайн-касса с 1 июля 2021 года и как с ней работать:

  • Новые правила для ИП в области применения онлайн-касс. Обзор поправок в 54-ФЗ.
  • Как реализованы требования 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров в сервисе МойСклад.
  • Как розница может экономить на расходах с помощью автоматизации: облачные чеки и QR-платежи в МоемСкладе, акции и бонусы для ваших клиентов и многое другое.

2. ФФД 1.2: как подготовить онлайн-кассу к новым требованиям с 6 августа:

  • Формат фискальных данных (ФФД): что это такое и зачем он нужен.
  • Как продавать маркированные товары по новым правилам.
  • Кому необходимо перейти на ФФД 1.2 до 6 августа 2021 года, что делать с фискальным накопителем.
  • Как обновить онлайн-кассу, не останавливая работу магазина.

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Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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