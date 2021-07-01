Кому нужно менять кассу, а кому - фискальный накопитель: 54-ФЗ и ФФД 1.2

1 июля вступают в силу новые правила для ИП, которые работают без сотрудников. А с 6 августа все продавцы маркированных товаров должны перейти на новый формат фискальных документов. Рассказываем, что изменилось для ИП, как подключиться к ОФД и зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС. Вместе с экспертом компании АТОЛ обсуждаем, что такое ФФД 1.2, зачем и когда переходить на него тем, кто торгует товарами с маркировкой, и что делать с онлайн-кассой всем остальным. Смотрите запись вебинара!
Что вы узнаете из вебинара
1. Кому нужна онлайн-касса с 1 июля 2021 года и как с ней работать:
- Новые правила для ИП в области применения онлайн-касс. Обзор поправок в 54-ФЗ.
- Как реализованы требования 54-ФЗ и обязательной маркировки товаров в сервисе МойСклад.
- Как розница может экономить на расходах с помощью автоматизации: облачные чеки и QR-платежи в МоемСкладе, акции и бонусы для ваших клиентов и многое другое.
2. ФФД 1.2: как подготовить онлайн-кассу к новым требованиям с 6 августа:
- Формат фискальных данных (ФФД): что это такое и зачем он нужен.
- Как продавать маркированные товары по новым правилам.
- Кому необходимо перейти на ФФД 1.2 до 6 августа 2021 года, что делать с фискальным накопителем.
- Как обновить онлайн-кассу, не останавливая работу магазина.