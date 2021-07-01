5 вопросов о маркировке от продавцов мороженого, сыра и воды

По хорошей сложившейся традиции мы ответим на самые насущные и злободневные вопросы, касающиеся изменений в правилах маркировки.

С 1 июня 2021 стартовал очередной этап маркировки, какие товары приняли эстафету?

Под правительственный контроль попали сыры, мороженое и пищевой лед, он же фруктовый лед, имеющий в составе хотя бы грамм молока.

Все, начиная от производителей и оптовиков и заканчивая розничными продавцами и общепитом, обязаны маркировать соответствующую продукцию.

Отсрочку до 1 декабря 2022 получили фермеры, самостоятельно реализующие собственную продукцию. Подробнее.

Производители обязаны после изготовления наносить маркировку, таким образом вводить в оборот. Оптовики через операторов электронного документооборота регистрируют передачу товаров в розницу.

Продавцы регистрируют получение маркированного товара. Розничные магазины списывают его после пробития чека по онлайн-кассе, а предприятия общественного питания выводят товары из оборота до приготовления блюд.

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Каким образом маркировать весовую продукцию?

Работу продавцов в торговом зале упростили. Поэтому если голову сыра или ведро творога расфасовать непосредственно на месте продажи, отдельные маркировочные коды на нарезку, куски и пакеты наклеивать не надо.

Для порционного мороженого, например, для шариков в вафельных рожках, искать, куда наклеить код, не нужно: такое мороженое не маркируется.

Что делать с остатками маркируемой продукции, полученной до 1 июня 2021?

Наносить коды на остатки сыров и другой молочной продукции не придется. Регистрировать их вывод из оборота не нужно. Ограничением по времени нахождения в продаже без маркировки для них является срок годности.

Как вернуть в оборот молочную продукцию, которую вернул покупатель?

Система мониторинга не позволит вам это сделать, потому что проданные маркировочные коды навсегда покидают оборот. Согласно закону «О защите прав потребителей» магазин может принять обратно и вернуть деньги только за испорченную молочную продукцию, которую выставлять обратно на витрину нельзя, как и возвращать в оборот.

Когда маркировка воды обретет обязательный характер, ведь эксперимент уже почти завершился?

Эксперимент с маркировкой воды длится уже с 1 апреля 2020, и до сих пор не известны сроки окончания этой тренировки.

Только после того, как все участники рынка бутилированной воды организуют производственные линии для маркировки по новым правилам, будет объявлен старт. А чтобы его не пропустить, обязательно следите за новостями в нашем блоге.

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