Новый формат передачи фискальных данных: что изменится с 6 августа

Появился новый формат ФД под номером версии 1.2. Кому и когда предстоит переходить на усовершенствованный формат, разберемся в сегодняшней статье.

На что влияет формат фискальных данных (ФФД)

Все документы, которые выдает и создает онлайн-касса, содержат фискальные данные. Чтобы налоговая могла понять, какие действия происходят на кассе, документы должны быть созданы в едином формате в соответствии с техническим нормативом.

Очередная версия ФД разработана для фискального накопителя, установленного в онлайн-кассе. Если модель ККТ входит в список тех, которые поддерживают ФФД 1.2, то покупать новое оборудование не потребуется, в худшем случае — перепрошить ПО. ФН, поддерживающий формат 1.2, сможет формировать реквизиты чека по новым требованиям, которые коснутся продавцов маркированной продукции.

Напомним, что к такой продукции относятся табак и АТП, одежда, обувь, домашний текстиль, фотооборудование, духи и шины, молоко, питьевая вода и велосипеды. С каждым годом список расширяется: проверьте, когда требования по маркировке начинают действовать для товаров, которыми вы торгуете.

Все остальные продавцы могут продолжить работу на имеющемся фискальном накопителе.

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Чем отличается новая версия ФД

Появление нового формата было запланировано еще в 2019 году. Его предназначение — замкнуть цепочку движения маркированной продукции. Продавцы данной продукции отчитываются перед «Честным знаком» о выбытии товаров из оборота, сканируя двумерный штрихкод DataMatrix.

Однако при продаже онлайн-касса с действующими версиями ФФД 1.05 и 1.1 на фискальных накопителях не может сформировать запрос с цифровым кодом и уведомить «Честный знак» о реализации конечному потребителю. Это нарушение исправляет последняя версия 1.2.

Благодаря всестороннему контролю полностью исключается возможность продажи поддельной, например, обуви или одежды. Каждая единица продукции защищена кодом маркировки, который содержит идентификационные данные о настоящем производителе.

Какие фискальные документы формирует новый накопитель

В отличие от прежних версий новый формат позволяет взаимодействовать с «Честным знаком», для этого формируются следующие документы:

запрос о коде маркировки;

ответ на запрос;

уведомление о реализации товара, который подлежит маркировке;

квитанция на уведомление.

Все эти документы получает оператор фискальных данных, только передает их не в налоговую, а в «Честный знак». При этом участие кассира в этом автоматическом процессе не требуется, поэтому он не сможет увидеть и отменить отправленные фискальные документы.

При совершении продажи ФН отправит запрос о коде маркировки. В памяти накопителя он будет храниться, пока не придет ответ от «Честного знака», или не будет отменен чек. Ответ может быть как положительным (результат = 1), так и отрицательным (результат = 0). При этом продажа не будет остановлена. На последнем этапе реализации товара, заметив отрицательный результат проверки, кассир может отменить продажу с неправильной маркировкой, чтобы избежать штрафа.

Стоит отметить, что фискальные документы формируются и отправляются только при наличии интернет-соединения. В оффлайн-режиме проверку кода маркировки может выполнить сам ФН, при условии, что код проверки есть в самом коде маркировки.

ФН в формате 1.2 изменит реквизиты чека

Изменения коснутся не только продавцов маркированных товаров.

1. В электронном чеке появится дата и время совершения операции, а также ее идентификатор.

2. При расчетах между юридическими лицами в электронном чеке появится реквизит сведения о покупателе, в котором указывается его адрес. При выплате выигрыша в лотерею и страховых выплатах в этом реквизите должны быть указаны:

дата рождения;

гражданство;

код вида документа, удостоверяющего личность;

данные документа, удостоверяющего личность.

3. Чек с маркированным товаром будет содержать отраслевой реквизит, который присваивается либо к отдельной позиции, либо ко всему чеку.

4. Информация о маркированных товаров, не прошедших проверку «Честного знака» во время реализации, появится в печатном виде в чеке у покупателя. У него появится возможность проверить маркировку товара самостоятельно и о нарушениях сообщить в «Честный знак».

Подробнее о ФФД 1.2 в нашей статье: подробный разбор изменений, все о сроках и новых реквизитах чека.

Когда продавцам маркированной продукции нужно менять фискальный накопитель

Продавцам нужно проверить срок действия своего ФН, установленного на кассе. Если срок действия истекает до 6 августа, то приобретайте новый ФН, поддерживающий ФФД 1.2. Если срок позволяет работать после 6 августа, то можете продолжать использовать действующий ФН.

Какие кассы подойдут для нового формата ФД

В письме АБ-4-20/9702@ от 9 июля 2021 года ФНС пояснила, какие ККТ будут поддерживать новый формат, а какие — нет. В список онлайн-касс, которые планируются к включению под ФФД 1.2, добавили 119 моделей. Если вы торгуете маркированными товарами и используете одну из них, то вам можно регистрировать кассы под старые форматы ФД, отмечает ФНС. Это связано с тем, что к 6 августа в реестре ККТ, которые поддерживают ФФД 1.2, будет не так много моделей.

В реестр вносят сведения о каждом изготовленном экземпляре модели ККТ. Между включением в реестр конкретной кассы и началом работы с ней может пройти не больше 3 месяцев. При этом, как уточнила ФНС, регистрировать модели касс, которые поддерживают ФФД 1.2, можно до 1 февраля 2022 года.

В том же письме ведомство уточнило, что делать, если нужно заменить фискальный накопитель после 6 августа, но подходящая модель кассы еще не зарегистрирована под новый формат ФД. Если такое произойдет, можно перерегистрировать кассу с новым ФН, но под старые версии ФФД.