Транспортные расходы в торговле: проводки, учет ТЗР, ФСБУ «Запасы»

Какой бы товар вы ни продавали, обычный спутник продажи — транспортные расходы. Их учет зависит от того, используете вы для перевозки свои машины или перевозчиков. А еще с 2021 года в силу вступило ФСБУ 5/2019, которое изменило правила бухучета этих расходов.

По ФСБУ 5/2019 все расходы на заготовку и доставку товара нужно включать в его себестоимость. При этом состав таких расходов стандарт не раскрывает, каждая организация должна самостоятельно его определить и прописать в учетной политике.

Пример расчета себестоимости и образец учетной политики можно скачать здесь

Например, в состав транспортных расходов можно включить:

расходы на доставку товара до склада или магазина;

погрузку, разгрузку, транспортировку;

зарплату работников, занятых на таких работах, и уплаченные с нее взносы;

расходы на содержание склада и прочие.

Также транспортные расходы можно разделить на те, что появляются при приобретении и продаже товаров.

Транспортные расходы при покупке товаров

Мы рассмотрим вариант учета для организации, которая ведет торговую деятельность.

Учет ТЗР (транспортно-заготовительных расходов) можно вести с использованием и без счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», а также сразу включать в стоимость товара или учитывать обособленно и уже затем списывать на себестоимость.

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Пример 1. Доставка сразу учитывается в стоимости.

ООО «СклаДебеторг» продает зоотовары. В июле организация купила для перепродажи клетки для хомяков на сумму 150 000 рублей (в т. ч. НДС 25 000 рублей). Доставка клеток обошлась в 30 000 (в т. ч. НДС 5 000 рублей).

Проводки в бухгалтерском учете ООО «СклаДебеторг»:

Дебет 41 Кредит 60 — учтена стоимость клеток 125 000 рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС — 25 000 рублей;

Дебет 41 Кредит 60 — учтена доставка — 25 000 рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС по доставке — 5 000 рублей.

Обратите внимание! Если бы компания доставляла сразу несколько видов товаров и необходимо было распределить расходы между ними, можно было бы сделать это согласно положениям учетной политики. Варианты: пропорционально стоимости товара, его веса, количества и любым другим способом, указанным в УП.

Если использовать счет 15, то проводки по будут такими:

Дебет 15 Кредит 60 — учтена стоимость клеток 125 000 рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС — 25 000 рублей;

Дебет 15 Кредит 60 — учтена доставка — 25 000 рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС по доставке — 5 000 рублей.

Дебет 41 Кредит 15 — оприходованы товары с учетом расходов.

Счет 15 обычно применяют, когда используют учетные цены и нужно учитывать отклонения. Отклонения отражаются через счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Как правило, сейчас в торговле этими двумя счетами не пользуются.

Пример 2. Стоимость доставки учитывается обособленно.

Возьмем те же условия, что в примере 1, но при этом пусть организация собирает ТЗР на счете 44 «Расходы на продажу».

Дебет 41 Кредит 60 — учтена стоимость зоотоваров 125 000 рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС — 25 000 рублей;

Дебет 44 Кредит 60 — отражены расходы по доставке;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС по доставке — 5 000 рублей.

Все ТЗР, что собраны на счете 44, должны пропорционально распределяться по реализованным и оставшимся на складе товарам по итогам месяца.

Для расчета удобно использовать формулы, которые есть в Налоговом кодексе (статья 320), к тому же так данные бухгалтерского и налогового учета проще сблизить:

Формула № 1:

ТРсп = ТРнм ТРдм — ТРот

ТРсп — ТЗР, которые нужно списать в текущем месяце;

ТРнм — остаток ТЗР на начало месяца;

ТРдм — расходы по доставке за месяц;

ТРот — ТЗР, приходящиеся на остаток товара на конец месяца.

Для расчета последнего показателя используется Формула № 2:

ТРот = Тот × СП

Тот — стоимость остатка товаров на конец месяца;

СП — средний процент, нужен для расчета суммы расходов, относящихся к остатку товаров.

И тут понадобится одна (обещаем — это последняя) Формула № 3:

СП = (ТРнм ТРдм) / (Тпм Тот) × 100%

ТРнм — остаток ТЗР на начало месяца;

ТРдм — расходы по доставке за месяц;

Тпм — покупная стоимость товаров, проданных за месяц;

Тот — стоимость остатка товаров на конец месяца.

Затраты, собранные на счете 44, можно по окончании месяца списать в себестоимость — на счет 90.

Дебет 90-2 Кредит 44

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Транспортные расходы при продаже товаров

Возможны два варианта — доставка входит в стоимость товаров или предоставляется как отдельная услуга.

В стоимость обычно входят те расходы, которые поставщик несет при доставке товаров напрямую покупателю на его склад, минуя собственный. В этом случае доставка отдельно не выделяется в документах.

Пример 3. Доставка не выделяется и включена в цену.

Организация ООО «Ляпкин-Тяпкин» продает садово-огородные инструменты. В июне ей поступил заказ от магазина «Дачник» на поставку 10-ти садовых тачек с условием поставки прямо в магазин. Стоимость тачек при покупке составила 12 000 рублей. Доставка обошлась ООО в 3 000 рублей. Продажная цена тачек — 2 400 рублей ( в т. ч. НДС — 400 рублей, по договору цена включает доставку до магазина), поэтому «Дачник» должен оплатить товар на сумму 24 000 (2 400 * 10).

Для учета ТЗР на продажу ООО «Ляпкин-Тяпкин» использует счет 44 субсчет 2 (субсчет 1 предназначен для расходов на покупку товаров).

Остаток по счету 44.1 на 1 июня — 8 000 рублей.

Остаток по счету 41 на 30 июня — 290 000 рублей.

За июнь ООО приобрело также другие товары на сумму 180 000 рублей (в т. ч. НДС 30 000 рублей). Их доставка обошлась в 15 000 рублей, в т. ч. НДС — 2500.

В бухгалтерском учете ООО будут отражены следующие проводки:

Дебет 62 Кредит 90-1 — стоимость проданных тачек — 24 000 рублей;

Дебет 90-3 Кредит 68-2 — начислен НДС 4 000 рублей;

Дебет 90-2 Кредит 41 — списана себестоимости проданных товаров — 12 000 рублей;

Дебет 90-2 Кредит 44.2 — списаны ТЗР — 3 000 рублей;

Дебет 41 Кредит 60 — отражена стоимость других товаров, приобретенных организацией в июне — 150 000 (180 000 — 30 000) рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС по приобретенным товарам — 30 000 рублей;

Дебет 44.1 Кредит 60 — транспортные расходы на покупку других товаров — 12 500 (15 000 — 2 500) рублей;

Дебет 19 Кредит 60 — НДС по доставке других товаров — 2 500 рублей.

Теперь попробуем рассчитать какую сумму транспортных расходов нужно списать в июне (используем формулы, приведенные выше).

Начнем с Формулы 3. Рассчитаем средний процент расходов на остаток товара.

(8 000 12 500) / (12 000 290 000) * 100% = 6,79%

Теперь перейдем к Формуле 2. Найдем сумму ТЗР на остаток товара:

290 000 * 6,79% = 19 691 рублей

Наконец, используем Формулу 1 и узнаем, сколько транспортных расходов мы можем списать за июнь:

8000 12 500 — 19 691 = 809 рублей

Дебет 90-2 Кредит 44.1 — списываем расходы по продаже товара на сумму 809 рублей. Именно эту сумму можно учесть в расходах по налогу на прибыль.

Вам может пригодиться: форма расходной накладной и другие бланки документов на сайте МоегоСклада.

Пример 4. Доставка выделена в отдельную услугу для покупателя.

Если вы доставляете товар своим транспортом, то затраты по организации доставки собираете на счете 23 «Вспомогательные производства».

Например, Дебет 23 Кредит 70 — зарплата водителя, который доставляет груз, Дебет 23 Кредит 10 — списание бензина, использованного при перевозке и т.д.

Затем расходы со счета 23 списываются на себестоимость транспортных услуг, оказанных покупателям — Дебет 90-2 «транспортные услуги» Кредит 23.

Можно обойтись и без счета 23, торговые организации вправе для учета ТЗР использовать счет 44.

Способы учета транспортных расходов, особенности расчета и списания нужно обязательно заранее продумать и четко прописать в учетной политике.

Нельзя включать в себестоимость товаров затраты, относящиеся к их хранению, перевозке и т. д., которые возникли после поступления товара на склад организации. Т.е. если сначала товары поступили на ваш склад, а затем вы отправляете их в свои магазины или продаете оптовым заказчикам со склада, то их нужно учитывать уже как расходы именно на продажу (через счет 44). Это уже не ТЗР.

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