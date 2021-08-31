Маркировка товаров для маркетплейсов: что нужно знать продавцу

С 2021 года продавцы одежды, обуви, текстиля для дома (постельного, кухонного и столового белья) должны маркировать товар для реализации, в том числе, на маркетплейсе. Как правильно это сделать, чтобы не попасть на штрафы, нужно ли заново наносить коды для перепродажи товаров, как оформлять возвраты — разберемся в этой статье.

Какие товары нужно маркировать

Уже сегодня обязательной маркировке подлежат следующие категории товаров:

обувь;

большая часть верхней одежды, в том числе из кожи и меха, некоторые другие виды одежды;

шины и покрышки;

фото- и кинокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки;

духи и другая парфюмерия;

лекарственные средства;

табак, табачная продукция, курительные смеси;

белье, в том числе постельное, кухонное,столовое белье и полотенца.

Следующие на очереди для включения в список — велосипеды и питьевая вода.

Почти все товары, которые подлежат маркировке, свободно продаются на маркетплейсах (OZON, Wildberries, Lamoda и т. д.) за исключением табачной продукции.

Более подробный список товаров, которые подлежат маркировке, ищите в Распоряжении Правительства № 792-р от 28 апреля 2018. Скачать его можно на сайте МоегоСклада.

Кто должен маркировать товар

Обязанность по нанесению специальных кодов на продукцию коснулась не только производителей, но и импортеров, комиссионеров, продавцов розницы. Законом запрещен оборот немаркированных товаров. Это означает, что продажа, перевозка и хранение продукции из вышеперечисленных категорий без маркировки наказывается в административном порядке (штрафами и изъятием нелегального товара).

Продавцам необходимо пройти регистрацию в системе маркировки Честный Знак, без этого получить коды и ввести товары в оборот не получится.

Под маркировкой понимается нанесение кодов Data Matrix на товар (упаковку). В коде шифруется информация о товаре: код GTIN (Global Trade Item Number) по международным стандартам GS1, индивидуальный серийный номер, ключ и код проверки.

Маркетплейсы наряду с производителями и оптовиками регистрируют сведения в системе Честный Знак. Обычно это происходит, если онлайн-площадка становится собственником товара. Тогда магазин передает в Честный Знак информацию о том, что право собственности на товар и коды перешло к новому владельцу.

С этого момента маркетплейс принимает на баланс товар, хранит его на складе и реализовывает покупателям, то есть становится полноценным участником товарооборота. Также сотрудники площадки передают информацию в Честный Знак, когда товары выводятся из оборота после продажи.

Продавать маркированные и другие товары на нескольких онлайн-площадках одновременно удобнее с программой МоегоСклада для торговли на маркетплейсах. С ней вы будете получать все заказы в одном окне, следить за остатками и вовремя отправлять недостающие товары на склад маркетплейса. А еще сможете обновлять цены сразу на всех площадках, не выходя из сервиса.

Как проходит торговля маркированными товарами на Wildberries

Wildberries не требует у продавца передачи кодов маркировки и отгрузки в системе Честный Знак. Продавец отправляет товары на склад Wildberries, но если на упаковках не окажется кодов, то площадка их просто не примет.

Далее при покупке товара конечным потребителем сотрудники маркетплейса сканируют этикетку на упаковке. Это нужно для того, чтобы продавец, не передавший право собственности на коды, мог самостоятельно вывести их из оборота. Отчет по таким товарам отображается в личном кабинете продавца на сайте WB.

Оформление возврата маркированного товара

Если покупатель, заказавший маркированный товар через маркетплейс, изъявит желание его вернуть, то возможны 2 варианта развития дальнейших событий.

Магазин может провести перемаркировку, если на товаре отсутствует этикетка с кодом или код невозможно прочитать. Можно не маркировать товар заново, если код на нем остался, хорошо виден и читается. Тогда просто оформляется возврат.

Пока вводят новые категории товаров в списки тех, что подлежат обязательной маркировке, возможна ситуация, в которой продукция была куплена еще до принятия закона, а продана — уже после. Продавец в таком случае может оформить чек возврата, но заказать коды маркировки для этого товара, как для остатков, у него не выйдет.

Оформить возврат маркированного товара можно через приложение Касса МойСклад. Код передается в ОФД через онлайн-кассу, а затем данные уходят в Честный Знак и товар возвращается в оборот.

Маркировка товара на OZON

Правила работы с маркированными товарами и взаимоотношения с продавцами могут незначительно отличаться на каждой онлайн-площадке. Рассмотрим теперь, как выглядит процесс на одном из самых популярных российских маркетплейсов — Ozon.

На первое полугодие 2021 года количество покупателей этой площадки достигло 16 млн, а количество заказов на сайте и в приложении превысило 34 млн.

Первый шаг делает магазин (продавец). Он подает заявку на маркетплейс через личный кабинет, в ней перечисляются товары, которые уже прошли модерацию, и указывается количество для отгрузки на склад. Функция Ozon — проверить партию и цифровые коды, которые нанесены на упаковку. Если у площадки нет информации о кодах маркировки, поставку не разрешат.

Способы передать маркетплейсу сведения о кодах маркировки

Напрямую через Честный Знак.

В этом случае продавец самостоятельно подготавливает документы и вносит данные о кодах в систему ЧЗ. Затем он передает номер поставки маркетплейсу, но важно, чтобы в нем были описаны все пункты атрибутивного состава.

Маркетплейс в свою очередь проверит, совпадает ли количество переданных кодов числу поименованного товара в партии.

При помощи УПД (универсального передаточного документа).

При таком способе у кодов маркировки меняется собственник. Ozon внимательно отслеживает, кому на самом деле принадлежит право собственности на КМ. Если это продавец, у котрого заключен агентский договор с маркетплейсом, то площадка передачу через УПД не разрешит. В этом случае продавец может использовать еще один способ.

Комбинированно — через УПД и систему Честный Знак.

Продавец создает отгрузку, указывая в графе «тип товарооборота» статус «агент». В документе дублируется информация о кодах, номере и дате УПД.

Важно: передавать информацию о кодах маркировки через Честный Знак продавцы на маркетплейсах смогут только до 1 января 2022 г. Со следующего года OZON планирует полностью перейти на обмен данными через УПД. Для этого универсальный передаточный документ будет доработан, в него добавится признак с указанием типа договора у продавца.

Если вы только планируете работать с маркетплейсами, прочтите статью на сайте МоегоСклада о том, как выбрать площадку и с чего начать продажи.

Маркированного товара на OZON на примере компании BabyBanzShop

Как именно организовать продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке, на известном маркетплейсе, покажем на примере бренда BabyBanzShop. Своим опытом поделилась с нами основательница магазина Мария Неклюдова. Одним из продуктов бренда является аквашузы — это специальная обувь для купания. На нее также ставятся КМ.

Этап 1. Подготовка.

Для начала продавцу необходимо зарегистрироваться в системе Честный Знак. Один из важнейших его разделов — Национальный каталог. В нем перечислены все товары, на которых требуется указывать цифровые коды.

Магазину, который реализует продукцию с маркировкой, нужен личный кабинет на Честном Знаке, а также описание в Национальном каталоге. Розничному продавцу отдельно проходить регистрацию в международной системе GS1 необязательно, а производителям и импортерам нужно.

Каждому товару должен быть присвоен международный код GTIN. Если таких реквизитов нет у производителя, то продавцу необходимо указать, что он хочет получить данные коды при регистрации товаров.

Этап 2. Заказ кодов маркировки.

Коды маркировки после заказа продавцом генерирует сам Честный Знак. Одним из составляющих кода будет GTIN.

Магазин может вести работу как непосредственно в личном кабинете Честного Знака, так и через сервис МойСклад. В нем можно: работать с КМ при помощи 3D сканера;

проводить приемку товаров без необходимости выходить из документа;

загружать УПД от поставщиков из любых систем ЭДО, как напрямую, так и в XML-формате, использовать готовые решения по интеграции с популярными сервисами — ЭДО Лайт, Такском, 1С:Клиент ЭДО;

печатать КМ на этикетках, используя готовые или собственные шаблоны, наносить любую дополнительную информацию о товаре на этикетку;

вводить и выводить из оборота КМ.

Этап 3. Заказ поставщику и ввод маркированной продукции в оборот.

Далее магазин оформляет заказ поставщику и использует этикетки с кодами маркировки. Распечатать их тоже возможно в сервисе МойСклад.

Основатель BabyBanzShop, Мария Неклюдова, поясняет, что ее компании не приходится оплачивать поставщику нанесение кодов: «Я скачиваю из МоегоСклада PDF-версию этикеток и отправляю поставщику. Он самостоятельно наклеивает этикетки на товар».

Затем необходимо передать эти коды на таможню, которая сверяет их с этикетками на товарах от поставщика. При условии отсутствия ошибок продукция будет зарегистрирована и пропущена через границу.

Магазин получает номер таможенной декларации, вводит маркированный товар в оборот и может продавать его в розницу, в том числе на маркетплейсах. Реализация товара на OZON У этой онлайн-площадки есть две схемы сотрудничества с магазинами: на условиях FBS — то есть товары хранятся на складе продавца;

на условиях FBO — то есть продавец транспортирует продукцию на склад маркетплейса и уже оттуда она отправляется конечным покупателям.

Каждый выбирает ту схему работы, которая ему больше подходит. Например, бренд BabyBanzShop сотрудничает на вторых условиях: передает коды маркировки через отгрузку в Честном Знаке. Затем маркетплейс получает права собственности на КМ и сам выводит коды из оборота после продажи товара в розницу.

Как маркируются остатки на складе маркетплейса

Не лишним будет упомянуть еще раз: маркетплейс — это такой же участник системы маркировки, как и производители, импортеры, розничные магазины. Он также участвует в обороте. Отличие в том, что онлайн-площадка всегда является комиссионером или агентом по отношению к продавцу (магазину). Поэтому маркетплейс не вправе самостоятельно заказывать коды маркировки для остатков продукции на своем складе. Это обязанность продавца, с которым у него заключен договор.

Когда требования по маркировке затронут новые категории товаров, магазины смогут поступить с остатками на складе маркетплейса одним из трех возможных способов:

распродать их до начала обязательной маркировки, например, сделав большую скидку на товар (но тогда велик риск уйти в убыток); вернуть остатки со склада и промаркировать их в соответствии с законом (минус в том,что площадки обычно берут процент за возврат каждой единицы товара); заплатить маркетплейсу за утилизацию остатков.

Все три варианта малопривлекательны для магазинов, но это поможет избежать крупных штрафов за торговлю немаркированным товаром.

Продавать маркированные товары, сообщать о выбытии кодов и вести учет удобнее в МоемСкладе. Заказ кодов для новых товаров, приемки, отгрузки и обмен документами через ЭДО поддерживаются даже на бесплатном тарифе. Есть интеграции с Ozon, Яндекс.Маркетом, Wildberries, СберМегаМаркетом и Магазином ВКонтакте. Зарегистрируйтесь и начните работать с маркированными товарами прямо сейчас.