Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Запуск интернет‑магазина: инструкция для начинающих. Бесплатный вебинар 16 сентября

Для рубрики Свой бизнес
Версия для печати

Как организовать доставку? Как сделать сайт: самостоятельно или заказывать у профессионалов? Как торговать сразу на нескольких площадках: через соцсети, сайт и маркетплейсы? Как сделать магазин ВКонтакте? Вы узнаете 16 сентября в 11:00 мск на вебинаре, который МойСклад проведет вместе с Tilda, ЮKassa, ВКонтакте и СДЭК.

Участвовать бесплатно

Расскажем:

  1. Как запустить интернет-магазин на Tilda — обзор возможностей, готовые шаблоны, оформление «витрины», подключение платежных систем, настройка работы с сервисом МойСклад.
  2. Как управление товарами и продажами — почему вам нужна учетная система: роботы помогают справляться с заказами, а омниканальность объединяет все ваши каналы продаж.
  3. Что такое юнит-экономика и почему она влияет на прибыль.
  4. Что происходит на рынке электронной коммерции, как изменилось платежное поведение потребителя и как принимать платежи, увеличивая конверсию.
  5. Как перестать терять клиентов, чтобы не было брошенной корзины.
  6. Как использовать Магазин ВКонтакте: кто ваш покупатель, возможности Магазина, полезные опции и инструменты продаж.
  7. Доставка — как она влияет на отношение к вам покупателей, фулфилмент.
  8. Как определиться со способом доставки и поймете почему 70% покупателей предпочитают самовывоз.
  9. Как начать работать с компанией доставки и зачем вам наложенный платеж.

Участвовать бесплатно

Мы собрали команду опытных экспертов — представителей Tilda, ЮKassa и СДЭК разберут для вас нюансы работы интернет-магазина: от создания сайта до подключения доставки и приема платежей.

Спикеры вебинара:

  • Иван Кириллин — Директор по продажам сервиса МойСклад;
  • Екатерина Смирнова — Руководитель направления Интернет-магазины в ЮKassa;
  • Валерия Батова — Руководитель направления развития ключевых клиентов СДЭК;
  • Динар Гиндулин — Комьюнити-менеджер ВКонтакте;
  • Сергей Болисов — Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing.

Полную программу вебинара можно посмотреть на странице. Не пропустите мероприятие!

Участвовать бесплатно

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога