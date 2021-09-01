Запуск интернет‑магазина: инструкция для начинающих. Бесплатный вебинар 16 сентября

Как организовать доставку? Как сделать сайт: самостоятельно или заказывать у профессионалов? Как торговать сразу на нескольких площадках: через соцсети, сайт и маркетплейсы? Как сделать магазин ВКонтакте? Вы узнаете 16 сентября в 11:00 мск на вебинаре, который МойСклад проведет вместе с Tilda, ЮKassa, ВКонтакте и СДЭК.
Расскажем:
- Как запустить интернет-магазин на Tilda — обзор возможностей, готовые шаблоны, оформление «витрины», подключение платежных систем, настройка работы с сервисом МойСклад.
- Как управление товарами и продажами — почему вам нужна учетная система: роботы помогают справляться с заказами, а омниканальность объединяет все ваши каналы продаж.
- Что такое юнит-экономика и почему она влияет на прибыль.
- Что происходит на рынке электронной коммерции, как изменилось платежное поведение потребителя и как принимать платежи, увеличивая конверсию.
- Как перестать терять клиентов, чтобы не было брошенной корзины.
- Как использовать Магазин ВКонтакте: кто ваш покупатель, возможности Магазина, полезные опции и инструменты продаж.
- Доставка — как она влияет на отношение к вам покупателей, фулфилмент.
- Как определиться со способом доставки и поймете почему 70% покупателей предпочитают самовывоз.
- Как начать работать с компанией доставки и зачем вам наложенный платеж.
Мы собрали команду опытных экспертов — представителей Tilda, ЮKassa и СДЭК разберут для вас нюансы работы интернет-магазина: от создания сайта до подключения доставки и приема платежей.
Спикеры вебинара:
- Иван Кириллин — Директор по продажам сервиса МойСклад;
- Екатерина Смирнова — Руководитель направления Интернет-магазины в ЮKassa;
- Валерия Батова — Руководитель направления развития ключевых клиентов СДЭК;
- Динар Гиндулин — Комьюнити-менеджер ВКонтакте;
- Сергей Болисов — Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing.
Полную программу вебинара можно посмотреть на странице. Не пропустите мероприятие!