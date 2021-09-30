Как бизнес пережил первое полугодие 2021 года. Какой помощи предприниматели ждут от государства

В августе 2021 года сервис «МойСклад» вместе с оператором фискальных данных OFD.ru провели всероссийский опрос предпринимателей, чтобы узнать, как бизнес пережил первое полугодие 2021 года. Участниками опроса стали 1 407 представителей бизнеса из разных уголков страны.

Главными проблемами бизнеса оказались: слабая помощь со стороны государства и острая нехватка денег на зарплаты.

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Падение выручки

56,4% респондентов сообщили о падении спроса на товары и услуги.

У ряда предприятий заметно просела выручка, так:

менее 20% выручки потеряли 11,2% предприятий;

от 20 до 50% — недополучили 28,6% владельцев бизнеса;

— от 50 до 75% — потеряли 20,5% респондентов;

— больше 75% выручки не досчитались 15,5% предпринимателей.

3,4% предпринимателей и вовсе были вынуждены закрыть бизнес.

При этом:

объем выручки остался прежним у 11,6% компаний;

на 25% выросла выручка у 5,7% респондентов;

более , чем на 50% — у 1,6% предприятий;

— более , чем на 75%— у 0,6% предпринимателей.

1,3% опрошенных воздержались от ответа.

Подробнее о том, какие трудности испытывал бизнес в 2021 году, можно прочитать в статье на сайте МоегоСклада.

Трудности бизнеса

На пути бизнеса в первом полугодии возникли следующие трудности:

39% респондентов пожаловались на рост инфляции;

38,1% — на отсутствие действенных мер господдержки;

31,6% — на недостаток денег для покрытия арендных платежей и налога на имущество;

25,1% — на нехватку средств для погашения обязательств перед работниками;

20,8% — на сложности при выполнении новых требований законодательства: онлайн-кассы, маркировку и прослеживаемость;

17,3% на усиление контроля со стороны госорганов;

15,5% — на нехватку работников;

14,6% — на проблемы с получением кредита из-за роста процентных ставок и сложности с оплатой текущих кредитов;

12,6% — на рост дебиторской задолженности из-за проблем у контрагентов.

При этом у 2,4% компаний ни одной из перечисленных проблем не возникло.

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Сокращение штата

Финансовые проблемы подтолкнули бизнес к сокращению штата, так:

28,7% руководителей компаний увольняли сотрудников, так как не могли их содержать;

14,3% — собираются уменьшить штат до конца года, если ситуация кардинально не изменится;

При этом 46,3% респондентов не испытывали потребности в сокращении персонала, а 3,5% наоборот — набирают новых работников. 7,2% предпринимателей от ответа воздержались.

Как предприниматели поддерживали свой бизнес

Владельцы меняли формат бизнеса и пытались поддержать его на плаву своими силами, так:

18,4% — взяли в банке кредит;

16,9% — начали продавать товары через соцсети ,

через соцсети 13,8% — сменили профиль и запустили продажи другой продукции,

11,3% — закрыли магазины розничной торговли;

9,1% — наоборот, запустили новые розничные точки;

6,4% — стали сотрудничать с маркетплейсами;

5,5% — воспользовались господдержкой;

При этом 3,6% предпринимателей были вынуждены закрыть бизнес.

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Сколько компаний получили господдержку

Некоторые предприниматели смогли воспользоваться помощью государства, так:

15,2% — получили зарплатные субсидии;

10,1% — добились отсрочки по налогам;

6,5% — получили льготные кредиты;

5,5% — удалось оформить беспроцентный кредит;

4,8% — добились кредитных каникул;

3,7% — договорились об отсрочке, снижении или заморозке платежей по аренде.

Однако большая часть компаний — 64,7% сообщили, что не смогли воспользоваться мерами господдержки..

Каких решений бизнес ждет от государства

Также предприниматели поделились, какую помощь они бы хотели получить от государства:

25,9% — хотят работать в рамках гибкого налогового режима, который бы учитывал реальные доходы бизнеса;

19,8% — просят отменить страховые взносы;

12,6% — были бы рады уменьшению количества различных проверок;

11,7% — надеются, что государство повторит выдачу субсидий на зарплаты и развитие бизнеса;

9,4% — выступают за льготное кредитование;

7,4% — просят ввести регулирование ставок по аренде;

5,8% — хотят заморозки коммунальных тарифов.

Прогнозы предпринимателей: что ждет их бизнес до конца 2021 года

По данным опроса 62,6% собственников спрогнозировали финансовое положение своих предприятий на вторую половину 2021 года, из них:

19,2% ожидают падения выручки до 20%;

25% — от 20 до 50%;

18,4% — больше, чем на 50%.

При этом:

19,7% считают, что объем выручки останется на прежнем уровне;

11,2% планируют, что выручка вырастет до 20%;

3,3% — до 50%;

1,3% — больше, чем на 50%.

1,9% респондентов воздержались от ответа.

В целом 58,6% бизнесменов оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране, как неблагоприятные. И только 10,1% опрошенных оценили условия для развития бизнеса положительно, 31,3% дали оценку «Средне».

У ряда предпринимателей дела совсем плохи, так 29,6% собираются до конца года закрыть бизнес, из них:

22,6% планируют ликвидировать компанию;

7% — запустить процесс банкротства.

С другой стороны 67% собственников не планируют закрывать бизнес, причем 3,2% даже собираются расширять свое предприятие.

63,2% предпринимателей считают, что в трехлетней перспективе положение бизнеса в России ухудшится. И только 7,7% респондентов настроены оптимистично и считают, что вести бизнес в России станет легче.

Подведем итог

В первом полугодии 2021 года проблемы малого бизнеса остались те же, что и на пике пандемии. Основной болью бизнеса, как и прежде, является низкий спрос на продукцию и услуги. У большинства предприятий спрос так и не вернулся на докризисный уровень.

«Результаты опроса показывают, что предприниматели настроены крайне пессимистично: только 35% полагают, что до конца текущего года их выручка увеличится или хотя бы не упадет, а благоприятной для бизнеса ситуацию в России считают всего 10% респондентов.

Да, у российских бизнесменов есть привычка жаловаться на трудности, однако объективный показатель — число вновь зарегистрированных организаций — подтверждает опасения предпринимателей. Это число снизилось на 25% — со 170 тысяч за первые 8 месяцев 2019 года до 128 тысяч за аналогичный период 2021 года».

Аскар Рахимбердиев, CEO МоегоСклада

«Самоизоляция, частичное и полное закрытие объектов розничной торговли и прочие пандемийные ограничения привели к падению спроса. Естественно на резкое восстановление докризисных показателей надеяться не приходится.

Огромная доля покупателей ушла в сеть, люди чаще стали активнее покупать товары онлайн. Это новые реалии, которые открывают перспективы для развития бизнеса.

По прогнозам аналитиков, выиграют те компании, которые смогут нивелировать разницу между офлайн- и онлайн-магазином. Кроме того по оценкам аналитиков, больше 50% покупателей интернет-магазинов продолжат делать покупки в онлайн-режиме и после завершения пандемии».

Антон Румянцев, директор OFD.RU