Как бизнес пережил первое полугодие 2021 года. Какой помощи предприниматели ждут от государства

В августе 2021 года сервис «МойСклад» вместе с оператором фискальных данных OFD.ru провели всероссийский опрос предпринимателей, чтобы узнать, как бизнес пережил первое полугодие 2021 года. Участниками опроса стали 1 407 представителей бизнеса из разных уголков страны.
Главными проблемами бизнеса оказались: слабая помощь со стороны государства и острая нехватка денег на зарплаты.
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Падение выручки
56,4% респондентов сообщили о падении спроса на товары и услуги.
У ряда предприятий заметно просела выручка, так:
- менее 20% выручки потеряли 11,2% предприятий;
- от 20 до 50% — недополучили 28,6% владельцев бизнеса;
- от 50 до 75%— потеряли 20,5% респондентов;
- больше 75% выручки не досчитались 15,5% предпринимателей.
3,4% предпринимателей и вовсе были вынуждены закрыть бизнес.
При этом:
- объем выручки остался прежним у 11,6% компаний;
- на 25% выросла выручка у 5,7% респондентов;
- более, чем на 50%— у 1,6% предприятий;
- более, чем на 75%— у 0,6% предпринимателей.
1,3% опрошенных воздержались от ответа.
Подробнее о том, какие трудности испытывал бизнес в 2021 году, можно прочитать в статье на сайте МоегоСклада.
Трудности бизнеса
На пути бизнеса в первом полугодии возникли следующие трудности:
- 39% респондентов пожаловались на рост инфляции;
- 38,1% — на отсутствие действенных мер господдержки;
- 31,6% — на недостаток денег для покрытия арендных платежей и налога на имущество;
- 25,1% — на нехватку средств для погашения обязательств перед работниками;
- 20,8% — на сложности при выполнении новых требований законодательства: онлайн-кассы, маркировку и прослеживаемость;
- 17,3% на усиление контроля со стороны госорганов;
- 15,5% — на нехватку работников;
- 14,6% — на проблемы с получением кредита из-за роста процентных ставок и сложности с оплатой текущих кредитов;
- 12,6% — на рост дебиторской задолженности из-за проблем у контрагентов.
При этом у 2,4% компаний ни одной из перечисленных проблем не возникло.
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Сокращение штата
Финансовые проблемы подтолкнули бизнес к сокращению штата, так:
- 28,7% руководителей компаний увольняли сотрудников, так как не могли их содержать;
- 14,3% — собираются уменьшить штат до конца года, если ситуация кардинально не изменится;
При этом 46,3% респондентов не испытывали потребности в сокращении персонала, а 3,5% наоборот — набирают новых работников. 7,2% предпринимателей от ответа воздержались.
Как предприниматели поддерживали свой бизнес
Владельцы меняли формат бизнеса и пытались поддержать его на плаву своими силами, так:
- 18,4% — взяли в банке кредит;
- 16,9% — начали продавать товары через соцсети,
- 13,8% — сменили профиль и запустили продажи другой продукции,
- 11,3% — закрыли магазины розничной торговли;
- 9,1% — наоборот, запустили новые розничные точки;
- 6,4% — стали сотрудничать с маркетплейсами;
- 5,5% — воспользовались господдержкой;
При этом 3,6% предпринимателей были вынуждены закрыть бизнес.
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Сколько компаний получили господдержку
Некоторые предприниматели смогли воспользоваться помощью государства, так:
- 15,2% — получили зарплатные субсидии;
- 10,1% — добились отсрочки по налогам;
- 6,5% — получили льготные кредиты;
- 5,5% — удалось оформить беспроцентный кредит;
- 4,8% — добились кредитных каникул;
- 3,7% — договорились об отсрочке, снижении или заморозке платежей по аренде.
Однако большая часть компаний — 64,7% сообщили, что не смогли воспользоваться мерами господдержки..
Каких решений бизнес ждет от государства
Также предприниматели поделились, какую помощь они бы хотели получить от государства:
- 25,9% — хотят работать в рамках гибкого налогового режима, который бы учитывал реальные доходы бизнеса;
- 19,8% — просят отменить страховые взносы;
- 12,6% — были бы рады уменьшению количества различных проверок;
- 11,7% — надеются, что государство повторит выдачу субсидий на зарплаты и развитие бизнеса;
- 9,4% — выступают за льготное кредитование;
- 7,4% — просят ввести регулирование ставок по аренде;
- 5,8% — хотят заморозки коммунальных тарифов.
Прогнозы предпринимателей: что ждет их бизнес до конца 2021 года
По данным опроса 62,6% собственников спрогнозировали финансовое положение своих предприятий на вторую половину 2021 года, из них:
- 19,2% ожидают падения выручки до 20%;
- 25% — от 20 до 50%;
- 18,4% — больше, чем на 50%.
При этом:
- 19,7% считают, что объем выручки останется на прежнем уровне;
- 11,2% планируют, что выручка вырастет до 20%;
- 3,3% — до 50%;
- 1,3% — больше, чем на 50%.
1,9% респондентов воздержались от ответа.
В целом 58,6% бизнесменов оценивают условия для ведения бизнеса в нашей стране, как неблагоприятные. И только 10,1% опрошенных оценили условия для развития бизнеса положительно, 31,3% дали оценку «Средне».
У ряда предпринимателей дела совсем плохи, так 29,6% собираются до конца года закрыть бизнес, из них:
- 22,6% планируют ликвидировать компанию;
- 7% — запустить процесс банкротства.
С другой стороны 67% собственников не планируют закрывать бизнес, причем 3,2% даже собираются расширять свое предприятие.
63,2% предпринимателей считают, что в трехлетней перспективе положение бизнеса в России ухудшится. И только 7,7% респондентов настроены оптимистично и считают, что вести бизнес в России станет легче.
Подведем итог
В первом полугодии 2021 года проблемы малого бизнеса остались те же, что и на пике пандемии. Основной болью бизнеса, как и прежде, является низкий спрос на продукцию и услуги. У большинства предприятий спрос так и не вернулся на докризисный уровень.
«Результаты опроса показывают, что предприниматели настроены крайне пессимистично: только 35% полагают, что до конца текущего года их выручка увеличится или хотя бы не упадет, а благоприятной для бизнеса ситуацию в России считают всего 10% респондентов.
Да, у российских бизнесменов есть привычка жаловаться на трудности, однако объективный показатель — число вновь зарегистрированных организаций — подтверждает опасения предпринимателей. Это число снизилось на 25% — со 170 тысяч за первые 8 месяцев 2019 года до 128 тысяч за аналогичный период 2021 года».
Аскар Рахимбердиев, CEO МоегоСклада
«Самоизоляция, частичное и полное закрытие объектов розничной торговли и прочие пандемийные ограничения привели к падению спроса. Естественно на резкое восстановление докризисных показателей надеяться не приходится.
Огромная доля покупателей ушла в сеть, люди чаще стали активнее покупать товары онлайн. Это новые реалии, которые открывают перспективы для развития бизнеса.
По прогнозам аналитиков, выиграют те компании, которые смогут нивелировать разницу между офлайн- и онлайн-магазином. Кроме того по оценкам аналитиков, больше 50% покупателей интернет-магазинов продолжат делать покупки в онлайн-режиме и после завершения пандемии».
Антон Румянцев, директор OFD.RU
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