Пять важных вопросов по маркировке: сроки для молочки и воды, эксперимент по пиву

Второй этап обязательной маркировки молочных продуктов уже начался. С 1 сентября импортеры и производители уже обязаны маркировать масло, творог, сливки и иную продукцию, если ее срок годности не превышает 40 дней. На очереди пиво и упакованная вода. Расскажем, к чему готовиться, и в какие сроки нужно уложиться.

Какую молочную продукцию уже нужно маркировать и кому?

Первый этап обязательной маркировки молочки начался 1 июня. Под нее попали сыры, мороженое и прочие виды пищевого льда. Но маркировать эти товары пока должны только импортеры и производители.

Второй этап был запущен с 1 сентября. С этой даты маркировка стала обязательной для продуктов со сроком годности больше 40 дней: сливки, сухое молоко, творог и пахта.

Полный список молочной продукции, которые попадают под маркировку, смотрите в статье на сайте МоегоСклада.

Третий этап будет запущен с 1 декабря. И коснется продуктов со сроком годности меньше 40 дней: кефир, йогурт, ряженка и молоко, которое не относится к категории ультрапастеризованного.

Розничная торговля присоединится к маркировке уже в следующем году. А конкретнее: с 20 января 2022 года. Начиная с этой даты продавцы молочки также будут обязаны передавать сведения о продаже маркированного товара в систему Честный Знак.

Срок годности молока зависит от условий хранения, как понять, когда пора маркировать товар?

Для молока может быть установлено несколько сроков годности в зависимости от условий хранения. Ориентир для маркировки — минимальный срок годности.

Кому можно стать участником эксперимента по маркировке пива и когда это можно сделать?

Сроки эксперимента по маркировке некоторых видов слабоалкогольных напитков и пива: с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Принять участие в эксперименте могут как производители и импортеры, так и продавцы этих товаров. Пока длится эксперимент коды маркировки будут предоставлять участникам бесплатно.

Когда нужно регистрироваться в системе маркировки тем, кто производит, импортирует или продает воду в упаковке?

Все участники оборота упакованной воды должны регистрироваться в системе с 1 сентября. Причем сделать это нужно в течение 7 дней со дня ввода товара в оборот.

Обо всех правилах обязательной маркировки читайте в статье на сайте МоегоСклада.

Когда будет запущена маркировка упакованной воды?

Запуск маркировки минеральной воды запланирован с 1 декабря. К этой дате импортерам и производителям нужно зарегистрироваться в системе Честный знак, и внести сведения о товаре в каталог. После указанной даты продавать минералку без кода будет нельзя.

Все прочие виды упакованной воды попадут под маркировку уже на следующем этапе: с 1 марта 2022 года.

Прежде чем начать работу с маркированной водой скачайте и изучите методические рекомендации.