С 1 ноября 2021 года запущены новые меры поддержки бизнеса

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей территории России. В регионах с тяжелой эпидобстановкой ограничения стартовали уже с 23 октября. Для пострадавших отраслей власти запускают новый пакет мер господдержки.

Кого поддержит государство

Вице-премьер Андрей Белоусов поясняет, что помощь предоставят наиболее пострадавшим представителям бизнеса. В частности:

общепиту и гостиницам;

культурным, образовательным и спортивным учреждениям;

организациям из сферы досуга и развлечений;

предпринимателям, которые оказывают бытовые услуги.

В сложном положении оказалась розничная торговля непродовольственными товарами. Бизнесмены жалуются, что налоговики отказывают им в субсидиях. При этом в одних регионах заявления от представителей розницы налоговики принимают, а в других — нет. Но попытаться однозначно стоит.

Cкачать полный перечень пострадавших отраслей с кодами ОКВЭД можно на сайте МоегоСклада.

Какие меры поддержки действуют с 1 ноября 2021 года

Правительство запустило две программы.

Безвозмездные гранты

Малый и средний бизнес получит по 1 МРОТ на каждого работника. То есть по 12 792 рубля.

При этом оперативно оформлять новые коды ОКВЭД или принимать новых работников, чтобы получить больше денег от государства, смысла нет. Налоговики будут оценивать положение предприятия по состоянию на начало июля 2021 года.

ИП могут получить грант не только на свой персонал, но и на себя. То есть предприниматели без наемных сотрудников вправе претендовать на субсидию в размере одного МРОТ.

Кредиты по льготной ставке 3%

Государство перезапускает программу «ФОТ 3.0». Это значит, что банки вновь будут выдавать кредиты бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. Льготная ставка кредита будет действовать 12 месяцев.

Максимальная сумма кредита составит:

1 МРОТ * 12 месяцев * Количество работников предприятия

Так, организация, в которой трудятся 100 человек сможет получить 15,35 млн рублей. При этом первые 6 месяцев выплачивать ничего не придется. А далее в течение 12 месяцев предприятие будет погашать кредит исходя из ставки 3%.

Но есть важное условие: если предприятие не сможет в периоде кредитования сохранить 90% численности персонала — ему придется гасить кредит уже по рыночной ставке.

Как получить поддержку

За льготным кредитом нужно обращаться в банковские организации. Льготные кредиты сегодня предоставляют 30 банков, хотя львиная доля представителей бизнеса кредитуется в Сбере.

За субсидией на работников нужно обращаться в ФНС. Налоговики будут принимать заявления с 1 ноября по 15 декабря 2021 включительно. Форму заявления на получение субсидии можно скачать на сайте МоегоСклада.

Если сотрудники ФНС вынесут положительное решение по обращению, то деньги будут перечислены на счет предприятия в течение 8 дней с даты подачи заявления. Первые выплаты будут произведены уже 15 ноября.

Региональные меры поддержки

В дополнение к федеральным мерам субъекты РФ вправе запускать собственные программы поддержки предпринимателей.

Например, в Москве власти готовы компенсировать общепиту коммунальные расходы за III квартал.