Новые этапы маркировки молочных продуктов, воды и табака в 2022: бесплатный вебинар 18 ноября

Производители и импортеры должны быть готовы к маркировке воды и молочных продуктов уже к 1 декабря 2021 года, времени остается совсем мало.

С 20 января 2022 года розница должна будет полноценно работать с обязательной маркировкой этих товаров. А с 1 марта 2022 нас ждет очередной этап маркировки табачной продукции. Работы много, время не ждет, а в январе системы будут перегружены. Поэтому рекомендуем подготовиться и спокойно перейти к маркировке сейчас, опередив конкурентов.

Для подготовки нужно не просто подключиться к Честному ЗНАКу, но и подготовить оборудование и ПО (кассы, сканеры, системы учета, складские программы и т.д.) или приобрести то, чего еще не хватает.

Сотрудники должны знать, как работать с новыми правилами. Обучение важно, т.к. за ошибки при маркировке или продаже маркированных товаров вас могут оштрафовать на крупную сумму.

У сроков маркировки жесткие дедлайны. Участвуя в бесплатном вебинаре 18 ноября в 11.00 мск, вы можете не только получить необходимые знания о маркировке, но также задать спикерам вопросы. Будет и онлайн-демо: заказ кодов, ввод в оборот, отгрузка оптом, приемка и сверка кодов маркировки в розничной точке и продажа по кассе. Зарегистрироваться на вебинар

Руководители проектов ЦРПТ по группам «Вода» (Дмитрий Субботин), «Молоко» (Яков Панферов), «Табак» (Железнов Андрей) и руководитель сегмента «HoReCa» Камиль Сагидов вместе с директором по продажам сервиса МойСклад Иваном Кириллиным расскажут:

11:00 — 11:30 Маркировка молочных продуктов

Маркировка молочной продукции: сроки и этапы

Розница: подготовка к 20 января 2022

Что нужно для работы: сканер, онлайн-касса, регистратор эмиссии, доступ к СУЗ, электронная подпись, ЭДО

Особые нюансы онлайн-торговли

Как проходит интеграция между система Честного ЗНАКа и ГИС «Меркурий»

Партионный учет и учет по экземплярам: в чем разница и как правильно

ТОП-5 ошибок при работе с маркировкой

Кто и как будет находить нарушения и сколько они будут стоить бизнесу

11:30 — 11:45 HoReCa: процессы маркиркировки молочных продуктов в общепите (практические примеры)

11:45 — 12:00 Начало маркировки упакованной воды: что нужно знать

Маркировка воды: этапы и сроки

Кого коснется дедлайн 1 декабря 2021

Инструкция производителям и импортерам: как наносить коды на бутылки

Что будет с импортом воды после после 1 декабря: подробный разбор

12:00 — 12:15 Маркировка табака

Подготовка к третьей волне маркировки

Что попадает под определение никотиносодержащей продукции

Что с маркировкой электронных сигареты и вейпов: попадают ли они под маркировку

12:15 — 12:35 МойСклад покажет, как упростить работу с маркированными товарами

МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированными товарами

Как рознице сэкономить на маркировке

Обзор возможностей бесплатного электронного документооборота для маркированных товаров — ЭДО Лайт

Розница, импортер, оптовик, производитель — кому подойдет МойСклад

12:35 — 12:40 МойСклад: демо работы с маркировкой