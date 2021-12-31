Новые этапы маркировки молочных продуктов, воды и табака в 2022: бесплатный вебинар 18 ноября

Производители и импортеры должны быть готовы к маркировке воды и молочных продуктов уже к 1 декабря 2021 года, времени остается совсем мало.
С 20 января 2022 года розница должна будет полноценно работать с обязательной маркировкой этих товаров. А с 1 марта 2022 нас ждет очередной этап маркировки табачной продукции. Работы много, время не ждет, а в январе системы будут перегружены. Поэтому рекомендуем подготовиться и спокойно перейти к маркировке сейчас, опередив конкурентов.
Для подготовки нужно не просто подключиться к Честному ЗНАКу, но и подготовить оборудование и ПО (кассы, сканеры, системы учета, складские программы и т.д.) или приобрести то, чего еще не хватает.
Сотрудники должны знать, как работать с новыми правилами. Обучение важно, т.к. за ошибки при маркировке или продаже маркированных товаров вас могут оштрафовать на крупную сумму.
У сроков маркировки жесткие дедлайны. Участвуя в бесплатном вебинаре 18 ноября в 11.00 мск, вы можете не только получить необходимые знания о маркировке, но также задать спикерам вопросы. Будет и онлайн-демо: заказ кодов, ввод в оборот, отгрузка оптом, приемка и сверка кодов маркировки в розничной точке и продажа по кассе.
Руководители проектов ЦРПТ по группам «Вода» (Дмитрий Субботин), «Молоко» (Яков Панферов), «Табак» (Железнов Андрей) и руководитель сегмента «HoReCa» Камиль Сагидов вместе с директором по продажам сервиса МойСклад Иваном Кириллиным расскажут:
11:00 — 11:30 Маркировка молочных продуктов
- Маркировка молочной продукции: сроки и этапы
- Розница: подготовка к 20 января 2022
- Что нужно для работы: сканер, онлайн-касса, регистратор эмиссии, доступ к СУЗ, электронная подпись, ЭДО
- Особые нюансы онлайн-торговли
- Как проходит интеграция между система Честного ЗНАКа и ГИС «Меркурий»
- Партионный учет и учет по экземплярам: в чем разница и как правильно
- ТОП-5 ошибок при работе с маркировкой
- Кто и как будет находить нарушения и сколько они будут стоить бизнесу
11:30 — 11:45 HoReCa: процессы маркиркировки молочных продуктов в общепите (практические примеры)
11:45 — 12:00 Начало маркировки упакованной воды: что нужно знать
- Маркировка воды: этапы и сроки
- Кого коснется дедлайн 1 декабря 2021
- Инструкция производителям и импортерам: как наносить коды на бутылки
- Что будет с импортом воды после после 1 декабря: подробный разбор
12:00 — 12:15 Маркировка табака
- Подготовка к третьей волне маркировки
- Что попадает под определение никотиносодержащей продукции
- Что с маркировкой электронных сигареты и вейпов: попадают ли они под маркировку
12:15 — 12:35 МойСклад покажет, как упростить работу с маркированными товарами
- МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированными товарами
- Как рознице сэкономить на маркировке
- Обзор возможностей бесплатного электронного документооборота для маркированных товаров — ЭДО Лайт
- Розница, импортер, оптовик, производитель — кому подойдет МойСклад
12:35 — 12:40 МойСклад: демо работы с маркировкой
- Как заказать коды маркировки производителю или импортеру: на примере молочной продукции
- Розничная продажа маркированных товаров через онлайн-кассу
- Как принимать и отгружать маркированные товары оптом: обмен документами через ЭДО, сверка и верификация кодов
- Вывод из оборота без кассы маркированных товаров в отдельных случаях: онлайн-торговля, приготовление блюд, продажа внарезку и др.
- Частичное выбытие альтернативной табачной продукции на кассе