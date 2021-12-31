Новая субсидия для малого бизнеса: компенсация 50% расходов на покупку российского ПО

15 ноября 2021 Минцифры запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Государство компенсирует 50% затрат на покупку программного обеспечения. Какой софт можно приобрести в рамках программы и каковы условия участия для бизнеса — в этой статье.

Как работает программа

Физически субсидию получают разработчики ПО. Для потенциальных клиентов они выставляют ценник со скидкой 50%. То есть малый бизнес покупает софт за полцены, а владельцам программ идет компенсация из федерального бюджета. Выплаты регулирует Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

В 2021 году на финансирование программы выделен 1 млрд рублей. В последующие три года еще 6 миллиардов.

Минцифры рассчитывает, что благодаря этой мере поддержки малый бизнес сможет купить не менее 400 тыс. лицензий льготного ПО.

Требования к бизнесу

Программа действует для компаний и ИП, которые внесены в Единый реестр субъектов МСП. Для них есть два условия:

Среднесписочная численность работников — за предшествующий календарный год составляет не более 250 человек;

Доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год — не более 2 млрд руб. Доход определяется в соответствии с налоговым законодательством по всем видам деятельности и режимам налогообложения.

Какое ПО можно приобрести

Сейчас в программе участвуют 14 разработчиков отечественного ПО, они предоставляют не менее 50 своих продуктов. Требования к разработчикам указаны в Постановлении Правительства РФ от 28.06.2021 № 1031. Полный список участников — на сайте РФРИТ.

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