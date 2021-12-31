Топ-10 трендов на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет к Новому году и на сезон 2022

Мы собрали статистику по самым продаваемым товарам, проанализировали текущие продажи и узнали будущие тенденции для предпринимателей, которые торгуют на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет. А перед тем, как назвать лучшую десятку, расскажем, что будут покупать в качестве новогодних подарков в этом году.
Новогодние тренды
У покупателей болит голова, что подарить на Новый год, а продавцам приходится решать вопросы с новогодним ассортиментом. Чтобы увеличить объем продаж, вы должны торговать чем-то из этого списка:
1. Товары для зимних гуляний. Популярностью пользуются ватрушки, ледянки, снежные самокаты и т.д.
2. Детские подарки потребуются не только родителям, но и тем, кто собирается к ним в гости. В качестве подарка от Деда Мороза можно преподнести сладкий подарок, развивающие книжки и игрушки. Конечно для малышей, ребятам постарше скорее подойдут товары из следующей категории.
3. Полезные гаджеты для телефонов и компьютеров. Их количество и разнообразие постоянно растет, поэтому подарок точно будет уникальным: игровые консоли, наушники, умные часы, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, беспроводные колонки, аксессуары к гаджетам. Все они являются самыми ходовыми товарами в преддверии Нового 2022 года.
4. Подарки для автовладельцев. Любые аксессуары и автоаксессуары окажутся к месту: видеорегистраторы, очки против бликов, диагностические устройства, чехлы, lux-освежители.
Почитайте недавний кейс об автонакидках от МоегоСклада — такой подарок как раз подойдет к главному празднику года. И можно «выстрелить» так же, как это получилось у героев статьи, главное достоинство продукта — он уникальный, благодаря используемым технологиям, материалам и высокому качеству производства.
5. Товары для взрослых не всегда уместны для дня рождения, а в качестве новогоднего подарка вполне могут быть преподнесены второй половинке.
6. Товары для красоты и здоровья. Постоянный тренд всех праздников. Оригинальными товарами из этой категории считаются: массажеры, средства для коррекции фигуры, спортивные аксессуары, косметические средства и, конечно, парфюм — реклама дорогих духов уже вовсю мелькает на экране.
Продавцам на маркетплейсах следует помнить, что парфюмерия сейчас продается с кодами маркировки и площадки строго следят за тем, чтобы это требование выполнялось. Получить коды, обменяться документами, вести учет и обновлять информацию на маркетплейсах удобно через МойСклад.
Благодаря тому, что сервис аккумулирует всю нужную информацию в одном месте, вам не придется переключаться между разными программами или приложениями, чтобы оформить все операции по маркировке быстро и правильно.
7. Куда же без ёлки и украшений. Также сюда нужно добавить сувениры, карнавальные костюмы, декорации, сервировку стола.
Новогодние хлопоты пройдут, а какие тренды останутся?
Топовые тренды маркетплейсов в 2022
Начиная с самоизоляции 2020 года, интернет-торговля не останавливается и набирает обороты. Отмечается рост продаж даже в тех категориях, которые раньше были прерогативой только офлайн магазинов.
Покупатели, освоившие интернет-покупки, теперь ходят по магазинам только, чтобы примерить и пощупать. После этого заказывают понравившуюся вещь в одном из популярных маркетплейсов по сниженной цене с доставкой до дома или ближайшего пункта выдачи.
Повышенный спрос, а, следовательно, и продажи, ожидаются в следующих товарных категориях:
1. Одежда, обувь, сумки. Не важно, по каким причинам вы не смогли дойти до магазина. Попробовав один раз удачно заказать из дома вещи, вы становитесь фанатом онлайн-продаж. Таким образом, прирост числа покупателей одежды на маркетплейсах обеспечен не на один 2022 год.
В интернет-магазинах ищут уникальные и эксклюзивные вещи, продавцам стоит обратить внимание на:
- стильную и молодежную обувь;
- сумочки с цепью, оверсайз и сумки-шопперы, плетеные, с геометрическими формами, цветами и принтами;
- футболки, худи и джинсы с оригинальными надписями и рисунками;
- натуральные трикотажные пижамы и вещи из эко-кожи;
- мужское термобелье.
И не забывайте о дополнениях к основной покупке. Аксессуарами могут быть кошельки, платки, ремешки, перчатки, головные уборы, модная бижутерия.
2. Продукция повседневного спроса — это не скоропортящиеся продукты, а товары, которыми мы пользуемся каждый день:
- мыло, шампунь и зубная паста;
- средства для мытья посуды;
- стиральный порошок;
- туалетная бумага;
- швабры с насадками;
- бамбуковые салфетки и тряпки из микрофибры;
- бытовая химия и прочее.
Нет необходимости ехать в супермаркет за товарами известных производителей, когда можно найти дешевле на маркетплейсе и с доставкой до дома.
Даже небольшой компании или ИП, если ассортимент магазина большой, вести складской учет лучше не в тетради или Excel, а в специально разработанной для этого программе.
В МоемСкладе можно не просто вести учет, но еще и смотреть аналитику продаж, в т.ч. в реальном времени, работать с онлайн-кассами, обновлять данные о ценах в соцсетях или на меркетплейсах. Сервис поможет отслеживать покупательские тренды и вовремя избавляться от залежавшегося на складе товара.
3. Товары для ремонта и уюта. Удаленная работа и учеба увеличили домашнее времяпрепровождение. Люди хотят покупать больше интерьерных вещей, создающих настроение и атмосферу. К тому же многие лишились возможности путешествовать, поэтому жажду новых впечатлений утоляют покупкой дизайнерских новинок.
Чтобы устроить уютное гнездышко, потребуется:
- сделать ремонт;
- купить домашний текстиль (занавески, постельное белье, пледы, подушки, кухонные полотенца);
- купить посуду (бокалы, тарелки из бамбукового волокна, чашки, столовые приборы, подарочные наборы), сейчас популярностью пользуется посуда из натурального дерева;
- дополнить дом предметами декора (вазы, свечи, часы, картины);
- бельевые корзины, полки, крючки, органайзеры, придверные коврики, сушилка для белья и так далее.
4. Бытовая техника и электрика, начиная от кухонной утвари и заканчивая микрофонами для удаленной работы. Не будем объяснять, что и для чего нужно, ловите список продаваемых позиций:
- мелкие кухонные гаджеты — блендеры, кофеварки, мультиварки, вафельницы;
- домашняя техника — увлажнители и обеззараживатели воздуха, TV, кинотеатры;
- умные часы;
- беспроводная техника;
- товары для гейминга — приставки, микрофоны, наушники, очки виртуальной реальности;
- видеокарты, процессоры, мышки, клавиатуры и прочие компьютерные аксессуары и комплектующие;
- телефоны и планшеты.
Товары для удаленной работы и учебы занимают отдельное место в числе всех электронных гаджетов. Эта новая категория продолжает набирать популярность.
Спросом продолжают пользоваться:
- ПК, ноутбуки и нетбуки;
- веб-камеры;
- микрофоны;
- кольцевые лампы;
- канцелярия;
- удобный рабочий стол и кресло.
5. Медицинские маски, санитайзеры и подобные приспособления по праву можно отнести к товарам повседневного спроса. Тем не менее выделяем их в отдельную группу и следим за новинками:
- маски, которые не давят на уши, в т.ч. с использованием оригинальных расцветок и рисунков, стандартные синие или черные маски всем уже приелись;
- витамины и пищевые добавки, которые помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунитет;
- антисептики.
С 1 сентября 2021 года безрецептурные лекарства можно продавать через маркетплейсы. Не теряйтесь и занимайте новую нишу.
6. Товары для досуга и хобби заменили посещение развлекательных заведений. Маркетплейсы всегда предлагали уникальные товары, которые появлялись на полках магазинов с запозданием:
- книги — по тематике IT, ЗОЖ, психологии, бизнесу, личностному развитию;
- детские и взрослые наборы для творчества;
- робототехника;
- наборы для шитья, вышивки, живописи, раскраски по номерам, мозаики.
Кроме вещей для домашнего досуга популярностью пользуются игры на свежем воздухе и рыбалка:
- ролики, скейтборды, велосипеды (они конечно начнут продаваться по сезону, но вот оптом их вполне можно начать приобретать сейчас, т.к. на эти категории у производителей пока скидки);
- палатки, удочки, аксессуары для рыбалки (зимой — для зимней, в т.ч. экипировка, термобелье и приспособления для разогрева еды);
- наборы для пикника;
- для зимнего досуга — санки, снежколепы, коньки, ледянки, лыжи;
- всевозможные игры в дорогу.
7. Детские товары пользуются популярностью не только у родителей в декрете. Детская категория является самой обширной, потому как она включает не только игрушки и одежду, а еще и детские гаджеты и вообще все вещи, к которым можно применить прилагательное «детский»:
- конструкторы;
- игровые коврики;
- обучающие и развивающие игры;
- игрушки для песочницы;
- товары для новорожденных;
- электромобили, беговелы, велосипеды;
- куклы, машинки.
8. Спортивные товары продолжают пользоваться спросом, пока сохраняются ограничения для посещения стационарных спортзалов. Люди боятся посещать общественные места и занимаются дома, для этого им необходимы:
- спортивная одежда;
- гантели;
- резинки;
- коврики;
- беговые дорожки;
- всевозможные тренажеры.
9. Hand made
Предметы ручной работы легче продавать в онлайне, а покупателям намного проще и быстрее найти эксклюзивную вещь на маркетплейсе, нежели объезжать городские рынки и мастерские.
Чем конкретно интересуются люди:
- домашняя войлочная обувь;
- деревянные сувениры и игрушки;
- подносы и доски из обработанной древесины;
- кошельки, сумки, визитницы и прочие изделия из натуральной кожи;
- мягкие игрушки;
- вязаные и тряпичные куклы;
- украшения;
- авторская керамика;
- праздничная атрибутика;
- свадебные аксессуары;
- полиграфия.
Товары собственного изготовления могут продавать и самозанятые. На маркетплейсы все чаще стали заглядывать те, кто делает вещи своими руками и самостоятельно их продает. Тем, кто начинает такую работу, стоит заранее позаботиться о ведении учета.
Сегодня вам хватает тетради или блокнота, а завтра покупателей станет больше и вы решите стать ИП. Среди пользователей МоегоСклада такие примеры есть. Ведь он помогает не только вести учет, но и рассчитывать количество сырья для производства и не держать в уме расход материалов.
10. Косметика и парфюмерия.
Эта категория давно пользуется спросом у онлайн-покупателей. Ассортимент интернет-магазинов намного шире, чем способен предложить любой стационарный маркет. Импортная косметика становится доступнее и интереснее для российского потребителя.
Что будут покупать:
- уходовую косметику;
- многофункциональные средства;
- декоративную косметику: тональные основы, хайлайтеры, помады, тени, туши, румяна, карандаши для глаз/бровей/ресниц.
Сейчас тренд — корейская косметика. Маски, кремы, тоники, а также декоративная косметика, в частности, тональный крем-кушон, о котором только и говорят в Инстаграм и TikTok.
Косметика пользуется спросом вне зависимости от пола, сезона, политической и экономической обстановки в мире и даже вне зависимости от стоимости. На каждую ценовую категорию найдется свой покупатель.
Не важно, на каком из крупных маркетплейсов вы торгуете — Wildberries, OZON или Яндекс.Маркет, с каждым из них у сервиса МойСклад уже настроена интеграция. Это позволяет контролировать остатки, следить за комиссиями и автоматизировать все остальные процессы.