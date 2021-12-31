Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Топ-10 трендов на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет к Новому году и на сезон 2022

Для рубрики Свой бизнес
Версия для печати

Мы собрали статистику по самым продаваемым товарам, проанализировали текущие продажи и узнали будущие тенденции для предпринимателей, которые торгуют на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет. А перед тем, как назвать лучшую десятку, расскажем, что будут покупать в качестве новогодних подарков в этом году.

Новогодние тренды

У покупателей болит голова, что подарить на Новый год, а продавцам приходится решать вопросы с новогодним ассортиментом. Чтобы увеличить объем продаж, вы должны торговать чем-то из этого списка:

1. Товары для зимних гуляний. Популярностью пользуются ватрушки, ледянки, снежные самокаты и т.д.

2. Детские подарки потребуются не только родителям, но и тем, кто собирается к ним в гости. В качестве подарка от Деда Мороза можно преподнести сладкий подарок, развивающие книжки и игрушки. Конечно для малышей, ребятам постарше скорее подойдут товары из следующей категории.

3. Полезные гаджеты для телефонов и компьютеров. Их количество и разнообразие постоянно растет, поэтому подарок точно будет уникальным: игровые консоли, наушники, умные часы, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, беспроводные колонки, аксессуары к гаджетам. Все они являются самыми ходовыми товарами в преддверии Нового 2022 года.

4. Подарки для автовладельцев. Любые аксессуары и автоаксессуары окажутся к месту: видеорегистраторы, очки против бликов, диагностические устройства, чехлы, lux-освежители.

Почитайте недавний кейс об автонакидках от МоегоСклада — такой подарок как раз подойдет к главному празднику года. И можно «выстрелить» так же, как это получилось у героев статьи, главное достоинство продукта — он уникальный, благодаря используемым технологиям, материалам и высокому качеству производства.

5. Товары для взрослых не всегда уместны для дня рождения, а в качестве новогоднего подарка вполне могут быть преподнесены второй половинке.

6. Товары для красоты и здоровья. Постоянный тренд всех праздников. Оригинальными товарами из этой категории считаются: массажеры, средства для коррекции фигуры, спортивные аксессуары, косметические средства и, конечно, парфюм — реклама дорогих духов уже вовсю мелькает на экране.

Продавцам на маркетплейсах следует помнить, что парфюмерия сейчас продается с кодами маркировки и площадки строго следят за тем, чтобы это требование выполнялось. Получить коды, обменяться документами, вести учет и обновлять информацию на маркетплейсах удобно через МойСклад.

Благодаря тому, что сервис аккумулирует всю нужную информацию в одном месте, вам не придется переключаться между разными программами или приложениями, чтобы оформить все операции по маркировке быстро и правильно.

Все подробности о маркировке парфюмерии.

7. Куда же без ёлки и украшений. Также сюда нужно добавить сувениры, карнавальные костюмы, декорации, сервировку стола.

Новогодние хлопоты пройдут, а какие тренды останутся?

Топовые тренды маркетплейсов в 2022

Начиная с самоизоляции 2020 года, интернет-торговля не останавливается и набирает обороты. Отмечается рост продаж даже в тех категориях, которые раньше были прерогативой только офлайн магазинов.

Покупатели, освоившие интернет-покупки, теперь ходят по магазинам только, чтобы примерить и пощупать. После этого заказывают понравившуюся вещь в одном из популярных маркетплейсов по сниженной цене с доставкой до дома или ближайшего пункта выдачи.

Повышенный спрос, а, следовательно, и продажи, ожидаются в следующих товарных категориях:

1. Одежда, обувь, сумки. Не важно, по каким причинам вы не смогли дойти до магазина. Попробовав один раз удачно заказать из дома вещи, вы становитесь фанатом онлайн-продаж. Таким образом, прирост числа покупателей одежды на маркетплейсах обеспечен не на один 2022 год.

В интернет-магазинах ищут уникальные и эксклюзивные вещи, продавцам стоит обратить внимание на:

  • стильную и молодежную обувь;
  • сумочки с цепью, оверсайз и сумки-шопперы, плетеные, с геометрическими формами, цветами и принтами;
  • футболки, худи и джинсы с оригинальными надписями и рисунками;
  • натуральные трикотажные пижамы и вещи из эко-кожи;
  • мужское термобелье.

И не забывайте о дополнениях к основной покупке. Аксессуарами могут быть кошельки, платки, ремешки, перчатки, головные уборы, модная бижутерия.

2. Продукция повседневного спроса — это не скоропортящиеся продукты, а товары, которыми мы пользуемся каждый день:

  • мыло, шампунь и зубная паста;
  • средства для мытья посуды;
  • стиральный порошок;
  • туалетная бумага;
  • швабры с насадками;
  • бамбуковые салфетки и тряпки из микрофибры;
  • бытовая химия и прочее.

Нет необходимости ехать в супермаркет за товарами известных производителей, когда можно найти дешевле на маркетплейсе и с доставкой до дома.

Даже небольшой компании или ИП, если ассортимент магазина большой, вести складской учет лучше не в тетради или Excel, а в специально разработанной для этого программе.

В МоемСкладе можно не просто вести учет, но еще и смотреть аналитику продаж, в т.ч. в реальном времени, работать с онлайн-кассами, обновлять данные о ценах в соцсетях или на меркетплейсах. Сервис поможет отслеживать покупательские тренды и вовремя избавляться от залежавшегося на складе товара.

3. Товары для ремонта и уюта. Удаленная работа и учеба увеличили домашнее времяпрепровождение. Люди хотят покупать больше интерьерных вещей, создающих настроение и атмосферу. К тому же многие лишились возможности путешествовать, поэтому жажду новых впечатлений утоляют покупкой дизайнерских новинок.

Чтобы устроить уютное гнездышко, потребуется:

  • сделать ремонт;
  • купить домашний текстиль (занавески, постельное белье, пледы, подушки, кухонные полотенца);
  • купить посуду (бокалы, тарелки из бамбукового волокна, чашки, столовые приборы, подарочные наборы), сейчас популярностью пользуется посуда из натурального дерева;
  • дополнить дом предметами декора (вазы, свечи, часы, картины);
  • бельевые корзины, полки, крючки, органайзеры, придверные коврики, сушилка для белья и так далее.

4. Бытовая техника и электрика, начиная от кухонной утвари и заканчивая микрофонами для удаленной работы. Не будем объяснять, что и для чего нужно, ловите список продаваемых позиций:

  • мелкие кухонные гаджеты — блендеры, кофеварки, мультиварки, вафельницы;
  • домашняя техника — увлажнители и обеззараживатели воздуха, TV, кинотеатры;
  • умные часы;
  • беспроводная техника;
  • товары для гейминга — приставки, микрофоны, наушники, очки виртуальной реальности;
  • видеокарты, процессоры, мышки, клавиатуры и прочие компьютерные аксессуары и комплектующие;
  • телефоны и планшеты.

Товары для удаленной работы и учебы занимают отдельное место в числе всех электронных гаджетов. Эта новая категория продолжает набирать популярность.

Спросом продолжают пользоваться:

  • ПК, ноутбуки и нетбуки;
  • веб-камеры;
  • микрофоны;
  • кольцевые лампы;
  • канцелярия;
  • удобный рабочий стол и кресло.

5. Медицинские маски, санитайзеры и подобные приспособления по праву можно отнести к товарам повседневного спроса. Тем не менее выделяем их в отдельную группу и следим за новинками:

  • маски, которые не давят на уши, в т.ч. с использованием оригинальных расцветок и рисунков, стандартные синие или черные маски всем уже приелись;
  • витамины и пищевые добавки, которые помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунитет;
  • антисептики.

С 1 сентября 2021 года безрецептурные лекарства можно продавать через маркетплейсы. Не теряйтесь и занимайте новую нишу.

6. Товары для досуга и хобби заменили посещение развлекательных заведений. Маркетплейсы всегда предлагали уникальные товары, которые появлялись на полках магазинов с запозданием:

  • книги — по тематике IT, ЗОЖ, психологии, бизнесу, личностному развитию;
  • детские и взрослые наборы для творчества;
  • робототехника;
  • наборы для шитья, вышивки, живописи, раскраски по номерам, мозаики.

Кроме вещей для домашнего досуга популярностью пользуются игры на свежем воздухе и рыбалка:

  • ролики, скейтборды, велосипеды (они конечно начнут продаваться по сезону, но вот оптом их вполне можно начать приобретать сейчас, т.к. на эти категории у производителей пока скидки);
  • палатки, удочки, аксессуары для рыбалки (зимой — для зимней, в т.ч. экипировка, термобелье и приспособления для разогрева еды);
  • наборы для пикника;
  • для зимнего досуга — санки, снежколепы, коньки, ледянки, лыжи;
  • всевозможные игры в дорогу.

7. Детские товары пользуются популярностью не только у родителей в декрете. Детская категория является самой обширной, потому как она включает не только игрушки и одежду, а еще и детские гаджеты и вообще все вещи, к которым можно применить прилагательное «детский»:

  • конструкторы;
  • игровые коврики;
  • обучающие и развивающие игры;
  • игрушки для песочницы;
  • товары для новорожденных;
  • электромобили, беговелы, велосипеды;
  • куклы, машинки.

8. Спортивные товары продолжают пользоваться спросом, пока сохраняются ограничения для посещения стационарных спортзалов. Люди боятся посещать общественные места и занимаются дома, для этого им необходимы:

  • спортивная одежда;
  • гантели;
  • резинки;
  • коврики;
  • беговые дорожки;
  • всевозможные тренажеры.

9. Hand made

Предметы ручной работы легче продавать в онлайне, а покупателям намного проще и быстрее найти эксклюзивную вещь на маркетплейсе, нежели объезжать городские рынки и мастерские.

Чем конкретно интересуются люди:

  • домашняя войлочная обувь;
  • деревянные сувениры и игрушки;
  • подносы и доски из обработанной древесины;
  • кошельки, сумки, визитницы и прочие изделия из натуральной кожи;
  • мягкие игрушки;
  • вязаные и тряпичные куклы;
  • украшения;
  • авторская керамика;
  • праздничная атрибутика;
  • свадебные аксессуары;
  • полиграфия.

Товары собственного изготовления могут продавать и самозанятые. На маркетплейсы все чаще стали заглядывать те, кто делает вещи своими руками и самостоятельно их продает. Тем, кто начинает такую работу, стоит заранее позаботиться о ведении учета.

Сегодня вам хватает тетради или блокнота, а завтра покупателей станет больше и вы решите стать ИП. Среди пользователей МоегоСклада такие примеры есть. Ведь он помогает не только вести учет, но и рассчитывать количество сырья для производства и не держать в уме расход материалов.

Возможности МоегоСклада для небольшого производства.

10. Косметика и парфюмерия.

Эта категория давно пользуется спросом у онлайн-покупателей. Ассортимент интернет-магазинов намного шире, чем способен предложить любой стационарный маркет. Импортная косметика становится доступнее и интереснее для российского потребителя.

Что будут покупать:

  • уходовую косметику;
  • многофункциональные средства;
  • декоративную косметику: тональные основы, хайлайтеры, помады, тени, туши, румяна, карандаши для глаз/бровей/ресниц.

Сейчас тренд — корейская косметика. Маски, кремы, тоники, а также декоративная косметика, в частности, тональный крем-кушон, о котором только и говорят в Инстаграм и TikTok.

Косметика пользуется спросом вне зависимости от пола, сезона, политической и экономической обстановки в мире и даже вне зависимости от стоимости. На каждую ценовую категорию найдется свой покупатель.

Не важно, на каком из крупных маркетплейсов вы торгуете — Wildberries, OZON или Яндекс.Маркет, с каждым из них у сервиса МойСклад уже настроена интеграция. Это позволяет контролировать остатки, следить за комиссиями и автоматизировать все остальные процессы.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Спецпредложения компании

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога