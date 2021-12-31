Топ-10 трендов на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет к Новому году и на сезон 2022

Мы собрали статистику по самым продаваемым товарам, проанализировали текущие продажи и узнали будущие тенденции для предпринимателей, которые торгуют на Wildberries, OZON и Яндекс.Маркет. А перед тем, как назвать лучшую десятку, расскажем, что будут покупать в качестве новогодних подарков в этом году.

Новогодние тренды

У покупателей болит голова, что подарить на Новый год, а продавцам приходится решать вопросы с новогодним ассортиментом. Чтобы увеличить объем продаж, вы должны торговать чем-то из этого списка:

1. Товары для зимних гуляний. Популярностью пользуются ватрушки, ледянки, снежные самокаты и т.д.

2. Детские подарки потребуются не только родителям, но и тем, кто собирается к ним в гости. В качестве подарка от Деда Мороза можно преподнести сладкий подарок, развивающие книжки и игрушки. Конечно для малышей, ребятам постарше скорее подойдут товары из следующей категории.

3. Полезные гаджеты для телефонов и компьютеров. Их количество и разнообразие постоянно растет, поэтому подарок точно будет уникальным: игровые консоли, наушники, умные часы, фитнес-браслеты, портативные зарядные устройства, беспроводные колонки, аксессуары к гаджетам. Все они являются самыми ходовыми товарами в преддверии Нового 2022 года.

4. Подарки для автовладельцев. Любые аксессуары и автоаксессуары окажутся к месту: видеорегистраторы, очки против бликов, диагностические устройства, чехлы, lux-освежители.

Почитайте недавний кейс об автонакидках от МоегоСклада — такой подарок как раз подойдет к главному празднику года. И можно «выстрелить» так же, как это получилось у героев статьи, главное достоинство продукта — он уникальный, благодаря используемым технологиям, материалам и высокому качеству производства.

5. Товары для взрослых не всегда уместны для дня рождения, а в качестве новогоднего подарка вполне могут быть преподнесены второй половинке.

6. Товары для красоты и здоровья. Постоянный тренд всех праздников. Оригинальными товарами из этой категории считаются: массажеры, средства для коррекции фигуры, спортивные аксессуары, косметические средства и, конечно, парфюм — реклама дорогих духов уже вовсю мелькает на экране.

Продавцам на маркетплейсах следует помнить, что парфюмерия сейчас продается с кодами маркировки и площадки строго следят за тем, чтобы это требование выполнялось. Получить коды, обменяться документами, вести учет и обновлять информацию на маркетплейсах удобно через МойСклад. Благодаря тому, что сервис аккумулирует всю нужную информацию в одном месте, вам не придется переключаться между разными программами или приложениями, чтобы оформить все операции по маркировке быстро и правильно. Все подробности о маркировке парфюмерии.

7. Куда же без ёлки и украшений. Также сюда нужно добавить сувениры, карнавальные костюмы, декорации, сервировку стола.

Новогодние хлопоты пройдут, а какие тренды останутся?

Топовые тренды маркетплейсов в 2022

Начиная с самоизоляции 2020 года, интернет-торговля не останавливается и набирает обороты. Отмечается рост продаж даже в тех категориях, которые раньше были прерогативой только офлайн магазинов.

Покупатели, освоившие интернет-покупки, теперь ходят по магазинам только, чтобы примерить и пощупать. После этого заказывают понравившуюся вещь в одном из популярных маркетплейсов по сниженной цене с доставкой до дома или ближайшего пункта выдачи.

Повышенный спрос, а, следовательно, и продажи, ожидаются в следующих товарных категориях:

1. Одежда, обувь, сумки. Не важно, по каким причинам вы не смогли дойти до магазина. Попробовав один раз удачно заказать из дома вещи, вы становитесь фанатом онлайн-продаж. Таким образом, прирост числа покупателей одежды на маркетплейсах обеспечен не на один 2022 год.

В интернет-магазинах ищут уникальные и эксклюзивные вещи, продавцам стоит обратить внимание на:

стильную и молодежную обувь;

сумочки с цепью, оверсайз и сумки-шопперы, плетеные, с геометрическими формами, цветами и принтами;

футболки, худи и джинсы с оригинальными надписями и рисунками;

натуральные трикотажные пижамы и вещи из эко-кожи;

мужское термобелье.

И не забывайте о дополнениях к основной покупке. Аксессуарами могут быть кошельки, платки, ремешки, перчатки, головные уборы, модная бижутерия.

2. Продукция повседневного спроса — это не скоропортящиеся продукты, а товары, которыми мы пользуемся каждый день:

мыло, шампунь и зубная паста;

средства для мытья посуды;

стиральный порошок;

туалетная бумага;

швабры с насадками;

бамбуковые салфетки и тряпки из микрофибры;

бытовая химия и прочее.

Нет необходимости ехать в супермаркет за товарами известных производителей, когда можно найти дешевле на маркетплейсе и с доставкой до дома.

Даже небольшой компании или ИП, если ассортимент магазина большой, вести складской учет лучше не в тетради или Excel, а в специально разработанной для этого программе. В МоемСкладе можно не просто вести учет, но еще и смотреть аналитику продаж, в т.ч. в реальном времени, работать с онлайн-кассами, обновлять данные о ценах в соцсетях или на меркетплейсах. Сервис поможет отслеживать покупательские тренды и вовремя избавляться от залежавшегося на складе товара.

3. Товары для ремонта и уюта. Удаленная работа и учеба увеличили домашнее времяпрепровождение. Люди хотят покупать больше интерьерных вещей, создающих настроение и атмосферу. К тому же многие лишились возможности путешествовать, поэтому жажду новых впечатлений утоляют покупкой дизайнерских новинок.

Чтобы устроить уютное гнездышко, потребуется:

сделать ремонт;

купить домашний текстиль (занавески, постельное белье, пледы, подушки, кухонные полотенца);

купить посуду (бокалы, тарелки из бамбукового волокна, чашки, столовые приборы, подарочные наборы), сейчас популярностью пользуется посуда из натурального дерева;

дополнить дом предметами декора (вазы, свечи, часы, картины);

бельевые корзины, полки, крючки, органайзеры, придверные коврики, сушилка для белья и так далее.

4. Бытовая техника и электрика, начиная от кухонной утвари и заканчивая микрофонами для удаленной работы. Не будем объяснять, что и для чего нужно, ловите список продаваемых позиций:

мелкие кухонные гаджеты — блендеры, кофеварки, мультиварки, вафельницы;

домашняя техника — увлажнители и обеззараживатели воздуха, TV, кинотеатры;

умные часы ;

часы беспроводная техника;

товары для гейминга — приставки, микрофоны, наушники, очки виртуальной реальности;

видеокарты, процессоры, мышки, клавиатуры и прочие компьютерные аксессуары и комплектующие;

телефоны и планшеты.

Товары для удаленной работы и учебы занимают отдельное место в числе всех электронных гаджетов. Эта новая категория продолжает набирать популярность.

Спросом продолжают пользоваться:

ПК, ноутбуки и нетбуки;

веб-камеры;

микрофоны;

кольцевые лампы;

канцелярия;

удобный рабочий стол и кресло.

5. Медицинские маски, санитайзеры и подобные приспособления по праву можно отнести к товарам повседневного спроса. Тем не менее выделяем их в отдельную группу и следим за новинками:

маски, которые не давят на уши, в т.ч. с использованием оригинальных расцветок и рисунков, стандартные синие или черные маски всем уже приелись;

витамины и пищевые добавки, которые помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунитет;

антисептики.

С 1 сентября 2021 года безрецептурные лекарства можно продавать через маркетплейсы. Не теряйтесь и занимайте новую нишу.

6. Товары для досуга и хобби заменили посещение развлекательных заведений. Маркетплейсы всегда предлагали уникальные товары, которые появлялись на полках магазинов с запозданием:

книги — по тематике IT, ЗОЖ, психологии, бизнесу, личностному развитию;

детские и взрослые наборы для творчества;

робототехника;

наборы для шитья, вышивки, живописи, раскраски по номерам, мозаики.

Кроме вещей для домашнего досуга популярностью пользуются игры на свежем воздухе и рыбалка:

ролики, скейтборды, велосипеды (они конечно начнут продаваться по сезону, но вот оптом их вполне можно начать приобретать сейчас, т.к. на эти категории у производителей пока скидки);

палатки, удочки, аксессуары для рыбалки (зимой — для зимней, в т.ч. экипировка, термобелье и приспособления для разогрева еды);

наборы для пикника;

для зимнего досуга — санки, снежколепы, коньки, ледянки, лыжи;

всевозможные игры в дорогу.

7. Детские товары пользуются популярностью не только у родителей в декрете. Детская категория является самой обширной, потому как она включает не только игрушки и одежду, а еще и детские гаджеты и вообще все вещи, к которым можно применить прилагательное «детский»:

конструкторы;

игровые коврики;

обучающие и развивающие игры;

игрушки для песочницы;

товары для новорожденных;

электромобили, беговелы, велосипеды;

куклы, машинки.

8. Спортивные товары продолжают пользоваться спросом, пока сохраняются ограничения для посещения стационарных спортзалов. Люди боятся посещать общественные места и занимаются дома, для этого им необходимы:

спортивная одежда;

гантели;

резинки;

коврики;

беговые дорожки;

всевозможные тренажеры.

9. Hand made

Предметы ручной работы легче продавать в онлайне, а покупателям намного проще и быстрее найти эксклюзивную вещь на маркетплейсе, нежели объезжать городские рынки и мастерские.

Чем конкретно интересуются люди:

домашняя войлочная обувь;

деревянные сувениры и игрушки;

подносы и доски из обработанной древесины;

кошельки, сумки, визитницы и прочие изделия из натуральной кожи;

мягкие игрушки;

вязаные и тряпичные куклы;

украшения;

авторская керамика;

праздничная атрибутика;

свадебные аксессуары;

полиграфия.

Товары собственного изготовления могут продавать и самозанятые. На маркетплейсы все чаще стали заглядывать те, кто делает вещи своими руками и самостоятельно их продает. Тем, кто начинает такую работу, стоит заранее позаботиться о ведении учета. Сегодня вам хватает тетради или блокнота, а завтра покупателей станет больше и вы решите стать ИП. Среди пользователей МоегоСклада такие примеры есть. Ведь он помогает не только вести учет, но и рассчитывать количество сырья для производства и не держать в уме расход материалов. Возможности МоегоСклада для небольшого производства.

10. Косметика и парфюмерия.

Эта категория давно пользуется спросом у онлайн-покупателей. Ассортимент интернет-магазинов намного шире, чем способен предложить любой стационарный маркет. Импортная косметика становится доступнее и интереснее для российского потребителя.

Что будут покупать:

уходовую косметику;

многофункциональные средства;

декоративную косметику: тональные основы, хайлайтеры, помады, тени, туши, румяна, карандаши для глаз/бровей/ресниц.

Сейчас тренд — корейская косметика. Маски, кремы, тоники, а также декоративная косметика, в частности, тональный крем-кушон, о котором только и говорят в Инстаграм и TikTok.

Косметика пользуется спросом вне зависимости от пола, сезона, политической и экономической обстановки в мире и даже вне зависимости от стоимости. На каждую ценовую категорию найдется свой покупатель.

Не важно, на каком из крупных маркетплейсов вы торгуете — Wildberries, OZON или Яндекс.Маркет, с каждым из них у сервиса МойСклад уже настроена интеграция. Это позволяет контролировать остатки, следить за комиссиями и автоматизировать все остальные процессы.