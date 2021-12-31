Как отгружать товары в крупные маркетплейсы: Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Важные нюансы

В этом материале вы узнаете об изнанке рабочих процессов на маркетплейсах. Чтобы товар оказался на руках у конечного потребителя, продавцу нужно тщательно подготовиться к отгрузке на склад. Рассмотрим обязательные процедуры:

упаковать продукцию;

наклеить этикетки;

уложить партию в коробки со штрихкодами;

подготовить сопроводительную документацию.

Где хранить товар

Сразу же после регистрации на маркетплейсе перед предпринимателем встают вопросы: как и где хранить товар. На площадках Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет несколько схем работы:

система FBS (Fulfillment by Seller) позволяет продавать со своего склада;

система FBO (Fulfilment By Operator) предназначена для продажи со склада торговой площадки;

схема FBS позволяет привлекать к работе сторонние компании, которые будут заниматься подготовкой и отправкой заказов.

В каждой схеме есть свои особенности и ответственность распределяется по-разному.

Удобно, что система МойСклад поддерживает интеграцию с каждой из площадок и позволяет работать с любой схемой, как по отдельности, так и одновременно. Полная синхронизация позволяет в режиме реального времени вести учет продаж, планировать закупки, анализировать прибыльность.

Рассмотрим подробнее схему работы продавца при продаже по методу FBO со склада маркетплейса.

Продавец наклеивает этикетки со штрихкодами на коробки с товарами и доставляет их на склад маркетплейса. С этого момента маркетплейс несет ответственность за хранение.

При использовании схемы FBS товар перед тем, как попасть к покупателю, проходит через сортировочный центр маркетплейса. При успешной продаже агрегатор отчитывается перед продавцом.

Выбирая любой вариант, необходимо соблюдать правила маркировки, упаковки, доставки, которые установлены торговой площадкой.

Маркировка товаров

На упаковке должна быть наклейка со штрихкодом, которая позволяет идентифицировать товар. Кроме того, если вы импортируете немаркированный товар, вам придется самостоятельно создать для каждой единицы штрихкод и наклеить этикетку с ним.

На наклейке для упаковки кроме штрихкода указывают:

артикул;

цвет;

размер.

На этикетке:

наименование товара;

артикул;

цвет;

размер;

состав;

страну производства;

данные о производителе;

данные о поставщике;

дату изготовления;

ТР ТС (сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза).

Где взять штрихкоды

Как мы уже отметили, обычно коды ставятся производителем. Но бывает так, что их нет (часто при ввозе товаров из Китая). В этом случае необходимо сгенерировать коды в личном кабинете маркетплейса.

Обязательно создавайте коды на каждый размер и цвет одного товара.

Например, у вас есть черные футболки трех размеров — нужны три кода.

На Ozon также есть возможность создать свои коды.

Отличительной особенностью Яндекс.Маркета является то, что собственные коды использовать невозможно, только загруженные от производителя.

У всех площадок три общих требования к штрихкоду на этикетке:

уникальность;

машиночитаемость;

совпадение с кодом в личном кабинете.

Когда маркировка штучного товара заканчивается, приходит время маркировать упаковку

Перед поставкой партии товара на склад маркетплейса на каждую коробку нужно наклеить стикер со штрихкодом. Маркетплейсы помогают сгенерировать штрихкод коробов самостоятельно в личном кабинете. Это не сложно, если соблюдать правило: количество штрихкодов короба равно количеству отгружаемых коробок.

Во время приемки на складе происходит сверка штрихкодов каждого товара из короба с сопроводительной документацией.

В системе Мойсклад полученные в личном кабинете Wildberries или Ozon коды вводят как артикулы товаров и генерируют в EAN-13 — европейский стандарт штрихкодов. Остается распечатать полученный результат на этикетки. Массово или при каждой поставке – столько, сколько нужно.

Не забывайте проверять требования маркетплейсов к размерам наклеек. В МоемСкладе есть шаблон, подходящий для любой площадки, необходимо лишь указать размер.

Принтер для печати можно взять любой, поддерживающий термопечать или термотрансферный перенос. Для Ozon используйте матовую или полуглянцевую бумагу.

Мы собрали и обобщили правила к упаковке товара:

Штрихкод наносите на видное место так, чтобы он не закрывал сроки годности и описание товара.

Если у вас сохранился старый нерабочий код, то поверх него можно наклеить новый.

Нанесенная маркировка должна быть распечатана полностью, без надрезов, не зачеркнута и не заклеена скотчем.

На одной упаковке только одна маркировка.

У хрупких товаров на коробке есть пометка «Не бросать. Хрупкий груз», внутри они завернуты в пупырчатую пленку.

Этикетка должна быть на русском языке.

Коробка плотно закрывается, товар не выпадает.

О том, какой материал следует использовать для тех или иных товаров, вы можете ознакомиться в правилах площадки (на Wildberries они доступны в личном кабинете, на Ozon в открытой базе знаний).

С наклейками разобрались, что с документами

Товар и обклеенные коробки никто не примет без сопроводительных документов. Основные — это транспортная накладная и акт приема-передачи. Ozon собирает их через ЭДО, Wildberries в личном кабинете. Пересчет коробок контролируйте особо и проверьте их перед доставкой. Совпадает ли реальное количество с тем, что указано в документах. При любом расхождении в приемке товара откажут и вы понесете двойные транспортные расходы.