Финансовая аналитика для бухгалтера: рентабельность и точка безубыточности

В этой статье вы узнаете, как рассчитать рентабельность и точку безубыточности. И что это дает бизнесу.

Сначала разберемся, зачем вообще нужны два этих показатели. Они вам помогут:

Определить справедливую цену для продажи новых и существующих товаров или услуг. Рассчитать объем продаж, который не позволит работать в убыток. Найти резервы для оптимизации затрат. Грамотно перераспределить ресурсы компании на более перспективные направления и убрать убыточные позиции. Рассчитать, когда новый товар окупится и принесет прибыль. Проанализировать, какое изменение цены на товары или услуги повлияет на итоговую выручку. Увидеть, какой уровень финансовой надежности имеет предприятие. Определить, какой минимальный объем производства необходим, чтобы расходы не превышали доходы.

Это далеко не все вопросы, которые закрывают нужные нам показатели.

Точка безубыточности есть, а прибыли нет

Всё верно, ведь безубыточность компании достигается при определенном объеме продаж. В какой момент доходы от деятельности перекрывают все расходы, покажет точка безубыточности.

Для расчетов потребуется:

Сложить постоянные затраты , к которым относится зарплата работников офиса и администрации, арендная плата за офис и производственные помещения, услуги охраны и ресурсоснабжающих компаний, ежемесячные расходы на оргтехнику и канцтовары, сайт и реклама. Определить и рассчитать переменные расходы , которые непосредственно связаны с объемом производства и полученной выручкой. Это затраты на материалы, сырье, закупку товаров для перепродажи, зарплату рабочих или менеджеров. Маржинальная прибыль . Она состоит из полученной выручки без учета переменных расходов (выручка минус переменные расходы). Рентабельность означает долю маржинальной прибыли от выручки (маржинальную прибыль делим на выручку, умножаем на 100%).

Собрав все ингредиенты, получаем формулу:

Точка безубыточности = постоянные затраты / рентабельность по маржинальной прибыли

Для более предметного исследования «главных героев» статьи мы используем реальные цифры действующей компании ООО «МАКДОНАЛДС» ИНН 7710044140.

Анализ точки безубыточности для Макдоналдса показывает, что продав бургеры и хэппимилы на 26 511 480 рублей, он точно не будет в убытке. Таким способом мы рассчитали безубыточность в «деньгах», а ещё можно посчитать в «продуктах». Она покажет, сколько бигмаков нужно продать, чтобы отработать в ноль. Допустим, в среднем бигмак стоит 139 рублей, поэтому их нужно продать за один год 190 730 шт.

Несколько советов перед тем как приступить к расчетам:

1. При расчете себестоимости единицы продукции важен каждый рубль. Потому погрешность в расчете за один день в годовом значении будет более чем существенна.

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2. Когда считаете точку безубыточности для стартапа, не учитывайте свои первоначальные инвестиции. Сначала объемы продаж покрывают убытки, а потом из получившейся прибыли вы покрываете изначальные вложения.

3. Расчет рентабельности маржинальной прибыли можно производить для одного «флагманского» продукта или для всего ассортимента на основании среднего чека.

Точка безубыточности действует отрезвляюще на собственников бизнеса, которые мучаются вопросами: почему на расчетном счете есть остаток денежных средств, среднемесячный оборот огромный, но при этом чистой прибыли нет.

В денежном выражении или в количестве продуктов бухгалтер может показать им истинное положение. Если работаете в ноль и ниже, пора что-то менять. Для этого нужно проанализировать текущую ситуацию и составить список всех постоянных и переменных расходов. А после попытаться изменить модель, увеличивая цены или сокращая расходы.

Одной точки безубыточности мало, чтобы оценить финансовое положение бизнеса. Коэффициент рентабельности покажет, насколько эффективно используются существующие ресурсы, в том числе человеческие.

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Рентабельность считают все, но не у всех она есть

Рентабельность можно определить для любого ресурса или актива, которым владеет компания. Составляющих для формулы может быть великое множество, исходя из различных целей анализа и планирования. Одинаковым остается только показатель прибыли, относительно которого происходит сравнение стоимости ресурса.

Основные виды рентабельности:

1. Рентабельность активов — показывает, насколько хорошо используется недвижимость, техника, оборудование, деньги и другие активы, способность активов компании генерировать прибыль.

Для расчета потребуется «Чистая прибыль» (строка 2400) из формы № 2 «Отчет о финансовых результатах». Она делится на сумму активов (строка 1600) из формы № 1 «Бухгалтерский баланс», а готовый результат переводим в проценты. Посмотрим, как с рентабельностью активов у Макдональдса.

2. Для организаций, обладающих обширной базой основных средств, имеет смысл пересчитать рентабельность их использования. Так вы сможете узнать, какую эффективность имеют ресурсы, обладающие способностью изнашиваться. Сюда входят помещения и различные станки, а не сырье. Поэтому в формулу включают только стоимость основных средств.

3. Если компания зависит от оборота материалов и запасов, то нужно знать рентабельность оборотных активов. После этого будет известно, как используются денежные средства, сырье и материалы.

4. В высокой рентабельности вложений естественно заинтересованы инвесторы. Она нужна для понимания, насколько выгодно компания использует привлеченные деньги и есть ли доходность у инвестиций.

5. Вне зависимости от размеров ресурсов, сырья или инвестиций, все предприниматели должны уметь рассчитывать рентабельность продаж. Она показывает соотношение прибыли и выручки.

Низкая рентабельность свидетельствует о том, что всю прибыль съедают расходы, даже несмотря на большие обороты денежных средств по счету.

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Рентабельность продаж обычно рассчитывают в двух вариантах:

рентабельность по валовой прибыли, то есть прибыли до уплаты налогов и кредитов;

операционная рентабельность — доля чистой прибыли в общей выручке.

Стоит отметить, что показатели Макдональдса в 2020 году были не самые идеальные.

Чтобы повысить рентабельность продаж, потребуется провести некоторые мероприятия:

Сократить расходы и оставить ту же самую выручку. Значит, прибыль увеличится.

Увеличить выручку без пропорционального увеличения расходов. Например, сделать так, чтобы менеджер по продажам закрывал в месяц не 10 сделок, а 20.

Сократить расходы после валовой прибыли — то есть выплатить кредит или взять займ под меньший процент, оптимизировать налоги.

Повысить цену товара. Достаточно прибавить 1–2 % к конечной стоимости, чтобы исправить финансовое состояние компании. При этом не стоит использовать повышение цен, если конкурентное преимущество у компании основано на удержании низкой стоимости.

Найти сырье дешевле или сэкономить на доставке.

Пересмотреть расходы на персонал.

Автоматизировать процессы. Экономия времени у менеджеров на анализе приведет к увеличению времени на непосредственные продажи.

Увеличить средний чек. Классический способ повысить чек — внедрить так называемые кросс-продажи , когда клиенту предлагают сопутствующие товары.

кросс-продажи Переложить часть расходов на покупателя. Например, в интернет-магазине привычная схема доставки — курьером до двери квартиры. Можно предложить клиенту небольшую скидку за самовывоз, это немного сократит расходы на каждую сделку. Если бизнес ориентирован на массовые продажи, самовывоз поможет хорошо сэкономить.

Расшифровка показателей

Когда данные для формул собраны и расчеты выполнены, вам остается сделать правильные выводы.