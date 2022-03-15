Как победить нечестных конкурентов на маркетплейсах и не разориться

Согласно статистике Wildberries, на площадке ежедневно регистрируется по 1 000 новых селлеров, при этом из всех продавцов только 20-30% работают с прибылью. Остальные торгуют в ноль или даже не замечают, как несут убытки.

Выделиться и успешно продавать невозможно, не зная особенности устройства маркетплейсов. Методы борьбы за место в выдаче можно разделить на белые и серые схемы.

Чтобы официально и честно конкурировать, нужно приложить много усилий:

качественный контент и описание карточек;

собственные фото и подробные видеообзоры;

грамотно сформированный ассортимент товаров;

оперативная реакция и работа с негативными отзывами;

участие во всех предлагаемых маркетплейсом акциях;

рекламное продвижение.

Кроме этого необходимо внедрять автоматизацию и анализировать свои продажи. Типичная ошибка начинающих селлеров, ведущих работу без аналитики: они не видят, когда уходят в минус.

В чем сложность использования белых схем

Маркетплейсы идут навстречу новичкам. Так, Wildberries обеспечивает показами товар в течение 3-4 дней после размещения. У Ozon новые карточки попадают в середину выдачи, благодаря собственным алгоритмам. Но такого короткого срока бывает недостаточно для повышения доверия и появления первых заказов.

Популярность приходит не раньше, чем спустя 6 месяцев вложений в продвижение и скрупулезной работы. Без солидного бюджета раскрутить товар невозможно. Вот почему рождаются новые «серые» схемы, позволяющие ускорить процесс раскрутки.

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Все оттенки серого. На что идут селлеры в стремлении продвинуться на маркетплейсах

На маркетплейсах работают по принципу «все, что не запрещено — разрешено». Подготовишь уникальный товар с положительными отзывами — появятся продажи и заказы, никто не сможет этому противостоять, в том числе крупные конкуренты.

У товара нет отзывов, а, значит, доверие на нуле, и показывать его карточку маркетплейсы на первых позициях выдачи никогда не будут. Согласно собственной статистике маркетплейсов, только 12% покупателей готовы поделиться своим мнением о покупке. В реальности потратить время на отзыв готовы еще меньше покупателей, примерно 3-5%.

Поэтому попасть в «ближний» круг можно лишь после 200 завершенных заказов, которые сильно зависят от наличия отзывов. Замкнутый круг.

Светло-серой схемой называют награждение бонусами и скидками за отзывы. Таким образом, доверие растет быстрее и снижается число негативных комментариев.

Однако эта схема постепенно сама себя изживает, потому что покупатели учатся распознавать реальный отзыв от заказного. Отзыв без подробностей и фотографий, как правило, принадлежит копирайтеру или боту.

Помимо наличия большого числа отзывов, карточка товара поднимается, если растут продажи товара — конверсионный способ. Самое простое решение — устроить самовыкуп. За счет такого фиктивного спроса, маркетплейс вынужден поднимать карточку самого «покупаемого» товара.

При этом способе затраты селлера складываются из оплаты комиссии маркетплейса и стоимости доставки. Услугу также предлагают сторонние сервисы, поэтому к цене самовыкупа нужно прибавить стоимость работы подрядчика. Вместе с организованным самовыкупом создаются нереальные отзывы. На каждые 500 выкупов можно оставить 50 отзывов, что еще больше поднимет рейтинг карточки товара на площадке.

Придуманные продажи манипулируют выдачей, вытесняют по-настоящему хорошие товары, тем самым наносят вред развитию маркетплейса и свободной конкуренции.

Чтобы добиться высоких позиций, селлеру приходится на протяжении минимум 5 недель осуществлять самовыкуп. За это время не трудно посчитать, сколько вознаграждения получит маркетплейс (от 5 до 15 % в зависимости от категории товара) за каждую отгруженную единицу. Все усилия и затраты могут оказаться напрасными, если по этой серой схеме будет работать конкурент с более весомым бюджетом.

Как бороться за покупателей, не проиграть войну бюджетов и не угодить в собственную ловушку

Борьба за покупателя не прекращается ни на день, за такое короткое время на одном только Wildberries совершается около 3,5 млн сделок. Товары от полумиллиона продавцов распространяются через 6 000 пунктов выдачи в России и за рубежом.

Понятно, почему «серые» схемы никогда не покинут рынок. Маркетплейсы получают огромный трафик.

Используется и придумывается множество приемов для увеличения продаж и уничтожения конкурентов:

создание идентичных карточек для одинаковых товаров, чтобы максимальное количество раз попасть в выдачу;

плагиат и заимствование фотографий и видео;

грязное SЕО — количество ключевых слов в описании товаров зашкаливает, у неизвестного товара может появиться приписка в виде названия популярного бренда, либо в карточку добавят слова, не относящиеся к теме. Так при запросе «платье» покупателю могут показываться в выдаче сапоги, косметика или бижутерия.

Чтобы выбить конкурента из борьбы, используют откровенно нелегальные схемы. Например, могут заказать доставку крупной партии куда-нибудь в Хабаровск, а потом отказаться от заказа. Конкурент потратит деньги на доставку и возврат, фактические остатки будут на долгое время вне продажи.

Еще один популярный способ повысить продажи, использовать слабости клиентов — большие скидки.

При этом, не пользуясь анализом и аналитикой, можно начать работать в убыток. Демпинговые войны могут себе позволить уже продавцы, «крепко стоящие на ногах».

Легкая регистрация и быстрый запуск продаж на маркетплейсы привлекают массу неопытных предпринимателей. Они чаще всего совершают одни и те же ошибки и быстро разоряются, так и не отбив затраты на закупку. Потому что не знают, как формируется себестоимость, за прибыль принимают выручку, в то время, когда маржинальный доход постепенно уходит в минус. Селлеры не готовы к сбору, обработке и анализу поступающей информации.

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«Черные дыры» маркетплейсов

Резкое развитие маркетплейсов привело к появлению сервисов и вспомогательных компаний вокруг них. Тысячи школ и коучей продают уроки, рекламируя, якобы легкий заработок, на которые массово идут новые селлеры. Уже существующий малый и средний бизнес на подобных площадках получает опыт, тестирует товары и использует новый канал дистанционной торговли.

Но кроме плюсов всегда есть минусы. Работающий бизнес может увлечься маркетплейсами и совершить просчет в определении настоящей себестоимости. У площадок существует сложная структура платежей: скрытые комиссии и штрафы.

Затраты на хранение и доставку товаров часто вытягивают деньги из продавцов, эти затраты — настоящие «черные дыры» маркетплейсов.

У Ozonа цены на доставку сильно зависят от сложной логистики. Принцип повышения цены справедлив для дальних расстояний, вот только дешевый товар перевозить будет нерентабельно и вы уйдете в минус.

Дополнительные расходы возникнут у селлеров на Wildberries, если не успеют поставить товар на его склад или не заберут невостребованный заказ через 2 месяца.

Необходимо анализировать структуру затрат и выявлять рентабельные товары, с этим поможет справиться только аналитика и автоматизация продаж.

Контролируйте не только выручку, но и остатки. Если товара нет в наличии, маркетплейс пессимизирует его в выдаче, отыграть ситуацию назад будет непросто. А в худшем случае можно попасть в бан на 2 недели. Блокировка товара = блокировка бизнеса.

Маркетплейсы — не новый рынок, а один из каналов продаж

Рыночная конкуренция на маркетплейсе работает не так, как в офлайне, здесь есть свои нюансы. В погоне за высоким трафиком «серые» схемы могут погубить весь бизнес. Поэтому минимизируйте риски, создавайте несколько аккаунтов, разделяйте между ними ассортимент.

Наученные горьким опытом селлеры регистрируют несколько юрлиц и распределяют товары и бренды между ними. Блокировка одного аккаунта не парализует работу всего бизнеса.

И помните: остается много возможностей, чтобы с помощью белых способов торговать на маркетплейсах:

продавать качественный товар;

интересно рассказывать о нем;

настроить аналитику, следить за финансами.

Малому и среднему бизнесу это под силу даже без огромных рекламных бюджетов.