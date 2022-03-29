Как начать работу на AliExpress: инструкция для бизнеса

Общий принцип работы на AliExpress не отличается от других известных площадок. Поэтому, чтобы следить за остатками, своевременно обрабатывать заказы и получать аналитику, можно использовать сервис МойСклад, у которого есть интеграция не только с AliExpress, но и с другими маркетплейсами.

Кто может торговать на AliExpress

AliExpress регистрирует селлеров из России, имеющих статус юрлица, ИП или самозанятого. Площадка может отследить местоположение по IP, поэтому избегайте использования VPN. Кроме этого существует ограничение по количеству магазинов или аккаунтов: для ИП и ООО — максимум 3, для самозанятых — только один.

Для прохождения регистрации подготовьте следующие документы:

Сертификаты и декларации соответствия на продукцию собственного производства.

Договоры поставки и другие документы, подтверждающие российское происхождение товаров, поскольку к продаже допускаются товары полностью или частично произведенные в РФ.

Учредительные документы для организаций, паспортные данные и ИНН для ИП и самозанятых.

Реквизиты для получения выручки от платформы.

Документы для товаров, произведенных на территории РФ полностью или частично.

Телефон и email для связи.

Какие товары продают на AliExpress

Для этого пункта действует правило: разрешено всё что угодно, кроме того, что запрещено законом. У AliExpress репутация поставщика дешевой продукции. Отсюда вывод: продавцам с дорогостоящей техникой и электроникой придется долго ждать подходящую аудиторию.

Перечисление полного перечня продаваемых товаров займет не одну страницу печатного текста, поэтому ограничимся только самыми популярными категориями:

электроника, аксессуары и комплектующие к ней;

косметика и бьюти-товары;

одежда и обувь;

книги;

продукты питания;

товары на волне хайпа: спиннеры, эспандеры, антистрессовые игрушки и т. п.

Какие товары из этих категорий будут пользоваться спросом, изучим в следующем разделе.

Стоит помнить, что площадка не допустит к продаже:

Бренды, имена которых полностью или частично совпадают с теми, что уже есть на маркетплейсе или с именами известных личностей;

Товары, сильно похожие на те, что уже есть в продаже на AliExpress.

Что будет пользоваться спросом

Этот вопрос мучает не только новичков, но и продвинутых селлеров. Всем участникам дадим несколько советов:

Собственную продукцию стоит продвигать, если у вас уже есть свои покупатели. Используйте AliExpress как дополнительный канал продаж. К определению цены на перепродаваемые товары подходите с осторожностью, т. к. установленная наценка должна приносить прибыль, а слишком завышенный ценник отпугивает покупателей. Оцените уровень конкуренции. Не стоит приходить на площадку с чрезвычайно популярными товарами, которые уже продаются на маркетплейсе. Акулы бизнеса уже собирают мега выручку и не допустят к продажам новичков.

Предсказать на 100%, что ваш эксклюзив взорвет рынок, невозможно. Поэтому больше шансов получают товары из «золотой середины» — товар пользуется спросом и его не предлагают крупные компании. Лучше пробовать зайти на рынок, где все игроки — малый бизнес.

Вот лайфхак, как просчитать спрос на конкретный товар. Зарегистрируйтесь на Ozon и Wildberries. Отложите в корзину анализируемый товар и ежедневно отслеживайте сколько штук в наличии у каждого продавца. Если в месяц получается минимум 100 экземпляров, спрос есть. Теперь просчитайте свою себестоимость, которая состоит из цены производителя, затрат на упаковку, логистики, комиссии площадки и т.д.

Как создать свой магазин на AliExpress

На странице для селлеров нужно пройти регистрацию, для этого у вас попросят указать email и придумать пароль.

2. Укажите тип организации, ИНН и телефон для связи, на который будете получать короткие пароли для подтверждения операций.

В итоге первичная регистрация пройдена, но этого недостаточно, чтобы стать полноценным селлером на AliExpress.

После нажатия кнопки «Вперед» настройка магазина только начинается.

3. Заполните тип вашей компании, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, систему налогообложения, наименование налогового органа, ФИО, паспортные данные и адрес регистрации в РФ.

4. Загрузите скан-копии документов, подтверждающих указанную выше информацию. На ожидание результатов проверки вы потратите 2-3 рабочих дня. При положительном решении договор, полученный на заявленный email, нужно распечатать, подписать, отсканировать и отправить в ответ. Удобно, что процедура полностью электронная, на ее выполнение у вас должно уйти не более 3-х дней.

5. Заполните обязательную справку о своем магазине, для лучшего понимания направленности вашего бизнеса.

Только после соблюдения официальных процедур и обмена электронными документами можно приступать к настройке аккаунта продавца на AliExpress.

Выбор схемы продаж

Для разных товарных категорий AliExpress позволяет использовать схемы поставки FBA и FBS.

Москва и Московская область могут работать на варианте FBA, когда продукция хранится на складе маркетплейса, там же происходит дальнейшая упаковка и доставка до покупателя. За услуги вы платите от 89 рублей за заказ без учета НДС — в зависимости от вида продукции и курьерской службы.

Схема FBS дешевле, потому что всю работу выполняет селлер: хранение на своем складе, сборка, упаковка, доставка в пункт приема курьером. Маркетплейсу остается только доставить заказ конечному покупателю «Почтой России» по цене от 69 рублей без НДС.

Третий вариант — полная самостоятельность. AliExpress используется только в качестве онлайн-витрины.

Загрузка магазина товарами

Расскажем про возможные варианты добавления товаров в систему AliExpress.

С небольшим ассортиментом можно справиться вручную. Для создания карточки используйте шаблоны. После нажатия кнопки «Добавить товар» открывается меню с дополнительными параметрами: выбор языка, категории и подкатегории товара.

Для товаров из разных категорий нужно заполнить индивидуальный параметры. Внешний вид, размеры и т.д. Карточка товара формируется автоматически в зависимости от того, какие пункты меню вы заполните.

Автоматическое создание карточек товара происходит после загрузки файлов в формате Excel или YML. Они должны содержать все необходимые характеристики, чтобы система их разместила по шаблону карточки. Для массовой загрузки более 100 товаров — это единственный способ, который экономит время. Если у вас уже есть своя товароучетная программа, то с помощью IT-специалистов через API можно подтянуть всю информацию об ассортименте в личный кабинет. Расходы оправданы, если потребуется загрузить более 10 тысяч товарных позиций.

Напомним, что для продажи брендовых товаров потребуется разрешение правообладателя. Для этого загрузите в личный кабинет любой из следующих документов: договор поставки, накладные или письмо от производителя.

Старт продаж

Первая задача новичков — попасть в топ выдачи, а без отзывов и рейтинга это сделать очень сложно. Поэтому нужно использовать органические продажи и получать от них первые отзывы.

1. Участие в акциях и распродажах, которые организует маркетплейс.

Чтобы выделиться среди конкурентов, во время акции нужно предлагать товары с хорошей скидкой или бесплатной доставкой в обмен на отзыв или подписку на ваш магазин на AliExpress. Учтите, что под низкой ценой подразумевается лучшая минимальная цена за какой-либо период — за последний месяц, год и т. д.

2. Рекламируйте товары в других каналах.

Используйте все возможные соцсети, чтобы бесплатно публиковать ссылки на свои товары. AliExpress поощряет за покупателей, пришедших из других источников. Селлер сэкономит на вознаграждении маркетплейса и комиссии от эквайринга. Кроме этого есть масса платных способов для продвижения своего онлайн-магазина, например, реклама через блогеров.

3. Оформление карточки товаров.

У покупателя в интернете нет возможности пощупать товар, поэтому постарайтесь как можно лучше представить товарную карточку на онлайн-витрине. Верно подобранные слова в описании и фотографии товара повысят вероятность его добавления в избранное, а лучше — сразу в корзину с последующим оформлением заказа.

В описании должна быть только информация, помогающая сделать выбор:

описание товара и его назначение;

ключевые характеристики и инструкция;

преимущества над аналогами;

понятная таблица размеров;

срок гарантии.

Используйте только оригинальные и качественные фотоснимки и видеообзоры. Для продажи одежды намного презентабельнее и эффектнее выглядят фотографии с моделями. Разрешается использовать контент с официальных сайтов производителей и брендов, но не плагиат от других селлеров маркетплейса.

4. Создайте удобную витрину магазина.

Селлеры могут управлять внешним видом своей виртуальной витрины. Для этого найдите страницу «Оформление магазина» (Магазин / Настройки / Оформление магазина / Изменить оформление), где можно использовать три способа настройки витрины:

Выбирайте из готовых шаблонов. После нажатия на кнопку «Создайте новую версию» система предложит вариант «Из шаблона».

На этом же шаге можно выбрать вариант «Умное украшение страницы», чтобы искусственный интеллект расставил всё на нужные места.

Третий вариант работает на базе двух предыдущих, т.е. вы можете усовершенствовать выбранный ранее дизайн и адаптировать его для своего магазина.

Потратьте время на благоустройство витрины, чтобы она одинаково привлекала внимание в мобильной и десктоп версии. Не забывайте вовремя участия в распродажах, выводить на главный экран товары со скидками и купоны.

Расставляйте акценты на товары, которые лучше всего продаются. Чтобы получить точную аналитику о продажах подойдет система учета МойСклад — вы увидите, какие товары залежались на складе, какие чаще всего возвращают, а какие приносят больше всего прибыли. И всё это — наглядно в виде графиков в отчете «Прибыли и убытки».

Сколько стоит работа с AliExpress

Перед тем как начинать сотрудничество с AliExpress, рассчитайте свои будущие затраты: на комиссии и вывод средств, чтобы немного поработав, не оказаться в убытке.

Комиссия зависит от выбранной категории товара. Но по сравнению с другими маркетплейсами, вас порадует ставка AliExpress — 5-8%. На размер комиссии влияет стоимость посреднических услуг + комиссия за интернет-эквайринг, благодаря которому возможна онлайн-оплата заказов. Кроме этого новички обладают небольшой форой. Первые 100 заказов покинут склад без комиссионных расходов. Для старта есть полгода, за это время не берется вознаграждение площадки, если селлер продал не более 100 уникальных товаров. Стоимость вывода средств. Для того чтобы воспользоваться этой услугой нужна регистрация на собственной платежной системе Alipay. Сначала денежные средства получает платформа, только после того как клиент получил заказ, на счет селлера будет перечислена выручка за вычетом вознаграждения площадки.

Плюсы и минусы AliExpress для селлеров

Что привлекает селлеров на площадку AliExpress:

Быстрый старт и регистрация. Готовые шаблоны для карточек товара. Возможность продвижения за счет площадки. Входящий трафик свыше 20 миллионов человек. Низкая комиссия (до 8%) по сравнению с другими маркетплейсами в России (у Ozon и Wildberries — до 15%). Маркетплейс не вмешивается установление цен, скидок, ассортимента, оформление витрины. Налажен прямой канал общения с покупателем. Клиент может обратиться с письмом или позвонить селлеру. Русскоязычная техподдержка с 8:00 до 20:00 по Москве.

С какими недостатками сталкиваются селлеры:

Стоимость возврата даже в течение 15 дней и без объяснения причины полностью ложится на продавца. На AliExpress покупатели привыкли покупать все самое дешевое, поэтому заработать только на одной наценке не получится. Нужно поддерживать постоянный оборот и спрос. Вывод денежных средств занимает больше времени по сравнению с другими маркетплейсами.

Автоматизация продаж на AliExpress

Если есть рутинные операции: выгрузить каталог товаров, отследить остатки, обработать каждый заказ, нужно искать способы их автоматизации.

У сервиса МойСклад уже есть умная интеграция с AliExpress. Она позволяет вести учет в одном окне, рассчитать комиссию площадки, показывает актуальные статусы заказов, автоматически формирует отгрузки и входящие платежи.

Вы облегчите задачи: