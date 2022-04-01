Как работать в новых условиях: платежи, импорт, маркетплейсы и международная логистика

На встрече — доклады председателя правления Модульбанка, экспертов ВКонтакте, Ozon, Robokassa и СДЭК. Также известный предприниматель поделится опытом, как меняется бизнес его компании-импортера.
Вы узнаете:
- Как изменилось поведение покупателей после 24 февраля, какие перемены нас еще ждут?
- Как проводить платежи нерезидентам? Как построить международную логистику?
- Как в торговле и на производстве быстро запустить прямые продажи онлайн — без сайта и без посредников?
- Как интернет-магазинам легально принимать платежи из-за границы?
Программа вебинара
11:00 — 11:30 Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад:
- Управление торговлей в МоемСкладе в период неопределенности.
- Изменение покупательского поведения. Прогнозы.
- Зачем вам учетная система в период нестабильности.
- Быстрое обновление цен в условиях высокой волатильности.
- Запуск прямых продаж без сайта и посредников.
- Торговля ВКонтакте: как выложить товары на витрину в несколько кликов.
11:30 — 11:45 Светлана Годлина, СEO Модульбанка:
- Какие новые правила действуют для импортеров и селлеров при работе с банками.
- Советы селлерам: на чем можно сэкономить и на что обратить внимание.
- Выросли ставки по кредитам: как масштабировать продажи.
- Безопасные платежи при импорте товаров.
11:45 — 12:00 Анастасия Каргина, главный специалист Консалтингового центра по Валютному контролю Модульбанка:
- Валютные операции по-новому.
- Открытие валютных счетов: какую валюты выбрать для продажи и покупки.
- Как перевести деньги в валюте (что нужно для валютного перевода).
12:00 — 12:20 Степан Салибекян, руководитель отдела продаж, Robokassa:
- Как сейчас принимать платежи интернет-магазинам.
- Действующие ограничения онлайн-платежей, поиск новых возможностей.
- Как интернет-магазину легально принимать платежи из-за границы.
- Что такое робочеки и как с их помощью принимать платеж без облачной и онлайн-кассы.
12:20 — 12:40 Валерия Батова, руководитель направления развития ключевых клиентов СДЭК:
- Как изменилась логистика и как работать в новых условиях.
- С какими проблемами столкнулись курьерские компании.
- Построение международной логистики по-новому: что, откуда и как доставлять.
- Как логистические компании помогут маркетплейсам.
- Расширение продуктовой линейки у курьерских компаний: фулфилмент, медиа, LTL/FTL перевозки, временные интервалы в курьерской доставке.
- СДЭК: полный комплекс услуг для интернет-магазина.
12:40 — 13:00 Петр Краснов, руководитель группы маркетинговых коммуникаций, Ozon:
- OZON: какие возможности дает маркетплейс для работы в новых условиях.
13:00 — 13:15 Алексей Ершихин, руководитель отдела коммуникаций электронной коммерции ВКонтакте:
- Магазин ВКонтакте: что это такое и как продавать товары в ВК.
- Примеры оформления Магазинов, полезные опции. Работа с магазином на различных платформах: в мобильном приложении VK для iOS и Android, в веб-версии.
- Как создать собственный Магазин ВКонтакте: витрина, доставка и продвижение.
13:15 — 13:35, Александра Черкаc, Евангелист ВКонтакте для бизнеса:
- Таргетинг в VK.
- Аудитория ВКонтакте в цифрах.
- Как найти своих клиентов ВКонтакте.
- Как оплачивать рекламу в VK.
13:35 — 13:55 Дмитрий Коробицын, основатель и генеральный директор компании «Поставщик счастья»:
- Что произошло с компаниями-импортерами после 24 февраля.
- Поиск решений в новой реальности.
- Переориентация рынка: «бутиковый фулфилмент» или «склад для своих».