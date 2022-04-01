Свой бизнес

Как работать в новых условиях: платежи, импорт, маркетплейсы и международная логистика

Торговый бизнес находится сейчас в положении, когда нужно быстро реагировать и подстраиваться под новые условия работы: новые каналы поставок, варианты расчетов с зарубежными контрагентами и перестраивает маркетинг в связи с запретом использования отдельных соцсетей. Мы поможем найти оптимальные пути решения для задач на бесплатном вебинаре 31 марта в 11:00.

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На встрече — доклады председателя правления Модульбанка, экспертов ВКонтакте, Ozon, Robokassa и СДЭК. Также известный предприниматель поделится опытом, как меняется бизнес его компании-импортера.

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Вы узнаете:

  1. Как изменилось поведение покупателей после 24 февраля, какие перемены нас еще ждут?
  2. Как проводить платежи нерезидентам? Как построить международную логистику?
  3. Как в торговле и на производстве быстро запустить прямые продажи онлайн — без сайта и без посредников?
  4. Как интернет-магазинам легально принимать платежи из-за границы?

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Программа вебинара

11:00 — 11:30 Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад:

  • Управление торговлей в МоемСкладе в период неопределенности.
  • Изменение покупательского поведения. Прогнозы.
  • Зачем вам учетная система в период нестабильности.
  • Быстрое обновление цен в условиях высокой волатильности.
  • Запуск прямых продаж без сайта и посредников.
  • Торговля ВКонтакте: как выложить товары на витрину в несколько кликов.

11:30 — 11:45 Светлана Годлина, СEO Модульбанка:

  • Какие новые правила действуют для импортеров и селлеров при работе с банками.
  • Советы селлерам: на чем можно сэкономить и на что обратить внимание.
  • Выросли ставки по кредитам: как масштабировать продажи.
  • Безопасные платежи при импорте товаров.

11:45 — 12:00 Анастасия Каргина, главный специалист Консалтингового центра по Валютному контролю Модульбанка:

  • Валютные операции по-новому.
  • Открытие валютных счетов: какую валюты выбрать для продажи и покупки.
  • Как перевести деньги в валюте (что нужно для валютного перевода).

12:00 — 12:20 Степан Салибекян, руководитель отдела продаж, Robokassa:

  • Как сейчас принимать платежи интернет-магазинам.
  • Действующие ограничения онлайн-платежей, поиск новых возможностей.
  • Как интернет-магазину легально принимать платежи из-за границы.
  • Что такое робочеки и как с их помощью принимать платеж без облачной и онлайн-кассы.

12:20 — 12:40 Валерия Батова, руководитель направления развития ключевых клиентов СДЭК:

  • Как изменилась логистика и как работать в новых условиях.
  • С какими проблемами столкнулись курьерские компании.
  • Построение международной логистики по-новому: что, откуда и как доставлять.
  • Как логистические компании помогут маркетплейсам.
  • Расширение продуктовой линейки у курьерских компаний: фулфилмент, медиа, LTL/FTL перевозки, временные интервалы в курьерской доставке.
  • СДЭК: полный комплекс услуг для интернет-магазина.

12:40 — 13:00 Петр Краснов, руководитель группы маркетинговых коммуникаций, Ozon:

  • OZON: какие возможности дает маркетплейс для работы в новых условиях.

13:00 — 13:15 Алексей Ершихин, руководитель отдела коммуникаций электронной коммерции ВКонтакте:

  • Магазин ВКонтакте: что это такое и как продавать товары в ВК.
  • Примеры оформления Магазинов, полезные опции. Работа с магазином на различных платформах: в мобильном приложении VK для iOS и Android, в веб-версии.
  • Как создать собственный Магазин ВКонтакте: витрина, доставка и продвижение.

13:15 — 13:35, Александра Черкаc, Евангелист ВКонтакте для бизнеса:

  • Таргетинг в VK.
  • Аудитория ВКонтакте в цифрах.
  • Как найти своих клиентов ВКонтакте.
  • Как оплачивать рекламу в VK.

13:35 — 13:55 Дмитрий Коробицын, основатель и генеральный директор компании «Поставщик счастья»:

  • Что произошло с компаниями-импортерами после 24 февраля.
  • Поиск решений в новой реальности.
  • Переориентация рынка: «бутиковый фулфилмент» или «склад для своих».
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