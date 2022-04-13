Упрощенка по-новому: стоит ли выбирать АУСН в 2022 году

Отличия АУСН

Налог на новом режиме ФНС будет начислять самостоятельно. Исходные данные для расчета можно будет увидеть в личном кабинете налогоплательщика, где собирается информация из многих источников: банк, онлайн-касса, сам налогоплательщик. Благодаря консолидации данных, сокращается количество сдаваемой отчетности и уплачиваемых налогов.

Бизнес на АУСН будет освобожден от уплаты:

НДС ( кроме уплачиваемого при ввозе товаров );

кроме уплачиваемого при ввозе товаров налога на прибыль для юрлиц;

налога на имущество ( кроме того, который рассчитывают по кадастровой стоимости );

кроме того, который рассчитывают по кадастровой стоимости НДФЛ с предпринимателя;

страховых взносов за сотрудников ( кроме взносов на травматизм — они будут фиксированными ) и взносов за самого ИП.

Кроме того, бизнесу не придется сдавать отчетность за работников: 6-НДФЛ, РСВ и 4-ФСС.

Новый режим нельзя будет совмещать с любыми другими системами налогообложения, например, как ИП сейчас может совмещать УСН и патент.

Кто может использовать новый режим

Принять участие в эксперименте смогут не все предприниматели. Вот какие условия необходимо соблюсти:

Разрешается заключить не более пяти трудовых договоров с резидентами РФ. Эти сотрудники должны быть оформлены на полную ставку, а зарплату получать только на карт-счета по безналу. Годовая выручка не должна выходить за 60 млн рублей. Основные средства не должны стоить более 150 млн рублей. Организации не могут открывать филиалы или обособленные подразделения. Среди учредителей нет других организаций с долей в уставном капитале свыше 25%. Расчетный счет должен быть открыт в одном из банков, включенных в реестр ФНС.

Также нужно учесть установленные ограничения:

Организации и ИП должны быть поставлены на налоговый учет непосредственно на территории регионов, участвующих в эксперименте.

Не смогут принять участие в эксперименте: банки, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, страховые компании, профучастники рынка ценных бумаг, организаторы азартных игр, ломбарды, участники соглашений о разделе продукции, бюджетные, а также казенные учреждения, унитарные предприятия, НКО и иностранные компании, участники соглашений о разделе продукции, кадровые агентства, товарищества ( простые, инвестиционные, с доверительным управлением имуществом или использующие концессионное соглашение ).

Также в этом списке — нотариусы, адвокаты, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные, КФХ.

Тем, кто собирается применять АУСН, нельзя производить подакцизные товары, а также осуществлять добычу и реализацию полезных ископаемых.

Запрещается работа по агентским договорам и сделки с ценными бумагами.

Не смогут применять режим компании и ИП, которые выплачивают физлицам доходы, облагаемые НДФЛ по ставкам 9%, 30%, 35%, или доходы в натуральной форме.

Нельзя выплачивать зарплату наличными и трудоустраивать нерезидентов РФ, а также сотрудников, ожидающих досрочного выхода на пенсию.

Нельзя применять единый налоговый платеж.

Чем АУСН отличается от УСН

Сходство режимов в том, что налогоплательщики сохранили право выбора налоговой базы: доходы или доходы минус расходы. Остальные различия мы свели в подробную таблицу.

Прежде чем участвовать в эксперименте, исходя из обстоятельств своего бизнеса, просчитайте новую налоговую нагрузку, как мы это сделали для двух примеров.

Пример 1

Предприниматель без наемных работников зарегистрирован в Москве и платит упрощенный налог 6% с доходов. За 2022 год он может заработать 250 000 руб. Размер налога составит: 250 000 * 6% = 15 000 руб.

Налог можно уменьшить на всю сумму уплаченных фиксированных страховых взносов. размер взносов: 43 211 рублей (34 445 8 766) — больше рассчитанного налога. Таким образом, налога к уплате у ИП не будет. Он заплатит только страховые взносы.

С этими же исходными данными размер АУСН составит 20 000 руб. (250 000 * 8%). В результате будет выгоднее применять АУСН.

Пример 2

Тот же самый ИП, но с годовым доходом 3 млн руб. должен будет заплатить УСН 180 000 руб. Страховые взносы увеличиваются до 70 211 руб. (34 445 8766 1% * (3 000 000 — 300 000)). За счет уплаты страховых взносов налог уменьшится до 109 789 рублей.

При таком уровне доходов на экспериментальном режиме АУСН составит 240 000 руб. Очевидно, что при таком раскладе дешевле обойдется «старая» упрощенка.

АУСН требует полную открытость и прозрачность отражения хозяйственных операций. Поэтому необходимо предварительно оценить риски и определить, сможет ли бизнес выполнить все выдвигаемые условия.

Автоматический режим решает много задач и рутинных операций, но несмотря на это, остаются текущие задачи: контроль остатка денежных средств или формирование счетов. Управлять продажами и контролировать остатки можно по-прежнему в облачном сервисе МойСклад.

Как включить автоматический налоговый режим

Новый режим будет доступен только для новичков. Это означает, что нужно зарегистрировать организацию или открыть новое ИП после 1 июля 2022 года. Одновременно с регистрацией или в течении 30 дней после нее налогоплательщик должен отправить уведомление о выбранном режиме.

Действующие организации и ИП смогут включиться в эксперимент только с начала 2023 года, если до конца 2022 подадут уведомление в ИФНС о выборе АУСН, подать заявление можно и в электронном виде через личный кабинет ФНС.

Заранее взвесьте все риски и оцените удобство режима, т. к. возврат на другой режим будет закрыт в течение года.

За невыполнение в одном месяце хотя бы одного из установленных условий, например: превышения годового оборота в 60 млн руб. или численности сотрудников свыше 5, налогоплательщик слетит с АУСН. С этого месяца организация или ИП перейдут на общий режим, что означает уплату налога на прибыль (НДФЛ у ИП) и НДС.

Нужны ли проверки, если ФНС сама считает налог?

Помимо существенной экономии на налогах, участников эксперимента освобождают от надзора за взносами на производственный травматизм, но камеральные проверки сохраняются. Проверки продолжительностью три месяца будут выполняться на протяжении всего года участия в эксперименте с АУСН.

Досрочно прекратить деятельность не получится. В процессе ликвидации ФНС проведет заключительную камеральную проверку, только по окончании которой будет поставлена точка.