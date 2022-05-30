ЕГАИС

Как открыть магазин пива в 2022. Работаем без штрафов

Недостаточно зарегистрировать бизнес и начать продавать алкоголь. Для такой торговли предусмотрены жесткие правила. За нарушения — крупные штрафы. Как продавать пиво и слабоалкогольные напитки законно, как подключиться к ЕГАИС и вести учет — расскажем на бесплатном вебинаре.

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Как открыть магазин пива в 2022. Работаем без штрафов

Бонус — практические советы по продвижению: выбор места для магазина, тренды рынка.

О чем вебинар

Вместе с экспертами расскажем:

  • Как начать торговлю алкоголем: документы, штрафы, оборудование.
  • Подключение к ЕГАИС: как работать и вести учет в магазине без ошибок.
  • Как легально продвигать пивной магазин.
  • Тренды рынка в 2022.

Записаться на бесплатный вебинар 2 июня в 11.00 мск

Программа вебинара

Мария Николаева, руководитель отдела «Франшизы и Сети» в Слон‑Электроникс.

11:00 — 11:30

  • Слон-Электроникс | Как подключиться к ЕГАИС и торговать без штрафов.
  • Начало торговли алкоголем: какие обязательные этапы нужно пройти.
  • Как получить электронную цифровую подпись для ЕГАИС.
  • Штрафы и ответственность при работе с ЕГАИС.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 — 11:55

  • МойСклад | Как автоматизировать пивной магазин.
  • МойСклад — удобное решение для торговли пивом и слабоалкогольными напитками.
  • Какое оборудование требуется для торговли маркированной продукцией и подключения к ЕГАИС.
  • Как работать с ЕГАИС в учетной системе.
  • Что будет с маркировкой пива в 2022.
  • Демо: приемка алкогольной продукции.
  • Демо: просмотр остатков в ЕГАИС и отчетность.

Андрей Погудин, предприниматель, создатель франшизы «Пиво Живо».

11:55 — 12:20

  • Пиво Живо | Продвижение и тренды рынка в 2022.
  • Тренды пивоваренной индустрии в 2022.
  • Сколько стоит открыть пивной магазин в 2022.
  • Как выбрать правильное место для магазина.
  • Как легально продвигать пивной магазин.

 

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