Как открыть магазин пива в 2022. Работаем без штрафов

Бонус — практические советы по продвижению: выбор места для магазина, тренды рынка.
О чем вебинар
Вместе с экспертами расскажем:
- Как начать торговлю алкоголем: документы, штрафы, оборудование.
- Подключение к ЕГАИС: как работать и вести учет в магазине без ошибок.
- Как легально продвигать пивной магазин.
- Тренды рынка в 2022.
Программа вебинара
Мария Николаева, руководитель отдела «Франшизы и Сети» в Слон‑Электроникс.
11:00 — 11:30
- Слон-Электроникс | Как подключиться к ЕГАИС и торговать без штрафов.
- Начало торговли алкоголем: какие обязательные этапы нужно пройти.
- Как получить электронную цифровую подпись для ЕГАИС.
- Штрафы и ответственность при работе с ЕГАИС.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:30 — 11:55
- МойСклад | Как автоматизировать пивной магазин.
- МойСклад — удобное решение для торговли пивом и слабоалкогольными напитками.
- Какое оборудование требуется для торговли маркированной продукцией и подключения к ЕГАИС.
- Как работать с ЕГАИС в учетной системе.
- Что будет с маркировкой пива в 2022.
- Демо: приемка алкогольной продукции.
- Демо: просмотр остатков в ЕГАИС и отчетность.
Андрей Погудин, предприниматель, создатель франшизы «Пиво Живо».
11:55 — 12:20
- Пиво Живо | Продвижение и тренды рынка в 2022.
- Тренды пивоваренной индустрии в 2022.
- Сколько стоит открыть пивной магазин в 2022.
- Как выбрать правильное место для магазина.
- Как легально продвигать пивной магазин.