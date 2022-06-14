Какие товары выгодно продавать за границу в 2022

С какими проблемами столкнулись экспортеры

Валютная выручка от иностранных покупателей поступает на счета в российских банках с задержкой в несколько дней . Возникают кассовые разрывы. Ужесточено валютное регулирование и контроль. На данный момент 50% валютной выручки, полученной с 19 апреля по 1 сентября, нужно продать за 60 дней. С некоторыми странами затруднено или заблокировано транспортное сообщение . Приходится менять используемые виды транспорта и ехать в объезд. Крупнейшие европейские транспортные компании отказываются отправлять машины в Россию. Не хватает отечественных контейнеров и логистических центров. Экспорт в страны ЕС возможен только после сертификации товара и присвоения маркировки СЕ. Появился риск получения немотивированных отказов. Сократилось число способов получения оплаты от физических лиц в связи с отключением от системы «Paypal» и прекращения обслуживания пластиковых карт, выпущенных российскими банками. Необходимо следить за постановлениями Правительства, которые расширяют или сужают перечень разрешенных товаров на экспорт для «дружественных» и «недружественных» стран.

Перечислим позиции, которые запрещено вывозить из страны или на их экспорт есть ограничения:

сырьевые материалы и изделия из них (лом цветных и черных металлов, древесину, щепу, лесоматериалы, отходы);

промышленный текстиль;

ортопедические и медицинские изделия;

практически все промышленное и технологическое оборудование товарной группы 84 ТН ВЭД;

электротехническое оборудование и узлы группы 85 ТН ВЭД;

тепловозы, электровозы, вагоны и вся техническая инфраструктура для железнодорожного транспорта группы 86 ТН ВЭД;

транспортные средства группы 87 ТН ВЭД;

двигатели, турбины и их части авиационной и космической техники;

технологичное оборудование и его части группы 90 ТН ВЭД.

Для минимизации рисков и негативных последствий российским экспортерам на помощь приходит Российский экспортный центр (РЭЦ). Функционирует горячая линия поддержки для экспортеров. Организация не только проводит консультации, но и компенсирует затраты на участие в международных выставках.

С помощью встроенной аналитики в сервисе МойСклад вы оперативно можете вычислить популярные товары, определить, какие позиции залежались на складе, а у каких истекает срок годности и их нужно срочно реализовать.

Далее рассмотрим товары, которые пользуются повышенным спросом у иностранных покупателей, и могут существенно увеличить экспортную выручку на фоне укрепления курса рубля.

Западное направление

Несмотря на преграды и ограничения, европейские покупатели продолжают зависеть от российских товаров. Если прямое транспортное сообщение отсутствует, всегда можно построить схемы доставки и получать оплату через «дружественные» страны.

Какие товары ждут на западе:

разрешенные стройматериалы — ОСП-3, дрова, топливные пеллеты (гранулы);

запчасти для сборки мебели — заготовки для кресельных спинок, заготовки для кухонных гарнитуров, деревянные рамки;

текстиль;

нишевые товары для детей;

косметика, средства для ухода и мыло с уклоном на экологичность и натуральность сырья;

спецодежда для нужд строительной отрасли.

Южные и восточные партнеры

По-прежнему открыты рынки стран ЕАЭС, Индии, Средней Азии, Ближнего Востока. Высоким спросом пользуются:

1. Печенье, кондитерские изделия, десерты, мороженое активно закупают страны Средней Азии, арабского мира, Иран и Китай.

Для экспорта шоколадной продукции нет никаких мер нетарифного регулирования, поэтому не нужно получать специальные разрешения у надзорных ведомств. Но нужно соблюдать требования к упаковке и сертификации качества в стране покупателя.

Упаковка должна защитить сладкие изделия от жаркого климата в странах-покупателях, не допустить изменения вкусовых характеристик после перевозки в холодильных рефрижераторах, соответствовать требованиям технического регламента Всемирной организации по стандартизации «Маркировка расфасованных продуктов питания».

Например, этот регламент предписывает, чтобы на упаковке конфет или шоколада размещались:

дата производства;

дата окончания срока годности;

общие сведения о продукте на языке покупателя.

Перед экспортом любой отечественной продукции проверьте регистрацию товарного знака. Нахождение выбранного товара в реестре на сайте ФТС означает необходимость получения письменного разрешения правообладателя на экспортную сделку. Например, экспортировать «Аленку» без разрешения фабрики «Красный Октябрь» нельзя.

2. Мебель и ее запчасти.

Напомним, что одним из обязательных условий для вывода мебели на внешний рынок является наличие сертификата свободной продажи. За этой бумагой производитель обращается в РЭЦ (Российский экспортный центр).

Много лояльных покупателей российской мебели проживает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане.

3. Стройматериалы.

Доски, брус, пиловочник (сырье для производства досок), балансовая древесина и фанкряж (из него делают шпон, необходимый для изготовления фанеры и других лесоматериалов).

4. Зоотовары (игрушки, мебель, ветеринарные препараты).

Для экспорта кормов для животных таможня запросит ветеринарный сертификат.

5. Ювелирные изделия.

Все производители этой отрасли состоят на учете Федеральной пробирной палате. От нее потребуется получить акт государственного контроля и пройти таможенное оформление на специализированных таможенных постах для вывоза продукции.

6. Косметика, средства для ухода и мыло для веганов и потребителей халяльных продуктов.

Сертификацию на халяльность проходят заранее, чтобы доказать потенциальным покупателям, что продукция соответствует исламским законам и пригодна для мусульман.

7. Изделия из кожи.

Чаще всего продают кошельки, рюкзаки, сумки, снаряжение и чехлы для мобильных телефонов. На экспорт не установлены ограничения. В качестве доказательства, что вы не браконьер, предъявите на таможне документы о закупке.

Узнать о возможных импортных ограничениях и требованиях в стране покупателя можно на сайте РЭЦ с помощью «Навигатора по барьерам и требованиям рынков».

Какой товар не пришлось бы вам экспортировать, всегда необходимо управлять закупками и продажами, вести складской учет. В сервисе МойСклад, кроме базовых функций, вы можете использовать мультивалютность, которая поможет совершать продажи в разных валютах.