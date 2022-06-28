Обзоры для бухгалтера

Изменения для торговли в 2022: АУСН, льготы, новое в законодательстве

С 1 июля 2022 заработает новый налоговый режим — АУСН. На бесплатном вебинаре расскажем, чем он отличается от традиционной УСН, кому подходит и как на него перейти. Разберем другие важные новшества для розницы: что происходит с маркировкой, кому перенесли срок уплаты налогов и взносов, как уйти на кредитные каникулы. Расскажем о льготах и компенсациях.

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Изменения для торговли в 2022: АУСН, льготы, новое в законодательстве

На вебинаре вы узнаете:

  1. Все о новом налоговом режиме АУСН: кому подходит, сколько платить в бюджет, сравнение с УСН.
  2. О переносе сроков обязательной маркировки и экспериментов.
  3. Как получить от банка компенсацию процентов за переводы по СБП.
  4. Меры поддержки бизнеса: отмена проверок, перенос сроков уплаты налогов и взносов, кредитные каникулы и льготы.

Бесплатный вебинар 30 июня в 11.00 мск

Участвовать

Программа вебинара

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:00 – 11:30

  • МойСклад — быстрый старт торговых точек с экономией и поддержкой
  • Правильный учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками
  • Прием оплаты без карты: QR или торговый эквайринг — что выгоднее и как сэкономить?
  • Выбор онлайн-кассы для АУСН: комплектация, характеристики, стоимость, дополнительные расходы
  • Как рознице продавать в онлайне без сайта.

Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.

11:30 – 12:00

  • Для кого выгодна автоматизированная «упрощенка».
  • Условия для использования АУСН: кто может перейти, а кто нет.
  • Какие налоги больше не нужно платить при переходе на новую систему.
  • Как государство будет учитывать и начислять налог.
  • Что выгоднее: УСН или АУСН. В каких случаях использовать ту или иную систему.

Записаться на бесплатный вебинар

Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбанка.

12:00 – 12:30

  • Новая система налогообложения на практике.
  • Как банки будут работать с налогоплательщиками с АУСН.
  • Интерфейс интернет-банка для плательщиков АУСН.
  • Развенчиваем мифы об АУСН.
  • Дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях кризиса: льготы, субсидии, кредитование.

 

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