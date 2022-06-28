Изменения для торговли в 2022: АУСН, льготы, новое в законодательстве

На вебинаре вы узнаете:
- Все о новом налоговом режиме АУСН: кому подходит, сколько платить в бюджет, сравнение с УСН.
- О переносе сроков обязательной маркировки и экспериментов.
- Как получить от банка компенсацию процентов за переводы по СБП.
- Меры поддержки бизнеса: отмена проверок, перенос сроков уплаты налогов и взносов, кредитные каникулы и льготы.
Бесплатный вебинар 30 июня в 11.00 мск
Программа вебинара
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:00 – 11:30
- МойСклад — быстрый старт торговых точек с экономией и поддержкой
- Правильный учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками
- Прием оплаты без карты: QR или торговый эквайринг — что выгоднее и как сэкономить?
- Выбор онлайн-кассы для АУСН: комплектация, характеристики, стоимость, дополнительные расходы
- Как рознице продавать в онлайне без сайта.
Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
11:30 – 12:00
- Для кого выгодна автоматизированная «упрощенка».
- Условия для использования АУСН: кто может перейти, а кто нет.
- Какие налоги больше не нужно платить при переходе на новую систему.
- Как государство будет учитывать и начислять налог.
- Что выгоднее: УСН или АУСН. В каких случаях использовать ту или иную систему.
Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбанка.
12:00 – 12:30
- Новая система налогообложения на практике.
- Как банки будут работать с налогоплательщиками с АУСН.
- Интерфейс интернет-банка для плательщиков АУСН.
- Развенчиваем мифы об АУСН.
- Дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях кризиса: льготы, субсидии, кредитование.