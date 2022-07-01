Эквайринг. Кому подойдет, как подключить, чем он лучше перевода с карты на карту

Что такое эквайринг

Эквайрингом называют процесс доставки безналичной оплаты через интернет или платежный терминал. Для приема платежей нужен расчетный счет в банке.

Банк, с которым заключен договор о безналичном зачислении платежей, именуется эквайером. Для приема карт он предоставляет на каждую торговую точку специальный терминал. В онлайн-продажах стационарное оборудование заменяет интернет-шлюз.

Кроме банка-эквайера в процессе участвует банк-эмитент, выпустивший карту для покупателя. Банк-эмитент первый, кто отвечает за списание денежных средств со счета покупателя. На производительность процесса не влияет тот факт, совпадает банк-эмитент с банком-эквайером или нет.

Платежная система продавца может обслуживать карты только от заданных платежных систем. Чаще всего в России встречаются четыре платежные системы: МИР, Visa, Maestro и Mastercard. Продавцы обязаны разместить рядом с кассой список принимаемых платежных систем.

После подписания договора настройка интернет-эквайринга происходит удаленно, для этого работники банка подключают сайт продавца к платежному шлюзу. Для стационарных магазинов сервисная служба банка привезет и установит оборудование в кассе.

Кому нужен эквайринг

Прием платежей посредством эквайринга является основным и самым распространенным для получения безналичной выручки. Поэтому если вы не хотите остаться без ⅔ своих клиентов — используйте эквайринг.

Даже государство вмешивается и принуждает устанавливать терминалы, принимающие пластиковые карты платежной системы МИР. Отказаться могут небольшие магазины с годовым оборотом до 5 млн рублей в торговой точке, или до 20 млн рублей по нескольким объектам.

Виды эквайринга

Для эквайринга можно использовать не только терминал для карт. Благодаря современным технологиям, можно выделить еще как минимум четыре варианта эквайринга:

Мобильный — в соответствии со своим названием он принимает банковские карты через мобильный терминал, который подключен к мобильной кассе, смартфону или планшету.

Интернет-эквайринг — включают на сайте или интернет-магазине для безналичных переводов через платежный шлюз.

АТМ-эквайринг — предназначен для получения оплаты через банкомат или терминал самообслуживания.

QR-эквайринг — эта разновидность эквайринга появилась и функционирует благодаря введению Системы быстрых платежей.

Как работает эквайринг на практике

Рассмотрим механизм работы розничного эквайринга.

Кассовый работник набирает сумму покупки на банковском терминале, а при наличии интеграции с кассовой программой стоимость автоматически подтягивается из онлайн-кассы. Для подтверждения оплаты покупатель должен приложить карту или смартфон к терминалу и при необходимости набрать пароль. Терминал через интернет связывается с банком покупателя и узнает о достаточности денежных средств. Если карта не заблокирована и остаток позволяет совершить покупку, необходимая сумма списывается и зачисляется на счет продавца. Одновременно с кассовым чеком банковский терминал печатает свой чек, подтверждающий совершение безналичной оплаты.

Чтобы совершить покупку в онлайн-магазине, покупателю нужно ввести данные своей пластиковой карты в специальном платежном шлюзе, куда клиент перенаправляется с сайта продавца. В качестве дополнительной безопасности банк-эмитент присылает проверочный код в SMS или мобильное приложение.

Независимо от способа оплаты сведения о произведенных транзакциях обрабатывают процессинговые центры. Они контролируют и проверяют карту на платежеспособность. В это время денежные средства становятся замороженными на счете покупателя. Из процессингового центра банк эмитент получает одобрение операции.

Сторона продавца должна в конце дня передать данные о совершенных покупках и возвратах в свой банк-эквайер. Перед тем как деньги зачислят на счет продавца, банк должен обработать транзакции, проверить информацию и удержать свою комиссию.

Размер комиссии между компанией и банком-эквайером заранее закрепляется в договоре. С процессинговым центром, банком-эмитентом, платежным провайдером и другими участниками банк рассчитывается отдельно.

Эквайринг и касса: в чем разница

Эквайринг не является полноценной заменой онлайн-кассы. Обязанность выдавать фискальный чек по требованиям 54-ФЗ сохраняется за продавцом.

Если между терминалом и кассой нет синхронизации в действиях, то кассир должен после безналичной оплаты пробить кассовый чек на стационарной кассе. Для облегчения работы и упрощения работы для точек с небольшим клиентопотоком удобнее использовать терминалы, которые подходят и для эквайринга и для выдачи кассового чека.

Преимущества использования эквайринга

Увеличение продаж, т. к. клиенты всё реже используют наличные деньги. Принимать и обслуживать безналичные платежи быстрее, чем дожидаться, пока покупатель найдет в кошельке нужную сумму, а кассир будет считать мелочь для сдачи. Безопасность расчетов. Полностью исключен риск приема фальшивых денег или ошибки в математических расчетах. Деньги не потеряются и не повредятся, т.к. будут переведены безналично. Меньше наличных средств в кассе магазина, значит сократится число инкассаций и расходов на перевозку в банк. Увеличение среднего чека. Маркетологи заметили, что покупатели быстрее и легче расстаются с неосязаемыми денежными средствами. Растет число спонтанных и незапланированных покупок. Альтернативный способ оплаты привлекает новых клиентов и повышает их лояльность. Платить с карты становится выгоднее за счет получения кэшбэка и других стимулирующих бонусов.

Почему эквайринг лучше онлайн-перевода

Вместо торгового эквайринга и применения банковских терминалов некоторые предприниматели принимают оплату через мобильные приложения на свои личные счета физических лиц. Тем самым они нарушают законы о предпринимательстве, рискуют получить штраф от налоговой или блокировку счета от банка за проведение сомнительных операций.

Со стороны покупателя возникает тоже много неудобств. Приходится тратить время на то, чтобы открыть приложение банка (для этого нужен интернет, а вдруг трафик у клиента как раз закончится в этот момент), ввести номер телефона продавца и отправить средства. Все это вместо того, чтобы просто приложить карту к терминалу. Также клиент лишается возможности вернуть часть денег в виде кэшбэка.

Как подключить эквайринг

В большинстве случаев за установку и настройку отвечает техподдержка банка, выбор которого является основной задачей для бизнеса. Для этого нужно ознакомиться с условиями подключения, размером комиссии и наличием дополнительных возможностей.

Подключить эквайринг могут все юрлица и предприниматели, кроме самозанятых физических лиц, т. к. они не могут открывать расчетные счета в банках.

Наличие банковского счета обязательно для получения выручки через эквайринг. Если счет открывается в РФ, то уведомлять об этом ФНС не нужно, это обязанность кредитной организации, в отличие от счетов в зарубежных банках.

ИП может принимать безналичную выручку, перечисляемую по договору эквайринга на основной расчетный счет, не открывая дополнительного. Если конечно это не обусловлено получением более выгодных условий обслуживания.

Банк-эквайер не обязательно должен совпадать с банком, где открыт расчетный счет. Однако, обслуживание в одном банке ускорит перечисление средств и поможет сэкономить.

Схема подключения:

Выбрать подходящий тариф.

Заключить договор с банком.

Дождаться одобрения заявки.

Банковские работники установят и настроят терминал в точке продаж.

Обучить кассиров.

Получать выручку от покупок по пластиковым картам.

Минимальный пакет документов для эквайринга

Для предпринимателей это:

паспорт;

свидетельство о регистрации ИП (ОГРНИП или выписка из ЕГРИП);

ИНН.

Для организаций:

копия устава;

решение о назначении директора;

свидетельство о регистрации (ОГРН или выписка из ЕГРЮЛ);

ИНН;

доверенность на того, кто заключает договор.

Кроме основного пакета банки могут попросить заполнить заявку на подключение услуг, в которую заносятся вид деятельности, адреса торговых точек, планируемые обороты и количество чеков.

Терминал эквайринга может работать обособленно от онлайн-кассы и не быть связан с кассовой программой. Покупатель на руки должен получить два чека — от эквайринга и от кассы.

Для платежей по эквайрингу не важна модель и марка ККТ, кассы может не быть совсем.

Так, например, от применения онлайн-кассы освобождены продавцы мороженого в киосках или те, кто торгует молоком и безалкогольными напитками на разлив. За прием наличных они не пробивают фискальные чеки, а за расчеты по пластиковой карте чек распечатывается на банковском терминале.

Вместо бумажного чека онлайн-магазины через облачную кассу и интернет-эквайринг отправляют покупателю один электронный чек.

Согласно положениям 54-ФЗ, в фискальных чеках должны быть указаны наименования товаров. Чтобы платежный документ соответствовал всем требованиям законодательства, лучше работать со специальной кассовой программой. Например, с приложением Касса МойСклад. Скачайте его и сразу начните работу: это бесплатно.

Как выбрать оборудование для эквайринга

Чтобы автоматизировать пробитие чека, терминал и онлайн-кассу можно подключить друг к другу. О такой возможности нужно задуматься заранее или выбирать устройства от одного производителя. Если терминал вы получите после подписания договора с банком, вам остается проверить следующее:

стоимость аренды или использования терминала;

наличие пунктов об одностороннем изменении условий обслуживания.

Если вам установили б/у терминал, узнайте, кто несет ответственность в случае поломки. Покупка собственного оборудования позволит не зависеть от банка и в любой момент изменить эквайера.

Разберем три версии терминалов для эквайринга:

POS-терминал . Это отдельное независимое устройство, которое принимает карты к оплате и печатает чек без подключения к кассе. Стоимость стационарных POS-терминалы начинается от 15 000 рублей, за мобильность придется отдать более 25 000 рублей за один переносной терминал.

Самым существенным минусом для предпринимателей является высокая стоимость, а также значительные габариты, что делают POS-терминал неприспособленным к выездной торговле.

Пин-пад не сможет работать без интернета и фискального регистратора онлайн-кассы. Можно использовать беспроводное подключение, к тому же устройство способно питаться от аккумулятора.

Пин-пад заметно дешевле терминала, его можно купить за 8 000 рублей. Устройство подходит практически для любых целей, но если выйдет из строя, принять оплату картой уже не получится.

Онлайн-касса со встроенным эквайрингом — универсальный вариант, совмещает два устройства в одном. Вы получаете оплату картами и сразу печатаете чек на онлайн-кассе. Можно приобрести от 14 000 до 42 000 рублей. Такой вариант кассы удобно брать с собой на выезд, но она не сможет обслуживать большой поток покупателей.

QR-эквайринг

Слоган «плати по QR-коду» постепенно распространяется среди торговых точек малого бизнеса и их покупателей, особенно в местах общепита и оказания услуг.

В качестве эквайера выступает Система быстрых платежей (СБП), разработанная центральным банком. Вместо реквизитов карты для зачисления платежа используется номер телефона продавца или QR-код. Выполнять те же самые действия можно через сервисы Тинькофф Оплата и Плати QR от Сбера.

Преимущества QR-эквайринга для бизнеса

Эквайринг по QR (куайринг) позволяет бизнесменам экономить и не платить банковскую комиссию. Хотя вознаграждение системе все же есть, на него влияет вид деятельности, выручка и регион торговли.

Центральный банк диктует размеры взимаемых комиссий. Платеж по куайрингу значительно ниже банковской комиссии.

Получается, что с QR-эквайрингом торговые точки сохраняют часть прибыли. Для примера магазин с годовым оборотом в 20 млн рублей сэкономит на комиссии до 600 000 рублей.

Для QR-эквайринга не нужно дополнительное оборудование, требуется минимум настроек и отсутствует необходимость в техобслуживании. СБП работает как в офлайн, так и онлайн торговле, при этом зачисление на счет продавца происходит моментально.

Как подключить оплату по QR-коду

Для использования сервиса Тинькофф Оплата предварительно нужно открыть расчетный счет в Тинькофф банке и подключиться к СБП.

В сервисе Плати QR от Сбера отдельного подключения к Системе быстрых платежей выполнять не нужно.

QR-коды в Тинькофф могут оплатить клиенты любых банков-участников СБП. А в Плати QR от Сбера это доступно только обладателям счетов в Сбербанке или в Тинькофф банке.

Подключить оплату через указанные сервисы можно в МоемСкладе.