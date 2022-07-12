Маркировка пива. Как подготовиться

Разница между ЕГАИС и маркировкой пива

ЕГАИС, как и Честный Знак, преследуют схожие задачи: контроль оборота и борьба с контрафактом. Однако, при обороте крепкого алкоголя в ЕГАИС происходит только фиксация закупки и продажи, полностью весь путь каждой бутылки не отслеживается.

Подробно об устройстве системы ЕГАИС читайте в отдельной статье.

У ЕГАИС и маркировки разные способы контроля. Благодаря наличию акцизной марки, можно фиксировать продажу каждой единицы крепкого алкоголя. В Честном Знаке эту функцию выполняет двухмерный код DataMatrix, вы уже могли его заметить на упакованной воде, молочных продуктах и других товарах. Акцизную марку затруднительно наносить на пиво и пивные напитки, не снижая производительности.

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В чем смысл эксперимента по маркировке пива

Правила и порядок эксперимента утверждены в постановлении Правительства от 17.02.2021 № 204. До введения обязательной маркировки у всех участников есть время протестировать разные способы нанесения кодов на бутылки и кеги.

Присоединение к эксперименту происходит на добровольной основе. Все участники цепочки: от производства до розничной продажи — могут отладить будущее взаимодействие, чтобы потом не тратить на это время и деньги.

В постановлении, регулирующем пилотный период, нет точно описанной модели взаимодействия, поэтому от разработанной участниками дорожной карты во время тренировки зависит дальнейшая судьба маркировки.

За прошедшие месяцы уже накопилось достаточно практики, чтобы понять, как будет выглядеть весь процесс:

На первом этапе производитель обращается в Честный Знак за необходимым количеством кодов для выпущенной продукции, и размещает их на готовом товаре. Затем готовая продукция поступает к оптовику вместе с электронным УПД , который содержит информацию о кодах каждой бутылки. В момент передачи пива от завода к дистрибьютору происходит с верка кодов и подтверждение приемки УПД . Результаты моментально транслируются через оператора ЭДО в Честный Знак. Аналогичным образом происходит последующая передача между поставщиками. Чтобы розничный магазин мог принять пиво, оптовик создает электронный УПД с нужными кодами . В процессе приемки н а каждой бутылке сканируется код и сверяется с УПД . Результатом сверки становится подтверждение приемки. Последним этапом в отслеживании передвижения бутылки является сканирование кода на кассе магазина в момент реализации . В работу включается оператор фискальных данных (ОФД), который добавляет информацию о наличии маркировки в чек и отправляет информацию в Честный Знак. В итоге код выбывает из оборота.

Какая продукция маркируется

Вот точный список.

Сроки для перехода на обязательную маркировку пивной продукции

Сразу после выхода постановления в апреле 2021 года стартовал эксперимент по нанесению кодов на пиво и слабоалкогольные напитки. Финиширует он 28 февраля 2023 года.

Почему мы называем будущую маркировку обязательной? Потому что не было ещё ни одного эксперимента, который закончился бы неудачно и не воплотился бы в новый закон. Окончательные сроки вступления в силу новых правил для производителей, поставщиков и продавцов пива пока неизвестны.

Какие предусмотрены штрафы за отсутствие маркировки

Наличие штрафных санкций является необходимой и постоянной составляющей для работы любого закона. Не сомневайтесь, что за несоблюдение обязательной маркировки пива, последует денежное наказание.

Производителя за отсутствие кодов на готовом товаре накажут от 100 000 до 150 000 рублей. Должностное лицо, которое не заказало вовремя коды в Честном Знаке, заплатит от 10 000 до 15 000 рублей.

Торговые точки и их продавцы будут оштрафованы, если к продаже допустят пиво без маркировки:

4 000 — 5 000 рублей для граждан;

10 000 — 15 000 рублей для должностных лиц;

200 000 — 300 000 рублей для юридических лиц.

За оборот немаркированного пива в крупных размерах может наступить уголовная ответственность в виде лишения свободы или штрафа в размере 1 млн рублей.

Что нужно для работы с маркировкой пива

Основные правила:

регистрация в ФНС в качестве ООО или ИП;

подключение личного кабинета в ЕГАИС;

использование онлайн-кассы и заключение договора с ОФД;

получение усиленной квалифицированной подписи (УКЭП).

Оборудование для работы в системе маркировки пива

Участники эксперимента получили один важный бонус от оператора системы маркировки. Честный Знак бесплатно предоставляет коды для нанесения на продукцию, а также все необходимое оборудование.

После пробного периода стоимость одного кода маркировки составит 50 копеек, оборудование придется покупать за свой счет:

принтер этикеток с кодами;

2D сканер для считывания кодов.

Кто может участвовать в эксперименте по маркировке пива

Присоединиться к эксперименту можно в любой момент. Такое право получили все производители, дистрибьюторы и розничные магазины. Для этого нужно отправить в Честный Знак письмо-согласие, оформленное на фирменном бланке организации или ИП. В результате вы станете участником рабочей группы.

Перед началом работы с маркировкой пива необходимо выполнить следующие шаги:

Пройти регистрацию в Честном Знаке, если до этого вы не работали с маркированной продукцией. Отправить заявление на участие в эксперименте. Получить ответ от организаторов системы маркировки. Отладить и перестроить внутренние бизнес-процессы, в том числе:

подключиться к ЭДО;

приобрести оборудование для сканирования кодов;

настроить онлайн-кассу на работу с ФФД 1.2, чтобы она формировала запросы о цифровом коде при продаже маркированных товаров, как этого требует 54-ФЗ.

Облегчите себе работу с маркированными товарами в специальной программе. В МоемСкладе можно заказывать коды маркировки, формируемые Честным Знаком, вводить их в оборот, списывать и сообщать о выбытии при продаже. А еще обмениваться документами по ЭДО, оформлять возвраты и перемаркировку товаров, если код поврежден или не читается.

Также система поддерживает работу с ЕГАИС. Принимайте товар от поставщиков, отправляйте данные об обороте через УТМ. Все это бесплатно.