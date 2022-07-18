Как получить электронную подпись в 2022 году. Новый порядок

Какие произошли поправки в законе 63-ФЗ

Все, кто когда-либо пользовался ЭЦП, и кому она потребуется, должны выполнять требования 63-ФЗ. В частности за получением подписи в ФНС и к ее доверенным центрам обращаются директора и ИП, а их работники — в удостоверяющие центры с новой аккредитацией.

Используйте электронную подпись для обмена документами через ЭДО в МоемСкладе. Она также необходима для работы с ЕГАИС, маркировкой, электронными транспортными накладными и в других случаях. В МоемСкладе более 100 интеграции с приложениями и сервисами для работы любого бизнеса.

Какие ЭЦП действуют в 2022 году

Обязанности удостоверяющего центра передали в ФНС, в связи с этим получение ЭЦП для ИП и юрлиц стало бесплатным. Однако, в стоимость безвозмездной услуги не входит цена цифрового носителя (флэшки-токена) с сертификатами и программами безопасности. Это оборудование по-прежнему продают официальные дилеры или специализированные магазины.

Не торопитесь выбрасывать токен с просроченной ЭЦП. Если носитель соответствует требованиям, то на него можно записать даже не один, а несколько сертификатов подписей.

Где и как получить электронную подпись в 2022 году

Опишем порядок действий для получения для каждого пользователя, т.к. способы, места, набор документов будут различными, благодаря поправкам в закон.

1. Индивидуальный предприниматель

Обращается за квалифицированной подписью в удостоверяющий центр, организованный при ФНС, или к доверенным лицам УЦ ФНС, среди них:

ПАО «Сбербанк России»;

АО «Аналитический центр»;

Банк ВТБ.

Перед обращением нужно подать заявку. Это можно сделать при личном посещении ФНС или электронно в Личном кабинете налогоплательщика ИП. Из документов с собой захватите паспорт, СНИЛС, подготовьте исправный токен и сертификат соответствия на него. После этого нужно прийти в ИФНС или доверенный центр для подтверждения личности и записи ЭЦП на носитель.

Обратите внимание, что не все налоговые инспекции будут ждать вас с нетерпением. Хотя в законе не указаны правила выбора ФНС, но на практике для посещения лучше выбирать отделение по месту регистрации.

ЭЦП без программного обеспечения на вашем компьютере будет бесполезна, понадобится купить и установить КриптоПро CSP или другого провайдера. Если ранее уже было установлено рабочее ПО с продленной лицензией, то дополнительно устанавливать ничего не надо, криптопровайдеров изменения не коснулись.

На каждом компьютере или ноутбуке должна быть отдельная лицензия для крипто-программ, чтобы с помощью ЭЦП подписывать декларации с любого рабочего места.

В отличие от ФНС её доверенные УЦ оказывают полный спектр услуг. За отдельную плату там можно приобрести цифровой носитель и КриптоПро CSP.

2. Директор организации

Предоставляет аналогичные документы и действует по той же схеме, что и предприниматель. Посещать ФНС или УЦ придется лично, тут вас не сможет заменить бухгалтер даже с доверенностью.

3. Наемный работник ИП или организации

Получить ЭЦП бесплатно в ФНС не получится, поэтому нужно выбирать один из переаккредитованных коммерческих УЦ.

Посмотреть перечень можно здесь

Электронная подпись стала многофункциональной. Она больше не привязана к одному месту работы, т. к. содержит только персональные данные — ФИО сотрудника.

Полученные ранее подписи с наименованием работодателя будут работать до конца 2022 года. Поэтому перед получением уточните этот момент, иначе ЭЦП, содержащая название фирмы, с 1 января 2023 года перестанет работать.

Для записи ЭЦП понадобится защищенный носитель, паспорт и СНИЛС, а также личное присутствие в удостоверяющем центре для идентификации.

Чтобы привязать сотрудника к организации, он вместе с ЭЦП должен оформить машиночитаемую доверенность (МЧД). Это электронный вид доверенности, позволяющий выполнять действия от лица компании. Ее должен подписать электронной подписью глава компании.

В 2022 году МЧД оформляется в добровольном порядке. Но чтобы с 1 января 2023 года бухгалтер мог сдать отчетность за фирму, вместе с подписью о должен будет приложить машиночитаемую доверенность.

В приказе Минцифры № 857 от 18.08.2021 г установлен состав и форма МЧД:

наименование документа;

сведения о доверителе, если в качестве доверителя выступает ИП, то указываются не только ИНН, ОГРНИП, но и ФИО, СНИЛС;

информация о представителе компании, который получает ЭП: ФИО, дата рождения, данные паспорта, СНИЛС, ИНН,

дата;

перечень полномочий доверенного лица;

идентификатор полномочий;

сведения о возможности передоверия МЧД.

4. Физические лица

Сохранили право получать подпись в любом (по выбору) аккредитованном удостоверяющем центре. Для этого нужно отправить электронную заявку и явиться для получения ЭЦП лично. С собой необходимо иметь паспорт РФ.

Если ранее уже получали подпись, то новую можно выпустить дистанционно с помощью действующей ЭЦП.

5. Самозанятый

В своих правах он приравнен к обычным физлицам, если не имеет статуса ИП, поэтому по той же схеме обращается в аккредитованный удостоверяющий центр.

Как заполнить заявление на ЭП в ФНС? Можно заполнить его от руки, на компьютере. Руководитель организации или ИП передает его лично в налоговую. Скачайте бланк заявления бесплатно, укажите свои данные. Скачать бланк

Электронная подпись в ЭДО

ЭЦП необходима не только для сдачи отчетности, но и для участия в электронном документообороте, который постепенно в разных отраслях становится обязательным: для маркированных товаров, а скоро станет и для грузоперевозок.

Кроме этого, можно подписывать и моментально отправлять документы с контрагентами без личного присутствия. ЭЦП не только визирует документ, но и гарантирует, что после подписания в итоговую версию не вносились изменения.

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