Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Также узнаете, как совместить розничную точку и торговлю на площадке, как массово загружать товары и цены, как управлять ими «на автомате» и строить отчеты по рентабельности. А еще успешный предприниматель поделится опытом продаж на Авито — расскажет об ошибках и инсайтах.
Кратко о программе вебинара
- Как выйти на Авито в 2022: выгоды для бизнеса
- Как совместить розничную точку и торговлю на Авито
- Как ускорить выполнение заказов и автоматически контролировать товары
- Анализ продаж: отчеты по эффективности и сравнение с другими каналами
Кто выступит на вебинаре?
Кирилл Зайченко, менеджер по работе с клиентами в категории «Запчасти и аксессуары».
11:00 — 11:30
- Авито |Запуск и развитие продаж в 2022.
- Аналитика продаж на Авито: чем выгодно торговать на площадке.
- Динамика в категории «Запчасти и аксессуары». Обзор нового тарифа.
- Рекомендательная система: как стимулировать повторные заказы.
- Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.
- Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:30 — 12:00
- МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.
- Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.
- Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.
- Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.
- Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.
- Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.
Максим Колесниченко, руководитель компании SmartGO.
12:00 — 12:30
- SmartGO | История предпринимателя: как успешно торговать на Авито электроникой.
- Торговля на Авито до интеграции с МоимСкладом и после. Как мы используем преимущества автоматизации.
- Как настроить приложение «Выгрузка в Авито», чтобы повысить конверсию заказов.
- Особенности общения с клиентами на Авито. Отличия от других площадок.