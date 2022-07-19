Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Также узнаете, как совместить розничную точку и торговлю на площадке, как массово загружать товары и цены, как управлять ими «на автомате» и строить отчеты по рентабельности. А еще успешный предприниматель поделится опытом продаж на Авито — расскажет об ошибках и инсайтах.

Кратко о программе вебинара

Как выйти на Авито в 2022 : выгоды для бизнеса

Как совместить розничную точку и торговлю на Авито

Как ускорить выполнение заказов и автоматически контролировать товары

Анализ продаж: отчеты по эффективности и сравнение с другими каналами

Кто выступит на вебинаре?

Кирилл Зайченко, менеджер по работе с клиентами в категории «Запчасти и аксессуары».

11:00 — 11:30

Авито | Запуск и развитие продаж в 2022.

Аналитика продаж на Авито: чем выгодно торговать на площадке.

Динамика в категории « Запчасти и аксессуары ». Обзор нового тарифа.

Запчасти и аксессуары Рекомендательная система: как стимулировать повторные заказы.

Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.

Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 — 12:00

МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.

Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.

Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.

Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.

Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.

Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.

Максим Колесниченко, руководитель компании SmartGO.

12:00 — 12:30