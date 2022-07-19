Обучение для бухгалтеров

Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Авито — один из недооцененных каналов для бизнеса, но при этом эффективный. Что нужно для старта, чем выгодно торговать в 2022, как площадка помогает профессиональным продавцам — на вебинаре расскажет эксперт из Авито. 20 июля в 11.00 мск.

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Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Также узнаете, как совместить розничную точку и торговлю на площадке, как массово загружать товары и цены, как управлять ими «на автомате» и строить отчеты по рентабельности. А еще успешный предприниматель поделится опытом продаж на Авито — расскажет об ошибках и инсайтах.

Кратко о программе вебинара

  • Как выйти на Авито в 2022: выгоды для бизнеса
  • Как совместить розничную точку и торговлю на Авито
  • Как ускорить выполнение заказов и автоматически контролировать товары
  • Анализ продаж: отчеты по эффективности и сравнение с другими каналами

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Кто выступит на вебинаре?

Кирилл Зайченко, менеджер по работе с клиентами в категории «Запчасти и аксессуары».

11:00 — 11:30

  • Авито |Запуск и развитие продаж в 2022.
  • Аналитика продаж на Авито: чем выгодно торговать на площадке.
  • Динамика в категории «Запчасти и аксессуары». Обзор нового тарифа.
  • Рекомендательная система: как стимулировать повторные заказы.
  • Профессиональные инструменты для бизнеса: как продвигать товары.
  • Как Автозагрузка помогает автоматизировать бизнес: особенности и настройки.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 — 12:00

  • МойСклад | Автоматизация и аналитика торговли на Авито.
  • Ключевые процессы учета: управление товарами, остатками, скидками, массовое редактирование цен, аналитика.
  • Как на Авито автоматически контролировать наличие товаров, отслеживать остатки, обновлять описание.
  • Обзор приложения «Выгрузка в Авито»: массовая загрузка товаров, работа с шаблонами товарных категорий.
  • Аналитика онлайн-продаж в МоемСкладе: различные варианты отчетов по товарам, сотрудникам, каналам продаж, настройка фильтров для сегментации.
  • Как автоматические сценарии экономят время на выполнении заказов, снижают процент отмен и ошибок.

Зарегистрироваться на бесплатный вебинар 20 июля 11 мск

Максим Колесниченко, руководитель компании SmartGO.

12:00 — 12:30

  • SmartGO | История предпринимателя: как успешно торговать на Авито электроникой.
  • Торговля на Авито до интеграции с МоимСкладом и после. Как мы используем преимущества автоматизации.
  • Как настроить приложение «Выгрузка в Авито», чтобы повысить конверсию заказов.
  • Особенности общения с клиентами на Авито. Отличия от других площадок.
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