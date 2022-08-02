Как продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах и не только. Вебинар

Сегодня мы имеем дело со сценарием, которого никогда не было. Очень похоже на то, что сошлись дефолт 1998-го и ситуация с Крымом в 2014-м. Обесценивание рубля плюс санкции. Впрочем, не думаю, что из-за этого на рынке недвижимости произойдут какие-то критические изменения. На мой взгляд, этот рынок очень стабильный.