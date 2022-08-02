Как продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах и не только. Вебинар

Кратко о том, что вы узнаете на вебинаре
- Какие товары можно, а какие нельзя ввозить как параллельный импорт.
- Какие документы нужно оформить и как на этом сэкономить.
- Где закупать товары параллельного импорта без переплаты.
- Как ускорить обработку заказов на маркетплейсах.
Полная программа вебинара
Анна Фомичева, сооснователь Digital ВЭД.
11:00 — 11:30
- Digital ВЭД.Внешнеэкономическая деятельность 2022: новые рынки, платежи, ограничения.
- Как белая сторона ВЭД поможет сохранить бизнес в условиях неопределенности.
- Торговые дома — легальный доступ ко всем рынки мира для закупки товаров на маркетплейсы.
- SWIFT — геополитический инструмент в условиях санкций. Что делать участникам ВЭД.
- Новые маршруты для импорта: поставщики из Азии.
- Топ ошибок в ВЭД, которые можно избежать.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:30 — 11:55
- МойСклад. Правильный учет и автоматизация онлайн-торговли.
- Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.
- Как маркировать товары параллельного импорта.
- Как вести учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками.
- Проведение инвентаризации: порядок действий, оприходование и списание.
- Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.?????
Михаил Соколов, руководитель органа по сертификации «Сертификация продукции».
11:55 — 12:20
- Сертификационное бюро. Параллельный импорт и сертификация товаров для торговли на маркетплейсах.
- Что такое параллельный импорт, чем отличается от контрафактных товаров.
- Какие товары можно ввозить, а какие нет.
- Зачем нужна обязательная сертификация товаров для маркетплейсов.
- Как оформить сертификат, декларацию и не переплатить.
- Штрафы и ограничения за отсутствие сертификата.
Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.
12:20 — 12:45
- Точка Развития. Торговля зарубежными товарами на маркетплейсах: поиск поставщиков, логистика, продажа.
- Как выбрать зарубежного поставщика и снизить вероятность обмана.
- Как снизить цену на минимальную партию заказа.
- Доставка в РФ: оплата, оформление документов, сроки поставок.
- Как производить товары под собственной торговой маркой.
- Обзор зарубежных рынков. Топ 5 стран для закупки товаров.