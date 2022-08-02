Маркетплейсы

Как продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах и не только. Вебинар

На вебинаре эксперты расскажут, какие товары входят в список для параллельного импорта, как оформить обязательный сертификат и избежать штрафов, как производить или покупать товары за рубежом для продажи в РФ в 2022 году. Также расскажем, как вести учет и автоматизировать онлайн-торговлю.

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Как продавать товары параллельного импорта на маркетплейсах и не только. Вебинар

Кратко о том, что вы узнаете на вебинаре

  • Какие товары можно, а какие нельзя ввозить как параллельный импорт.
  • Какие документы нужно оформить и как на этом сэкономить.
  • Где закупать товары параллельного импорта без переплаты.
  • Как ускорить обработку заказов на маркетплейсах.

Записаться на бесплатный вебинар 4 августа в 11:00 мск

Полная программа вебинара

Анна Фомичева, сооснователь Digital ВЭД.

11:00 — 11:30

  • Digital ВЭД.Внешнеэкономическая деятельность 2022: новые рынки, платежи, ограничения.
  • Как белая сторона ВЭД поможет сохранить бизнес в условиях неопределенности.
  • Торговые дома — легальный доступ ко всем рынки мира для закупки товаров на маркетплейсы.
  • SWIFT — геополитический инструмент в условиях санкций. Что делать участникам ВЭД.
  • Новые маршруты для импорта: поставщики из Азии.
  • Топ ошибок в ВЭД, которые можно избежать.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 — 11:55

  • МойСклад. Правильный учет и автоматизация онлайн-торговли.
  • Интеграции для маркетплейсов: кому они необходимы, а когда можно торговать без дополнительных затрат.
  • Как маркировать товары параллельного импорта.
  • Как вести учет товаров в малом бизнесе: приемка, инвентаризация, работа с остатками.
  • Проведение инвентаризации: порядок действий, оприходование и списание.
  • Отчет о продажах: как правильно посчитать прибыль.?????

Записаться на бесплатный вебинар 4 августа в 11:00 мск

Михаил Соколов, руководитель органа по сертификации «Сертификация продукции».

11:55 — 12:20

  • Сертификационное бюро. Параллельный импорт и сертификация товаров для торговли на маркетплейсах.
  • Что такое параллельный импорт, чем отличается от контрафактных товаров.
  • Какие товары можно ввозить, а какие нет.
  • Зачем нужна обязательная сертификация товаров для маркетплейсов.
  • Как оформить сертификат, декларацию и не переплатить.
  • Штрафы и ограничения за отсутствие сертификата.

Михаил Снитков, основатель школы Точка Развития.

12:20 — 12:45

  • Точка Развития. Торговля зарубежными товарами на маркетплейсах: поиск поставщиков, логистика, продажа.
  • Как выбрать зарубежного поставщика и снизить вероятность обмана.
  • Как снизить цену на минимальную партию заказа.
  • Доставка в РФ: оплата, оформление документов, сроки поставок.
  • Как производить товары под собственной торговой маркой.
  • Обзор зарубежных рынков. Топ 5 стран для закупки товаров.
МойСклад
МойСклад
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