Как поднять продажи на Авито в два раза. Кейс

О компании

Компания SmartGo под управлением двух учредителей Максима Колесниченко и Антона Степаненко с 2017 года и по сей день старается предлагать лучшие цены на электронику.

Смартфоны, роботы-пылесосы, умные часы, телевизоры и многое другое от Xiaomi, Apple, Samsung, Huawei и других брендов реализуются через несколько каналов продаж.

Основным считается Авито, в качестве второстепенных выступают сайт, магазин в Омске, группа ВКонтакте и справочник 2ГИС.

Почему продажи были низкими

Получать максимальную выручку мешал широкий ассортимент. Приходилось регулярно обновлять цены и остатки более 10 000 товаров, размещенных на абсолютно разных площадках.

Другая проблема – размещение товарных карточек в интернете. Сотрудник должен уделить много времени для каждой площадки в отдельности. На ручную обработку Авито, ВКонтакте и сайта уходит полноценная рабочая неделя.

К примеру, чтобы покупатели увидели на Авито 50 товаров от SmartGo, требуется 2-3 дня кропотливой работы. При этом нет гарантии, что товарные карточки не содержат ошибки или не дублируются и в итоге не будут заблокированы модераторами.

Пока обрабатывается одна площадка, на всех остальных уже пора менять цены.

SmartGo определились с задачами, которые надо решить для устранения перечисленных проблем.

Организовать полную автоматизацию товарного учета с контролем остатков и поставок. Соединить учетную программу с онлайн-площадками для выгрузки товарных карточек. Синхронно обновлять ценники и остатки на всех площадках. Учесть особенности приоритетного канала продаж. Авито требует фотографии специального формата, отснятые на ярком фоне.

Как решали

Программой для товароучета стал облачный сервис МойСклад . Вместо раздельной обработки и загрузки товаров на разные каналы, менеджер экономит время и заносит информацию только в МойСклад. Всё в одной программе: фото, описание, цена, технические характеристики, гарантия. Через готовые интеграции из сервиса происходит автоматическая выгрузка данных на Авито, ВКонтакте, сайт одновременно. МойСклад напоминает, что пора сделать заказ у поставщика, и актуализирует остатки на площадках. Если в описании товара произошло изменение, то оно автоматически распространится по всем каналам продаж. Ручная обработка сведена к минимуму. Для Авито в МоемСкладе предусмотрены отдельные фото, которые автоматически загружаются на площадку без нарушения правил.

Что получилось

За счет автоматизации скорость обработки товарных карточек выросла в разы, как если бы работала армия операторов.

Продажи по устаревшей цене теперь полностью исключены, т. к. все данные обновляются в режиме реального времени на всех площадках одновременно.

Цифры лучше слов показывают, каких успехов достигла SmartGO после автоматизации. По данным на июль 2022 года оборот обгоняет прошлый год на 103%.

Максим Колесниченко, совладелец компании SmartGo

Его собственный бизнес начинался с китайских телефонов Xiaomi. Максим работал руководителем отдела закупок в другой компании, и одновременно занимался развитием своего дела.

Авито сразу стал основным каналом продаж, потому что позволяет не только продавать, но и консультировать. Этот способ продвижения Максим считает не самым прибыльным, но он позволяет завоевать постоянных клиентов и включить сарафанное радио.

До МоегоСклада товарный учет существовал в Google Таблицах, куда записывали закупки, продажи, расходы и доходы. Менеджерам приходилось нелегко, а после после того, как число товаров перевалило за 200 – стало почти невыполнимой миссией.

МойСклад взял на себя весь учет товаров. Учредитель может в любом месте и в удобное время узнать о наличие товара, и по какой цене его продают.

Аналитические отчеты упростили контроль за товарными остатками, из всей статистики выбираются только необходимые показатели для формирования заказа или пересмотра ассортимента.

За счет автоматизации оборачиваемость товаров на Авито увеличилась в десятки раз, что потянуло за собой увеличение продаж и сокращение рабочего времени сотрудников.

На работе склада перемены также отразились положительно. Сразу после приемки происходит оприходование, а клиенты уже через час могут заказать поступивший товар в интернет-магазине.

Компания SmartGo смогла избавиться от неактуальных остатков и старых цен. Заказы не слетают, когда покупатель получает правдивую информацию о наличии и стоимости выбранной электроники. Раньше этим грешила площадка Авито, т. к. вручную и безошибочно поддерживать актуальную базу невозможно.

Автоматизация особенно помогла весной 2022 года. Валютные колебания моментально отражались на цене продукции. Эту задачу МойСклад решает молниеносно и меняет цены повсеместно. В торговой точке сотрудникам остается только распечатать и переклеить ценники.