Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября. Вебинар

Вы также узнаете, какое оборудование потребуется, как получить электронную подпись. Эксперт ОФД расскажет про подключение и настройку электронного документооборота.
В онлайн-демо покажем, как оформлять приемку, отгрузку и продажу маркированных товаров и как выводить их из оборота без кассы.
Что вы узнаете на вебинаре
- Маркировка в рознице и онлайн-торговле: специфика и порядок действий.
- Топ-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.
- Штрафы и ответственность. Кто и как будет выявлять нарушения и как их избежать.
- Как подключить и работать с ЭДО без переплаты.
Программа вебинара
Игорь Комаров, аккаунт-менеджер группы внедрения ЦРПТ.
11:00 — 11:40
- Честный Знак | Все, что нужно знать про маркировку молочной продукции.
- Необходимое оборудование и сервисы: сканер, онлайн-касса, регистратор эмиссии, доступ к СУЗ, электронная подпись, ЭДО.
- Специфика для онлайн-торговли.
- Схема интеграции Честного Знака и ГИС «Меркурий».
- Учет маркированных товаров по партиям и по экземплярам: в чем разница и как правильно.
- Топ-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.
- Штрафы и ответственность. Кто и как будет выявлять нарушения.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:40 — 12:05
- МойСклад | Как упростить работу с маркированными товарами.
- МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированными товарами.
- Сколько стоит для розницы переход на маркировку и где можно сэкономить.
- ЭДО Лайт — бесплатный электронный документооборот для работы с маркировкой.
- Демо. Продажа маркированных товаров в розницу через онлайн-кассу.
- Демо. Приемка и отгрузка маркированных товаров: обмен накладными через ЭДО, сверка и верификация кодов.
- Демо. Вывод маркированных товаров из оборота без кассы: онлайн-торговля, приготовление блюд, продажа внарезку.
Виктория Елизарова, менеджер продукта ЭДО.Поток.
12:05 — 12:20
- OFD.ru | Электронный документооборот для маркировки.
- ЭДО как обязательная часть маркировки.
- Бесплатная передача кодов маркировки при торговле на розничной точке или через интернет-магазин.
- Какими документами можно обмениваться через ЭДО.
- На что обратить внимание при выборе оператора ЭДО.
- Особенности личного кабинета ЭДО. Поток и настройка роуминга с другими системами.