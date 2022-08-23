Маркировка товаров

Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября. Вебинар

1 сентября 2022 года маркировка молочной продукции станет обязательной для всех участников оборота. Рознице нужно сканировать коды и фиксировать выбытие товаров при продаже. Как это делать правильно — расскажет эксперт Честного Знака. Также разберемся, как работать с ГИС «Меркурий» и продавать сыр внарезку.

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Обязательная маркировка молочной продукции: как подготовиться к 1 сентября. Вебинар

Вы также узнаете, какое оборудование потребуется, как получить электронную подпись. Эксперт ОФД расскажет про подключение и настройку электронного документооборота.

В онлайн-демо покажем, как оформлять приемку, отгрузку и продажу маркированных товаров и как выводить их из оборота без кассы.

Записаться на бесплатный вебинар 25 августа

Что вы узнаете на вебинаре

  • Маркировка в рознице и онлайн-торговле: специфика и порядок действий.
  • Топ-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.
  • Штрафы и ответственность. Кто и как будет выявлять нарушения и как их избежать.
  • Как подключить и работать с ЭДО без переплаты.

Программа вебинара

Игорь Комаров, аккаунт-менеджер группы внедрения ЦРПТ.

11:00 — 11:40

  • Честный Знак | Все, что нужно знать про маркировку молочной продукции.
  • Необходимое оборудование и сервисы: сканер, онлайн-касса, регистратор эмиссии, доступ к СУЗ, электронная подпись, ЭДО.
  • Специфика для онлайн-торговли.
  • Схема интеграции Честного Знака и ГИС «Меркурий».
  • Учет маркированных товаров по партиям и по экземплярам: в чем разница и как правильно.
  • Топ-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой.
  • Штрафы и ответственность. Кто и как будет выявлять нарушения.

Записаться на вебинар 25 августа в 11:00 мск

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:40 — 12:05

  • МойСклад | Как упростить работу с маркированными товарами.
  • МойСклад — бесплатное решение для работы с маркированными товарами.
  • Сколько стоит для розницы переход на маркировку и где можно сэкономить.
  • ЭДО Лайт — бесплатный электронный документооборот для работы с маркировкой.
  • Демо. Продажа маркированных товаров в розницу через онлайн-кассу.
  • Демо. Приемка и отгрузка маркированных товаров: обмен накладными через ЭДО, сверка и верификация кодов.
  • Демо. Вывод маркированных товаров из оборота без кассы: онлайн-торговля, приготовление блюд, продажа внарезку.

Виктория Елизарова, менеджер продукта ЭДО.Поток.

12:05 — 12:20

  • OFD.ru | Электронный документооборот для маркировки.
  • ЭДО как обязательная часть маркировки.
  • Бесплатная передача кодов маркировки при торговле на розничной точке или через интернет-магазин.
  • Какими документами можно обмениваться через ЭДО.
  • На что обратить внимание при выборе оператора ЭДО.
  • Особенности личного кабинета ЭДО. Поток и настройка роуминга с другими системами.
МойСклад
МойСклад
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