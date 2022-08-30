Как оформить поступление и выбытие товаров со склада. Учет, документы, маркировка

Поступление товаров

Общие сведения о хранении и учете товаров

Наиболее частый способ поступления товаров — покупка. Также товар может быть получен безвозмездно, в качестве взноса в уставный капитал, при бартере и иными способами. В любом случае товар поступает в распоряжение компании и ее собственность.

Для обеспечения сохранности принятых товаров приказом руководителя необходимо определить круг лиц, отвечающих за приемку и отпуск товарно-материальных ценностей. Это могут быть заведующий складом, кладовщики, экспедиторы и иные сотрудники.

С закрепленными сотрудниками необходимо заключить письменные договоры о полной материальной ответственности.

Безопасное хранение имущества необходимо обеспечивать, организовав должным образом склад или площадки для открытого хранения. На территории, где хранятся товары, обычно размещается:

весовое хозяйство;

измерительные приборы;

мерная тара;

элементы противопожарного оборудования;

охранная сигнализация.

Полный перечень обязательных элементов склада зависит от отраслевой специфики деятельности и особенностей конкретной организации.

В общем случае учет товарных номенклатур на складе происходит сортовым или партионным методами. При сортовом способе учет ведется отдельно по каждому наименованию товара. По каждой номенклатурной позиции открывается карточка сортового учета, оформляемая ТОРГ-28, или выделяется отдельная страница в журнале учета движения товаров на складе (по форме ТОРГ-18 или МХ-20).

При партионном методе учета каждая партия, поступившая на склад, храниться отдельно. По ней открывается партионная карта, например, по форме МХ-10. В этом документе показывается расход товаров только из этой партии.

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Документальное оформление поступления

Все операции с товарами — поступление, перемещение, списание — необходимо оформлять первичными учетными документам, перечень и форма которых утверждается в учетной политике компании. Для принятия составленных документов для целей бухгалтерского учета они должны содержать все обязательные реквизиты.

При поступлении товаров на склад, если их качество, количество и комплектность соответствуют условиям договора и сопроводительным документам, оформляется акт о приемке товаров. Он может быть составлен по форме ТОРГ-1 или шаблону, разработанному организацией.

Альтернативный вариант оформления — проставить на загрузочном документе поставщика штамп, удостоверяющий приемку.

Если номенклатура, поступившая на склад, не соответствует требованиям договора или информации в сопроводительных документах, то составляется акт об установленном расхождении по количеству и качеству. Можно использовать типовую форму ТОРГ-2 или собственную.

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Бухгалтерский учет поступления

Отражение в бухучете поступивших на склад товаров выполняется на дату перехода к компании рисков и выгод, связанных с использованием товаров в целях извлечения доходов. Чаще всего это происходит в день перехода права собственности. Оприходование товаров отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 41, как правило, в разрезе номенклатур и мест хранения.

При поступлении товары оцениваются по фактической себестоимости, которая формируется из договорной стоимости товаров и дополнительных затрат, связанных с их приобретением.

В зависимости от способа поступления имущества, вместо цены, зафиксированной в договоре, может быть использована денежная оценка товаров (при получении имущества в качестве вклада в уставный капитал) или справедливая стоимость товаров (если они получены безвозмездно).

Если в организации себестоимость товаров формируется непосредственно на счете 41, схема проводок при поступлении товаров будет следующей:

Дт 41 — Кт 60 — оприходование товаров;

Дт 19 — Кт 60 — входящий НДС (при наличии всех обязательных условий);

Дт 41 — Кт 60— дополнительные расходы (например, доставка);

Дт 19 — Кт 60 — НДС с дополнительных затрат;

Дт 68 — Кт 19— НДС, предъявленный поставщиками, принят к вычету;

Дт 60 — Кт 51 — фактическая оплата товаров и допуслуг.

Вести учет можно с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Эти счета используют, если организация пользуется учетными ценами — т.е. устанавливает плановую цену, а затем сравнивает ее с фактом.

При формировании стоимости приобретаемых товаров с помощью счетов 15 и 16, выполняются следующие проводки:

Дт 15 — Кт 60 — поступление товаров по стоимости закупки;

Дт 19 — Кт 60 — НДС, предъявленный поставщиком;

Дт 15 — Кт 60 — дополнительные расходы (доставка);

Дт 19 — Кт 60 — НДС с дополнительных затрат;

Дт 68 — Кт 19 — принятие налога к вычету;

Дт 60 — Кт 51 — перечисление денежных средств в счет оплаты товаров и допуслуг;

Дт 41 — Кт 15 — оприходование товаров по фактической себестоимости;

Дт 16 — Кт 15 — разница между плановой и фактической ценой (если фактическая цена превысила плановую).

Счет 16 закрываем на счет учета затрат, например на счет 44 «Расходы на продажу».

Важно отметить, что компании, у которых основной вид деятельности — розничная торговля, могут отражать на счете 41 товары не по себестоимости их приобретения, а по цене продажи. Учет по продажным ценам происходит с использованием счета 42, при этом схема проводок будет следующей:

Дт 41 — Кт 60 — оприходование товаров по закупочным ценам;

Дт 19 — Кт 60 — входящий НДС;

Дт 60 — Кт 51 — оплата поставщику;

Дт 68 — Кт 19 — налог от контрагента принят к вычету;

Дт 41 — Кт 42 — начислена торговая наценка.

Выбытие товаров

Выбытие товаров — это процесс перемещения материальных ценностей со склада компании в адрес покупателя или иным лицам.

Выбытие может происходить не только на основании реализации, но также при безвозмездной передаче, вкладе в уставный капитал, хищении, уничтожении, порче и иной причине, от которой будет зависеть документооборот и отражаемые в учете проводки.

Документальное оформление выбытия

Наиболее распространенный вариант передачи товаров со склада — это реализация по договору купли-продажи. Для оформления этой сделки необходимо оформить товарную накладную и счет-фактуру (при наличии оснований).

Накладная оформляется по форме ТОРГ-12 с обязательными реквизитами бухгалтерского документа, а также сведениями о грузополучателе и грузоотправителе (если отгрузка из филиала поставщика). Обязательным является визирование для разрешения отгрузки, фактической отгрузки, а также — при принятии груза перевозчиком и грузополучателем.

Альтернативный вариант оформления реализации — составление универсального передаточного документа, в котором объединены реквизиты счета-фактуры и товарной накладной. Для оформления единого документа при заполнении УПД указывается статус «1», для оформления документа без начисления НДС (когда продавец не является плательщиком этого налога) указывается статус «2».

При передаче товаров в качестве взноса в уставный капитал специальной формы документа не предусмотрено, поэтому можно разработать и утвердить собственный шаблон документа или использовать унифицированную форму ТОРГ-12.

При хищении товаров требуется проведение инвентаризации (с оформлением соответствующих документов), а также:

Если виновное лицо установлено — решение суда или согласие работника на возмещение ущерба. Если виновник не установлен — документы, подтверждающие отсутствие виновных лиц ( например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ).

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Бухгалтерский учет выбытия

Стоимость списываемых товаров при выбытии определяется одним из методов, предусмотренных ФСБУ 5/2019:

по стоимости каждой единицы;

по средней себестоимости;

методом ФИФО.

Используемый метод оценки должен быть закреплен в учетной политике компании. Для компаний, занимающихся розничной торговлей, предусмотрен дополнительный метод — по продажным ценам. Рассмотрим отражение в бухучете основных видов выбытия товаров, в компании которая применяет для товарного учета только счет 41.

Реализация товаров контрагентам будет фиксироваться следующими проводками:

Дт 62 — Кт 90.01 — начислена выручка;

Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость реализованных товаров;

Дт 90.03 — Кт 68— начислен НДС (при наличии оснований);

Дт 51 — Кт 62— получена оплата на расчетный счет.

Продажа товаров, которые учитываются в компании по плановым ценам, отражается следующим способом:

Дт 62 — Кт 90.01 — отражена выручка от реализации;

Дт 90.03 — Кт 68 — начислен НДС с выручки;

Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость реализованных товаров;

Дт 90.02 — Кт 16 — списание отклонений фактической цены закупки от плановой;

Дт 51 — Кт 62 — получена оплата на расчетный счет.

Для розничного бизнеса, который учитывает товары по продажным ценам, реализация отражается таким образом:

Дт 62 — Кт 90.01 — выручка;

Дт 90.03 — Кт 68 — начислен НДС (при наличии оснований);

Дт 90.02 — Кт 41 — списана себестоимость товаров;

Дт 90.02 — Кт 42 — сторнирование торговой наценки по проданным товарам;

Дт 50 (51) — Кт 62 — товары оплачены.

Схема проводок при передаче товаров в качестве взноса в уставный капитал:

Дт 58.01 — Кт 76 — сформирована задолженность по вкладу в уставный капитал;

Дт 76 — Кт 41 — списана стоимость передаваемых товаров;

Дт 19 — Кт 68 — восстановлен НДС по товарам;

Дт 58.01 — Кт 19— восстановленный НДС включен в стоимость финансового вложения;

Дт 76 — Кт 91.01 — отражение дохода, если оценочная стоимость передаваемых товаров больше их балансовой стоимости;

Дт 91.02 — Кт 76 — отражение расходы, если оценка передаваемых товаров меньше балансовой стоимости.

Для отражения в учете факта хищения товаров формируются следующие проводки:

Дт 94 — Кт 41— списана стоимость недостающих товаров;

Дт 94 — Кт 42— сторнирована торговая наценка (если товары учитываются по продажным ценам);

Дт 91.2 — Кт 94 — если виновное лицо не установлено, стоимость украденных товаров списывается на прочие расходы;

Дт 73.2 (76) — Кт 94 — перенос задолженности по возмещению ущерба на виновное лицо.

Маркировка

Для некоторых видов товаров в России действует обязательство при производстве и обороте наносить специальную маркировку средствами идентификации. В перечень включены табачные изделия, одежда, обувь, некоторые продукты питания.

Маркировка представляет собой специальный код, для получения которого необходимо зарегистрироваться в системе Честный Знак. Код маркировки — это машиночитаемый двухмерный штрихкод. Он должен быть нанесен на товар или упаковку, наносится производителем или импортером. Все, что нужно знать о маркировке товаров

Ключевые особенности работы с маркированными товарами — фиксация сведений о маркировке в документах при совершении сделок и направление оператору системы Честный Знак сведения об обороте.

Важно отметить, что при реализации маркированных товаров с использованием ККТ, требуется передача сведений о коде маркировки и факте реализации через оператора фискальных данных.

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Нарушение правил оборота маркированных товаров или непредставление сведений в Честный Знак является административным правонарушением, штраф за которое начинается от пяти тысяч рублей. При этом в качестве наказания будут использованы не только штрафные санкции на должностное лицо и компанию, но и конфискация самих товаров.