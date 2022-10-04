Как продавать на СберМегаМаркете: пошаговая инструкция

Кратко о площадке

Сначала СберМегаМаркет работал под названием Goods.ru. Но с 2021 года произошел ребрендинг. Ассортимент товарных категорий продолжает расти, при том, что на площадке пока еще намного меньше конкурентов, чем у других топовых маркетплейсов.

По трафику маркетплейс также не уступает. По последним данным за один месяц маркет успевают посетить 7 млн пользователей, которые совершают более 100 тысяч заказов в день.

Неслучайно самыми популярными категориями остаются бытовая техника и электроника, ведь у истоков маркетплейса стоит компания «М.Видео».

Что можно продавать

СберМегаМаркет разрешает продавать всё, что не запрещено для дистанционной торговли законодательством РФ.

Основные категории:

Электронные гаджеты : мобильные телефоны и аксессуары к ним, телевизоры, ноутбуки, наушники и портативная акустика, игровые приставки, видеоигры, умные часы и браслеты, офисное оборудование и т. д. Мелкая бытовая техника : мелкая кухонная техника ( электрочайники, мультиварки, миксеры, техника для выпечки и т. д .), средства для ухода за техникой, товары для здоровья и красоты ( косметические приборы, фены, эпиляторы, электрические зубные щетки и ирригаторы ). Товары для автомобилей и автолюбителей : шины, диски, масла, технические жидкости, автокосметика, автохимия, автомобильная электроника, услуги автосервиса, аккумуляторы, зарядные устройства, автомобильное освещение, запчасти, инструменты, сувениры, атрибутика, товары для детейлинга и т. д. Товары для детей и их мамочек : средства гигиены, детская косметика и бытовая химия, детское питание, принадлежности для детской комнаты ( мебель, текстиль, стульчики для кормления и т. д. ), товары для школы, одежда, аксессуары и обувь, игры и игрушки, коляски, автокресла, переноски, атрибуты для праздников, подарки. Одежда, обувь и сопутствующие аксессуары : мужская и женская одежда и обувь, аксессуары ( часы, очки, зонты, кошельки, ремни, бижутерия и т. д .), ювелирные изделия, спортивная одежда и обувь, сумки и рюкзаки, пляжная одежда. Товары для животных — корма, лакомства, игрушки, клетки и аксессуары для домашних животных, ветеринарные средства (витамины, добавки, противопаразитарные препараты), инструменты для груминга, средства для гигиены и ухода.

Кто может продавать

На данный момент СберМегаМаркет готов сотрудничать со всеми продавцами, имеющими статусы ИП и юрлица.

С обычными физлицами и самозанятыми площадка не работает.

Маркетплейс предлагает особые требования для продавцов, желающих использовать площадку для размещения своей продукции:

Для легальной интернет-торговли необходимо иметь соответствующий ОКВЭД в выписке из налоговой — 47.91 без указания подразделов.

Хранить товары нужно на своем складе в пределах столицы Москвы, или хотя бы не дальше 50 км от МКАД. Если такой возможности нет, то вам придется самостоятельно доставлять товары в пункты приема или на склад площадки.

Работать в товароучетной программе, которая может предоставить ссылку xml на фид с ассортиментом товаров.

Заключить договор на полный фулфилмент с компанией Кактус, которая является официальным партнером СберМегаМаркета, или работой по сборке и упаковке заниматься самостоятельно.

Площадка предъявляет довольно специфические требования к складу, но из-за этого не стоит отказываться от сотрудничества.

Далее расскажем про особые условия для партнеров без склада или возможности упаковывать штучный товар.

Схемы сотрудничества

СберМегаМаркет работает по собственно разработанным четырем схемам поставки:

1. Витрина + самовывоз из магазина, или «Закажи и забери»

Сборка заказа: делает продавец, т.к. он может использовать маркетплейс как виртуальную витрину, с которой получает трафик и заказы в офлайн-магазины и торговые точки. Обмен информацией о доступном количестве и сведениях о товарах происходит через API.

Доставка заказа: покупатель через маркетплейс резервирует желаемый товар, чтобы потом забрать из пункта выдачи в офлайн-магазине.

Взаиморасчеты с площадкой: по факту выданных и оплаченных заказов.

Требования:

У продавца должно быть не менее 10 торговых точек для выдачи товара, независимо от того, в каких городах они находятся.

Настроить интеграцию по API.

Согласовать ассортимент с управлением площадки в соответствии с допустимыми категориями.

Преимущества:

Селлер получает прямую точку соприкосновения с клиентом, тем самым открываются возможности для повышения лояльности и осуществления продаж.

По такой схеме можно продавать товары, которые не подходят для курьерской доставки.

За счет самовывоза селлер экономит на упаковке и логистике.

2. Витрина + доставка силами продавца

Сборка заказа: маркет используется только в качестве витрины, на которую нужно выгружать актуальный ассортимент и остатки. После получения от маркетплейса сигнала о поступившем заказе продавец собирает посылку.

Доставка заказа: отправляете заказ со своего склада напрямую к клиенту.

Взаиморасчеты с площадкой: по факту выданных и оплаченных заказов.

Требования: обеспечить бесперебойную доставку своими силами или силами собственной службы доставки

Преимущества: схема позволяет расширить ассортимент разрешенных товарных категорий и продавать то, что было запрещено на других маркетплейсах, например, лекарства, крупногабаритные товары, ювелирные изделия.

3. Витрина + доставка силами торговой площадки

Сборка заказа: клиент выбирает на витрине товар и делает заказ на площадке. Продавец обрабатывает полученный заказ и упаковывает для передачи курьерам и сотрудникам Сбера. К покупателю или в ПВЗ заказ отправляется со склада СберМегаМаркета.

Доставка заказа: последнюю доставку маркетплейс за 600 рублей в день, если склад продавца не дальше 50 км от МКАД.

Взаиморасчеты с площадкой: заказ доставлен — оплата переведена.

Требования: селлер должен быть в состоянии реализовывать следующие схемы передачи заказов:

бесплатная доставка силами продавца;

с помощью курьера для склада в Москве или до 50 км от МКАД. Стоимость складывается из вознаграждения курьера 900 рублей + 30 рублей за отгрузку каждого заказа (за первые 30 заказов отгрузка бесплатная)

Преимущества:

Схема выгодна для продавцов, которые не могут самостоятельно доставлять продукцию в пункты приема.

Во время самостоятельной сборки и упаковки селлеры производители получают возможность наносить свой бренд и товарный знак, так как здесь это допускается.

4. Витрина + фулфилмент

Сборка заказа: полный фулфилмент силами маркетплейса

Доставка заказа: силами маркетплейса

Взаиморасчеты с площадкой: по факту доставленных и оплаченных заказов

Требования:

Количество складов у СберМегаМаркета ограничено, они располагаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Ассортиментный ряд придется согласовывать с категорийным управлением СберМегаМаркета.

Преимущества:

все заботы на себя берет маркетплейс: хранение, сборку, доставку. Селлеру остается только оформлять и размещать товарные карточки.

На схеме с полным фулфилментом маркетплейса присутствуют дополнительные ограничения к продаваемым товарам. Проще говоря, вы не сможете таким образом продать товары:

крупногабаритные;

весом более 80 кг;

без индивидуального штрихкода;

занимающие нескольких грузовых мест (пример: кондиционер, состоящий из внешнего и внутреннего блока);

с особыми условиями хранения и обработки, например, только в холодильнике;

со сроком годности до 90 дней;

если упаковка не обеспечивает целостность товара;

с обязательным серийным или партийным учетом;

с обязательными лицензиями или медицинскими книжками;

лекарственные препараты, алкоголь, никотиносодержащие товары, ветеринарные препараты, кальяны;

теплоизоляционный материал;

рассада;

опасные грузы, например, пиротехника.

Особенности работы со СберМегаМаркетом

Все селлеры на равных условиях получают доступ к комплексу услуг, в котором есть:

интернет-витрина для размещения товарных карточек;

логистика;

инструменты для продвижения товаров;

помощь и техподдержка контакт-центра;

многочисленные программы лояльности, наиболее известной являются СберСпасибо, а, например, бесплатную доставку получают участники СберПрайм;

сбор статистики и аналитики;

расчетно-кассовые услуги.

Маркетплейс вкладывает огромные деньги в рекламу площадки и в привлечение внешнего трафика, поэтому селлерам не приходится об этом думать и тратиться.

У СберМегаМаркета есть несколько положительных качеств, которые дают преимущества селлерам и отличают его от других маркетплейсов:

Площадка Сбера не является конкурентом для самих продавцов , т. к. размещает товары, которые продаются на сайтах продавца. Таким образом, клиенты могут купить товар на площадке или перейти на собственный сайт продавца. Право собственности на товар не переходит к Сберу, он не выкупает продукцию для хранения на своих складах и не продает от своего имени в отличие от, например, Ozon. Свободная ценовая политика . Означает, что у маркетплейса отсутствует жесткая диктатура при установлении цены. Сбер предъявляет вполне логичное и выполнимое требование, товары на онлайн-витрине не должны быть дороже, чем в собственном интернет-магазине. У покупателя также есть возможность увидеть чужие скидки и сравнить цены у продавцов-конкурентов. Площадка открыта для широкого ассортимента , т. к. не заставляет хранить товары на своих складах. СберМегаМаркет не вмешивается в споры между покупателем и продавцом ( лишь в исключительных случаях ), а в остальном вся ответственность за качество, ответ на претензии, ремонт и обмен лежит на селлере. Поэтому для регистрации и размещения ассортимента маркетплейс формально проверяет наличие у продавца необходимых разрешений на товар. Возврат товаров выполняется полностью за счет средств продавца. Нельзя проплатить продвижение своего товара в топ поисковой выдачи , туда можно попасть только за счет высокого рейтинга. Для клиента процесс выбора и покупки не отличаются от других известных маркетплейсов. Каталог оснащен фильтрами и возможностью сравнивать варианты по ценам, параметрам и рейтингу селлеров. Ранжирование продавцов происходит на основании количества собранных положительных отзывов, а для этого нужно своевременно подтверждать заказы, сообщать актуальные остатки и сроки отгрузки. СберМегаМаркет наладил самые частые выплаты за выкупленные заказы . Дважды в неделю происходят перечисления выручки за вычетом комиссии на расчетные счета продавцов.

Города присутствия

Несмотря на то, что у СберМегаМаркета мало собственных складов, заказы могут получить покупатели из более чем 1 000 городов России.

Самые активные потребители находятся в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске.

В городах федерального значения в пункты приема отгрузка товаров на безвозмездной основе, т. е. совершенно бесплатно.

Вознаграждение маркетплейса и стоимость его услуг

На всех четырех схемах поставки установлены единые комиссии, исходя из выбранной товарной категории, от 2 до 20%.

На схемах, где большую часть работы выполняет маркетплейс: «Витрина + доставка» и «Витрина + фулфилмент», у селлеров возникают дополнительные расходы на РКО, склад и доставку. Комиссия за кассовое обслуживание стартует от 1,5%, таким образом, общая комиссия, например, одежды будет 16,5%, а для электроники 5,5%.

Маркетплейс работает со многими ЭДО, но если вам нужны бумажные отчеты, придется доплатить по 1 500 рублей ежемесячно при наличии операций.

За складские услуги и услуги по доставке установлены фиксированные тарифы. Стоимость хранения зависит от количества поставленных единиц:

сборка, упаковка, маркировка — 30 рублей;

возврат — 30 рублей;

прием, обработка остатков — 120 рублей;

обработка для возврата на склад продавца — 60 рублей;

хранение товара — первые 60 суток бесплатно, затем — 0,8 рублей в день.

Стоимость услуг по перевозке рассчитывается следующим образом:

на сумму менее 500 рублей — бесплатно;

вес до 25 кг — 3% (не менее 50 и не более 500 рублей);

вес более 25 кг — 3% (не менее 500 и не более 1 000 рублей);

доставка курьером (при схеме с доставкой силами маркетплейса) 600 рублей первые 24 заказа, начиная с 25-го — 25 рублей за посылку.

В случае, если покупатель не принял заказ, вернул или обменял, стоимость доставки не компенсируется. Однако, если склад находится в Москве или на расстоянии 50 км от МКАД, селлеры на схеме «Витрина + Доставка» не будут платить за обратную доставку в следующих случаях:

отказа или частичного выкупа;

заказ не удалось вручить клиенту по причине его отсутствия и связи с ним;

покупатель не обращался в пункт выдачи и пропустил допустимый срока хранения.

Вывод денег с продаж

В этом плане площадка предлагает довольно удобные условия и график платежей. На расчетный счет продавца поступают денежные средства от продажи за вычетом вознаграждения СберМегаМаркета два раза в неделю:

по вторникам и пятницам — за товар;

по средам — возмещает Сбер Спасибо, если покупатель потратил их для оплаты части заказа.

Результаты всех взаиморасчетов отображаются в личных кабинетах ИП или ООО: отчеты по заказам, акты сверки, платежные поручения.

Управлять ценами на витринах маркетплейсов поможет МойСклад . Поменяйте стоимость товаров в МоемСкладе и она моментально обновится на всех площадках сразу.

Пошаговая инструкция по регистрации и работе

Регистрация в качестве селлера

Найдите сайт СберМегаМаркета, на котором есть раздел «Магазинам» и пункт «Приглашение к сотрудничеству».

После перехода, в открывшемся окне, появится кнопка «Зарегистрироваться».

Далее действуйте по следующему алгоритму:

1. Подберите подходящую категорию товаров.

2. Помните, что для загрузки понадобятся сертификаты соответствия, декларации или другие документы, подтверждающие их подлинность и качество некоторых товаров. Например, разрешительная документация нужна для продажи:

бытовой техники и электроники;

детской одежды и игрушек;

продуктов питания;

парфюмерии и косметики;

мебели.

3. Укажите в следующих полях реквизиты учредительных документов:

наименование компании;

ИНН;

ФИО;

контактные номер телефона и электронной почты.

Без галочки в согласии с Условиями и Политикой конфиденциальности компании продолжить дальнейшую регистрацию не получится.

4. На электронную почту придет подтверждающее письмо для работы в личном кабинете. На этом шаге нужно отсканировать и отправить следующие документы:

подписанный договор-оферту;

ИНН;

выписку из ЕГРИП для ИП и ЕГРЮЛ (для ООО);

документ, подтверждающий режим налогообложения;

банковские реквизиты для зачисления выручки и юридический адрес для передачи важной корреспонденции;

ссылка на YML-файл;

ОГРН — для компаний;

устав — для ООО.

Оригиналы, перечисленных документов, показывать не нужно. Регистрация завершится через 3-5 рабочих дней после прохождения проверки.

2. Загрузка товаров

Добавлять товары можно вручную, для этого скачивайте из личного кабинета файл шаблона для Excel.

Заполняете все обязательные поля для своих товаров, таким образом, после экспорта готового файла товарный каталог окажется на онлайн-витрине. Но этот способ подходит для селлеров, имеющих небольшой ассортимент, иначе размещение товаров на витрине маркетплейса будет длиться бесконечно долго, а количество ошибок будет зашкаливать.

Автоматизировать процесс можно с сервисом МойСклад , который поможет организовать массовый импорт через шаблоны XML или YML.

Добавьте в личный кабинет ссылку на XML. Она будет периодически обновляться, что обеспечит наличие актуальной информации товарах и ценах.

В конце заполняем фид — это файл, который содержит остатки и уникальные характеристики товаров, например, модификации по цветам, моделям и т.д.

3. Создание карточек товаров

После загрузки всех файлов с товарным каталогом, нужно проверить соответствие своих товаров с карточками, что уже есть в сервисе

Принципиальное отличие СберМегаМаркета от многих других маркетплейсов — это единые товарные карточки. У идентичных товаров не может быть несколько разных карточек только одна, в которой покупатель может увидеть предложения и цены всех продавцов.

Если для вашего товара ещё не создано единой товарной карточки, то вы будете первопроходцем и самостоятельно займетесь ее созданием.

Чтобы дальнейшая торговля происходила без сбоев, необходимо выполнить тестовый заказ. Заодно вы узнаете, как выглядит процесс оформления и обработки заказа. Теперь настройки выполнены и можно давать старт продажам.

Плюсы и недостатки маркетплейса

В первую очередь СберМегаМаркет оценят начинающие продавцы по следующим причинам:

площадка обеспечивает полный фулфилмент и продвижение без дополнительной платы;

подходит для продавцов без собственного интернет-магазина;

легко рассчитать стоимость работы и комиссии площадки, благодаря прозрачной тарифной сетке;

удобная система вывода средств и частота переводов, которая снижает риск возникновения больших кассовых разрывов;

свободная ценовая политика не давит на партнеров;

доступная регистрация позволяет приступать к продажам максимум через 5 рабочих дней.

СберМегаМаркет относительно новый маркетплейс, который еще не переполнен, это одно из очевидных преимуществ для новичков. За входящий трафик вам переживать не стоит, площадка активно рекламируется и максимально задействовала все возможные программы лояльности.

От участия в программе лояльности продавец ничего не теряет, а заодно может предлагать и устраивать собственные промоакции.

Недостатки маркетплейса:

С момента ребрендинга СберМегаМаркет не смог собрать интернет-аудиторию, которая может сравниться с другими топовыми маркетплейсами.

Недостаточное количество складов.

Работать по схеме «Витрина + доставка силами торговой площадки» могут только продавцы из Москвы и находящиеся в пределах 50 км от МКАД. Чтобы работать из отдаленных регионов, нужно самостоятельно доставлять товар на склад СберМегаМаркета.

Как увеличить продажи на СберМегаМаркете

Зная особенности маркетплейса, можем дать следующие рекомендации для увеличения продаж:

Наращивайте рейтинг продавца

Продвигаться в поисковой выдаче можно только за счет увеличения рейтинга, тем самым вы получите больше заказов.

Уровень рейтинга зависит от соотношения заявок и выполненных заказов, а также от количества положительных отзывов.

Для повышения рейтинга выполняйте следующее:

вовремя подтверждайте входящие заказы — не позднее 2 часов после поступления;

выкладывайте только актуальную информацию о действующих сроках доставки и ценах;

убирайте из размещения неликвидные товары, от которых возврата больше, чем продаж;

следите за остатками товаров и вовремя пополняйте запасы, исходя из особенностей спроса и сезонности.

Информативные карточки товара

Исключить риск возвратов и увеличить лояльность клиентов позволит своевременное информирование клиентов. Чтобы покупатель положил ваш товар в корзину, сделайте следующее:

Заполняйте поля с характеристиками товара только полезной и ценной для покупателя информацией , которая позволит решить его проблемы и снять боли. Чтобы ваша карточка появлялась в выдаче по всем релевантным запросам и ключевым словам, добавьте их в текст.

У вашего товара должны быть качественные фотографии , которые с лучших ракурсов покажут все достоинства. Дополнительно можно сделать видеообзоры.

Пример, как выглядит карточка товара со всей необходимой информацией на СберМегаМаркете:

Инструменты продвижения

Маркетплейс предлагает множество методов для продвижения:

Участвуйте в акциях СберМегаМаркета и запускайте свои.

Маркетплейс за свой счет начисляет кэшбек за ваши товары и возмещает стоимость даже за оплату 99% стоимости товара бонусами СберСпасибо при оплате заказа картой СберБанка.

Маркетплейс мониторит цены всех поставщиков, чтобы вам потом предложить установить более привлекательную. Инструмент доступен в личном кабинете, применять его можно для определенных товаров, категорий и брендов.

Поиск прибыльной ниши на СберМегаМаркете

Ответ на этот вопрос ищут все продавцы маркетплейсов, и чтобы качественно выйти на площадку Сбера, вы должны выбрать выгодный товар. Для этого можно использовать следующие сервисы.

Яндекс Вордстат помогает изучать спрос на конкретную тематику.

Доски объявлений Авито, Юла.

Собирайте информацию о реальном спросе на свою продукцию, протестировав с помощью сайтов объявлений. Например, Авито после размещения объявления показывает статистику просмотров и переходов. Сделайте два объявления с разными картинками и информацией на один товар, так вы узнаете более выигрышную пару.

Аудит товаровна других маркетплейсах.

Проведите аналогичные исследования на других крупных маркетплейсах. Для этого регистрируйтесь не в качестве селлера, а как покупатель, и кладите в корзину изучаемые товары. Ежедневно отслеживайте, сколько штук было в наличии и сколько осталось у каждого продавца. Если в месяц получается хотя бы 100 штук, спрос есть.

Перед выходом на маркетплейс просчитайте свои затраты на закупку, упаковку, логистику, комиссию, чтобы торговля не оказалась убыточной. В конце концов оцените положение дел своих будущих конкурентов на СберМегаМаркете: какие товары находятся в топе и что про них пишут пользователи.

Автоматизация продаж

Как и на любом маркетплейсе, на СберМегаМаркете вы столкнетесь с большим количеством рутинных операций: заполнение и загрузка каталога товаров, контроль остатков, обработка каждого заказа. На эти операции уходит много времени, и возникают ошибки, если делать вручную.

С помощью автоматизации продаж вы решите все перечисленные проблемы. Например, у сервиса МойСклад есть интеграция со СберМегаМаркетом для учета комиссии площадки, получения актуальной информации о статусах заказов, автоматического формирования отгрузки и входящих платежей.

Вы можете:

собирать заказы и тут же их обрабатывать;

оформлять возвраты с разных площадок с учетом разных комиссий, логистики и дополнительных услуг;

единовременно менять цены и обновлять ассортимент на всех площадках;

автоматически выгружать и контролировать остатки, чтобы всегда знать актуальные данные о количестве товаров в наличии;

своевременно и автоматически оформлять заявки для своих поставщиков;

печатать документы и этикетки по требованиям площадки;

получать информацию о реальной прибыли по каждому заказу, товару и компании в целом.

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