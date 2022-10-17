Как продавать на Яндекс Маркете: руководство для селлеров

Успешная работа на любом маркетплейсе зависит от своевременного контроля остатков, пополнения запаса товаров, анализа продаж и скорости обработки заказов. Для этого подходит сервис МойСклад — автоматически обновляйте остатки и цены, печатайте этикетки, смотрите реальную прибыль с учетом всех расходов, прогнозируйте запасы, чтобы точно знать, когда и какой товар закупать.

Информационная справка о маркетплейсе

По состоянию на 2022 год на Яндекс Маркете работает около 30 000 селлеров. В общей сложности они продают более 40 млн различных товаров. За один год успешно оформили заказ и совершили покупку около 11,4 млн человек.

Площадка открыта для быстрого и легкого старта новичков, а также всех бизнесменов, уже владеющих интернет-магазином, сайтом или торговой точкой в офлайне. Маркетплейс для всех станет новым каналом продаж.

К регистрации допускают юрлиц, ИП и самозанятых. У маркетплейса хорошее территориальное распространение за счет наличия собственных складов в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирской, Самарской и Ростовской областях.

Что можно и что нельзя продавать на Яндекс Маркете

В этом плане маркетплейс придерживается распространенного принципа: разрешено все, что не запрещено для дистанционной торговли законодательством РФ.

Популярные товарные позиции и категории:

автотовары;

аптечные товары, которые не подлежат строгому учету;

бытовая техника и электроника;

бытовая химия;

детские товары;

товары для школы и офиса;

товары для дома, дачи и сада;

товары для домашних животных;

книги;

косметика;

мебель, в том числе на заказ;

оборудование;

одежда и обувь;

продукты питания;

спортивные товары;

товары для строительства и ремонта.

Полный список можно найти на сайте площадки, перечислим основные запрещенные позиции:

алкоголь;

табачная и никотиносодержащая продукция;

аксессуары для потребления и хранения табака, кроме систем нагревания табака без стиков;

наркотические и психотропные вещества;

все виды оружия, в том числе перцовые баллончики;

ритуальные предметы;

скоропортящиеся продукты;

взрывчатые материалы, кроме пиротехники.

Есть пограничные товары, которые можно или запрещено продавать при выполнении особых условий. Например, автомобильные шины на склад Яндекс Маркета поставить нельзя, но можно использовать другую модель сотрудничества, об этом — далее в статье.

Даже у разрешенной товарной категории есть особенности и правила размещения, это нужно учесть при изначальном выборе товара или товарной ниши. Например, нельзя на витрину маркета выкладывать одежду, обувь и аксессуары без указания размера, цвета и бренда. Кроме этого, товарная карточка должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями Яндекса.

На часть товаров, к которым относятся лекарства, БАДы, медицинские и ювелирные изделия, пиротехнику, книги, одежду, обувь, у продавца должны быть разрешительные документы. Предприниматели со стационарных розничных точек представляют о чем идет речь, для онлайн продаж нужны аналогичные документы.

Физические лица и предприниматели, использующие налоговый режим самозанятость, могут размещать на площадке товары только собственного производства кроме подакцизной продукции. Например, виноград для вина и товары, попадающие под маркировку Честного Знака.

Как выбрать товар для продажи

Если все описанные выше условия селлера устраивают, то необходимо подобрать подходящий товар. Чтобы оценить спрос в конкретной тематике, используйте Яндекс Вордстат.

Второй ручной способ определения уровня спроса — изучение сайтов объявлений Авито и Юла. Для этого нужно тестируемый товар разместить на каждой платформе. В результате вы узнаете, за какой период товары собрали больше всего просмотров и переходов.

Аналогичное исследование спроса можно провести на конкурирующих маркетплейсах.

Перед выходом на сам Яндекс Маркет, нужно оценить своих ближайших конкурентов, уже торгующих на нем с таким же или аналогичным товаром. Наиболее правдивую информацию вы найдете в отзывах, также сможете сориентироваться в ценовой политике.

Модели работы

Своим продавцам маркетплейс предлагает на выбор 4 схемы поставки готовых заказов.

FBY (хранение и доставка по России силами Яндекса)

Означает, что продавец должен только вовремя поставлять свой товар на склад маркета, остальную работу выполняет Яндекс, а именно: хранение, сбор, упаковку и доставку до покупателя, которая занимает не более двух дней.

Селлер должен своевременно отслеживать фактические остатки товаров, чтобы вовремя заказывать партии у поставщиков и пополнять складские запасы маркетплейса. Быстрая доставка подходит для товаров, пользующихся высоким спросом, к тому же время хранения на складе окажется минимальным.

Преимущества:

покупатели быстро получают заказы;

селлеры быстрее оборачивают денежные средства за счет моментальной доставки, так как товар уже на складе маркетплейса;

продавцу не нужно нанимать сотрудников и организовывать упаковку и доставку.

Недостатки:

по этой схеме на площадке не могут работать самозанятые;

логистические центры расположены не в каждом регионе;

к складскому хранению маркетплейс допускает не все товары;

высокая стоимость хранения неликвидной продукции.

Очевидный плюс: наличие ответственности Яндекса за товары продавцов на всем протяжении хранения и доставки.

Если в этот момент товар испортится, то площадка возместит причиненный ущерб, а также спишет стоимость хранения и транспортировки. Единственным исключением, которые действует и на других схемах поставки, это ущерб во время примерки. За испорченную клиентом одежду, обувь или аксессуары Яндекс компенсации не предоставляет.

FBY+ (экспресс, модель поставки под заказ)

Если к предыдущей схеме добавить плюс, то получится экспресс доставка за счет того, что продавец будет хранить товары на своем складе или в стационарном магазине.

Яндекс курьерам с цветными рюкзаками намного проще и быстрее забрать товар из вашей точки, чтобы упаковать и доставить до конечного покупателя. Селлер должен обеспечить все условия, чтобы доставка не заняла более двух часов.

Маркетплейс застраховал ответственность своих курьеров на сумму до 500 тысяч рублей. Но у курьерской доставки есть свои ограничения по массе — 30 кг, по сумме трех сторон — до 187 см, по габаритам — не более 43 × 54 × 90 см.

FBS (доставка по России силами маркетплейса)

На этой схеме продавец самостоятельно хранит свои товары, чтобы к моменту поступления заказа, собрать и упаковать товары. На обработку заказа отводится один рабочий день, т. к. на следующий день товар уже должен быть в сортировочном центре или пункте выдачи заказов маркетплейса. Маркетплейс может сделать доставку только от своего склада до покупателя. Когда спрос на товар сложно предсказать, то эта схема подойдет лучше всего.

Преимущества:

значительно расширен ассортимент продаваемой продукции за счет той, которую маркетплейс запрещал размещать на своих складах;

сортировочные центры и пункты выдачи товаров найдутся практически в каждом регионе;

есть возможность предлагать услуги экспресс доставки за 1-2 часа, как в модели Экспресс.

Недостатки:

площадка устанавливает минимальное количество заявок в день от 10 штук;

собственный склад продавца должен работать по определенному графику — не менее 5 дней;

нельзя допускать большого числа отказов и срывов поставок, из-за этого товарную карточку заблокируют.

Еще одна проблема с которой селлеры часто сталкиваются, работая по данной схеме, это необходимость постоянного контроля за остатками. От актуальной информации зависит, сможет покупатель сделать заказ, или будет зафиксирован отказ продавца от заказа.

Маркетплейс берет на себя ответственность за хранение товаров в сортировочном пункте и на протяжении доставки. Компенсировать ущерб площадка будет ровно в той сумме, на которую снизится стоимость испорченного товара.

DBS (хранение и доставка по России силами продавца)

Все логистические процессы и обработка заказов находятся полностью в руках продавца. Ему нужно хранить, упаковывать, собирать и доставлять товар до конечного покупателя. Продавец может не ограничиваться в способах доставки и привлекать сторонние курьерские службы, главное доставить точно в заявленный срок.

В этой схеме маркетплейс занимается только размещением и продвижением товаров. Пользователям из разных регионов будут показываться только доступные для их территории товары.

Преимущества:

продавец не зависит от расположения складов и сортировочных центров маркетплейса;

самостоятельная доставка позволяет продавать крупногабаритные товары и скоропортящиеся продукты.

Недостатки:

стоимость доставки будет зависеть от региона;

за состоянием статуса заказа селлер следит самостоятельно и своевременно обновляет эту информацию для покупателя;

продавцу нужно использовать свою онлайн-кассу.

Ключевые различия моделей сведены в таблице для наглядности:

Как выбрать модель

Чтобы выбрать подходящую модель работы, обращайте внимание на следующие критерии.

Размер и вес товара являются существенным ограничением при использовании FBY, FBS и Экспресса. Не каждый склад маркетплейса принимает подобные грузы, точные характеристики можно найти в Справке Яндекса по FBY и FBS. На экспресс доставку можно предлагать товары до 30 кг с габаритами не более 90 × 54 × 43 см. Зависимость от товарной категории . На FBY и FBS нельзя размещать продукты с короткими сроками хранения, а на DBS не продают цифровые товары. Чем выше спрос , тем более подходящей будет FBY. Выгоднее привозить на склад площадки сразу большую партию товара. Если неизвестно, какой срок будет лежать товар на складе маркетплейса, то лучше оставить его на собственном складе и работать на FBS. Так вы существенно сэкономите на стоимости складских услуг.

Маркетплейс не запрещает работать одновременно на нескольких схемах поставки. Выбирайте подходящий способ в зависимости от спроса на товарную позицию. Возьмем категорию «Зоотовары». Корм и наполнители для лотка заказывают регулярно, их лучше продавать по FBY, а все, что реже — лежанки, одежду для животных — по FBS или FBY+. Но учтите, что для подключения разных моделей на Яндекс Маркете нужно подключать отдельную онлайн-витрину.

Вознаграждение маркетплейса, комиссии и условия размещения

За использование онлайн-витрины для продажи товаров Маркетплейс забирает из выручки продавца свое вознаграждение.

Комиссию за размещение товаров вы платите только в случае, если заказ был получен покупателем. За просмотры, показы и переходы платить не нужно. Агентское вознаграждение составляет 2-9%, для каждой товарной категории своя наценка. Например, бытовая техника 4%, товары для здоровья 2%, цветы 9%. Если продукция уникальна и однозначно нельзя отнести ни к одной из заведенных категорий, то вознаграждение маркетплейса составит 8%.

Кроме этого процента есть и другие комиссии, размер которых зависит от выбранной схемы поставки:

1. С каждой оплаты удерживается комиссия за зачисление, т. к. маркетплейс выполняет за продавцов функции платежного агента, На всех схемах работы кроме DBS селлеру не нужно пользоваться онлайн-кассой. Продавец в силах повлиять на размер списания, если выберет тарифный план с ежемесячными выплатами на расчетный счет. Вся линейка тарифов выглядит следующим образом:

каждый месяц — 1%;

каждые 2 недели — 1,3%;

каждую неделю — 1,8%;

каждый день — 2,2%.

2. Оплата сервиса появляется у селлеров, которые большую часть работы передали маркетплейсу: складирование, сборка и упаковка, доставка. Все эти дополнительные расходы возникают, если вы пользуетесь моделями FBY, FBY+ и FBS. Подробные тарифные ставки в таблице (за единицу или в процентах от стоимости товара).

Если не знаете и не понимаете, как правильно рассчитать себестоимость услуг Яндекс Маркета, используйте его специальный калькулятор.

3. На площадке предусмотрено наказание за отмену заказа. Если продавец работает на схемах DBS, FBS и FBY+, не справился с обработкой и отменил заказ, то с него удержат 75 рублей за каждую единицу товара. Что считается виной продавца:

на схеме DBS после оформления и подтверждения заказа оказалось, что товара нет в наличии;

если согласно выбранной схеме поставки, продавец не успел вовремя собрать и подтвердить заказ, доставка Яндекс курьера на модели FBS будет сорвана.

Обязательные условия

Ещё до выхода на маркетплейс, ваш бизнес должен удовлетворять следующим требования площадки:

к торговле допускают зарегистрированных в РФ налогоплательщиков ИП или ООО;

физлица и предприниматели, получившие статус самозанятого, могут размещать на Яндекс маркете только товары собственного производства;

чтобы продавать товары через интернет в выписке из налоговой у вас должен быть ОКВЭД 47.91 «Торговля розничная по почте или по интернету»;

продавать можно только качественные товары, для подтверждения у вас должны быть сертификаты соответствия, декларации о соответствии или отказное письмо от аккредитованного органа. О наличии документов сразу узнавайте у поставщика или производителя продукции, которую вы будете размещать на онлайн-витрине;

если вы выбрали соответствующую модель работы, то выполнять требования и правила, касающиеся упаковки заказа;

маркировать при необходимости товары.

Про маркировку скажем пару слов отдельно, поскольку она требует нескольких вещей:

принтер для печати кодов;

онлайн-касса;

товароучетная система с поддержкой маркировки, например, МойСклад ;

МойСклад 2D сканер для считывания кодов маркировки или терминал сбора данных, который пригодится для проведения инвентаризации.

Алгоритм регистрации и подключения магазина

Необходимо пройти несколько обязательных шагов.

1. Регистрация на Яндекс Маркете

Вход в личный кабинет на главной странице Яндекс Маркета в разделе «Продавайте на Маркете»:

В появившемся окне нужно нажать желтую кнопку «Стать продавцом на маркете» и заполнить поля регистрационной формы. Если у вас есть электронный адрес на Яндекс почте, то нужно зайти в свой аккаунт, тогда поля заполнятся автоматически.

Яндекс Маркет является партнером сервиса «Мой налог» для самозанятых, поэтому во время регистрации указывайте тот же телефон, что используете в приложении. После регистрации обязательно зайдите в сервис ФНС, чтобы настроить автоматическое формирование чеков, добавьте в партнеры Яндекс Маркет.

Адрес электронной почты, занесенный в форму, в дальнейшем может пригодиться для регистрации новых онлайн-магазинов в других регионах.

В следующей форме укажите сведения о бизнесе и схемы поставки для маркетплейса.

2. У созданного личного кабинета должно быть имя

Кроме названия магазина привяжите в Яндекс Маркету свой интернет-магазин, если он есть.

Чтобы разместить информацию о продавце, нужно выполнить установленный порядок заполнения:

название с пробелами не может превышать 50 символов;

двух одинаковых названий нет на Яндекс Маркете, поэтому если ваше фирменное название уже кто-то использовал, его нужно вернуть и опротестовать незаконное использование. Для этого в службу поддержки маркета загрузите документы, подтверждающие права на товарный знак и бренд;

в название нельзя включать номер телефона, почтовый, электронный адрес или город;

провокационные слова не пропустит служба модерации, поэтому заранее откажитесь от дешевых трюков, например, от слов «низкие цены», «скидка», «распродажа», «новинка», «аналог», «бесплатно», «номер 1» и тому подобное;

запрещается использовать такие прилагательные в превосходной степени, как «самый быстрый», «наилучший» и т. д.

Между тем у продавца нет обязанности использовать официальное наименование организации или вывеску с торговой точки. Неудачное название всегда можно сменить, обратившись в техподдержку маркета.

Таким образом, вы доберетесь до самого личного кабинета, который будет выглядеть следующим образом.

3. Устройство личного кабинета Яндекс Маркета

Для дальнейшей работы нужно выполнять несколько обязательных настроек:

Указать роли и раздать необходимые доступы, чтобы представители и сотрудники могли заходить в личный кабинет и работать.

Подпишите онлайн соглашение на работу с маркетом. Для этого нужно выбрать один из двух вариантов: на оказание услуг и на продвижение товаров (участие в программе лояльности).

В форме заявки указываете необходимые регистрационные данные и дополнительную информацию: номера ЕГРЮЛ или ЕГРИП, наличие лицензионных товаров, номер телефона руководителя или заявителя, банковские реквизиты, налоговый режим и применяемую ставку НДС, дополнительные телефоны контактных лиц для отправки уведомлений и закрывающих документов, адрес для возврата товара, режим работы и контакты магазина.

На загрузку и проверку личного кабинета у администраторов уходит не более двух дней, но не менее 24 часов. Об успешной регистрации или о наличии ошибок вы узнаете из уведомления на электронной почте.

Когда выбранную форму договора подтвердит площадка, созданное заявление нужно распечатать, подписать и отправить в Яндекс курьером или по почте. Перед этим свой экземпляр подкрепите в личном кабинете.

В настройках самого магазина нужно выбрать склад для работы по схеме FBY или FBY+. А для сотрудничества по моделям FBS и DBS включите обмен данными о своих остатках и для получения заказов с площадки.

4. Загрузка товаров

Работая на моделях FBS, FBY+ или DBS, не бойтесь выгружать на онлайн-витрину маркета весь ассортимент. Непопулярные товары потом можно будет исключить, оставить позиции с высокой маржой и спросом. Полезно регулярно пересматривать отчеты о продажах и обновлять ассортимент, что можно выполнить в любой момент. Для FBY загружайте в первую очередь товары с высоким спросом.

Для передачи ассортимента в руки Яндекс Маркета существует несколько методов:

Поштучно , т. е. вручную экспортируете готовые товарные карточки. Минусом такого ручного труда является существенная продолжительность и трудоемкость, а также высокий риск допустить много ошибок при самостоятельном внесении изменений в каждый товар.

Через API можно загрузить сразу весь ассортимент, но для этой процедуры может потребоваться помощь разработчика или it-администратора.

Яндекс Маркет прекрасно дружит с файлами Excel или YML, поэтому вы можете по готовому шаблону перенести свой каталог в подгружаемый файл. Подходит для ассортимента из более чем 100 позиций. В экспортируемом файле для личного кабинета уже будут указаны цены, размеры, характеристики и описание продукции. Чтобы не начинать ручную обработку, используйте имеющуюся товаро-учетную программу, например, из МоегоСклада можно выгружать и адаптировать под требуемый формат. Как только файл окажется в личном кабинете, по его сведениям появятся товарные карточки.

На ручном способе загрузки нужно отдельно размещать фотографии, которые должны соответствовать следующим требованиям:

на каждый товар не менее трех фото;

на изображениях должны отсутствовать посторонние водяные знаки, логотипы, ссылки и любая рекламная информация;

фото низкого качества Яндекс Маркет не пропустит на онлайн-витрину.

Описание сделайте максимально подробным. Яндекс Маркет советует использовать схему: что (тип товара) + кто (производитель) + товар (модель, название) + важные характеристики. Оформленная по всем правилам карточка товара будет выглядеть следующим образом.

Отличительной особенностью маркетплейса Яндекс Маркет является использование одной карточки товара всеми продавцами. Свой товар можно присоединить к уже имеющейся карточке с качественными фото и полным описанием характеристик.

5. Пробный заказ

Не удивляйтесь, если в первые же часы к вам поступит первый заказ. Скорее всего это пробный заказ от специалистов службы контроля качества. Ваша задача — подтвердить его в течение часа.

Полный цикл настройки и проверки онлайн-магазина на маркете займет не более трех дней.

Когда в личном кабинете появится статус «Можно продавать», значит все проверки и тесты пройдены успешно — ждите первые продажи. В случае обнаружения ошибок продавца не допустят к торговле, об этом вы узнаете из уведомления. Устраните, что требуется, и ожидайте повторной модерации.

Как вести торговлю на площадке

Для успешной торговли нужно научиться правильно работать с маркетом и понимать, как устроены его внутренние процессы. Далее разберем все операции, с которыми вы можете столкнуться в процессе работы.

1. Обработка заказов

Для только что зарегистрированных селлеров на площадке установлено ограничение на максимальное количество заказов — 10 заявок. Такой подход используется для подстраховки и позволяет:

продавец успевает освоиться, привыкнуть к интерфейсу и правилам площадки;

за качественно выполненные первые заказы площадка определит ваш рейтинг от 0 до 100 в зависимости от того, вовремя ли вы отгружаете или доставляете заказы. Поэтому с десятью заказами вы точно должны справиться, чтобы уже на старте получить хорошие оценки.

Как только обработаете 50 заказов, ограничение снимут. Заработанный за это время положительный рейтинг позволит товарам оказаться выше в поисковой выдаче, чем у магазинов-конкурентов.

Обработка входящих заявок отличается в зависимости от используемой схемы поставки.

FBS

Получите заказ и ознакомьтесь с его составом, отметьте какие есть особенности и комментарии. Приступайте немедленно к сборке и упаковке товаров из заказа в одну посылку. На странице с заказом появятся нужные ярлыки, которые вам необходимо наклеить на упаковку собранного заказа. В личном кабинете создайте и распечатайте акт приема-передачи в 3 экземплярах, подпишите и поставьте печать при наличии. Упакованный заказ доставьте сразу в ПВЗ или в определенный сортировочный центр Маркета. В день поставки установите готовому заказу статус «Готов к отгрузке».

Экспресс

Получите заказ и ознакомьтесь с его составом, отметьте какие есть особенности и комментарии. Приступайте немедленно к сборке и упаковке товаров из заказа в одну посылку. На странице с заказом появятся нужные ярлыки, которые вам необходимо наклеить на упаковку собранного заказа. Смените статус заказа на «готов к отгрузке». Дождитесь Яндекс Курьера, который заберет заказ с вашего склада или магазина.

DBS

Получите заказ и ознакомьтесь с его составом, отметьте, какие есть особенности и комментарии. Приступайте немедленно к сборке и упаковке товаров из заказа в одну посылку. Вызывайте службу доставки или сами отправляйтесь в путь к клиенту, подтвердите это на странице заказа. Отправьте заказ покупателю. Сменить статус заказа на «Доставлен», когда убедитесь, что товар получен покупателем.

Именно в процессе обработки, сборки и доставки случаются непредвиденные ситуации, например, несоответствие фактических остатков с заявленными на онлайн-витрине, неправильная цена. Из-за подобных недочетов придется отменить заказ, за что маркетплейс будет снижать рейтинг качества. При грубых нарушениях магазину грозит блокировка.

В качестве профилактики подобных недочетов применяйте следующие рекомендации:

сверяйте и обновляйте остатки и ценники;

контролируйте входящие уведомления о созданных заказах;

выберете и установите удобное время работы, чтобы ничего не могло помешать выполнить сборку, упаковку и доставку точно в срок;

определите максимальное количество заказов, которое готовы выполнить за раз.

Для работы без сбоев на FBS и DBS обязательно настройте автоматическую загрузку остатков. Таким образом, на витрине доступными к заказу будут только товары в наличии.

Чтобы не допустить снижения индекса качества или не получить блокировку магазина, используйте сервис МойСклад. Он в режиме реального времени контролирует фактические остатки, предупредит о необходимости сделать заказ у поставщика. Вы своевременно получите уведомление о заказе, о приближении уровня запасов к критической отметке, благодаря интеграции МоегоСклада с Яндекс Маркетом. Сведите отмены заказов к нулю. Попробовать МойСклад

2. Назначение цен на продукты

Одна из необходимых функций, которая понадобится каждому продавцу на маркетплейсе — это настройка ценообразования. Если товар предлагаете сразу от нескольких магазинов, то цену можно менять одновременно везде или в индивидуальном порядке.

Не увлекайтесь завышением цен, т. к. если ценник превысит среднюю по маркетплейсу цену на 20%, товар пропадет из поисковой выдачи.

Таким образом, Яндекс постоянно подталкивает к снижению наценки. Чтобы не выбиваться из среднерыночных цен используйте такой механизм, как «Рекомендованная цена». Это значит, что на товар будет установлена приемлемая для маркетплейса средняя цена, но перед этим продавцу необходимо убедиться, какой порядок цен может быть установлен в разделах «Цены» и «Ассортимент по магазинам». Иначе можно с легкостью оказаться в убытке.

Кроме «рекомендованной» цены можно использовать статистику площадки и включить встроенную стратегию «Рекомендованные цены». Для этого перейдите в раздел «Автоматическое управление ценами». Продавец устанавливает минимальную границу, ниже которой маркетплейс не сможет сменить ценник. Но в то же время автоматически установленная цена будет ниже, чем у конкурентов.

3. Работа с отзывами

Других способов подняться в поисковой выдаче, как на положительных отзывах, у площадки нет. Для этого старайтесь не пропускать ни одного комментария, обязательно развернуто отвечайте на вопрос и работайте с негативом.

4. Работа с возвратами

К сожалению, от возвратов никто не застрахован, поэтому вы можете получить сообщение о возврате в личном кабинете в одноименном разделе «Возвраты и невыкупы». На странице «Заказы» в «Списке возвратов» будет сформирован общий счет вернувшихся товаров и сопроводительная информация:

вместе с товаром обязательно присутствует заявление покупателя на возврат;

для удобства и наглядности прикреплены фото и описание брака;

у возврата может быть несколько возможных статусов;

сколько осталось дней, чтобы оспорить заявление клиента.

Если товар качественный, но не подошел по размеру, его могут вернуть через 7 дней. Эти возвраты не снижают рейтинг продавца. А на товары ненадлежащего качества распространяется гарантийный срок, до истечения которого может быть сделан возврат. Маркетплейс также не заинтересован в возвратах, поэтому перед этим в первую очередь направляет покупателя в ближайший сервисный центр.

Если в заказе не хватает запчастей или товар доставлен в неполной комплектации, то вместо полного возврата, лучше довезти недостающие части. Об этом вы узнаете от менеджеров площадки, которые звонят или пишут на email продавцу.

Когда все возможные варианты для предотвращения возврата перепробовали, покупатель оформляет заявление и возвращает товар по почте, курьером или увозит в пункт выдачи заказов.

Продавцу необходимо в течение двух дней освободить склад или ПВЗ площадки от вернувшегося товара, об этом сообщить сотрудникам Яндекс Маркета через форму обратной связи. Как только статус возврата поменяется, маркет переведет полную стоимость покупки клиенту обратно, а с вас удержит.

Когда взаиморасчеты произведены, а товар вернулся в магазин, продавец может инициировать процедуру оспаривания решения маркета. На это есть 30 дней.

5. Взаиморасчеты с площадкой

Как только покупатель расплатился за оформленный заказ, на счет продавца в личный кабинет поступают денежные средства за вычетом вознаграждения Яндекса. Если покупатель выбрал способ оплаты через курьера, то срок зачисления выручки увеличивается до 5 дней. На банковском счете поступления будут различаться назначениями:

по номеру № 123456/78 — по основному договору,

по № ОФ-123456 — за услуги продвижения.

Ближе познакомьтесь с тарифами за зачисления, чтобы выбрать удобную и приемлемую для вас частоту поступлений:

Оплата услуг Яндекс Маркета происходит методом взаимозачета с момента, когда вы отработаете один календарный месяц на площадке.

Как работает продвижение товаров

Перечислим основные инструменты, которые предлагает Яндекс Маркет.

1. Ключевые слова

Чтобы подобрать популярные слова, используйте запросы из Яндекс Вордстат.

Ключевым словом или фразой может стать цвет, размер, назначение, материал или другие характеристики продукта.

2. Витрина

Станьте дизайнером своей онлайн-витрины в разделе «Продвижение». Не забывайте, что пользователи заходят в ваш интернет-магазин чаще с телефона. Настройте различные интерфейсы в зависимости от используемого устройства.

Важно привлечь внимание посетителя, поэтому расставляйте акценты на новиках и товарах, пользующихся высоким спросом. Для этого используйте раздел для популярных категорий и карусель товаров. Для установки скидок используйте баннеры.

Ваше творчество должно обязательно пройти модерацию, поэтому публикации отражаются не моментально.

3. Ответы на вопросы

Кроме отзывов к продавцу могут поступать вопросы от аудитории на вкладке «Вопросы о товарах» в разделе «Заказы». Включайтесь в общение, продвигайте свой товар — это повысит узнаваемость вашего магазина на площадке.

4. Работа с рейтингом

Чтобы повлиять на рейтинг, нужно понимать из чего он складывается и как растет. В расчете участвуют все полученные оценки за проданные товары и выполненные заказы за последние 3 месяца.

Разобраться в причинах низкого рейтинга можно в разделе «Сводка» на вкладке «Индекс качества». Сильно понижают рейтинг: отмены уже оформленных заказов, несвоевременная доставка, частые возвраты некачественного товара.

5. Акции

Торговать на маркетплейсе и не участвовать в акциях это недопустимая роскошь, мало кто обходится без промо. Что в этом направлении предлагает Яндекс Маркет:

Скидку и флеш-акцию можно устанавливать на отдельные товары в заданный промежуток времени.

Три товара по цене двух, означает, что при покупке нескольких акционных продуктов, товар с самой низкой ценой будет бесплатным для покупателя.

Распространяйте промокоды на свои товары, при предъявлении которого клиент получает установленную скидку.

Помните, что любое участие в акциях происходит за счет продавца, а не маркетплейса.

6. Программа лояльности

Многие покупатели выбирают Яндекс Маркет за то, что могут потратить накопленные баллы от подписки Яндекс Плюс. Продавец может перехватить этих клиентов, если настроит кэшбек для отдельного товара или группы. Участие в программе лояльности платное — фиксированный процент от цены товара зависит от выбранной товарной категории. Часть расходов компенсирует маркетплейс.

7. Рассрочка для покупателей

Не все покупатели могут решиться на покупку большого заказа, поэтому для таких случаев есть оплата по частям. На какой товар и с какой цены предоставлять рассрочку решает продавец, например, на бытовую технику дороже 5 тыс. руб. Оплата по частям для клиента ничего не стоит, т.к. продавец оплачивает за него установленный маркетом процент от цены, который определяется периодом отсрочки.

8. Продвижение на внешних сайтах

Привлечь внешний трафик можно с помощью Яндекс Директа или через соцсети. В таком случае вознаграждение Яндекс Маркета составит 1 рубль вне зависимости от количества и стоимости товаров в заказе. Для этого распространяйте где возможно ссылки не только на популярные товары, но и на весь магазин.

Преимущества и недостатки маркетплейса

Начинающие продавцы при работе с Яндекс Маркетом получают следующие преимущества:

Входящий трафик состоит из многомиллионной аудитории поисковой системы Яндекс. Сложно представить, но это факт, каждый день в Яндексе около 7 млн потенциальных покупателей. Потому что ваши товары размещаются не только на маркете, а по всей сети Яндекса, а также на сторонних партнерских сайтах.

Каждый продавец сможет подобрать под себя удобный инструмент для продвижения из множества предложенных маркетплейсом. Продвижение возможно не только внутри маркета, но и во внешней среде на страницах Яндекса.

Система вывода средств устроена так, чтобы продавец смог максимально сократить или вообще избежать кассовых разрывов.

Одинаково хорошо подходит для новичков без сайта и для уже работающих интернет-магазинов.

Недостатки:

Там, где хорошо, обязательно уже много конкурентов, особенно это касается популярных категорий, новичку будет сложно пробиться без больших капитальных вложений в продвижение.

Возвраты сами по себе неприятны, несут много расходов, да еще и удержанную комиссию при продаже маркетплейс не возвращает.

В Яндексе работает множество модераторов и сотрудников, которые тестируют сервисы и периодически выполняют работу «тайных покупателей».

Жесткая ценовая политика и 20% ограничение над средней ценой, будут исключать из поиска слишком дорогие товары по мнению маркетплейса.

Яндекс Маркет пока ещё не конкурирует с продавцами, но активно собирает статистику и аналитику о продажах, так что в будущем есть риск потерять свои продажи.

Автоматизация продаж

Для ведения торговли на Яндекс Маркете необходимо постоянно обмениваться с площадкой актуальными остатками, формировать файлы с каталогами и ценами. Всё это превращается в огромный поток рутинных операций, на которые уходит много времени, а количество ошибок не уменьшается.

Решение проблемы — автоматизация процессов. Сервис МойСклад обеспечит полную автоматизацию продаж, благодаря этому:

Вы сможете оформить и принять до 90% товаров быстрее, чем вручную.

Анализировать и сравнивать прибыль и рентабельность, получаемые от каждого заказа, товара, канала продаж. Аналитика включает все удержания и комиссии маркетплейса.

Следить за доставкой, обновлять статус заказа и дозаказывать заканчивающийся товар.

С помощью налаженной интеграции между маркетом и сервисом МойСклад вовремя менять цены и обновлять ассортимент.

Печатать документы и этикетки по требованиям площадки.

Защитить свои данные от сторонних аналитических систем.

Если торгуете на нескольких маркетплейсах одновременно, ведите учет в одном окне — все эти операции доступны для продаж на Wildberries, Ozon, Aliexpress, Яндекс Маркет, СберМегаМаркет без переключения в кабинеты каждой площадки.