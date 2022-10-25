Маркетплейсы: готовимся к сезону осень-зима 2022. Вебинар

Что вы узнаете на вебинаре
- SEO продвижение на маркетплейсах: как выйти в топ.
- Изменения для селлеров на Ozon: комиссии, тарифы, маркировка.
- Ошибки селлеров в учете: как сэкономить.
- Как заработать на сезонных товарах: личный опыт.
Программа вебинара
Сергей Липкин, ведущий аналитик сервиса MPSTATS.
11:00 — 11:30
MPSTATS | SEO на Wildberries и Ozon: лайфхаки:
- Как собрать и проверить поисковые запросы на маркетплейсах.
- Особенности SEO на Wildberries и Ozon.
- Как улучшить карточку товара.
- Что дает SEO продвижение: кейсы с результатами.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:30 — 12:10
TOPSELLER & МойСклад | Учет и поставка товаров в праздники: ошибки и решение:
- Как автоматизировать продажи на маркетплейсах: контроль остатков, быстрая сборка заказов, автообновление цен и каталогов.
- Как избежать блокировок и снизить процент отмен.
- Подготовка к поставкам в сезон распродаж без паники.
- Как торговать сразу на пяти маркетплейсах.
- Топ ошибок селлеров в учете: как сэкономить.
Марина Полетаева, предприниматель, дизайнер одежды, автор курса по бизнесу на Wildberries.
12:10 — 12:35
Марина Полетаева | Как продавать одежду на маркетплейсах:
- Опыт создания бренда и запуск продаж.
- Как сократить затраты в процессе торговли.
- Что пользуется спросом в сезон распродаж.
Лео Шевченко, эксперт по торговле на маркетплейсах.
12:35 — 13:00
Лео Шевченко | Как заработать на сезонных товарах: личный опыт:
- Как выбрать выгодную нишу и договориться с поставщиками.
- Как рассчитать экономику проекта и выйти в плюс.
- Сокращаем затраты на закупку, логистику, штрафы.
Николай Романов, специалист по маркетингу Ozon.
13:00 — 13:25
Ozon | Новые условия и инструменты для продавцов Ozon:
- Что нового на маркетплейсе: тарифы, инструменты, планы.
- Как теперь работать с маркированными товарами.
- Как вместе с Ozon подготовиться к высокому сезону.
Виктория Мирошниченко, основатель брендов Victoria`s Professional и NanoSugaring.
13:25 — 13:50
Виктория Мирошниченко | Продажи в нише Красота и здоровье:
- Особенности тематики: что нужно знать селлерам.
- Как правильно составить карточку товара.
- Перспективные товары на сезон 2022-2023.
Роман Дубинский, сооснователь крупнейшего сообщества поставщиков на маркетплейсы MPGO.
13:50 — 14:15
MPGO | Товары из Китая — перспективы и риски развития собственной торговой марки:
- Зачем нужна собственная торговая марка?
- Кому и когда выгодно производство в Китае.
- Основные риски при работе с Китаем и как их обойти.
- Организация производства в Китае — важные аспекты переговорного процесса.
- Брендирование или разработка с нуля.
- Доставка из Китая 2022-2023.
Артем Бухонин, основатель 2Buy — школы по выходу на Kaspi.
14:15 — 14:40
2Buy | Каспи — Маркетплейс № 1 в Казахстане. Как начать продавать:
- Почему весь Казахстан использует приложение Kaspi.
- Преимущества продажи товаров через маркетплейс Kaspi.
- Схемы доставки товаров клиентам.
- В чем отличия Kaspi от Ozon и Wildberries.