Маркетплейсы

Маркетплейсы: готовимся к сезону осень-зима 2022. Вебинар

Расскажем, как подготовиться к сезону высокого спроса и обойти конкурентов на Ozon и Wildberries. А еще, какие инструменты дают сейчас максимальную прибыль, как сократить затраты и избежать ошибок при поставках товаров в праздники, как продавать в Казахстане. Практика от ведущих экспертов рынка и опытных селлеров.

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Маркетплейсы: готовимся к сезону осень-зима 2022. Вебинар
Иллюстрация: freepik/freepik

Что вы узнаете на вебинаре

  • SEO продвижение на маркетплейсах: как выйти в топ.
  • Изменения для селлеров на Ozon: комиссии, тарифы, маркировка.
  • Ошибки селлеров в учете: как сэкономить.
  • Как заработать на сезонных товарах: личный опыт.

Записаться на бесплатный вебинар 27 октября в 11.00 мск

Программа вебинара

Сергей Липкин, ведущий аналитик сервиса MPSTATS.

11:00 — 11:30

MPSTATS | SEO на Wildberries и Ozon: лайфхаки:

  • Как собрать и проверить поисковые запросы на маркетплейсах.
  • Особенности SEO на Wildberries и Ozon.
  • Как улучшить карточку товара.
  • Что дает SEO продвижение: кейсы с результатами.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 — 12:10

TOPSELLER & МойСклад | Учет и поставка товаров в праздники: ошибки и решение:

  • Как автоматизировать продажи на маркетплейсах: контроль остатков, быстрая сборка заказов, автообновление цен и каталогов.
  • Как избежать блокировок и снизить процент отмен.
  • Подготовка к поставкам в сезон распродаж без паники.
  • Как торговать сразу на пяти маркетплейсах.
  • Топ ошибок селлеров в учете: как сэкономить.

Марина Полетаева, предприниматель, дизайнер одежды, автор курса по бизнесу на Wildberries.

12:10 — 12:35

Марина Полетаева | Как продавать одежду на маркетплейсах:

  • Опыт создания бренда и запуск продаж.
  • Как сократить затраты в процессе торговли.
  • Что пользуется спросом в сезон распродаж.

Записаться на бесплатный вебинар 27 октября в 11.00 мск

Лео Шевченко, эксперт по торговле на маркетплейсах.

12:35 — 13:00

Лео Шевченко | Как заработать на сезонных товарах: личный опыт:

  • Как выбрать выгодную нишу и договориться с поставщиками.
  • Как рассчитать экономику проекта и выйти в плюс.
  • Сокращаем затраты на закупку, логистику, штрафы.

Николай Романов, специалист по маркетингу Ozon.

13:00 — 13:25

Ozon | Новые условия и инструменты для продавцов Ozon:

  • Что нового на маркетплейсе: тарифы, инструменты, планы.
  • Как теперь работать с маркированными товарами.
  • Как вместе с Ozon подготовиться к высокому сезону.

Виктория Мирошниченко, основатель брендов Victoria`s Professional и NanoSugaring.

13:25 — 13:50

Виктория Мирошниченко | Продажи в нише Красота и здоровье:

  • Особенности тематики: что нужно знать селлерам.
  • Как правильно составить карточку товара.
  • Перспективные товары на сезон 2022-2023.

Роман Дубинский, сооснователь крупнейшего сообщества поставщиков на маркетплейсы MPGO.

13:50 — 14:15

MPGO | Товары из Китая — перспективы и риски развития собственной торговой марки:

  • Зачем нужна собственная торговая марка?
  • Кому и когда выгодно производство в Китае.
  • Основные риски при работе с Китаем и как их обойти.
  • Организация производства в Китае — важные аспекты переговорного процесса.
  • Брендирование или разработка с нуля.
  • Доставка из Китая 2022-2023.

Артем Бухонин, основатель 2Buy — школы по выходу на Kaspi.

14:15 — 14:40

2Buy | Каспи — Маркетплейс № 1 в Казахстане. Как начать продавать:

  • Почему весь Казахстан использует приложение Kaspi.
  • Преимущества продажи товаров через маркетплейс Kaspi.
  • Схемы доставки товаров клиентам.
  • В чем отличия Kaspi от Ozon и Wildberries.
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