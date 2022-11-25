ABC-анализ: вычисляем прибыльные товары в магазине

В основе лежит принцип Парето:

20% ассортимента дают 80% прибыли;

20% ассортимента занимают 80% места на складе;

20% покупателей оформляют 80% возвратов;

20% поставщиков дают 80% товаров;

И еще ряд вариантов классификации, которые вы сами выбираете.

Рассмотрим анализ ассортимента магазина по обороту и прибыли.

По итогам ABC-анализа получаем следующие группы:

A – 20% товаров приносят 80% отдачи;

B – 30% ресурсов дают 15% эффективности;

C – 50% ресурсов составляют 5% прибыли.

Этот анализ необходим для принятия правильных управленческих решений, помогает предприятиям с широким ассортиментом наладить процесс закупок и извлечь максимальную выгоду.

Преимущества ABC-анализа

Простота использования – только Excel таблица и сами данные, ничего лишнего.

Функциональность – можно проанализировать что угодно.

Точность результата – при анализе сложно допустить ошибку.

Недостатки ABC-анализа

Анализ предыдущей статистики не дает прогнозов на будущее.

Эффективность результата зависит от качества информации.

Неактуальность результатов в случае анализа одного критерия.

При использовании не учитываются внешние факторы спроса потребителей ( например, сезонность, форс-мажоры ).

Как правильно пользоваться ABC-анализом

Делайте анализ товаров одной категории . Разбейте товары по группам, если хотите проанализировать весь ассортимент. Но не берите для сравнения неравнозначные товары, например автозапчасти и обувь, так как результаты окажутся некорректными.

Избавьтесь от дубликатов . Просуммируйте значения удвоенных позиций, чтобы избежать ложных результатов.

Делайте анализ по нескольким критериям: обороту, прибыли, среднему чеку, рентабельности и т. д. Сводите результаты в одну таблицу для наглядности исследуемых данных.

Без лишнего фанатизма. Нет смысла делать частый анализ. Идеальный интервал – раз в квартал.

Не анализируйте новинки. Новые товары ещё не получили нужного количества данных для статистики и её изучения, сводки, в отличие от других продуктов. Дайте новому ассортименту минимум полгода, чтобы получить объективную картину его продаж.

Сравнивайте прошлые показатели с новыми. Так можно выявить динамику спроса, получить некоторые представления о товаре и его востребованности.

Не забывайте про акции и распродажи. Взяв периоды продажи продукта по дисконту, можно получить необъективные результаты анализа. Лучше возьмите обычный период продаж.

Не торопитесь с выводами о группе С. Выявите причину появления продукта в данной группе, потому что чаще всего это новые позиции.

Как провести ABC-анализ ассортимента магазина

Анализ состоит из трёх основных шагов. Для наглядности рассмотрим применение АВС-анализа в продажах строительного магазина.

Шаг 1. Выбираем критерий классификации

Рассмотрим объем продаж и прибыль.

Шаг 2. Расчёт нарастающего итога

Отсортируйте товары по убыванию значения анализируемого критерия. Далее рассчитайте долю занимаемых позиций тем или иным товаром от всего объёма продаж по формуле:

Прибыль товара / общая сумма прибыли по всем позициям * 100%

Ниже мы покажем на конкретном примере, как правильно следует это сделать.

Шаг 3. Выделение групп A, B и C

ABC-анализ делит ваши товары на группы:

A – 20% товаров приносят 80% продаж;

B – 30% товаров дают 15% продаж;

C – 50% товаров составляют 5% продаж.

Пример ABC-анализа товаров в Excel

Сначала загрузите отчет о продажах из учетной программы или Excel таблицы в новую Excel таблицу.

Для примера был выгружен отчёт из сервиса МойСклад, который собирает данные по оборотам, остаткам, движению денег, прибыли и убыткам, продажам и рентабельности в разрезе товаров, контрагентов и сотрудников.

Пример

Проанализируем количество проданных товаров строительного магазина за три месяца.

Отсортируем по убыванию количество проданных товаров (по столбцу «Кол-во»):

Рассчитаем вклад каждого товара в общую сумму по формуле:

количество товара / итоговая сумма.

Присваиваем ячейкам с полученными расчетными данными процентный формат:

Посчитаем вклад каждого товара с нарастающим итогом (сложим проценты из столбца «вклад»):

второй товар + первый → третий товар + второй + первый

И так далее. Значение первого товара остается неизменным.

Применяем эту формулу ко всем ячейкам в столбце и переводим значения в проценты. У последнего товара в списке должно получиться 100%.

Теперь в соседнем столбце разделим товары на группы А, В, С. Для того напишем в строке первого товара следующую встроенную формулу Excel:

где I13 – это ячейка в столбце «нарастающий итог» для первого товара. После применения формулы для всех продуктов выделим каждую группу цветом:

Данный пример детально разобрали на бесплатном курсе «Управление закупками», где вы научитесь анализировать продажи, формировать закупки точно и в срок, правильно строить работу с поставщиками и определять себестоимость товаров – все это в формате 10-минутных видео с разбором каждого шага.

Получили некоторый результат. Что дальше

АВС-анализ помогает работать с товарами, способствует росту прибыли магазина. В соответствии с тем, в какую группу попал тот или иной продукт по результатам анализа, выбирается дальнейший план действий по закупкам товаров.

Руководитель учебного центра МойСклад Алексей Еранов дал несколько рекомендаций, которые нужно применять в зависимости от группы товара:

В категорию А должны попасть самые доходные позиции. Поэтому следите за остатками, создайте резерв, всегда поддерживайте их наличие. Товары этой группировки требуют регулярной инвентаризации. Выборочно пересчитывать можно еженедельно, а полностью – не реже одного раза в квартал. Для товаров группы В ревизию можно проводить реже, но при этом не ослаблять контроль за уровнем остатка. В группу С попадают аутсайдеры. Перед тем как сократить ассортимент и исключить товары С, найдите причину низких продаж. Возможно, новый продукт оказался невостребованным у целевой аудитории, или выбрано неудачное расположение в торговом зале, или на сайте сделаны фотографии не с самых лучших ракурсов.

Как анализировать поставщиков

АВС-анализ полезно проводить не только для товаров, но и контрагентов. Это может помочь снизить затраты на закупках.

Что нужно для такого анализа?

Для проведения исследования потребуются данные о годовом обороте каждого поставщика, которые мы вбиваем в чистую таблицу следующим образом:

1 столбец – информация о годовом обороте в порядке убывания;

2 столбец – расчет доли оборота каждого поставщика в процентах от общего оборота;

3 столбец – накопительные значения оборота, в процентах.

В соответствии с полученными результатами делим поставщиков на три группы:

Таким образом, с целью минимизации издержек на закупки следует работать с представителями группы А.

Комплексный ABC-анализ

Анализ категории товара только по одному признаку – это не панацея. Можно анализировать и по двум критериям, например, сначала по количеству проданных товаров, а потом прибыльности с продаж. Процедура не отличается от описанных выше шагов.

Тогда наша таблица будет выглядеть так:

Но в этом случае мы получаем деление товаров не на три группы, а уже на девять. У каждой группы свои особенности, исходя из них, выбираем нужную стратегию продаж.

Совмещенный ABC/XYZ-анализ

Так как ABC-анализ не учитывает периодичность продаж и частоту покупок конкретных товаров, на помощь приходит XYZ-анализ. С его помощью вы сможете разделить товары на группы в зависимости от стабильности спроса.

Какой смысл скрывается под этими буквами:

X – постоянный спрос на продукт или услугу, максимальная точность прогноза. Коэффициент вариативности 0–10%.

Y – менее регулярный спрос , уже сложнее спрогнозировать дальнейшие продажи из-за различных факторов: сезонности, дней недели и т.д. Коэффициент вариативности 10–25%.

Z – самые непредсказуемые по спросу товары – с коэффициентом вариативности больше 25%.

Чтобы провести XYZ-анализ, следует внести список товаров и их помесячный оборот, например, за квартал в Excel-таблицу. Эти данные можно найти в отчёте «Прибыльность по товарам» от сервиса МойСклад.

Рассчитаем коэффициент вариации, применяя формулу:

= СТАНДОТКЛОНП/СРЗНАЧ

Он покажет степень отклонения данных от среднего значения.

После применения функции к каждой строчке столбца переведём в процентный формат получившиеся данные:

Распределение по категориям:

X – от 0 до 10%;

Y – от 10 до 25%;

Z – от 25 до 100% и выше.

Добавим полученные результаты в таблицу с ABC-анализом:

Определим группу товара, присвоив индекс из двух букв:

первая – по результату ABC-анализа;

вторая – по результату XYZ-анализа.

Результаты комплексного ABC/XYZ-анализа

Как и в случае с двойным ABC-анализом, мы получаем не три вида товаров в соответствии с проведённой классификацией, а уже девять групп.

﻿Вот что они обозначают:

Что даёт совмещенный анализ?

Выявить товары с низким спросом, занимающие место на складе. Упорядочить определенную группу товаров, если в ассортименте категории продуктов есть позиции, которые уже неактуальны и неэффективны. Разработать стратегию и план дальнейших продаж.

Применение ABC и XYZ анализов в управлении закупками

Сервис МойСклад может помочь отсортировать полученные после анализа данные и решить, в какой момент и в каком количестве нам необходимо закупить, например, товары категории A:

Точно также сортируем и строим прогноз для любых групп из ABC/XYZ анализа. Так вы делаете заказы поставщикам осознанно, на основании статистики продаж.

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