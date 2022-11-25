ABC-анализ: вычисляем прибыльные товары в магазине

В основе лежит принцип Парето:
- 20% ассортимента дают 80% прибыли;
- 20% ассортимента занимают 80% места на складе;
- 20% покупателей оформляют 80% возвратов;
- 20% поставщиков дают 80% товаров;
И еще ряд вариантов классификации, которые вы сами выбираете.
Рассмотрим анализ ассортимента магазина по обороту и прибыли.
По итогам ABC-анализа получаем следующие группы:
- A – 20% товаров приносят 80% отдачи;
- B – 30% ресурсов дают 15% эффективности;
- C – 50% ресурсов составляют 5% прибыли.
Этот анализ необходим для принятия правильных управленческих решений, помогает предприятиям с широким ассортиментом наладить процесс закупок и извлечь максимальную выгоду.
Преимущества ABC-анализа
- Простота использования – только Excel таблица и сами данные, ничего лишнего.
- Функциональность – можно проанализировать что угодно.
- Точность результата – при анализе сложно допустить ошибку.
Недостатки ABC-анализа
- Анализ предыдущей статистики не дает прогнозов на будущее.
- Эффективность результата зависит от качества информации.
- Неактуальность результатов в случае анализа одного критерия.
- При использовании не учитываются внешние факторы спроса потребителей (например, сезонность, форс-мажоры).
Как правильно пользоваться ABC-анализом
- Делайте анализ товаров одной категории. Разбейте товары по группам, если хотите проанализировать весь ассортимент. Но не берите для сравнения неравнозначные товары, например автозапчасти и обувь, так как результаты окажутся некорректными.
- Избавьтесь от дубликатов. Просуммируйте значения удвоенных позиций, чтобы избежать ложных результатов.
- Делайте анализ по нескольким критериям: обороту, прибыли, среднему чеку, рентабельности и т. д. Сводите результаты в одну таблицу для наглядности исследуемых данных.
- Без лишнего фанатизма. Нет смысла делать частый анализ. Идеальный интервал – раз в квартал.
- Не анализируйте новинки. Новые товары ещё не получили нужного количества данных для статистики и её изучения, сводки, в отличие от других продуктов. Дайте новому ассортименту минимум полгода, чтобы получить объективную картину его продаж.
- Сравнивайте прошлые показатели с новыми. Так можно выявить динамику спроса, получить некоторые представления о товаре и его востребованности.
- Не забывайте про акции и распродажи. Взяв периоды продажи продукта по дисконту, можно получить необъективные результаты анализа. Лучше возьмите обычный период продаж.
- Не торопитесь с выводами о группе С. Выявите причину появления продукта в данной группе, потому что чаще всего это новые позиции.
Как провести ABC-анализ ассортимента магазина
Анализ состоит из трёх основных шагов. Для наглядности рассмотрим применение АВС-анализа в продажах строительного магазина.
Шаг 1. Выбираем критерий классификации
Рассмотрим объем продаж и прибыль.
Шаг 2. Расчёт нарастающего итога
Отсортируйте товары по убыванию значения анализируемого критерия. Далее рассчитайте долю занимаемых позиций тем или иным товаром от всего объёма продаж по формуле:
Прибыль товара / общая сумма прибыли по всем позициям * 100%
Ниже мы покажем на конкретном примере, как правильно следует это сделать.
Шаг 3. Выделение групп A, B и C
ABC-анализ делит ваши товары на группы:
- A – 20% товаров приносят 80% продаж;
- B – 30% товаров дают 15% продаж;
- C – 50% товаров составляют 5% продаж.
Пример ABC-анализа товаров в Excel
Сначала загрузите отчет о продажах из учетной программы или Excel таблицы в новую Excel таблицу.
Для примера был выгружен отчёт из сервиса МойСклад, который собирает данные по оборотам, остаткам, движению денег, прибыли и убыткам, продажам и рентабельности в разрезе товаров, контрагентов и сотрудников.
Пример
Проанализируем количество проданных товаров строительного магазина за три месяца.
Отсортируем по убыванию количество проданных товаров (по столбцу «Кол-во»):
Рассчитаем вклад каждого товара в общую сумму по формуле:
количество товара / итоговая сумма.
Присваиваем ячейкам с полученными расчетными данными процентный формат:
Посчитаем вклад каждого товара с нарастающим итогом (сложим проценты из столбца «вклад»):
второй товар + первый → третий товар + второй + первый
И так далее. Значение первого товара остается неизменным.
Применяем эту формулу ко всем ячейкам в столбце и переводим значения в проценты. У последнего товара в списке должно получиться 100%.
Теперь в соседнем столбце разделим товары на группы А, В, С. Для того напишем в строке первого товара следующую встроенную формулу Excel:
где I13 – это ячейка в столбце «нарастающий итог» для первого товара. После применения формулы для всех продуктов выделим каждую группу цветом:
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Получили некоторый результат. Что дальше
АВС-анализ помогает работать с товарами, способствует росту прибыли магазина. В соответствии с тем, в какую группу попал тот или иной продукт по результатам анализа, выбирается дальнейший план действий по закупкам товаров.
Руководитель учебного центра МойСклад Алексей Еранов дал несколько рекомендаций, которые нужно применять в зависимости от группы товара:
- В категорию А должны попасть самые доходные позиции. Поэтому следите за остатками, создайте резерв, всегда поддерживайте их наличие. Товары этой группировки требуют регулярной инвентаризации. Выборочно пересчитывать можно еженедельно, а полностью – не реже одного раза в квартал.
- Для товаров группы В ревизию можно проводить реже, но при этом не ослаблять контроль за уровнем остатка.
- В группу С попадают аутсайдеры. Перед тем как сократить ассортимент и исключить товары С, найдите причину низких продаж. Возможно, новый продукт оказался невостребованным у целевой аудитории, или выбрано неудачное расположение в торговом зале, или на сайте сделаны фотографии не с самых лучших ракурсов.
Как анализировать поставщиков
АВС-анализ полезно проводить не только для товаров, но и контрагентов. Это может помочь снизить затраты на закупках.
Что нужно для такого анализа?
Для проведения исследования потребуются данные о годовом обороте каждого поставщика, которые мы вбиваем в чистую таблицу следующим образом:
- 1 столбец – информация о годовом обороте в порядке убывания;
- 2 столбец – расчет доли оборота каждого поставщика в процентах от общего оборота;
- 3 столбец – накопительные значения оборота, в процентах.
В соответствии с полученными результатами делим поставщиков на три группы:
Таким образом, с целью минимизации издержек на закупки следует работать с представителями группы А.
Комплексный ABC-анализ
Анализ категории товара только по одному признаку – это не панацея. Можно анализировать и по двум критериям, например, сначала по количеству проданных товаров, а потом прибыльности с продаж. Процедура не отличается от описанных выше шагов.
Тогда наша таблица будет выглядеть так:
Но в этом случае мы получаем деление товаров не на три группы, а уже на девять. У каждой группы свои особенности, исходя из них, выбираем нужную стратегию продаж.
Совмещенный ABC/XYZ-анализ
Так как ABC-анализ не учитывает периодичность продаж и частоту покупок конкретных товаров, на помощь приходит XYZ-анализ. С его помощью вы сможете разделить товары на группы в зависимости от стабильности спроса.
Какой смысл скрывается под этими буквами:
- X – постоянный спрос на продукт или услугу, максимальная точность прогноза. Коэффициент вариативности 0–10%.
- Y – менее регулярный спрос, уже сложнее спрогнозировать дальнейшие продажи из-за различных факторов: сезонности, дней недели и т.д. Коэффициент вариативности 10–25%.
- Z – самые непредсказуемые по спросу товары – с коэффициентом вариативности больше 25%.
Чтобы провести XYZ-анализ, следует внести список товаров и их помесячный оборот, например, за квартал в Excel-таблицу. Эти данные можно найти в отчёте «Прибыльность по товарам» от сервиса МойСклад.
Рассчитаем коэффициент вариации, применяя формулу:
= СТАНДОТКЛОНП/СРЗНАЧ
Он покажет степень отклонения данных от среднего значения.
После применения функции к каждой строчке столбца переведём в процентный формат получившиеся данные:
Распределение по категориям:
- X – от 0 до 10%;
- Y – от 10 до 25%;
- Z – от 25 до 100% и выше.
Добавим полученные результаты в таблицу с ABC-анализом:
Определим группу товара, присвоив индекс из двух букв:
- первая – по результату ABC-анализа;
- вторая – по результату XYZ-анализа.
Результаты комплексного ABC/XYZ-анализа
Как и в случае с двойным ABC-анализом, мы получаем не три вида товаров в соответствии с проведённой классификацией, а уже девять групп.
Вот что они обозначают:
Что даёт совмещенный анализ?
- Выявить товары с низким спросом, занимающие место на складе.
- Упорядочить определенную группу товаров, если в ассортименте категории продуктов есть позиции, которые уже неактуальны и неэффективны.
- Разработать стратегию и план дальнейших продаж.
Применение ABC и XYZ анализов в управлении закупками
Сервис МойСклад может помочь отсортировать полученные после анализа данные и решить, в какой момент и в каком количестве нам необходимо закупить, например, товары категории A:
Точно также сортируем и строим прогноз для любых групп из ABC/XYZ анализа. Так вы делаете заказы поставщикам осознанно, на основании статистики продаж.
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