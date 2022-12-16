Как списать испорченный товар в налоговом и бухгалтерском учете

Документооборот списания

Документацию по списанию испорченных товаров имеет право подписывать только специальная комиссия.

Она создается на основании приказа руководителя, где утверждается ее состав и полномочия. В комиссию обязательно включают представителя менеджмента компании (например, руководитель отдела или директор), материально ответственное лицо и представителя санитарного надзора (при необходимости).

Если порчу продукции выявили в результате инвентаризации, этот факт фиксируют в сличительных ведомостях по форме ИНВ-19 и ведомости учета результатов по форме ИНВ-26. Однако, законодательно допускается применение самостоятельно разработанных шаблонов документов.

При выявлении некондиционных товаров при приемке от поставщика, их не нужно ставить на учет. Оформляется акт об испорченных товарах, который служит основанием для предъявления претензии поставщику. Если в порче товаров виновата специализированная транспортная компания, то претензия предъявляется с использованием формы акта, действующей на транспорте.

Например, при железнодорожных перевозках оформляют коммерческий акт.

Если типовой формы учета потерь из-за транспортировки не предусмотрено, претензию поставщику можно оформить актами ТОРГ-2 и ТОРГ-3.

Для списания испорченных товаров, материалов или готовой продукции можно использовать унифицированные формы ТОРГ-15 или ТОРГ-16. Документы составляются в трех экземплярах: один – в бухгалтерию, второй – в подразделение, третий – материально ответственному лицу.

Дополнительно можно использовать отраслевые шаблоны документов (например, А-2.18 для медицинских товаров) или самостоятельно разработанные форматы (перед оформлением списания их необходимо утвердить в учетной политике). Готовые шаблоны документов – в МоемСкладе.

Бухгалтерский учет

Отражение в учете некондиционной продукции начинается с фиксации на счетах бухгалтерского учета факта порчи:

Дт 94 – Кт 41 (43) – списана стоимость испорченных товаров (продукции).

Дальнейшая схема проводок зависит от причин списания: естественная убыль, вина материально ответственного сотрудника или форс-мажорные обстоятельства:

Дт 44 – Кт 94 – списание в пределах естественной убыли;

Дт 73, 76, 60 – Кт 94 – себестоимость испорченных товаров отнесена на виновных лиц;

Дт 50 (51), 70 – Кт 73 (76)-виновное лицо возместило стоимость испорченных товаров (материалов);

Дт 91 – Кт 94 – списание из-за стихийных бедствий или при отсутствии виновника.

Важно отметить, что в качестве виновного лица может выступать не только сотрудник и третье лицо, но и представитель транспортной компании или работник подрядчика (поставщика). В этих случаях стоимость некондиционной продукции будет списываться со счета 94 в дебет счета 60.

Налог на прибыль

Правила учета испорченных товаров для целей налога на прибыль зависят от причин, по которым продукция пришла в негодность. При естественных и/или технологических причинах потерь, они списываются в сумму материальных расходов, но только в пределах установленных лимитов.

При утрате товаров в силу форс-мажора, их себестоимость можно списать в расходы по налогу на прибыль в полной сумме. Однако, чрезвычайные обстоятельства необходимо документально подтвердить, например справкой от госпожнадзора, актом о пожаре (с установленной причиной возгорания), протоколом осмотра места происшествия или аналогичными документами.

Третий возможный вариант порчи – по вине установленных или неизвестных лиц. Если виновник определен, то стоимость испорченных товаров, взысканную с него необходимо включить в состав внереализационных доходов. При этом стоимость некондиционной продукции (подтвержденную документами) можно включить в состав прочих внереализационных расходов в полном объеме.

Если виновное лицо не установлен или суд отказал во взыскании суммы ущерба, то стоимость испорченных товаров нужно учитывать в составе внереализационных расходов.

Фактические отсутствие виновника необходимо подтверждать актами от уполномоченного органа власти. Это может быть постановление о приостановлении дознания, документ о прекращении уголовного дела или оправдательный судебный приговор.

Важно: если испорченные товары не пригодны для перепродажи и собственник принял решение об их утилизации, расходы на уничтожение можно учесть при расчете налога на прибыль. Ключевые условия – экономическое обоснование и документальное подтверждение.

НДС по испорченным товарам

Налог на добавленную стоимость по продукции, непригодной к использованию, необходимо восстанавливать, если налогоплательщик взыскал стоимость этих товаров с учетом НДС.

Например, при умышленной порче продукции или из-за халатности сотрудника пострадавшая сторона вправе определять сумму ущерба с учетом НДС со стоимости потерь, поскольку взамен утраченного пострадавшему придется приобретать новое или отремонтировать поврежденное имущество. При этом он понесет расходы и заплатит поставщику НДС.

Виновная сторона должна возместить потери в полном объеме. С учетом этого стоимость потерь может включать в себя и сумму НДС.

Однако, при взыскании с виновного лица суммы НДС налогоплательщик сможет дважды возместить НДС: первый раз – при покупке, второй раз – при получении налога в составе компенсации. В этой ситуации возникает необоснованная налоговая выгода, поэтому есть два варианта действий:

восстановить входящий НДС, ранее принятый к вычету;

не включать налог в сумму возмещения.

Дата восстановления налога законодательно не определена, есть три возможных варианта:

В квартале, в котором получено возмещение ущерба ( сумма с НДС ). В квартале, когда виновное лицо признало обязательство возместить убытки. В квартале, когда получено решение суда о возмещении стоимости испорченных товаров.

Восстанавливать налог не потребуется, если виновное лицо не смогли установить, либо товар испорчен из-за форс-мажора (например, стихийного бедствия).

При списании неликвидных товаров восстановление НДС не требуется при условии подтверждения операций документами. Например, актом о списании испорченного имущества. Если документы не оформить, то ИФНС при проверке приравняет списание к безвозмездной передачи с доначислением соответствующих налогов, штрафов и пеней.

Списанный товар на УСН

Возможность списать в расходы испорченный товар у налогоплательщиков, применяющих упрощенку с налогооблагаемой базой «доходы минус расходы», зависит от причин возникновения некондиции.

Потери из-за нарушения условий хранения и транспортировки можно списать в затраты только в пределах нормы естественной убыли или технологических потерь при транспортировке.

Нормы естественных потерь утверждаются отраслевыми ведомствами. Если потери были вызваны естественными причинами, то перед формированием документов и отражением сумм в учете необходимо проверить действующие регламенты и сверить суммы, которые можно безопасно списать.

Расходы сверх установленных лимитов не уменьшают налогооблагаемую базу, т. к. этих затрат нет в перечне расходов, которые учитываются при определении суммы налога на УСН.

Если причиной порчи продукции послужили форс-мажорные обстоятельства, испорченные товары нельзя списать в затраты даже в пределах норм естественной убыли. Это связано с отсутствием этого вида затрат в перечне принимаемых для расчета налога при применении упрощенки. Поэтому убытки от стихийных бедствий и пожаров не уменьшают налоговую базу. По этой же причине морально устаревшие товары нельзя списывать в расходы.

Испорченную продукцию можно продать с уценкой, признав в расходах стоимость их приобретения. Данная норма применяется, в том числе, когда себестоимость реализуемых товаров значительно превышает продажную стоимость.

Если установлено виновное лицо, которое обязано возместить ущерб от порчи товаров, то полученные от него суммы необходимо учитывать в составе доходов (независимо от вида применяемой упрощенки). Компенсацию потерь необходимо учитывать в момент, когда денежные средства фактически получены от виновного лица. Например, в день внесения денег в кассу или на расчетный счет.

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