Торговый сбор: кто платит в 2023 году

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Кто должен платить торговый сбор

Торговый сбор относится к местным налогам и сборам и может быть установлен в любом городе по решению муниципальных властей.

Сейчас торговый сбор установлен только для Москвы. Его обязаны платить все организации и индивидуальные предприниматели. Не имеет значения, розничная торговля или оптовая, ассортимент и количество проданных товаров, право собственности на объект – сбор рассчитывается с торгового объекта.

Торговый сбор платят компании и ИП, которые торгуют на территории Москвы:

через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме автозаправочных станций);

через объекты нестационарной торговой сети (кроме разносной торговли);

через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами;

через вендинговые автоматы.

Платеж обязателен для компаний и ИП на общей системе налогообложения и УСН. Если вы попали в список тех, кто платит торговый сбор в 2023 году, необходимо подать в налоговую уведомление по форме ТС-1.

Кто не платит торговый сбор

Освобождены от уплаты предприниматели на патентной системе и плательщики единого сельскохозяйственного налога.

Столичные власти предусмотрели ряд налоговых льгот:

торговля на ярмарках выходного дня, специализированных, межрегиональных и региональных ярмарках;

торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, расположенные на розничных рынках (сбор платит владелец рынка, а не предприниматель, арендующий торговую точку);

торговля в кинотеатрах, театрах, музеях, цирках и планетариях (если доля доходов от продажи билетов составила не менее 50 % в общем объеме доходов);

торговля через объекты нестационарной торговой сети со специализацией «Печать».

От торгового сбора освобождены автономные, бюджетные и казенные учреждения, религиозные организации – в отношении торговли в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним земельных участках, организации «Почты России» в отношении торговли почтовыми конвертами, почтовыми карточками, почтовой тарой, используемыми для оказания услуг почтовой связи, государственными знаками почтовой оплаты, канцелярскими товарами.

Получить освобождение от торгового сбора могут:

парикмахерские и салоны красоты, услуги стирки, химчистка и окрашивание текстильных и меховых изделий;

ремонт одежды и текстильных изделий бытового назначения, ремонт обуви, изделий из кожи и часов, а также ювелирных изделий;

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.

При соблюдении двух условий:

Помещение, в котором ведется торговля, относится к объектам стационарной торговой сети, не имеющим торговых залов, к объектам стационарной торговой сети с залом (залами) площадью менее 100 кв. м, к объектам нестационарной торговой сети. Площадь, занятая оборудованием, предназначенным для выкладки и демонстрации товаров, составляет не более 10 процентов общей площади объекта, используемого в основной деятельности.

Как встать на учет в качестве плательщика торгового сбора

Встать на учет нужно в налоговой инспекции по месту регистрации объекта недвижимости или по месту регистрации организации или ИП, если при торговле не используются помещения.

В заявлении указать:

вид деятельности,

объект торговли: стационарная сеть, развозная или разносная торговля,

характеристики: количество объектов торговли и (или) площадь помещений.

Если вы уже состоите на учете, то надо повторно встать на учет как плательщик торгового сбора. Инспекцию нужно уведомлять каждый раз, когда меняются условия деятельности, влияющие на размер торгового сбора.

Если торговая точка зарегистрирована в Москве, а юрлицо – в другом регионе, то обращаться нужно в московскую ИФНС по месту регистрации недвижимости. Это правило действует и для движимого имущества.

Подать документы нужно не позднее пяти дней с момента начала торговли. Налоговая инспекция в течение пяти рабочих дней после подачи уведомления направит свидетельство о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

Как сняться с учета

Предпринимателю надо подать в налоговую соответствующее уведомление. Сделать это надо в течение пяти суток с момента прекращения торговли.

Если торговая деятельность завершена на одном из нескольких торговых объектов, уведомление подается по форме № ТС-1 с признаком «3» и указанием места нахождения торгового объекта.

Если торговая деятельность завершена на всех торговых объектах, уведомление подается по форме № ТС-2 без указания адресов объектов.

Ставки торгового сбора в Москве в 2023 году

Ставки торгового сбора в 2023 году не изменились. Но ставку торгового сбора, установленную для розничных рынков, ежегодно индексируют.

В 2023 году ее повысили с 1,508 до 1,729:

Районы Москвы Вид деятельности Ставка торгового сбора (за квартал) Центральный административный округ (ЦАО) Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский АО Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме АЗС) 81 000 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной) 40 500 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м включительно 54 000 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 50 кв. м до 150 кв. м включительно 1080 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

60 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала сверх 50 кв. м Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно 1080 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

60 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

70 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м 1080 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

60 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

70 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м.

75 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме АЗС) 28 350 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной) 28 350 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м включительно 18 900 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 50 кв. м до 150 кв. м включительно 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала сверх 50 кв. м Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

60 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

60 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м.

75 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м Южный административный округ (ЮАО) Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме АЗС) 40 500 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной) 40 500 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м включительно. 27 000 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 50 кв. м до 150 кв. м включительно 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала сверх 50 кв. м Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

65 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

65 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м.

75 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м Молжаниновский район САО Северный район СВАО Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский районы ВАО Некрасовка ЮВАО Северное Бутово и Южное Бутово ЮЗАО Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково ЗАО Митино и Куркино СЗАО Торговля через объекты стационарной торговой сети без торговых залов (кроме АЗС) 28 350 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты нестационарной торговой сети (кроме развозной и разносной) 28 350 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м включительно 18 900 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 50 кв. м до 150 кв. м включительно 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала сверх 50 кв. м Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

60 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м 378 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

50 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

60 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м.

75 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м Все районы САО (кроме Молжаниновского) Все районы СВАО (кроме Северного) Все районы ВАО (кроме районов Восточный, Новокосино и Косино-Ухтомский) Все районы ЮВАО (кроме района Некрасовка) Все районы ЮЗАО (кроме районов Северное Бутово и Южное Бутово) Все районы ЗАО (кроме районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково) Все районы СЗАО (кроме районов Митино и Куркино) Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью до 50 кв. м включительно 27 000 руб. за каждый торговый объект Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 50 кв. м до 150 кв. м включительно 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала сверх 50 кв. м Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 150 кв. м до 300 кв. м включительно 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

65 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м. Торговля через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами площадью свыше 300 кв. м 540 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала в пределах 50 кв. м

55 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 50 кв. м до 150 кв. м

65 руб. за каждый 1 кв. м площади торгового зала свыше 150 кв. м до 300 кв. м.

75 руб. за каждый полный или неполный 1 кв. м площади торгового зала свыше 300 кв. м На всей территории г. Москвы Развозная торговля 40 500 руб. за каждый торговый объект Розничная торговля с использованием торговых (вендинговых) автоматов 4900 руб. за каждый торговый объект Организация розничных рынков 86,45 руб. (50 руб. × 1,729) за каждый 1 кв. м площади рынка.

Онлайн-калькулятор для расчета торгового сбора

Расчет торгового сбора для налоговой предприниматели делают самостоятельно. Это произведение ставки и физических характеристик точки.

Используйте наш бесплатный калькулятор для расчета онлайн. Выберите необходимые параметры: вид деятельности и район Москвы, в котором расположен объект торговли. При необходимости укажите количество квадратных метров.

Онлайн-калькулятор рассчитает актуальную в 2023 году стоимость торгового сбора в Москве. Онлайн-калькулятор торгового сбора

Как считать торговый сбор

Торговый сбор нужно рассчитывать и платить по каждому объекту, где ведется торговля.

Чтобы его рассчитать, нужно знать:

вид торговой деятельности, куда относится объект. Посмотреть можно в уведомлении ТС-1, строка 2.2;

местонахождение и площадь торгового объекта. Указано в ТС-1, раздел 2;

ставку торгового сбора.

Ставка устанавливается на торговый объект или на 1 кв. м торговой площади.

Ставка на торговый объект

Торговый сбор = Ставке торгового сбора

Для следующих категорий:

торговля через стационарные объекты без торговых залов;

нестационарный торговый объект;

стационарный торговый объект с залом площадью не больше 50 м2;

развозная (разносная) розничная торговля.

Ставка на кв.м торговой площади

Торговый сбор = Ставка торгового сбора на 1 м2 площади × площадь

Такой расчет применяется для:

торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью зала более 50 м2;

организации торговли через розничные рынки.

Если вы использовали торговый объект всего один раз, торговый сбор придется заплатить за весь квартал.

Срок уплаты торгового сбора

Торговый сбор нужно платить каждый квартал. Рассчитанную сумму торгового сбора перечислите в бюджет не позднее 25 числа.

I квартал – 25 апреля

II квартал – 25 июля

III квартал – 25 октября

IV квартал – 25 января.

Когда последний день срока приходится на выходной или нерабочий день, торговый сбор нужно перечислить на следующий рабочий день.

Штрафы за неуплату торгового сбора

Сбор нужно платить обязательно. Если этого не делать, налоговая может забрать сумму с дохода и назначить административный штраф:

10% с доходов магазина за тот период, что тот торговал и не платил сбор. Но не менее 40 000 рублей.

Если плательщик торгового сбора вовремя не подал уведомления в налоговую, его привлекут к ответственности в виде штрафа в размере 200 рублей.

Организация или предприниматель лишатся права уменьшить на величину торгового сбора сумму начисленного налога на прибыль.

Частые вопросы и ответы о торговом сборе

Хотя торговый сбор ввели еще в 2015 году, многим предпринимателям еще не все понятно. Мы подготовили ответы на главные вопросы.

Платит ли интернет-магазин торговый сбор?

Если у вас интернет-магазин, и вы доставляете товар на автомобиле или курьером, торговый сбор не уплачивается. Если вы торгуете через склад или пункт самовывоза, где клиент может расплатиться за товар, как в обычном магазине, то придется встать на учет и платить налог.

У меня торговля со склада в Москве. Надо ли мне платить торговый сбор?

Если вы выкладываете и демонстрируете товар, обслуживаете покупателей, ведете денежные расчеты, то торговый сбор подлежит уплате. Например, магазин-склад – предприятие торговли, где по методу самообслуживания идет продажа товаров.

Платят ли торговый сбор ИП на патенте?

Нет. Освобождены от уплаты предприниматели на патентной системе и плательщики единого сельскохозяйственного налога. Если вы не попадаете в эту категорию, то обязаны платить торговый сбор и уведомить об этом налоговую инспекцию.

Платят ли торговый сбор кафе и рестораны?

Нет. Предприятия общепита торговый сбор не платят. Но если вы торгуете товарами на вынос, которые нельзя употребить на месте, уплачивать придется в полном объеме.

Как платят торговый сбор оптовые организации?

Если оптовая торговля ведется на стационарных торговых объектах (не со склада), она облагается сбором.

Я торгую через помещение, которое снимаю. Кто платит торговый сбор, арендатор или арендодатель?

Платит тот, кто ведет торговую деятельность. Если вы арендуете объект торговли, то плательщиком являетесь вы, а не арендодатель.

Как уплачивать налог, если я совмещаю УСН и патент?

Предпринимателям, совмещающим УСН и патент, нужно понимать, в рамках какой деятельности осуществляется торговля. Торговый сбор для ИП на УСН в Москве обязателен.

Если же торговля идет в рамках патентной деятельности – платить налог не надо.

Если вы через один и тот же магазин торгуете одновременно по патенту и УСН, то должны встать на учет как плательщик торгового сбора и платить только по тем квадратным метрам, которые задействованы в торговой деятельности по упрощенке. Если разделить площадь по видам деятельности физически невозможно – придется платить за все квадратные метры магазина.

Как определить площадь торгового зала в целях расчета торгового сбора?

Общая площадь рассчитывается на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. В них должны быть данные о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений, а также информация, подтверждающая право пользования точкой.

Если я торгую на розничном рынке, надо ли уплачивать торговый сбор?

Нет. Торговый сбор в отношении деятельности по организации розничных рынков платят только управляющие компании.

Если я попадаю под льготы и освобожден от торгового сбора, нужно ли мне подавать уведомление в налоговую?

Да, нужно. При этом вместе с уведомлением необходимо представить документы, подтверждающие право на получение льготы. А в уведомлении указать код льготы.

Скачать уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

В каких еще регионах действует торговый сбор?

Торговый сбор с 2015 года введен в городах федерального значения: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Это прописано в Законе № 382-ФЗ. Но действует торговый сбор пока только в Москве, в том числе при торговле на территории Новой Москвы (ТиНАО). Правила уплаты и ставки торгового сбора установлены Законом г. Москвы № 62 «О торговом сборе».

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