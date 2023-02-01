Как открыть магазин на Авито: пошаговая инструкция для начинающих продавцов

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Можно ли торговать на Авито бесплатно

Подавать объявления на Авито бесплатно могут только частные лица при условии, что они продают вещи, бывшие в употреблении.

При этом действуют лимиты на размещение. Они разные в зависимости от категории и регионов. Допустим, в месяц пользователь может разместить объявление о продаже 10 предметов бытовой техники, 30 предметов одежды и обуви, одного подержанного авто и т.д.

Если речь о новых вещах, за услуги Авито придется заплатить. Это значит, что возможность бесплатной торговли для бизнеса отпадает.

Возможности Авито для бизнеса

На Авито можно создать витрину товаров с контактами и оформить ее в фирменном стиле. Брендированная страница привлекает внимание покупателей и выделяет вас среди конкурентов на площадке.

В отличие от бесплатного размещения частными лицами, в бизнес-профилях количество объявлений не ограничено.

Всем, кто подключает магазин, площадка предоставляет следующие инструменты и возможности:

ссылка на личную страницу с объявлениями;

чат для переписки с покупателями, где можно ответить на вопросы и помочь с выбором, не понадобятся мессенджеры или соцсети;

автоматическая загрузка товаров;

загрузка отчетов и документов для бухгалтерии;

аналитические данные по просмотрам, запросам контактов и продажам;

подключение сотрудников с распределением задач и прав доступа, например, одни общаются с покупателями в чатах, другие занимаются объявлениями;

планирование услуг продвижения.

Кому подходит Авито

Магазин на Авито – подходящий вариант старта продаж для небольших компаний со штатом до пяти сотрудников. Если вы только начинаете деятельность и у вас мало средств на продвижение, создать сайт выйдет куда дороже, чем магазин на Авито. Более крупные компании могут рассматривать его как дополнительный источник заказов.

Самые популярные категории:

Одежда, обувь, аксессуары.

Детские товары.

Ноутбуки, гаджеты.

Мелкая бытовая техника: пылесосы, микроволновки.

Мебель.

Строительные материалы.

Товары для животных.

Как правило, на Авито сложно продвигать коммерческую недвижимость, работы по тендерам, аутсорсинг персонала и все, что связано с B2B. Площадка заточена под потребительский рынок, под товары для широкой аудитории.

Несмотря на многочисленные предложения услуг, отдача от таких объявлений скудная. Если товар проще визуализировать и показать на снимках со всех сторон, для услуги придется придумать УТП и закрыть все возражения. Для этого недостаточно короткого текста объявления.

Технически получить доступ к магазину можно, подключив профессиональный кабинет продавца, или Avito Pro. Объем возможностей зависит от тарифа.

Сколько стоит открыть магазин на Авито

Для начала разберемся, за что именно нужно платить.

Просмотры объявлений

Если вы планируете продавать товары, нужно платить за каждый просмотр объявления. Стоимость зависит от категории товара, региона продаж и количества объявлений, поэтому заранее нельзя сказать точную цифру.

Кроме того, чем больше объявлений вы будете публиковать, тем больше будет скидка.

У Авито три тарифа: базовый, расширенный и максимальный.

1. Базовый тариф.

На этом тарифе вы не платите за просмотры. Ваш профиль выглядит как обычный аккаунт частного лица. К аккаунту можно подключить до пяти сотрудников.

По функциям тариф включает:

возможность добавить описание объявления;

расширенную статистику по объявлениям.

На базовом тарифе много ограничений. Нельзя, например:

добавить контакты на страницу магазина;

добавить витрину и блок с предложениями;

использовать фирменное оформление.

Это значит, что визуально профиль будет восприниматься так же, как и профиль частного лица. Помимо этого, неудобно работать с большим ассортиментом, так как не доступна автозагрузка объявлений и нельзя проанализировать спрос на конкретные товары.

2. Расширенный тариф.

У вас есть страница компании. Тариф дает доступ к аккаунту максимум для 30 сотрудников.

Доступны все функции базового тарифа, плюс можно настроить:

поиск предложений внутри магазина;

блок рекомендаций так, чтобы там отображались предложения не конкурентов, а только ваши;

контактные данные;

информацию о доставке и оплате;

описание компании.

Во всех категориях товаров доступна автозагрузка объявлений и можно посмотреть данные о спросе и конкуренции по конкретным товарам.

Стоимость – от 2 000 рублей за 30 дней.

3. Максимальный тариф

Вы получаете полноценный магазин со всеми возможностями. Количество сотрудников для работы с аккаунтом не ограничено.

Тариф включает все функции базового и расширенного тарифов. Кроме того, вы можете:

Оформить магазин – добавить фирменный баннер, логотип, галерею фотографий, блок с предложениями.

Добавить логотип в объявлении и результатах поиска.

Указать название магазина в адресе, например, avito.ru/prazdnichnyi_dom. Преимущество короткого адреса – индексация поисковыми системами, то есть магазин могут найти при поиске в Google и Яндексе.

Добавить водяной знак на фотографии товаров как доказательство, что вы размещаете собственные снимки.

Сделать баннер с информацией о компании, продуктах, скидках и т.д. и установить его как фон в профиле магазина.

Добавить самые популярные товары или новинки на витрину для привлечения внимания.

Стоимость – от 4 000 рублей за 30 дней.

Продажи

Авито переводит деньги с продаж четыре раза в месяц и с каждого заказа берет комиссию 2–2,4%. Величина зависит от тарифа. На максимальном – самая низкая.

Продвижение

Стоимость услуг зависит от категории объявления. Срок действия – неделя, после чего можно продлевать сколько угодно раз.

Чем можно и чем нельзя торговать на Авито

Вы можете продавать все, что не запрещено законодательством. Примеры самых распространенных категорий товаров:

одежда и обувь;

детские товары;

техника и электроника;

товары для дома;

запчасти и аксессуары для авто.

К запрещенным для продажи на Авито товарам относятся, например, табачные изделия, драгоценные металлы, оружие.

Для продаж с доставкой действуют также ограничения по весу – не больше 20 кг – и по габаритам товара – не больше 120 см. Точные условия зависят от выбранной службы доставки.

Какие товары хорошо продаются

При выборе ниши ориентируйтесь на следующие факторы:

Масштаб аудитории покупателей

На товары широкого потребления всегда есть спрос, их покупает практически каждый.

Примеры: одежда и обувь, средства личной гигиены, товары для животных, товары для детей.

Цена

Реже покупают товары общего спроса с более высоким ценником. К ним относится крупная бытовая техника, электроника, ювелирные украшения. Особенно это актуально во время экономических кризисов.

Сезонность

Спрос на ряд товаров сильно привязан к времени года, праздникам, погодным условиям и прочим внешним факторам. Например, на кондиционеры и купальники в июне и июле, на школьные принадлежности и форму в августе, на новогодние товары и сноуборды в декабре.

Как правило, период спроса составляет всего несколько недель. Однако при правильном подходе прибыль может в несколько раз превышать доходы от товаров с постоянным спросом – секретами делимся здесь.

Тем не менее на старте продаж на новой площадке лучше выбирать то, что покупают постоянно, вне зависимости от сезона.

Итак, для Авито идеально подходят недорогие товары для широкой аудитории, спрос на которые постоянный на протяжении всего года. К ним относятся:

Категория Подкатегории Одежда, обувь, аксессуары Женская одежда, женская обувь, мужская одежда, мужская обувь, сумки, рюкзаки, чемоданы, аксессуары Детские товары Одежда для девочек, одежда для мальчиков, коляски, мебель для детской комнаты, товары для кормления, автомобильные кресла, игрушки, товары для купания, товары для школы Товары для животных Корм, одежда, лотки, клетки, домики, вольеры, террариумы, будки Мебель Кровати, диваны, кресла, шкафы, комоды, стеллажи, столы, стулья, кухонные гарнитуры, подставки, тумбы и т.д. Электроника Мобильные телефоны, аксессуары, компьютеры, ноутбуки и комплектующие к ним, планшеты, электронные книги Мелкая бытовая техника Для кухни, для дома, климатическое оборудование, для индивидуального ухода Товары для красоты и здоровья Косметика, парфюмерия, средства гигиены, приборы и аксессуары, средства для волос и т.д.

Даже если вы продаете товары из категорий, которые считаются успешными на Авито, продажи не гарантированы.

Продается ли на Авито конкретная категория? Узнать это можно с помощью рубрикатора на главной странице площадки. Нажмите «Все категории» рядом со строкой поиска – и появится полный список категорий и подкатегорий:

Порядок действий:

Найдите рубрику, которая соответствует вашему товару. Посмотрите, сколько объявлений опубликовано в рубрике. Изучите цены. Оцените уровень конкуренции в тематике.

Выход на Авито: с чего начать

Вот основные требования к продавцам.

Регистрация бизнеса

Откройте ИП или оформите самозанятость. Второй вариант подойдет, если вы продаете товары собственного производства или выполняете работы / оказываете услуги своими силами. Для индивидуальных предпринимателей в этом случае подойдет налоговый режим ПНД.

Используйте УСН или АУСН, чтобы сократить налоги и объем отчетности.

Регистрацию можно пройти на сайте налоговой или Госуслугах. Либо очно в инспекции по месту жительства или в МФЦ.

Открытие расчетного счета

Он нужен для оплаты поставок и уплаты налогов. Также на этот счет Авито будет перечислять деньги с продаж.

ОКВЭД

Актуально только для компаний и индивидуальных предпринимателей, не для самозанятых. Из ОКВЭД понятно, чем занимается ваш бизнес. Важно указать правильный код, иначе вам грозит штраф 5 тысяч рублей согласно статье 14.25 КоАП.

Требования те же, что для маркетплейсов и интернет-магазинов. Основная деятельность – онлайн-торговля, поэтому при регистрации укажите код 47.91 «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».

Как открыть магазин на Авито? Что потребуется для старта, чем выгодно торговать в 2023, как площадка помогает профессиональным продавцам – успешный предприниматель поделился своим опытом на вебинаре «Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю». Получить запись

Как открыть магазин на Авито: пошаговая инструкция

Все индивидуальные предприниматели и самозанятые могут создать профессиональный кабинет продавца на площадке и начать торговлю. Разбираем пошагово, как это сделать.

Регистрация магазина

1. Создайте обычный частный профиль по номеру телефона.

Если у вас уже есть аккаунт, можно использовать его. Однако одновременно вести с него личные продажи и бизнес не получится, поэтому лучше зарегистрировать новый.

Следующие шаги нужны, чтобы изменить профиль частного лица на профиль компании.

2. Выберите категорию, где планируете размещать объявления.

Зайдите в «Настройки», затем – в раздел «Управление профилем» и нажмите одну из кнопок:

Выберите нужный вариант, например:

3. Придумайте название компании:

Оно должно легко запоминаться и отражать, что предлагает бизнес.

4. Подтвердите реквизиты компании.

Нажмите «Пройти проверку», затем введите ИНН:

5. Заполните остальные поля.

Укажите ОГРН или ОГРНИП, название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, систему налогообложения, юридический и почтовый адрес, номер телефона.

6. Пополните кошелек на сумму больше одного рубля.

Вы получите счет на ваш email: его нужно оплатить с расчетного счета, который указали в профиле.

Так Авито проверяет, что бизнес принадлежит вам и затем меняет тип аккаунта на «Компания». После этого вы сможете подключать дополнительные услуги и оформлять документы по расходам в личном кабинете.

Как правило, проверка реквизитов занимает не более трех рабочих дней.

Выбор тарифа

Про виды тарифов подробно рассказывали в разделе «Сколько стоит открыть магазин на Авито».

Напомним, какие функции доступны в каждом из них:

Характеристика Базовый бесплатный тариф Расширенный тариф Максимальный тариф Что получаете Обычный профиль, как у частного лица Страница компании Страница магазина Планирование услуг продвижения ✅ ✅ ✅ Автопродление объявлений ✅ ✅ ✅ Оформление описания объявления ✅ ✅ ✅ Скрытие конкурентов в блоке рекомендаций ❌ ✅ ✅ Аналитика спроса ❌ ✅ ✅ Автозагрузка объявлений ❌ ✅ ✅ Автоматическое обновление остатков ❌ ✅ ✅ Поиск по объявлениям на вашей странице ❌ ✅ ✅ Информация о компании ❌ ✅ ✅ Витрина с объявлениями ❌ ❌ ✅ Логотип в объявлении и результатах поиска ❌ ❌ ✅ Фирменный баннер ❌ ❌ ✅ Шапка с лого и названием в объявлениях ❌ ❌ ✅ Брендированный фон страницы ❌ ❌ ✅ Информация о продавце в объявлениях ❌ ❌ ✅ Ссылка на магазин в результатах поиска ❌ ❌ ✅ Уникальный короткий адрес ❌ ❌ ✅

Подключить тарифы можно в личном кабинете в разделе «Платные услуги» после подтверждения реквизитов компании.

1. Нажмите «Выбрать тариф».

2. Выберите нужную категорию.

Тариф в категории «Товары» подразумевает оплату за просмотры.

Стоимость одного просмотра начинается от 10 копеек и зависит от подкатегории товаров и региона. В личном кабинете Авито можно скачать актуальный прайс-лист.

3. Укажите аванс – сумму, что вы готовы потратить на просмотры и выберите тариф, минимум 600 рублей.

На схеме тарифов вы увидите минимальную стоимость каждого для города и категории, указанных в вашем профиле. Когда будете добавлять публикации, эта цифра будет больше.

Если вам понадобится консультация по тарифам, звоните на горячую линию Авито – там назовут актуальные расценки по вашим параметрам.

По словам пользователей тарифа «Максимальный», он подходит для магазинов с широким ассортиментом даже в перегретых нишах, как сувениры, детские игрушки, одежда. Также он повышает продажи сезонных товаров в период сезона.

Создание брендированной страницы магазина

Здесь описываем функционал, который доступен только на максимальном тарифе.

При оформлении магазина добавьте:

1. Логотип.

Он будет на странице и в поиске. Объявление с логотипом в ленте обращает на себя больше внимания.

2. Фон или баннер в фирменном стиле.

Они нужны для повышения узнаваемости магазина. Можно использовать фон для добавления важной информации о компании – режима работы офлайн-точки, акций, скидок и т. д. Или поместить на него изображения ассортимента, это добавит информативности.

3. Контакты.

Если вы торгуете также в офлайне, укажите номер телефона и время, чтобы покупатели могли вам позвонить, а также физический адрес.

Если вы продаете через интернет-магазин и рассматриваете Авито как дополнительный источник заказов, напишите адрес интернет-магазина.

4. Информацию о доставке и оплате.

Перечислите все варианты оплаты и доставки, которые поддерживает ваш магазин, и связанные с ними условия, акции и бонусы.

Например, при заказе на определенную сумму – скидка на доставку.

5. Информацию о компании или ИП.

Давайте больше конкретики и делайте акцент на преимуществах.

Избегайте расплывчатых формулировок.

Размещение объявлений

Ассортимент на Авито можно добавлять вручную или автоматическим способом.

В первом случае нажмите кнопку «Разместить объявление» в личном кабинете и затем заполните поля и загрузите фото.

Автоматическая загрузка удобнее и быстрее, если товаров много. Суть в синхронизации Авито с внутренней базой объявлений. Вручную ничего публиковать, редактировать и снимать не придется.

Порядок действий

1. Создайте XML-файл с заполненными полями объявлений: цена, название, услуги продвижения, время публикации. Также допустимые форматы: CSV, XLS и XLSX.

Проще, если товары уже есть в учетной системе, например, в МоемСкладе. Нужно лишь выгрузить их оттуда и адаптировать под требуемый формат. Это занимает одну минуту.

Сервис подходит для учета и аналитики продаж не только на Авито, но и на любых маркетплейсах: можно следить за остатками на складах, обновлять стоимость товара сразу на всех площадках и сравнивать результаты торговли по периодам. Попробовать МойСклад

2. Готовый файл отправьте менеджеру Авито – он настраивает синхронизацию, вы проверяете опубликованные объявления.

3. Вносите изменения в файл по мере необходимости. Информация обновляется при следующей выгрузке.

Оформление объявлений

Укажите все по порядку.

1. Категория товара.

Чем точнее, тем проще покупателям найти ваше предложение. Авито подсказывает, в какую категорию, скорее всего, попадает объявление по названию.

2. Заголовок объявления.

Как правило, работает формула «Наименование + основные характеристики товара». Например, для одежды указывается размер, пол, бренд, для мебели – назначение (для дачи, офиса, детской).

Полезно изучить, как ищут похожий товар в поиске. Посмотреть это можно на главной странице слева от результатов выдачи.

Если вы предлагаете что-то в подарок к основному товару, можно это указать в заголовке.

Например, «смартфон + чехол», «смартфон + наушники».

3. Описание товара – укажите важные для аудитории выгоды и преимущества без «воды».

Например, «удобная подушка» ни о чем не говорит. Фраза «Подушка, которая не нагревается, принимает форму головы, помогает быстро уснуть» звучит более конкретно для принятия решения о покупке.

На максимальном тарифе вы можете выделять отдельные слова или фразы жирным или курсивом, делать списки, разбавлять текст эмодзи.

Затем добавьте изображения. Рекомендации к ним следующие:

Высокое качество, в идеале – профессиональные снимки;

Однотонный фон и контрастность, отсутствие посторонних предметов в кадре;

Минимум три фото.

Можно показать товар с разных ракурсов, в использовании, идеи для применения, отдельные функции, дополнительно прикрепить видеоролик с инструкцией, как работает товар.

Пример.

Кнопка «Купить с доставкой» появляется около объявлений после подключения соответствующей услуги.

Подключение доставки для бизнеса

Благодаря Авито Доставке можно отправлять товары в любой город России через пункты-партнеры. Активировать ее можно в настройках профиля.

Площадка контролирует все операции по сделке и своевременно информирует покупателя о статусе заказа и его движении. Все происходит в мессенджере Авито и выглядит следующим образом.

Продвижение магазина на Авито

В первые сутки после публикации объявления получают максимальное количество просмотров, затем оно снижается. Что делать дальше, чтобы ваши предложения увидели потенциальные клиенты? Зарабатывать рейтинг.

Продавцу, который оперативно отвечает в чатах, имеет положительные отзывы, площадка присваивает высокий рейтинг. Благоприятно на ранжирование влияют:

наличие полной информации в профиле магазина: не только описание, но и контакты, изображения и т.д.

количество объявлений магазина, активных в данный момент.

Что касается объявлений, Авито высоко ранжирует потенциально конверсионные публикации, поэтому по ним шанс получить заказы от покупателей высок.

Важную роль играет визуализация – качественные фотографии, которые показывают все преимущества товара и которым люди доверяют.

Однако этого недостаточно, особенно если в тематике много конкурентов. Чем больше предложений в категории, тем сложнее привлечь внимание к своим объявлениям, даже оформленным по всем рекомендациям.

У площадки три платных инструмента продвижения.

Больше просмотров

Позволяет увеличить количество просмотров объявления в несколько раз. Алгоритмы Авито работают так, чтобы публикацию видели именно те покупатели, которых может заинтересовать товар.

Объявления показываются в горизонтальном блоке VIP – он прерывает вертикальную ленту выдачи и перетягивает внимание на себя.

XL-объявления

Объявление такого формата отличается от соседних тем, что в нем сразу несколько изображений, подробное описание товара и кнопки «Показать телефон» и «Написать».

Это значит, что покупатели могут связаться с продавцом прямо из ленты.

Выделение

Цену товара можно выделить другим цветом.

Подключить продвижение можно либо при отправке вновь созданного объявления на модерацию, либо для уже опубликованного объявления.

Платное продвижение не поднимет продажи, если товар не пользовался спросом.

Плюсы

Далее – важные преимущества для бизнеса.

Быстрый старт

Во-первых, для законных продаж достаточно зарегистрировать ИП.

Во-вторых, не придется создавать свой сайт.

Широкая аудитория

Авито – лидер Рунета с 22 миллионами уникальных посетителей еженедельно и 420 миллионами просмотров страниц в день. Причем искать товары и услуги на площадке могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи.

Объявления индексируются Google и Яндексом. Это дает возможность привлекать аудиторию из поиска.

Встроенные инструменты для онлайн-торговли

Магазин на Авито дает все преимущества интернет-магазина. Вы можете создать витрину-карусель, наполнить ее товарами, добавить блок с предложениями популярных товаров, брендовую символику и информацию о компании.

Покупатель может уточнять цену, подкатегорию и город при поиске по объявлениям магазина.

Кэшбек на продвижение

При продлении магазина на Авито часть суммы превращается в бонусы, которыми можно оплачивать услуги продвижения до 99% стоимости. На максимальном тарифе площадка дает от 6 400 бонусов на продвижение.

Минусы

Наряду с достоинствами есть и недостатки, в том числе не самые очевидные.

Ассоциации с «барахолкой» и б/у вещами

Сейчас 40% объявлений на Авито – это новые товары. Однако большинство потенциальных участников до сих пор воспринимают его как доску объявлений для продажи подержанных вещей.

Ожидание низких цен

Отпечаток на репутации сказывается и на покупательском поведении.

Среди аудитории преобладают любители скидок. Они привыкли торговаться и предлагать бартер, задавать много вопросов о товаре даже без намерения его купить, сравнивать цены и искать товар дешевле.

На общение с клиентами уходит много времени и сил, поэтому важно, чтобы в штате был специально обученный сотрудник.

Проблемы при работе с большим количеством товаров

В сервисе есть автозагрузка. Обратная сторона этого – некорректное отображение. Если объявлений много, на перепроверку каждого уходит время.

Кроме того, по истечении месяца все объявления автоматически перемещаются в архив, а автоматической активации в сервисе пока нет. Приходится их вручную активировать, чтобы они оставались в выдаче.

Долгая и не всегда прозрачная модерация

Проверка отдельного объявления иногда растягивается по времени. При каждом внесении правок нужна повторная модерация. Каждый раз приходится ждать от 30 минут до нескольких часов. Следовательно, если объявлений больше сотни, будьте готовы, что на редактирование и модерацию уйдет много времени.

Более того, бывают случаи, когда блокируют объявления без нарушений правил площадки. От этого продавцы не застрахованы, и оспорить решение модерации бывает непросто.

Сложности при отправке заказов

Если посылка теряется, покупателю площадка возвращает деньги, а продавец не получает никакой компенсации.

Как избежать блокировки объявлений и аккаунта

Во-первых, не пытаться размещать запрещенные на площадке товары: медикаменты, табак и т. д.

Во-вторых, не нарушать правила площадки относительно категорий и объявлений. Вот основные для продавцов:

В одном бизнес-профиле размещайте объявления строго в одной из пяти категорий: «Недвижимость», «Транспорт», «Товары», «Работа», «Услуги».

Размещайте товар только в одной корректной для него категории.

Не создавайте дубли объявлений, в том числе для разных регионов.

В разных объявлениях фотографии и описания не должны повторяться.

В одном объявлении размещайте товары одной категории. Например, елка и елочные игрушки – можно, елка и платье – нельзя.

Пишите текст объявления только на русском языке кириллицей с учетом орфографии и грамматики, не используйте CapsLock.

В-третьих, соблюдать общие требования к рекламе в онлайне:

Никаких слов «распродажа», «дешевый», «sale» и т. д. в тексте объявлений.

Для цен и контактов используйте специальные поля, не пишите их в заголовке.

Указывайте достоверные цены в рублях, расхождения между заявленной и реальной стоимостью недопустимы.

Никакого негативного подтекста в описании.

Мошенничество и риски площадки

С мошенничеством со стороны покупателей сталкиваются не только частные лица, но и компании. Лучший способ не попасться на удочку – знать, как работают схемы обмана.

Часто мошенники пытаются провернуть аферу на стороннем сайте или в стороннем мессенджере. Например, продавец получает ссылку с запросом реквизитов банковской карты. По этой ссылке он попадает на фишинговый сайт, который выглядит точь-в-точь как Авито.

Авито не запросит у вас данные карты, так как компании ведут расчеты с площадкой только по банковскому счету.

Или когда покупка и продажа оформляются с разных аккаунтов. На почту приходит сообщение об оплаченном заказе. Продавец отправляет товар, но не получает за него деньги.

Самая главная рекомендация Авито – не коммуницировать с покупателями вне площадки. Вся переписка должна происходить в чате. Прежде чем отправлять посылку, убедитесь, что заказ действительно существует в Avito Pro.

Еще частый «способ» лишиться товара – когда некто оформляет возврат, но возвращает пустую коробку или что угодно, но только не купленный товар. Дело в том, что возврат денег происходит быстрее, чем возврат продукта.

Обязательно проверяйте посылки, а о мошеннических аккаунтах как можно быстрее сообщайте администрации Авито.

Аналитика продаж и товарных остатков

В личном кабинете можно посмотреть за любой период, сколько объявлений вы разместили, сколько просмотров и запросов контактов по ним было. Есть фильтры по городу и категории.

Если вы используете для продаж и Авито, и собственный сайт, можно настроить обмен информацией между CRM-системой и площадкой с помощью API.

Это дает возможность видеть в системе данные из магазина:

об автозагрузке объявлений;

о количестве бонусов на балансе;

просматривать статистику по объявлениям;

о статусе, подключенных услугах;

по общему количеству вызовов, количеству пропущенных и принятых звонков.

Полностью избавиться от рутинных операций и ошибок в учете поможет МойСклад.