Маркировка товаров

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

В 2023 году розницу ожидает обязательная маркировка питьевой воды. Также стартует процесс по электронным сигаретам. Новые виды одежды подлежат нанесению кодов. А продавцы обуви должны провести перемаркировку остатков, иначе продавать их будет нельзя.

Версия для печати
Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться
Иллюстрация: Sam Lion/pexels

Эксперты Честного ЗНАКа расскажут что и как делать, чтобы не попасть на штрафы.

Записаться на бесплатный вебинар 9 февраля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Какое оборудование и материалы необходимы для маркированных товаров.

  • Маркировка остатков и комплектов: когда и как ее правильно сделать.

  • Ошибки при передаче данных в Честный ЗНАК.

  • Как все успеть до дедлайнов и избежать штрафов.

Программа вебинара

Представитель товарной группы.

11:00 – 11:30

Честный ЗНАК | Дорожная карта маркировки упакованной воды:

  • Что делать рознице при продаже маркированной воды.

  • Ответственность за торговлю немаркированными товарами.

  • Необходимое оборудование и материалы.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

11:30 – 11:55

МойСклад | Как упростить работу с маркированными товарами:

  • МойСклад – бесплатное решение для работы с маркированными товарами.

  • Сколько стоит для розницы переход на маркировку и где можно сэкономить в 2023.

  • Демо: заказ кодов маркировки, ввод в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка кодов в магазине, продажа на кассе.

  • Как продавать маркированные товары на маркетплейсах и в интернет-магазине.

  • Обзор бесплатного обучения от МоегоСклада по работе с маркировкой для розницы.

Юрий Бабинков, руководитель проектов в товарной группе «Табак».

11:55 – 12:10

Честный ЗНАК | Маркировка никотиносодержащей продукции и электронных сигарет в 2023:

  • Какие товары подлежат обязательной маркировке.

  • Сроки внедрения обязательной маркировки для всех участников оборота.

  • Как маркировать остатки электронных сигарет и жидкостей для них.

Записаться на бесплатный вебинар 9 февраля в 11:00 мск

Антон Шевченко, руководитель продукта 1С-ЭПД.

12:10

Астрал | Как электронно-перевозочные документы (ЭПД) работают с маркированными товарами:

  • ЭПД в привязке к Росалкогольрегулированию: обзор дорожной карты.

  • Бизнес-процессы производства алкоголя с учетом маркировки.

  • Как работать с ЭПД при перевозке маркированных товаров.

Алексей Конов, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром».

12:25 – 12:40

Честный ЗНАК | Перемаркировка обуви и работа с комплектами:

  • Перемаркировка обуви, описанной по упрощенному атрибутивному составу.

  • Чем отличаются комплекты от наборов.

  • Как описывать комплекты и наборы в ГИС МТ.

  • Как заполнять декларацию на товары, если вы ввозите комплекты и наборы.

Алексей Кошкарёв, руководитель проектов в товарной группе «Молоко».

12:40 – 12:55

Честный ЗНАК | Молочная продукция: маркировка и отчетность:

  • Разбор ошибок при передаче данных в Честный ЗНАК.

  • Что делать с ошибками в универсальных передаточных документах (УПД).

  • Ответы на вопросы о маркировке молочных продуктов.

Представитель товарной группы.

12:10 – 12:25

Честный ЗНАК | Как небольшим производителям пива подготовиться к обязательной маркировке:

  • Что в 2023 должны сделать производители пива.

  • План подготовки к дедлайнам.

  • Коробочные решения для маркировки.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901

МойСклад
МойСклад
Торговля, склад, CRM в облаке

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Фиксированные страховые взносы должны платить все индивидуальные предприниматели за некоторыми исключениями. Кто, как и сколько должен платить в 2023 году – в нашей подробной инструкции.

Фиксированные взносы ИП в 2023 году: сумма и новые правила уплаты

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркировка товаров

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

В 2023 году розницу ожидает обязательная маркировка питьевой воды. Также стартует процесс по электронным сигаретам. Новые виды одежды подлежат нанесению кодов. А продавцы обуви должны провести перемаркировку остатков, иначе продавать их будет нельзя.

Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Письмо о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС направлено руководству Минфина

🔥Несколько бизнес-ассоциаций направили письмо главе Минфина Антону Силуанову с просьбой о введении моратория на применение ЕНП и ЕНС для организаций и ИП до момента, пока не будут внесены изменения в законодательство, позволяющие бизнесу упростить деятельность, а также о моратории на начисление с января 2023 года пеней и штрафов за неуплату налогов.

Право

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год

Конституционный суд в 2022 году обновил свой рекорд по количеству вынесенных постановлений. В одном из них судьи назвали недопустимым бессрочный запрет на профессию для осужденных адвокатов, в других разрешили тратить маткапитал на ремонт квартиры и защитили авторские права программиста.

Для айтишников и адвокатов: важные позиции КС за 2022 год
Читать еще