Маркировка воды, табака, одежды и обуви в 2023: как подготовиться

Эксперты Честного ЗНАКа расскажут что и как делать, чтобы не попасть на штрафы.
Что вы узнаете на вебинаре
Какое оборудование и материалы необходимы для маркированных товаров.
Маркировка остатков и комплектов: когда и как ее правильно сделать.
Ошибки при передаче данных в Честный ЗНАК.
Как все успеть до дедлайнов и избежать штрафов.
Программа вебинара
Представитель товарной группы.
11:00 – 11:30
Честный ЗНАК | Дорожная карта маркировки упакованной воды:
Что делать рознице при продаже маркированной воды.
Ответственность за торговлю немаркированными товарами.
Необходимое оборудование и материалы.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
11:30 – 11:55
МойСклад | Как упростить работу с маркированными товарами:
МойСклад – бесплатное решение для работы с маркированными товарами.
Сколько стоит для розницы переход на маркировку и где можно сэкономить в 2023.
Демо: заказ кодов маркировки, ввод в оборот, оптовая отгрузка, приемка и сверка кодов в магазине, продажа на кассе.
Как продавать маркированные товары на маркетплейсах и в интернет-магазине.
Обзор бесплатного обучения от МоегоСклада по работе с маркировкой для розницы.
Юрий Бабинков, руководитель проектов в товарной группе «Табак».
11:55 – 12:10
Честный ЗНАК | Маркировка никотиносодержащей продукции и электронных сигарет в 2023:
Какие товары подлежат обязательной маркировке.
Сроки внедрения обязательной маркировки для всех участников оборота.
Как маркировать остатки электронных сигарет и жидкостей для них.
Антон Шевченко, руководитель продукта 1С-ЭПД.
12:10
Астрал | Как электронно-перевозочные документы (ЭПД) работают с маркированными товарами:
ЭПД в привязке к Росалкогольрегулированию: обзор дорожной карты.
Бизнес-процессы производства алкоголя с учетом маркировки.
Как работать с ЭПД при перевозке маркированных товаров.
Алексей Конов, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром».
12:25 – 12:40
Честный ЗНАК | Перемаркировка обуви и работа с комплектами:
Перемаркировка обуви, описанной по упрощенному атрибутивному составу.
Чем отличаются комплекты от наборов.
Как описывать комплекты и наборы в ГИС МТ.
Как заполнять декларацию на товары, если вы ввозите комплекты и наборы.
Алексей Кошкарёв, руководитель проектов в товарной группе «Молоко».
12:40 – 12:55
Честный ЗНАК | Молочная продукция: маркировка и отчетность:
Разбор ошибок при передаче данных в Честный ЗНАК.
Что делать с ошибками в универсальных передаточных документах (УПД).
Ответы на вопросы о маркировке молочных продуктов.
Представитель товарной группы.
12:10 – 12:25
Честный ЗНАК | Как небольшим производителям пива подготовиться к обязательной маркировке:
Что в 2023 должны сделать производители пива.
План подготовки к дедлайнам.
Коробочные решения для маркировки.
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