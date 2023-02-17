Продажа в кредит: как оформлять чеки ККТ

Снижение покупательской способности заставляет продавцов идти на различные компромиссы, чтобы удержать бизнес на плаву. Поэтому, даже те отрасли, в которых раньше не практиковались рассрочки или кредиты, стали предлагать такой вид оплаты.

Продажа в кредит бывает двух видов:

С первоначальным взносом. Без предоплаты.

Рассмотрим оформление чеков на онлайн-кассе для обоих случаев.

Продажа в кредит с первоначальным взносом

С покупателем заключают договор с условием, что часть суммы он оплачивает сразу же и получает товар, а остаток разбивается на отдельные платежи – в итоге постепенно покупатель вносит всю сумму.

ФНС в письме № ЕД-4-20-1812@ от 04.02.2019 разъясняет, что в такой ситуации необходимо пробить два чека:

Первый – во время внесения предоплаты.

Второй – при окончательном расчете, то есть в дату последнего платежа по рассрочке/кредиту.

У чеков нужно указать разные реквизиты:

« Признак способа расчета » для чека при первоначальном взносе указывают «Частичный расчет и кредит», для второго чека – «Оплата кредита».

« Признак предмета расчета » в первом чеке будет «Товар», во втором – «Платеж».

« Цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок »: для первого чека пишется полная стоимость товара, для второго – сумма, которая предоставлена в кредит/рассрочку.

«Стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» заполняется аналогично предыдущему реквизиту.

Реквизит «Наименование предмета расчета» заполняется в обоих чеках одинаково – наименование товара, который был продан.

В реквизите «Способ расчета» может быть указано следующее:

сумма взноса: наличными или безналом;

сумма кредита: «В кредит» и оставшаяся сумма, подлежащая оплате.

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Продажа в кредит без первоначального взноса

Онлайн-кассу нужно применять при любом расчете с покупателями. Расчет – это движение денежных средств в виде предварительной оплаты, аванса, предоставления займов и непосредственной оплаты продукции.

Во время оформления кредита без первоначального взноса деньги не вносятся, но чек пробивать все же нужно. Эту операцию можно сравнить с предоставлением и погашением займа для оплаты продукции.

Если клиент оформляет кредит без первого взноса, то необходимо оформить три чека, все они будут с разными признаками расчета:

Первый – в момент покупки в кредит и частичной оплаты предмета расчета. В печатной форме это называется «Частичный расчет и кредит», в электронной – реквизит «5». Здесь также указывается способ расчета «В кредит», и прописывается сумма задолженности.

Второй – во время внесения взносов по кредиту. Реквизит «6» или «Передача в кредит» для печатной формы. Реквизит «Способ расчета» заполняется исходя из вида платежа: наличный/безналичный – для взноса, в кредит – для указания остатка по кредиту.

Третий – во время последнего платежа по кредиту, когда сумма полностью погашена. Реквизит «7», для печатной формы – «Оплата кредита». В способе расчета указывается форма оплаты для текущего платежа – наличный/безналичный, и «Аванс» с указанием суммы, которая была уже ранее внесена в предыдущих платежах.

Оформление кредита через банк

Выше мы рассмотрели правила оформления документов, если кредит/рассрочка предоставляется самой организацией-покупателем. Но часто кредит оформляется с привлечением банковских средств.

В этом случае нужно действовать по правилам, указанным в письме ФНС № АБ-4-20/17640@. Когда продавец получает подтверждение от банка о перечислении оплаты и передает покупателю товар, необходимо сформировать чек, в котором будет:

«Признак расчета» – «Приход».

«Признак способа расчета» – «Полный расчет».

«Способ расчета» для текущего платежа – «Наличные/безналичные», для суммы, которая поступила из банка – «В кредит».

При полной продаже в кредит, то есть без первого взноса реквизит «сумма по чеку (БСО) безналичными» заполняется стоимостью товаров, которые даны покупателю в кредит.

При наличии первого взноса в зависимости от формы платежа:

Наличными – «сумма по чеку (БСО) наличными» с указанием внесенной суммы;

Безналом – «сумма по чеку (БСО) безналичными» с суммой, которая была взята в кредит.

Как и при обычной покупке, чек при оформлении кредита может быть предоставлен как в печатном виде, так и выслан в электронной форме на e-mail, если покупатель его предоставил. Фискальный документ должен быть выдан в момент сделки.

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