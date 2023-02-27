Онлайн-касса для магазина: как выбрать

Рассказываем, кому и для чего нужна онлайн-касса, какие есть модели и что выбрать в зависимости от вида бизнеса.

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Что такое онлайн-касса

Онлайн-касса подключается к интернету и через ОФД передает фискальные данные в налоговую. Такой метод надежнее защищает информацию от искажения и третьих лиц по сравнению с обычными кассовыми аппаратами.

Весь этот функционал работает благодаря фискальному накопителю – он идет в комплекте с онлайн-кассой или приобретается отдельно. Этот чип сохраняет данные о расчетах, отправляет в ФНС чеки и принимает от ОФД подтверждение об их принятии.

Практически все покупки проходят через онлайн-кассы. Например, при оплате интернет-заказа. Или когда клиент платит за товар / услугу на месте получения, в том числе при курьерской доставке.

Кому нужна онлайн-касса

Онлайн-кассы обязательны для всех предпринимателей, которые ведут наличные и безналичные расчеты за товары, работы и услуги. Среди них – и розница, и онлайн-торговля.

К исключениям относятся те, кто:

Зарегистрирован как самозанятый и платит налог на профессиональный доход. Это относится как к гражданам, так и к предпринимателям. Все чеки они формируют в приложении «Мой налог» – это своего рода альтернатива онлайн-касс для них.

Ведет только безналичные расчеты с другими ИП или организациями.

Работает на ПСН и оказывает определенные виды услуг. Например, химчистка, ремонт мебели, производство изделий из кожи и т.д.

Продает сезонные овощи и фрукты, мороженое в киосках, газеты, на ярмарках и т. д.

Во всех остальных случаях предприниматели обязаны использовать онлайн-кассы. За несоблюдение этого требования в части 2 статьи 14.5 КоАП предусмотрены штрафы:

для юрлиц – 75 – 100% от суммы расчета «мимо кассы», но не менее 30 000 рублей;

для ИП и должностных лиц – 25 – 50%, но не менее 10 000 рублей.

За повторное нарушение и за расчеты на сумму более миллиона рублей компания по закону должна приостановить работу на срок до 90 суток.

Виды онлайн-касс

Рассмотрим все виды кассового оборудования и его особенности.

Ньюджер

Автономный кассовый аппарат с кнопками и небольшим экраном, который работает от встроенного аккумулятора до 8 часов или от сети. Компактные размеры позволяют применять его как для стационарной, так и для мобильной торговли.

Ньюджер включает самое основное для соблюдения 54-ФЗ – фискальный накопитель или возможность его подключить и ПО для выполнения ключевых операций: продажи, возвраты, коррекции.

Стоит отметить, что этот вид касс подходит для работы в любых условиях, в том числе на улице, в неотапливаемом помещении, при высокой влажности и т. д. Пожалуй, на этом достоинства заканчиваются.

Примитивной встроенной кассовой программы достаточно только для работы с небольшим количеством товаров. Вести продажи можно, но при условии, что их не очень много. Анализ данных и товарный учет практически невозможны.

Еще серьезное ограничение – для обновления ПО придется нанимать специалиста, а это дополнительные затраты.

В целом этот вид касс мы не рекомендуем использовать, он подойдет, только если вы продаете 2-3 товара.

Фискальный регистратор + кассовая программа

Кассовый аппарат без дисплея с возможностью печатать чеки. Как правило, регистраторы стационарные, а значит, подходят для магазинов, заведений общепита и центров услуг. Есть и с беспроводным подключением для курьерских служб и выездной торговли.

Сам по себе фискальный регистратор не работает, нужно:

подключить его к внешнему устройству – компьютеру, планшету или смартфону;

установить на это устройство кассовую программу, которая будет отправлять запросы на печать чеков и записывать данные для передачи в ОФД;

приобрести сканер штрихкодов, банковский терминал и другое сопутствующее оборудование в зависимости от целей.

Вот краткий алгоритм, как действует все в совокупности:

При сканировании штрихкода данные о товаре поступают в кассовую программу. После оплаты наличными или картой данные – в фискальный регистратор. Он создает и печатает чек, если покупателю нужен бумажный экземпляр. Регистратор отправляет электронную версию чека в ОФД.

Таким образом, функции фискального регистратора – печать чеков и передача данных по расчетам в ФНС.

Смарт-терминал или умная касса

Кассовый аппарат с сенсорным экраном и возможностью печатать чеки. В отличие от фискального регистратора, смарт-терминал работает «из коробки», при этом доступна почти вся функциональность систем с фискальным регистратором.

Программная начинка обновляется автоматически. Терминал позволяет выполнять функции онлайн-кассы, учетной системы и автоматизации бизнеса. В личном кабинете, который находится в облаке, в некоторых случаях можно вести товарный учет с любого устройства.

Умные кассы могут быть стационарными и мобильными.

Облачная или виртуальная касса

Виртуальная касса с кассовой программой и фискальным накопителем для торговли в онлайн-режиме. Вариант для ситуаций, когда выдать печатный чек в месте расчетов затруднительно или невозможно, проще отправить электронный на телефон или email покупателя, тем более закон 54-ФЗ это позволяет.

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Сам аппарат находится в дата-центре, компания использует его по интернету с любого устройства либо подключает по API к платежной системе сайта.

Виртуальная касса подойдет, если клиенты оплачивают:

с сайта или из приложения;

по месту доставки;

через вендинговые аппараты.

Основные плюсы виртуальной кассы по сравнению со всеми аналогами – это, во-первых, возможность не носить с собой кассовый аппарат и при этом иметь доступ ко всем необходимым функциям через приложение на смартфоне.

Во-вторых, ответственность за поддержание кассы в рабочем состоянии и за подключение к интернету и электропитанию несет персонал дата-центра в режиме 24/7.

Для сравнения в таблице – основные технические параметры каждого вида ККТ.

Критерий / Вид онлайн-касс Ньюджер Смарт-терминал Устройство + фискальный регистратор Облачная касса из чего состоит кнопки и дисплей сенсорный экран и принтер чеков компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с установленным кассовым ПО + ФР (коробка без дисплея с печатающим механизмом) ККТ с фискальным накопителем в дата-центре с удаленным доступом можно ли добавить дополнительные функции нет можно скачать и установить кассовое приложение, в некоторых ККТ есть встроенный эквайринг возможность подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, дисплей покупателя и другое торговое оборудование; можно добавить практически любые функции благодаря подключению к устройству через приложение на смартфоне от чего работает внутренний аккумулятор или сеть внутренний аккумулятор устройство, к которому подключаете ФР устройство, с которого подключаетесь к облачной кассе как передает данные WiFi, оператор сотовой связи интернет, WiFi, сим-карта

Как выбрать онлайн-кассу под разные виды бизнеса

Универсального варианта для всех компаний не существует. Какой из четырех типов подходит именно вам, зависит от того, как вы принимаете оплату от клиентов, сколько у вас товаров, есть ли доставка и других бизнес-процессов и особенностей торговли.

В целом для начинающего предпринимателя достаточно смартфона и ККТ. Если чеков немного, это позволит сэкономить на начальном этапе и разобраться, что именно нужно для бизнеса.

Чтобы касса соответствовала всем запросам и материальным возможностям бизнеса, важно оценить, во сколько обойдется ее внедрение и эксплуатация. Обычно у дешевых решений ресурс печати небольшой, значит, они подойдут тем, у кого немного чеков в день. При этом высок риск выхода из строя.

Разберем последовательно все, что нужно учитывать при выборе онлайн-кассы.

Какой у вас способ оплаты?

Оплата в онлайне.

Если ваши клиенты оформляют заказы и оплачивают их на сайте, используйте облачную кассу. Через них проходят платежи и формируются чеки 24/7/365.

Облачные кассы необходимы для интернет-магазинов, когда весь покупательский путь проходит в онлайне: от выбора товара до оплаты. Они позволяют подключаться через приложение на смартфоне и принимать оплату через него, например, при разъездной торговле или доставке курьером.

Оплата в офлайне.

Для торговли вне интернета, когда человек приходит в магазин, офис или пункт выдачи за товаром и оплачивает его на месте, подойдут обычные (невиртуальные) онлайн-кассы. Например, стационарный смарт-терминал, а при большом количестве клиентов – устройство с фискальным регистратором и сканером штрихкодов.

Оплата и в онлайне, и в офлайне.

Если вы предлагаете клиентам возможность оплаты и на сайте, и в офлайн-точке, нужны два вида онлайн-касс: облачная и стационарная.

Далее для тех, кто так или иначе принимает оплату в онлайне, при выборе ККТ важен ответ на следующий вопрос.

Есть ли у вас доставка собственными курьерами?

Есть доставка собственными курьерами.

Для ситуаций, когда клиент получает посылку от вашего курьера и в тот же момент рассчитывается, подойдет мобильный смарт-терминал.

Еще удобнее будет стационарная касса с фискальным регистратором и возможностью подключения через мобильное приложение. В этом случае курьеров может быть несколько, а пробивать чеки они будут, удаленно подключаясь к онлайн-кассе, которая стоит у вас в офисе.

Хотя закон разрешает печатать чек заранее и передавать лично клиенту при доставке, это неудобно. На практике люди часто заказывают несколько вещей, чтобы выбрать при получении только то, что подойдет. Если у курьера на смартфоне есть приложение Касса МойСклад, такой проблемы не будет. Оно скорректирует заказ и оформит продажу тех товаров, которые клиент оплатит по факту.

Приложение позволяет удаленно подключаться к кассе, в том числе облачной, со смартфона. То есть оформлять продажи можно где угодно, что особенно удобно для работы курьеров. У Кассы МойСклад есть интеграция с онлайн-кассой АТОЛ.

Как все работает?

Подключаетесь удаленно к компьютеру, где стоят Касса МойСклад и АТОЛ.Онлайн. Оформляете продажу и пробиваете чек через приложение на телефоне. Приложение отправляет данные в онлайн-кассу на компьютере. Касса формирует чек и отправляет покупателю на электронную почту.

То есть у вас может быть одна касса, а интернет-магазинов, курьеров, отделов – сколько угодно.

Нет доставки собственными курьерами.

Варианты следующие:

У вас есть доставка, но вы пользуетесь услугами курьерских служб или платежных агрегаторов, принимаете оплату через сторонние пункты выдачи. В этом случае использовать онлайн-кассы необязательно.

У вас нет доставки вообще, вы принимаете платежи только в офлайн-точке, поэтому удобно использовать стационарные онлайн-кассы.

Если вы принимаете оплату исключительно в офлайне, ориентируйтесь на количество товарных позиций.

Сколько у вас товарных позиций?

Задача предпринимателя – не переплатить при покупке торгового оборудования, но при этом не нарушать закон об онлайн-кассах и обеспечить все технические возможности, необходимые для ведения торговли.

Микробизнес.

Автономная касса и ньюджер – это бюджетные варианты для микробизнеса с объемом номенклатуры буквально в 2-3 товарные позиции. Этого достаточно для небольших киосков, закусочных, точек на рынке. Если товаров больше десятка, с автономными кассами работать будет сложно.

С возможностями ньюджеров торговать маркированными товарами затруднительно: для приемки дополнительно понадобится компьютер и 2D-сканер. Естественно, ни о каком товарном учете не может быть и речи – для этого лучше рассмотреть более продвинутые решения.

Бизнес с 10+ товарами.

Оптимальным решением будет комбинация кассовой программы и фискального регистратора с функцией передачи данных, особенно если магазину нужно больше, чем просто печатать чеки.

Во-первых, фискальный регистратор – часть системы. Многие его функции позволяют ускорить работу с очередями в кассу. Есть модели с высокой скоростью печати чеков (80−100 мм в секунду) и надежностью печатного механизма, с автоотрезом чеков и автономным режимом работы за счет аккумулятора.

Во-вторых, чем больше возможностей у кассовой программы, установленной на устройстве, тем больше специфических задач она может решать. Например, поддержка маркировки, печать наименования товара в чеке, создание товара по штрихкоду, интеграция с ЕГАИС для продажи алкоголя, учет МРЦ для торговли сигаретами, совмещение нескольких систем налогообложения на одной кассе.

Эти и другие функции доступны в Кассе МойСклад. Она работает при удаленном подключении с любого устройства и доступна бесплатно. Скачать Кассу МойСклад

Мобильная или стационарная торговля?

Мобильная.

Мобильные умные кассы – вариант для продаж вне торговой точки, например, при доставке. Часто их используют также для заведений общепита, где официант принимает заказы от клиентов, а затем передает их повару и бармену. Некоторые кассы включают также терминал для приема оплаты по банковским картам, либо его можно докупить отдельно.

Кроме того, вести мобильную торговлю можно, если подключиться к стационарной кассе удаленно через приложение Касса МойСклад со смартфона. Для этого нужен компьютер с ФР и установленной кассовой программой. Находиться он может где угодно, например, в офисе.

Стационарная.

Функционала смарт-терминала достаточно, чтобы соответствовать требованиям 54-ФЗ. Он позволяет решать основные задачи – хранить номенклатуру, печатать наименования в чеках, работать с маркировкой, ЕГАИС и т.д.

Больше возможностей дает устройство с установленной кассовой программой и фискальным регистратором:

в ФР нет ограничений по увеличению встроенной памяти;

можно вносить изменения в базу данных ФР в любое время, тогда как в другом ККТ либо такой функции нет, либо можно это сделать только после завершения смены;

помимо чеков можно формировать другие учетные документы;

можно выводить и просматривать на экране устройства всю информацию о любом товаре.

Также при выборе между компьютером и смарт-терминалом учитывайте проходимость вашей торговой точки. Если у вас один клиент в час с высоким чеком, можно использовать смарт-терминалы. Если есть очереди, нужно много сканировать, удобнее это делать с компьютера.

Сколько места на торговой точке?

Много.

Здесь все очевидно: можно использовать любое оборудование исходя из технических характеристик без учета того, сколько место оно займет.

Мало.

Если есть ограничения по пространству, можно использовать компактный смарт-терминал. Если его возможностей недостаточно для работы, рассмотрите вариант с фискальным регистратором.

Несмотря на то, что при подключении ФР для работы нужно сразу много аппаратуры, достаточно компактного системного блока, экрана на 15 дюймов, плюс беспроводные клавиатура и мышь, если используете компьютер.

Если использовать смартфон, это дает возможность контролировать сразу несколько торговых точек.

Особенности онлайн-касс для интернет-магазина

Основные правила те же, что и для розничной торговли. Но интернет-магазины – это дистанционная торговля с разными способами оплаты, поэтому есть нюанс по видам касс и чеков.

Принцип работы кассы в торговле через интернет

Согласно 54-ФЗ, все интернет-магазины обязаны использовать онлайн-кассы. Но есть и исключения.

ИП на НПД – они продают товары собственного производства или оказывают услуги своими силами, не нанимают сотрудников и получают доход до 2,4 млн рублей в год. Так как им можно работать без онлайн-кассы, чеки они оформляют через приложение «Мой налог».

Касса для интернет-магазинов также не обязательна, если деньги от покупателей принимает посредник.

При расчетах с клиентами через платежного агента. Например, через сторонний пункт выдачи или курьера-посредника.

При расчетах с клиентами через платежный агрегатор, который берет на себя обязанность по выдаче чеков. В этом случае клиенты могут платить по карте, через Apple Pay и Google Play, через терминалы и платежные кошельки – ЮMoney.

Во всех остальных случаях касса обязательна.

Если в вашем интернет-магазине можно оплатить только на сайте, достаточно виртуальной кассы. Если и на сайте, и в офлайн-точке – нужна и облачная, и стационарная соответственно.

Для интернет-магазинов, у которых есть доставка собственными курьерами, будет удобным вариант стационарной кассы с возможностью подключения через мобильное приложение.

Расчет в интернет-магазине

Первый вариант – онлайн. Клиент не взаимодействует с продавцом напрямую и оплачивает заказ картой через виртуальную онлайн-кассу. Возможности выдать бумажный чек нет, поэтому продавец отправляет электронный на номер телефона или e-mail. Сделать это необходимо в течение 5 минут с момента получения денег.

Второй вариант – расчет в пункте выдачи, физическом магазине или через курьера собственной службы доставки. В этом случае закон обязывает распечатывать чек на кассовом аппарате и выдавать покупателю. Помимо этого, при оплате на месте клиент имеет право запросить и электронный чек.

И электронный, и бумажный чек имеют одинаковую юридическую силу.

Что должно быть в чеке интернет-магазина

Электронный чек – основной документ расчета при интернет-торговле. Требования 54-ФЗ к обязательным реквизитам те же самые, что и для офлайн-продаж, за исключением следующих моментов:

адрес места расчета – сайт интернет-магазина;

не нужно поле с должностью и фамилией лица, принявшего оплату, если это был безналичный расчет с помощью автоматического устройства.

Таким образом, чек интернет-магазина должен включать следующие реквизиты:

наименование документа;

порядковый номер;

реквизиты организации;

адрес сайта;

ИНН;

система налогообложения;

назначение расчета (приход или возврат);

форма расчета (наличный или безналичный способ оплаты);

перечисление товаров или услуг;

стоимость, скидки, наценки;

ставка НДС и его сумма;

должность и фамилия (при оплате в пункте выдачи или курьеру);

регистрационный номер ККТ;

номер фискального накопителя;

ссылка на файл с QR-кодом (опционально).

Примеры онлайн-касс

Предложений по моделям на рынке много – как выбрать подходящее?

Разберем онлайн-кассы всех видов, которые пользуются наибольшим спросом.

Как мы ранее выяснили, ньюджеры – для микробизнеса. Ему нужна онлайн-касса прежде всего для печати чеков.

Самая популярная модель – АТОЛ 92Ф. Ее отличительные черты:

невысокая стоимость;

интеграция с личным кабинетом;

простота использования по принципу «Включи и работай».

Ньюджер

Смарт-терминалы подойдут для небольших магазинов и сферы услуг с более высокими запросами, чем просто соответствие 54-ФЗ.

Мобильная касса MSPOS-K отличается компактностью, подойдет для магазинов и кафе с небольшим потоком людей, например, книжных лавок, кондитерских, магазинов обуви, «островков» в торговых центрах, а также для курьерских служб и сферы услуг.

В комплект входят:

встроенная камера как замена 2D-сканера штрихкодов;

фискальный регистратор с накопителем.

Смарт-терминал

Один из самых популярных стационарных аппаратов с передачей данных в режиме онлайн – Эвотор 7.2. Это компьютер + фискальный накопитель на базе Android + принтер чеков в одном компактном корпусе. Он включает бесплатную программу для кассира и возможность управлять удаленно через интернет.

К Эвотору можно подключить денежный ящик, весы и другое торговое оборудование.

Эвотор

Кроме того, у Эвотора есть интеграция с товароучетной системой МойСклад. Это позволяет:

выгружать номенклатуру из МоегоСклада на терминал;

с терминала получать отчеты о продажах;

управлять несколькими аппаратами Эвотор из МоегоСклада.

Из ограничений: при покупке кассы Эвотор вы получаете только базовые функции. Если чего-то не хватает для работы, например, маркировки или даже загрузки товаров из Excel, придется устанавливать платные приложения из магазина Эвотора.

Какую марку принтера чеков с фискальным накопителем выбрать?

АТОЛ разрабатывает модели специально под малый бизнес. Линейка широкая, можно выбрать варианты в зависимости от количества клиентов. Например, АТОЛ 30Ф – для небольшого потока, а АТОЛ 55Ф – для серьезного.

АТОЛ 30Ф

АТОЛ 55Ф

По функционалу ФР + кассовая программа на устройстве – самый технически продвинутый вариант. В том числе, благодаря тому, что вы используете кассовую программу. При сравнении разных моделей обратите внимание:

какие функции включены и хватит ли вам их;

нужно ли платить за ПО или докупать отдельно дополнительные функции / приложения;

нужно ли платить за обновление ПО, как оно происходит – автоматически, или придется нанимать технического специалиста.

Касса МойСклад доступна бесплатно, при этом поддерживает все актуальные требования законодательства, так как регулярно обновляется в автоматическом режиме. Например, за маркировку товаров не нужно отдельно доплачивать, просто берете и пользуетесь. Легко подключить популярные модели фискальников. Работает на любом устройстве. Скачать Кассу МойСклад

Сравнительная таблица моделей касс, которые мы рассмотрели:

Онлайн-касса Автономная работа Скорость печати Ширина чековой ленты Автоотрез чеков Способ подключения к интернету Масса Работа с ЕГАИС Работа с маркировкой АТОЛ 92Ф до 8 часов 75 мм/сек 57 мм - WiFi, 2G, Ethernet, Bluetooth 0,5 кг - только выбытие в соответствии с ФФД 1.2 MSPOS-K 1000 чеков при непрерывной работе 70 мм/сек 40 мм - WiFi, 3G 0,5 кг + + Эвотор 7.2 8-14 часов 70 мм/сек 57 мм + Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G, карта полноразмерная, mini-SIM 1,2 кг только с помощью платного приложения только с помощью платного приложения АТОЛ 30Ф работает от сети средняя 57 мм - WiFi, 2G, 3G 0,36 кг в зависимости от возможностей кассовой программы АТОЛ 55Ф 200 мм/сек 58 мм или 44 мм + Ethernet или WiFi 1,2 кг ШТРИХ-М нет 150 мм/сек 80 мм + Ethernet или WiFi 3,4 кг Viki Print 100 мм/сек 57 мм + Ethernet или WiFi 0,8 кг

Из облачных онлайн-касс для любых типов бизнеса подойдет «Атол Онлайн». Этот вариант позволяет:

формировать расчетные документы при продаже;

настраивать интеграцию с популярными CMS, CRM, системами учета, платежными агрегаторами, банками;

контролировать платежи и услуги в режиме одного окна.

Что еще учесть при выборе онлайн-кассы

Место кассира.

Подумайте заранее, хватает ли места для товаров, где будут находиться пакеты, денежный ящик, сама ККТ, детектор банкнот, расходные материалы, сканер, весы и т. д.

Характеристики ПК.

4 Гб оперативной памяти как минимум, SSD жесткий диск, чтобы не тратить время на перезагрузки, блок питания и процессор не старше 7 лет.

Фискальные накопители.

Как правило, касса продается вместе с фискальным накопителем. По истечению срока действия его нужно менять.

Выбирайте накопитель в зависимости от вида бизнеса. Для малого подойдет только сроком на 36 месяцев.

Не забывайте менять накопитель вовремя, чтобы не попасть на штрафы. Для ИП это порядка 1 500 – 3 000 рублей.

Платформа кассового приложения: Windows / Linux, Android / iOS.

Важно понимать, как построены процессы в торговле. Если кассир принимает оплату только на своем месте и никуда не выходит, лучше всего Windows или Linux. Если ходит по магазину, складу и собирает заказ, удобнее будет приложение в телефоне.

У МоегоСклада также есть кассовое приложение под iOS. Это значит, что iPhone, iPad и iPod touch можно использовать как полнофункциональную кассу. Например, к нему можно по WiFi подключать фискальный регистратор АТОЛ, сканировать штрихкоды камерой, использовать удобный планшетный режим для iPad.

Что еще нужно купить, кроме кассы.

Если планируете принимать оплату банковской картой, дешевле сразу купить кассу с эквайрингом, чем покупать банковский терминал отдельно: его стоимость в среднем составляет 20 000 тысяч рублей. А для наличных есть денежные ящики – они подключаются к ККТ.

Для магазинов с большим ассортиментом товаров нужен сканер штрихкодов, чтобы быстро находить нужный товар. При торговле маркированным товаром подойдет 2D-сканер, в остальных случаях – 1D-сканер.

К кассовой программе МоегоСклада можно подключить популярные модели торговой техники, в том числе фискальные регистраторы от АТОЛ, Штрих-М и Viki Print.

Программа работает на любом компьютере, ноутбуке и планшете и позволяет управлять каким угодно количеством розничных точек.

Для полноценной автоматизации магазина одной онлайн-кассы недостаточно. Поэтому в решение включена товароучетная система МойСклад с возможностью управлять любым количеством розничных точек.

С помощью МоегоСклада вы можете:

контролировать выручку в режиме онлайн;

запустить программу лояльности для покупателей;

вести базу поставщиков;

вести складской учет;

печатать ценники и этикетки со штрихкодами;

экспортировать данные в 1С:Бухгалтерию 8 для составления налоговой отчетности.

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