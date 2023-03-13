Торговля на маркетплейсах в 2023: что нужно знать начинающим

А также о поиске ниши, какими товарами наиболее выгодно торговать весной, как составить бюджет, как сэкономить на налогах, маркировке и о продвижении на площадках для начинающих.
Что вы узнаете на вебинаре
С чего начать онлайн-торговлю: пошаговый алгоритм, явные и скрытые процессы.
Топ товаров для выхода на маркетплейсы весной 2023.
Инструменты продвижения: без чего не будет продаж в 2023.
Юнит-экономика для маркетплейсов: как правильно рассчитать бюджет.
Программа вебинара
Федор Вирин, партнер Data Insight.
Data Insight | Как компаниям выйти в онлайн:
Какие каналы продаж в e-commerce растут, а какие падают.
Почему клиенты доверяют крупным маркетплейсам и интернет-магазинам больше, чем отдельным товарам и брендам, которые там покупают.
Явные и скрытые процессы для тех, кто решил начать онлайн-торговлю: пошаговый алгоритм.
Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Маркировка товаров для маркетплейсов:что нужно знать:
Особенности работы с маркированным товаром при импорте в РФ из стран СНГ.
Как без ошибок делать поставки маркированных товаров на маркетплейсы.
Планы по расширению перечня маркируемых товаров легкой промышленности.
Блокировки на маркетплейсах: причины и решение.
Константин Кисуркин, менеджер партнерского направления в секторе B2B в Moneyplace.
Moneyplace | Как выбрать нишу для торговли: руководство по выбору товаров:
Какой бюджет нужен для выхода на маркетплейс.
Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши.
Как быстро выявить самые актуальные товары для торговли на ближайшие месяцы.
Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.
Налоги для продавцов на маркетплейсах: Топ-5 ошибок начинающих:
Какие налоги обязаны платить поставщики маркетплейсов.
Топ-5 ошибок начинающих продавцов и как их избежать.
Что изменилось с 2023 в налоговой системе РФ для селлеров и что с этим делать.
Лиана Фаизова, старший менеджер по маркетингу Яндекс Маркет.
Яндекс Маркет | Продвижение на Яндекс Маркете: мифы и реальность:
Как попасть в топ-выдачу со своим товаром – рекомендации эксперта.
Учимся грамотно использовать акции и программу лояльности.
Новые возможности для производителей: брендовая полка и работа с отзывами.
Инструменты продвижения в поиске с бустом продаж.
Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.
Анна Ковтун | Инструменты продвижения. Без чего не будет продаж в 2023:
Какие инструменты помогают продавать на Wildberries.
Эффективное управление рекламой на Ozon: как не переплатить.
Методы оптимизации рекламы на маркетплейсах.
Евгения Соколова, предприниматель, автор ютуб канала Хогвартс маркетплейсов.
Хогвартс маркетплейсов | Почему только 15% селлеров реально зарабатывают на маркетплейсах:
Почему поставщики не управляют своим бизнесом на Wildberries?
Юнит-экономика при торговле на маркетплейсе: что это такое, как правильно считать и делать нужные выводы.
Личный опыт и лайфхаки продаж.
Гульназ Чардымова, селлер на маркетплейсах OZON и Wildberries.
Частые ошибки продавцов на маркетплейсах. Личный опыт:
Страхи новичков и ошибки начинающего продавца.
Сертификационные документы – это не страшно.
Личная история выхода на маркетплейсы.
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