Маркетплейсы

Торговля на маркетплейсах в 2023: что нужно знать начинающим

Маркетплейсы захватывают рынок, но лишь 15% продавцов реально там зарабатывают. Ведущие эксперты рынка и опытные селлеры расскажут, как избежать ошибок на старте и выйти на прибыль.

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Торговля на маркетплейсах в 2023: что нужно знать начинающим
Иллюстрация: freepik/freepik

А также о поиске ниши, какими товарами наиболее выгодно торговать весной, как составить бюджет, как сэкономить на налогах, маркировке и о продвижении на площадках для начинающих.

Записаться на бесплатный вебинар 16 марта в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • С чего начать онлайн-торговлю: пошаговый алгоритм, явные и скрытые процессы.

  • Топ товаров для выхода на маркетплейсы весной 2023.

  • Инструменты продвижения: без чего не будет продаж в 2023.

  • Юнит-экономика для маркетплейсов: как правильно рассчитать бюджет.

Программа вебинара

Федор Вирин, партнер Data Insight.

Data Insight | Как компаниям выйти в онлайн:

  • Какие каналы продаж в e-commerce растут, а какие падают.

  • Почему клиенты доверяют крупным маркетплейсам и интернет-магазинам больше, чем отдельным товарам и брендам, которые там покупают.

  • Явные и скрытые процессы для тех, кто решил начать онлайн-торговлю: пошаговый алгоритм.

Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Маркировка товаров для маркетплейсов:что нужно знать:

  • Особенности работы с маркированным товаром при импорте в РФ из стран СНГ.

  • Как без ошибок делать поставки маркированных товаров на маркетплейсы.

  • Планы по расширению перечня маркируемых товаров легкой промышленности.

  • Блокировки на маркетплейсах: причины и решение.

Константин Кисуркин, менеджер партнерского направления в секторе B2B в Moneyplace.

Moneyplace | Как выбрать нишу для торговли: руководство по выбору товаров:

  • Какой бюджет нужен для выхода на маркетплейс.

  • Почему начинающие продавцы часто ошибаются с выбором ниши.

  • Как быстро выявить самые актуальные товары для торговли на ближайшие месяцы.

Вера Бойцова, главный бухгалтер, эксперт по налогам в торговле.

Налоги для продавцов на маркетплейсах: Топ-5 ошибок начинающих:

  • Какие налоги обязаны платить поставщики маркетплейсов.

  • Топ-5 ошибок начинающих продавцов и как их избежать.

  • Что изменилось с 2023 в налоговой системе РФ для селлеров и что с этим делать.

Записаться на бесплатный вебинар 16 марта в 11:00 мск

Лиана Фаизова, старший менеджер по маркетингу Яндекс Маркет.

Яндекс Маркет | Продвижение на Яндекс Маркете: мифы и реальность:

  • Как попасть в топ-выдачу со своим товаром – рекомендации эксперта.

  • Учимся грамотно использовать акции и программу лояльности.

  • Новые возможности для производителей: брендовая полка и работа с отзывами.

  • Инструменты продвижения в поиске с бустом продаж.

Анна Ковтун, эксперт по маркетплейсам, маркетолог.

Анна Ковтун | Инструменты продвижения. Без чего не будет продаж в 2023:

  • Какие инструменты помогают продавать на Wildberries.

  • Эффективное управление рекламой на Ozon: как не переплатить.

  • Методы оптимизации рекламы на маркетплейсах.

Евгения Соколова, предприниматель, автор ютуб канала Хогвартс маркетплейсов.

Хогвартс маркетплейсов | Почему только 15% селлеров реально зарабатывают на маркетплейсах:

  • Почему поставщики не управляют своим бизнесом на Wildberries?

  • Юнит-экономика при торговле на маркетплейсе: что это такое, как правильно считать и делать нужные выводы.

  • Личный опыт и лайфхаки продаж.

Гульназ Чардымова, селлер на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Частые ошибки продавцов на маркетплейсах. Личный опыт:

  • Страхи новичков и ошибки начинающего продавца.

  • Сертификационные документы – это не страшно.

  • Личная история выхода на маркетплейсы.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KDPwP

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