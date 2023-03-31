Как сдать алкогольную декларацию

Кто именно, в какие сроки и в каком формате должен сдавать алкодекларацию – определяет приказ от 17.12.2020 № 396. В статье – кратко о самом главном для розничных продавцов.
Подавать алкогольную декларацию можно только в электронном виде, поэтому вам пригодится бланк в Excel.
Список продукции, подлежащей декларированию
Декларирование обязательно для всех розничных магазинов и общепита, в ассортименте которых есть крепкий алкоголь и пивные напитки.
Все виды и коды ЕГАИС есть в справочнике на сайте РАР. Самые популярные:
Категория
Вид продукции
Код в ЕГАИС
Крепкий алкоголь
Водка
200
Ликероводочные продукты с содержанием спирта свыше 25%
211
Ром
236
Виски
237
Вина игристые
440
Слабоалкогольные напитки
Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно
500
Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6%
510
Напитки, изготавливаемые на основе пива
520
Сидр
261
Пуаре
262
Медовуха
263
Кто должен отчитываться
Обязанность касается всех, кто имеет дело с хранением, оборотом, перевозкой, закупкой алкогольной и спиртосодержащей продукции. В том числе розничные продавцы.
Продажа крепкого алкоголя
Компании подают декларацию об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции при реализации:
в общепите;
в населенных пунктах, где нет доступа к интернету;
непищевой продукции с содержанием спирта;
припасов алкоголя, размещенных на бортах воздушных судов;
припасов, ввозимых в Российскую Федерацию;
по таможенной процедуре беспошлинной торговли.
Это всегда юрлица, поскольку индивидуальные предприниматели не могут получить лицензию на крепкие напитки.
Продажа слабоалкогольных напитков
Об обороте пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи обязаны отчитываться все организации и ИП, которые их продают.
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Для продажи пива и слабого алкоголя.
Приемка товара, отправка данных об обороте.
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Когда не нужно подавать декларацию
В двух случаях.
Продажа только маркированных алкогольных напитков
Учет такого алкоголя ведется поштучно: сканируют каждую бутылку при приемке, а при продаже через онлайн-кассу сведения о движении товара автоматически передаются в ЕГАИС.
Исключение – торговля маркированными напитками без интернета. Если нет технической возможности передавать данные в ЕГАИС в реальном времени, продавцы подают декларацию.
Если компания продает и крепкий алкоголь, и пиво, декларировать необходимо только оборот пива.
Нулевая декларация
Если в отчетном квартале у компании не было остатков и оборота алкогольной продукции, декларацию не подают.
Сроки сдачи декларации в 2023 году
Периодичность – квартал. Крайний срок сдачи – 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Это значит, что алкогольную декларацию нужно подавать в апреле, июле, октябре и январе за 1, 2, 3 и 4 квартал соответственно.
Если 20 число выпадает на выходной, следует перенос на первый рабочий день после него.
Какую отчетность нужно сдавать
Есть 10 видов деклараций для ФСРАР, из них две – для розницы, которые мы и рассмотрим подробно. Остальные – для производителей, поставщиков и перевозчиков алкогольной продукции.
Ранее использовались формы 11 и 12 для крепкого и слабого соответственно. После вступления в силу Постановления № 841 от 09.06.2020 и Приказа № 396 от 17.12.2020 старые формы заменили на новые.
В декларации об обороте крепкого алкоголя не учитывают слабоалкогольные напитки, по ним заполняют отдельную декларацию.
В данный момент для розницы предназначены форма 7 и форма 8. Далее рассмотрим правила использования и заполнения.
Порядок заполнения декларации
Если ранее алкодекларацию можно было подавать в бумажном виде, сейчас она принимается исключительно в электронном в формате XML. Заполнить ее можно в Excel и сохранить как файл XML.
Титульный лист
Он одинаковый у форм 7 и 8.
Укажите данные об ИП или компании и реквизиты:
В строке «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» – название регионального ведомства, которое занимается лицензированием и контролем оборота алкоголя.
Затем – адреса всех торговых точек:
Если у вас их несколько, заполните нужное количество страниц по этому шаблону.
В левом нижнем углу – дата и название электронного документа:
Строчки в правом нижнем угле заполняет сотрудник территориального подразделения РАР, который будет принимать декларацию.
Декларация об обороте крепкого алкоголя: форма 7
Форма 7 включает 3 раздела.
Раздел 1: движение алкогольной продукции.
По порядку в столбцах вы указываете:
вид продукции и ее код в ЕГАИС, который смотрите в справочнике на сайте Росалкогольрегулирования;
сведения о производителе или импортере: наименование, ИНН, КПП (только для компаний);
остатки на начало отчетного периода по каждому виду продукции от всех указанных производителей;
сведения о поступлениях и расходах;
остатки за квартал и итоги оборота.
Все данные указывайте за отчетный период – квартал, без нарастающего итога с начала года.
О количественных данных – детально по каждому столбцу.
В блоке «Поступления» вы прописываете:
Закупки у производителей.
Закупки у оптовиков.
Общую сумму закупок у тех и других.
Возвраты от покупателей.
Прочие поступления – сюда относятся, например, излишки по результатам инвентаризации.
Перемещения внутри организации – из разных магазинов и баров в пределах компании.
Всего – суммарное количество поступлений.
Блок «Расход» включает сведения по всему выбывшему алкоголю:
Объем розничной продажи.
Прочие расходы – в том числе недосдачи и расходы продукции с целью проверки качества.
Возвраты поставщику.
Перемещения внутри компании.
Всего – суммарное количество расходов.
В предпоследнем столбце – остаток продукции на конец отчетного периода. Рассчитывается он по формуле:
Остаток на конец квартала = Остаток на начало квартала + Все поступления – Все расходы.
В последнем столбце – остаток импортной продукции, поставленной до 1 января 2021 года.
Объемы алкоголя указывайте в декалитрах до третьего знака после запятой.
Раздел 2: закупки.
Вид продукции и сведения о производителе или импортере заполняются аналогично первому разделу.
Далее – блок «Сведения о поставщике продукции». В нем укажите:
Наименование, как в ЕГРЮЛ для отечественных поставщиков, как в договоре – для импортных.
ИНН – для российских поставщиков, бизнес-идентификационный номер – для компаний из ЕАЭС, в остальных случаях здесь ничего не указываете.
КПП – для юридических лиц.
Вид деятельности, указанный в лицензии.
Для блока «Сведения о поставке» понадобятся данные по всем документам – товарно-транспортным накладным и таможенным декларациям:
Дата закупки – когда была отгрузка алкоголя согласно ТТН.
Номер ТТН.
Номер ТД.
Объем закупленной продукции – согласно ТТН или ТД.
Раздел 3: возвраты поставщикам.
В этом разделе все столбцы заполняйте так же, как во втором, отличается только последний столбец. В нем укажите объем возвращенной поставщикам продукции согласно возвратным накладным, если в отчетном периоде были возвраты. Если нет – третий раздел заполнять не нужно.
Декларация по пиву: форма 8
Декларация по обороту пива и слабоалкогольных напитков заполняется по тому же принципу, за исключением двух нюансов:
В разделе 1 в блоке «Поступления» отдельно укажите импортные закупки.
В разделах 2 и 3 в блоке «Сведения о поставщике продукции» не надо указывать вид деятельности. Только наименование, ИНН и КПП.
Формирование декларации для РАР
Готовую декларацию подайте в электронном виде в Росалкогольрегулирование. Для этого вам нужны:
квалифицированная электронная подпись (КЭП);
криптопровайдер – программа для шифрования данных. Например, VipNet CSP или «КриптоПро CSP»;
программа для подписания и шифрования деклараций, например «КриптоАРМ 5», «КриптоАРМ ГОСТ», «КриптЭК»;
сертификат РАР – зарегистрируйтесь на сайте РАР и скачайте его.
Алгоритм следующий.
Сохраните файл декларации в формате XML
На компьютере откройте файл в Excel и сохраните как электронную таблицу XML.
Добавьте в криптопровайдере сертификат КЭП и сертификат РАР
Это нужно, чтобы подписать электронную декларацию.
Рассмотрим на примере программы КриптоПро. На вкладке «Сервис» откройте меню «Установить личный сертификат». В нем:
Найдите файл сертификата на компьютере с помощью кнопки «Обзор» и откройте его.
Введите или укажите контейнер закрытого ключа, который соответствует выбранному сертификату.
Выберите хранилище, куда установить сертификат.
Дождитесь сообщения об успешной установке.
Зашифруйте и подпишите файл
Ссылки на подробные инструкции по работе с программами шифрования есть на сайте РАР в разделе Декларирование / Порядок представления деклараций.
В результате статус файла должен быть «подписан, упакован в zip, зашифрован», а формат .xml.sig.zip.enc.
Отправьте декларацию в РАР
Сделать это можно через сайт Росалкогольрегулирования, Информационную систему субъекта РФ или с помощью УТМ – универсального транспортного модуля.
Рассмотрим первый вариант:
На портале РАР нажмите ссылку «Электронные услуги Росалкогольрегулирования для организаций».
Нажмите ЭП и выберите вариант «Электронная подпись»:
Если выбрать «Аппаратный ключ», выполнится проверка доступа личного кабинета, после чего вы зададите пин-код для ключа.
Нажмите на установленный сертификат, после чего вы зайдете в личный кабинет.
В кабинете нажмите «Подать декларацию» и загрузите файл:
Введите капчу и нажмите «Отправить».
Чтобы посмотреть протокол обработки декларации, нажмите на нее, затем – кнопку «Печать». Протокол откроется в новом окне.
После принятия декларации рекомендуем скачать квитанцию – этот документ подтверждает, что декларация сдана. В разделе «Принятые декларации» выберите год и нужный документ, затем нажмите кнопку «Квитанция».
Выглядит она примерно так:
Если вы НЕ торгуете крепким алкоголем, подойдут программы с бесплатной поддержкой ЕГАИС, например, МойСклад. Работайте с системой с учетом всех правил закона 171-ФЗ, чтобы избежать ошибок и штрафов при проверках Росалкогольрегулирования.
Ошибки при заполнении и подаче декларации и как их исправить
Разберем самые распространенные вопросы.
Почему сервис не принимает файл?
В декларации есть явные ошибки – например, не заполнены нужные поля. Исправьте и загрузите файл повторно.
Как исправить ошибки после подачи декларации?
Если после подачи в декларации вы нашли ошибку, подайте корректирующую декларацию. К ней приложите обоснование причин недостоверных данных.
В какой срок нужно подать декларацию с корректировками?
Максимум – 3 месяца после наступления срока отчетности за квартал, в котором обнаружены ошибки.
Допустим, если данные некорректны за 4 квартал 2022 года, подать корректирующую декларацию можно до 20 апреля 2023 года. За ошибки в 1 квартале 2023 года – до 20 июля этого года, во 2 квартале – до 20 октября и т. д.
Можно ли подать корректирующую декларацию после срока?
Можно, но только с разрешения Росалкогольрегулирования или уполномоченного органа субъекта РФ.
Все условия представления корректирующих деклараций прописаны в приказе № 396, Приложении № 11.
Как восстановить копии ранее представленных деклараций?
Допустим, у организации или предпринимателя сломался компьютер и исчезли файлы. В этом случае для получения копий предыдущих деклараций следует обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации.
Скачать файлы из личного кабинета Росалкогольрегулирования не получится.
Нарушения и штрафы
Оштрафовать могут за:
несвоевременную подачу;
непредставление декларации;
недостоверные данные в алкогольной отчетности.
Размеры и порядок начисления штрафов прописаны в ст. 15.13 КоАП. Для индивидуальных предпринимателей – 5 тысяч – 10 тысяч рублей, для компаний начинаются от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Максимальная мера – аннулирование лицензии. Причиной могут стать систематические нарушения – повторное несоблюдение сроков или допущение ошибок в течение одного года. Продавца могут лишить лицензии на основании пункта 3.1 ст. 20 закона № 171-ФЗ.
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