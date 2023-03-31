Как сдать алкогольную декларацию

Кто именно, в какие сроки и в каком формате должен сдавать алкодекларацию – определяет приказ от 17.12.2020 № 396. В статье – кратко о самом главном для розничных продавцов.

Подавать алкогольную декларацию можно только в электронном виде, поэтому вам пригодится бланк в Excel.

Список продукции, подлежащей декларированию

Декларирование обязательно для всех розничных магазинов и общепита, в ассортименте которых есть крепкий алкоголь и пивные напитки.

Все виды и коды ЕГАИС есть в справочнике на сайте РАР. Самые популярные:

Категория Вид продукции Код в ЕГАИС Крепкий алкоголь Водка 200 Ликероводочные продукты с содержанием спирта свыше 25% 211 Ром 236 Виски 237 Вина игристые 440 Слабоалкогольные напитки Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно 500 Пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% 510 Напитки, изготавливаемые на основе пива 520 Сидр 261 Пуаре 262 Медовуха 263

Кто должен отчитываться

Обязанность касается всех, кто имеет дело с хранением, оборотом, перевозкой, закупкой алкогольной и спиртосодержащей продукции. В том числе розничные продавцы.

Продажа крепкого алкоголя

Компании подают декларацию об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции при реализации:

в общепите;

в населенных пунктах, где нет доступа к интернету;

непищевой продукции с содержанием спирта;

припасов алкоголя, размещенных на бортах воздушных судов;

припасов, ввозимых в Российскую Федерацию;

по таможенной процедуре беспошлинной торговли.

Это всегда юрлица, поскольку индивидуальные предприниматели не могут получить лицензию на крепкие напитки.

Продажа слабоалкогольных напитков

Об обороте пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи обязаны отчитываться все организации и ИП, которые их продают.

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Когда не нужно подавать декларацию

В двух случаях.

Продажа только маркированных алкогольных напитков

Учет такого алкоголя ведется поштучно: сканируют каждую бутылку при приемке, а при продаже через онлайн-кассу сведения о движении товара автоматически передаются в ЕГАИС.

Исключение – торговля маркированными напитками без интернета. Если нет технической возможности передавать данные в ЕГАИС в реальном времени, продавцы подают декларацию.

Если компания продает и крепкий алкоголь, и пиво, декларировать необходимо только оборот пива.

Нулевая декларация

Если в отчетном квартале у компании не было остатков и оборота алкогольной продукции, декларацию не подают.

Сроки сдачи декларации в 2023 году

Периодичность – квартал. Крайний срок сдачи – 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Это значит, что алкогольную декларацию нужно подавать в апреле, июле, октябре и январе за 1, 2, 3 и 4 квартал соответственно.

Если 20 число выпадает на выходной, следует перенос на первый рабочий день после него.

Какую отчетность нужно сдавать

Есть 10 видов деклараций для ФСРАР, из них две – для розницы, которые мы и рассмотрим подробно. Остальные – для производителей, поставщиков и перевозчиков алкогольной продукции.

Ранее использовались формы 11 и 12 для крепкого и слабого соответственно. После вступления в силу Постановления № 841 от 09.06.2020 и Приказа № 396 от 17.12.2020 старые формы заменили на новые.

В декларации об обороте крепкого алкоголя не учитывают слабоалкогольные напитки, по ним заполняют отдельную декларацию.

В данный момент для розницы предназначены форма 7 и форма 8. Далее рассмотрим правила использования и заполнения.

Порядок заполнения декларации

Если ранее алкодекларацию можно было подавать в бумажном виде, сейчас она принимается исключительно в электронном в формате XML. Заполнить ее можно в Excel и сохранить как файл XML.

Титульный лист

Он одинаковый у форм 7 и 8.

Укажите данные об ИП или компании и реквизиты:

В строке «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти» – название регионального ведомства, которое занимается лицензированием и контролем оборота алкоголя.

Затем – адреса всех торговых точек:

Если у вас их несколько, заполните нужное количество страниц по этому шаблону.

В левом нижнем углу – дата и название электронного документа:

Строчки в правом нижнем угле заполняет сотрудник территориального подразделения РАР, который будет принимать декларацию.

Декларация об обороте крепкого алкоголя: форма 7

Форма 7 включает 3 раздела.

Раздел 1: движение алкогольной продукции.

По порядку в столбцах вы указываете:

вид продукции и ее код в ЕГАИС, который смотрите в справочнике на сайте Росалкогольрегулирования;

сведения о производителе или импортере: наименование, ИНН, КПП (только для компаний);

остатки на начало отчетного периода по каждому виду продукции от всех указанных производителей;

сведения о поступлениях и расходах;

остатки за квартал и итоги оборота.

Все данные указывайте за отчетный период – квартал, без нарастающего итога с начала года.

О количественных данных – детально по каждому столбцу.

В блоке «Поступления» вы прописываете:

Закупки у производителей. Закупки у оптовиков. Общую сумму закупок у тех и других. Возвраты от покупателей. Прочие поступления – сюда относятся, например, излишки по результатам инвентаризации. Перемещения внутри организации – из разных магазинов и баров в пределах компании. Всего – суммарное количество поступлений.

Блок «Расход» включает сведения по всему выбывшему алкоголю:

Объем розничной продажи. Прочие расходы – в том числе недосдачи и расходы продукции с целью проверки качества. Возвраты поставщику. Перемещения внутри компании. Всего – суммарное количество расходов.

В предпоследнем столбце – остаток продукции на конец отчетного периода. Рассчитывается он по формуле:

Остаток на конец квартала = Остаток на начало квартала + Все поступления – Все расходы.

В последнем столбце – остаток импортной продукции, поставленной до 1 января 2021 года.

Объемы алкоголя указывайте в декалитрах до третьего знака после запятой.

Раздел 2: закупки.

Вид продукции и сведения о производителе или импортере заполняются аналогично первому разделу.

Далее – блок «Сведения о поставщике продукции». В нем укажите:

Наименование, как в ЕГРЮЛ для отечественных поставщиков, как в договоре – для импортных. ИНН – для российских поставщиков, бизнес-идентификационный номер – для компаний из ЕАЭС, в остальных случаях здесь ничего не указываете. КПП – для юридических лиц. Вид деятельности, указанный в лицензии.

Для блока «Сведения о поставке» понадобятся данные по всем документам – товарно-транспортным накладным и таможенным декларациям:

Дата закупки – когда была отгрузка алкоголя согласно ТТН. Номер ТТН. Номер ТД. Объем закупленной продукции – согласно ТТН или ТД.

Раздел 3: возвраты поставщикам.

В этом разделе все столбцы заполняйте так же, как во втором, отличается только последний столбец. В нем укажите объем возвращенной поставщикам продукции согласно возвратным накладным, если в отчетном периоде были возвраты. Если нет – третий раздел заполнять не нужно.

Декларация по пиву: форма 8

Декларация по обороту пива и слабоалкогольных напитков заполняется по тому же принципу, за исключением двух нюансов:

В разделе 1 в блоке «Поступления» отдельно укажите импортные закупки.

В разделах 2 и 3 в блоке «Сведения о поставщике продукции» не надо указывать вид деятельности. Только наименование, ИНН и КПП.

Формирование декларации для РАР

Готовую декларацию подайте в электронном виде в Росалкогольрегулирование. Для этого вам нужны:

квалифицированная электронная подпись (КЭП);

криптопровайдер – программа для шифрования данных. Например, VipNet CSP или «КриптоПро CSP»;

программа для подписания и шифрования деклараций, например «КриптоАРМ 5», «КриптоАРМ ГОСТ», «КриптЭК»;

сертификат РАР – зарегистрируйтесь на сайте РАР и скачайте его.

Алгоритм следующий.

Сохраните файл декларации в формате XML

На компьютере откройте файл в Excel и сохраните как электронную таблицу XML.

Добавьте в криптопровайдере сертификат КЭП и сертификат РАР

Это нужно, чтобы подписать электронную декларацию.

Рассмотрим на примере программы КриптоПро. На вкладке «Сервис» откройте меню «Установить личный сертификат». В нем:

Найдите файл сертификата на компьютере с помощью кнопки «Обзор» и откройте его. Введите или укажите контейнер закрытого ключа, который соответствует выбранному сертификату. Выберите хранилище, куда установить сертификат. Дождитесь сообщения об успешной установке.

Зашифруйте и подпишите файл

Ссылки на подробные инструкции по работе с программами шифрования есть на сайте РАР в разделе Декларирование / Порядок представления деклараций.

В результате статус файла должен быть «подписан, упакован в zip, зашифрован», а формат .xml.sig.zip.enc.

Отправьте декларацию в РАР

Сделать это можно через сайт Росалкогольрегулирования, Информационную систему субъекта РФ или с помощью УТМ – универсального транспортного модуля.

Рассмотрим первый вариант:

На портале РАР нажмите ссылку «Электронные услуги Росалкогольрегулирования для организаций».

Нажмите ЭП и выберите вариант «Электронная подпись»:

Если выбрать «Аппаратный ключ», выполнится проверка доступа личного кабинета, после чего вы зададите пин-код для ключа.

Нажмите на установленный сертификат, после чего вы зайдете в личный кабинет.

В кабинете нажмите «Подать декларацию» и загрузите файл:

Введите капчу и нажмите «Отправить».

Чтобы посмотреть протокол обработки декларации, нажмите на нее, затем – кнопку «Печать». Протокол откроется в новом окне.

После принятия декларации рекомендуем скачать квитанцию – этот документ подтверждает, что декларация сдана. В разделе «Принятые декларации» выберите год и нужный документ, затем нажмите кнопку «Квитанция».

Выглядит она примерно так:

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Ошибки при заполнении и подаче декларации и как их исправить

Разберем самые распространенные вопросы.

Почему сервис не принимает файл?

В декларации есть явные ошибки – например, не заполнены нужные поля. Исправьте и загрузите файл повторно.

Как исправить ошибки после подачи декларации?

Если после подачи в декларации вы нашли ошибку, подайте корректирующую декларацию. К ней приложите обоснование причин недостоверных данных.

В какой срок нужно подать декларацию с корректировками?

Максимум – 3 месяца после наступления срока отчетности за квартал, в котором обнаружены ошибки.

Допустим, если данные некорректны за 4 квартал 2022 года, подать корректирующую декларацию можно до 20 апреля 2023 года. За ошибки в 1 квартале 2023 года – до 20 июля этого года, во 2 квартале – до 20 октября и т. д.

Можно ли подать корректирующую декларацию после срока?

Можно, но только с разрешения Росалкогольрегулирования или уполномоченного органа субъекта РФ.

Все условия представления корректирующих деклараций прописаны в приказе № 396, Приложении № 11.

Как восстановить копии ранее представленных деклараций?

Допустим, у организации или предпринимателя сломался компьютер и исчезли файлы. В этом случае для получения копий предыдущих деклараций следует обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации.

Скачать файлы из личного кабинета Росалкогольрегулирования не получится.

Нарушения и штрафы

Оштрафовать могут за:

несвоевременную подачу;

непредставление декларации;

недостоверные данные в алкогольной отчетности.

Размеры и порядок начисления штрафов прописаны в ст. 15.13 КоАП. Для индивидуальных предпринимателей – 5 тысяч – 10 тысяч рублей, для компаний начинаются от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Максимальная мера – аннулирование лицензии. Причиной могут стать систематические нарушения – повторное несоблюдение сроков или допущение ошибок в течение одного года. Продавца могут лишить лицензии на основании пункта 3.1 ст. 20 закона № 171-ФЗ.

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