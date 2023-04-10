Ведение бизнеса

Как провести акцию в магазине

Ни один магазин сегодня не существует без рекламных акций. И если раньше казалось, что маркетинг и реклама это удел крупных сетей, то сейчас даже магазинчики у дома проводят самые разные акции от «2=1» до скидочных карт и программ лояльности.

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Как провести акцию в магазине
Иллюстрация: Artem Beliaikin/unsplash

Но провести акцию не так просто, нужно учесть все нюансы, не уйти в минус и при этом привлечь новых клиентов.

Что такое рекламная акция

Любая акция в магазине направлена на привлечение клиентов к совершению покупки. Каким образом клиент будет мотивирован – приятной ценой, дополнительной скидкой или вкусной конфетой не важно, главное, что цель акции достигнута и клиент совершил покупку.

Есть несколько видов рекламных акций, которые воздействуют на разные эмоции:

  1. Ценовая акция – клиент ощущает экономию.

  2. Продуктовая акция – возможность получить второй товар бесплатно или что-то еще тоже без оплаты.

  3. Эмоциональная акция – клиент участвует в розыгрыше или получает возможность поучаствовать в создании своего продукта (например, нанести рисунок на футболку).

Чем еще могут быть полезны рекламные акции:

  • Большим потоком новых клиентов, так как информация о бонусах и скидках разлетается очень быстро и желающих совершить покупку дешевле найдется много.

  • Как следствие увеличившегося потока клиентов – рост прибыли.

  • Некоторые клиенты могут стать постоянными, а кто-то просто станет узнавать ваш бренд.

  • Акции повышают конкурентоспособность и репутацию компании.

Однако, помимо плюсов есть и минусы, которые нужно учитывать при разработке акции:

  • «Охотники за скидками» – не все люди, купившие ваш товар со скидкой, в дальнейшем станут вашими постоянными покупателями.

  • Сроки скидок – важно учитывать, что за скидку платит компания и длительность проведения акций нужно грамотно планировать, чтобы не уйти в минус.

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Как провести акцию в магазине

Чтобы самостоятельно провести рекламную акцию в магазине, нужно разработать маркетинговую стратегию. Как правило, она включает в себя несколько этапов:

  • Определение задач маркетинговой кампании.

Для этого нужно решить, с какой целью запускается акция – чтобы повысить продажи или увеличить объем клиентов, а может продать товар, который запылился на складе или прорекламировать новый. От этого будет зависеть, какие методы окажутся максимально эффективны для вашей акции.

  • Изучение целевой аудитории.

Даже если к вам заходят люди в возрасте от 18 до 80, все равно чаще всего покупки совершает более узкий круг лиц. Именно с ним и нужно определиться, чтобы решить, какие акции подойдут для тех или иных категорий покупателей. Например, люди старшего поколения предпочитают скидку на всю покупку, студенты и молодежь любят различные купоны и бонусы, семьям можно предложить акции типа «2=1» или счастливые часы.

  • Подготовка ценностного предложения.

Когда вы точно поняли, на кого нужно ориентироваться (из пункта 2), то можно попытаться сформулировать ценностное предложение и вид акции.

  • Разработка плана реализации.

Повысить лояльность и узнаваемость получится, если на предыдущих трех этапах вы все сделали верно. Продумайте все условия, при соблюдении которых клиент сможет получить свое вознаграждение – они не должны вызывать сложности у потребителей. Также продумайте, как долго будет длиться акция, исходя из вашего бюджета.

  • Запуск акции.

Бюджет готов, целевая аудитория изучена, акция подготовлена – можно ее запускать. Важно не забыть оценить результаты проведения акции через определенный период.

Несколько распространенных ошибок у тех, кто запускает рекламную акцию

На что важно обратить внимание перед проведением акции:

  • Уверены, что знаете своего покупателя? Точно сможете описать кто это, его желания и возможности? Если да, то скорее всего акция сработает, если сомневаетесь, лучше изучите еще раз свою целевую аудиторию, это важно.

  • Накрутили столько, что сами не можете понять, на какую сумму нужно купить, чтобы получить бонус? А может нужно купить только платье красного цвета, а на зеленое скидки нет? Чем проще условия акции, тем больше клиентов.

  • Эффективность оценивать не будете? Вот это зря, как тогда понять действительно ли к вам пришли новые покупатели или вы просто потратили деньги на рекламу, потому что все так делают. Оценка эффективности рекламной кампании – важный этап для понимания целесообразности ее проведения.

  • Все внимание только новым клиентам. Нельзя забывать и о тех, кто вам предан уже долгое время и если вы ориентируете свою рекламную акцию на новых клиентов, не забудьте определить бонусы и для постоянных покупателей.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KNDBG

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