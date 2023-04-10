Но провести акцию не так просто, нужно учесть все нюансы, не уйти в минус и при этом привлечь новых клиентов.

Что такое рекламная акция

Любая акция в магазине направлена на привлечение клиентов к совершению покупки. Каким образом клиент будет мотивирован – приятной ценой, дополнительной скидкой или вкусной конфетой не важно, главное, что цель акции достигнута и клиент совершил покупку.

Есть несколько видов рекламных акций, которые воздействуют на разные эмоции:

Ценовая акция – клиент ощущает экономию. Продуктовая акция – возможность получить второй товар бесплатно или что-то еще тоже без оплаты. Эмоциональная акция – клиент участвует в розыгрыше или получает возможность поучаствовать в создании своего продукта (например, нанести рисунок на футболку).

Чем еще могут быть полезны рекламные акции:

Большим потоком новых клиентов, так как информация о бонусах и скидках разлетается очень быстро и желающих совершить покупку дешевле найдется много.

Как следствие увеличившегося потока клиентов – рост прибыли.

Некоторые клиенты могут стать постоянными, а кто-то просто станет узнавать ваш бренд.

Акции повышают конкурентоспособность и репутацию компании.

Однако, помимо плюсов есть и минусы, которые нужно учитывать при разработке акции:

«Охотники за скидками» – не все люди, купившие ваш товар со скидкой, в дальнейшем станут вашими постоянными покупателями.

Сроки скидок – важно учитывать, что за скидку платит компания и длительность проведения акций нужно грамотно планировать, чтобы не уйти в минус.

Создать систему лояльности можно с помощью сервиса МойСклад – программа дает возможность как запустить собственную программу, так и подключить внешнюю – типа UDS, Maxma и т.п.

Как провести акцию в магазине

Чтобы самостоятельно провести рекламную акцию в магазине, нужно разработать маркетинговую стратегию. Как правило, она включает в себя несколько этапов:

Определение задач маркетинговой кампании.

Для этого нужно решить, с какой целью запускается акция – чтобы повысить продажи или увеличить объем клиентов, а может продать товар, который запылился на складе или прорекламировать новый. От этого будет зависеть, какие методы окажутся максимально эффективны для вашей акции.

Изучение целевой аудитории.

Даже если к вам заходят люди в возрасте от 18 до 80, все равно чаще всего покупки совершает более узкий круг лиц. Именно с ним и нужно определиться, чтобы решить, какие акции подойдут для тех или иных категорий покупателей. Например, люди старшего поколения предпочитают скидку на всю покупку, студенты и молодежь любят различные купоны и бонусы, семьям можно предложить акции типа «2=1» или счастливые часы.

Подготовка ценностного предложения.

Когда вы точно поняли, на кого нужно ориентироваться (из пункта 2), то можно попытаться сформулировать ценностное предложение и вид акции.

Разработка плана реализации.

Повысить лояльность и узнаваемость получится, если на предыдущих трех этапах вы все сделали верно. Продумайте все условия, при соблюдении которых клиент сможет получить свое вознаграждение – они не должны вызывать сложности у потребителей. Также продумайте, как долго будет длиться акция, исходя из вашего бюджета.

Запуск акции.

Бюджет готов, целевая аудитория изучена, акция подготовлена – можно ее запускать. Важно не забыть оценить результаты проведения акции через определенный период.

Несколько распространенных ошибок у тех, кто запускает рекламную акцию

На что важно обратить внимание перед проведением акции:

Уверены, что знаете своего покупателя? Точно сможете описать кто это, его желания и возможности? Если да, то скорее всего акция сработает, если сомневаетесь, лучше изучите еще раз свою целевую аудиторию, это важно.

Накрутили столько, что сами не можете понять, на какую сумму нужно купить, чтобы получить бонус? А может нужно купить только платье красного цвета, а на зеленое скидки нет? Чем проще условия акции, тем больше клиентов.

Эффективность оценивать не будете? Вот это зря, как тогда понять действительно ли к вам пришли новые покупатели или вы просто потратили деньги на рекламу, потому что все так делают. Оценка эффективности рекламной кампании – важный этап для понимания целесообразности ее проведения.

Все внимание только новым клиентам. Нельзя забывать и о тех, кто вам предан уже долгое время и если вы ориентируете свою рекламную акцию на новых клиентов, не забудьте определить бонусы и для постоянных покупателей.

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