Личный бренд

Как создать модный бренд в 2023: производство, импорт, продажи

Как создать и развивать бренд одежды на маркетплейсах. Все о трендах 2023 в модной индустрии, о производстве за рубежом, о поиске уникальной идеи и конкурентных преимуществах. Эксперты честного ЗНАКа расскажут, как импортировать товары из стран СНГ и ЕАЭС.

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Как создать модный бренд в 2023: производство, импорт, продажи
Иллюстрация:Antoni Shkraba/pexels

Также узнаете, как продавать маркированные товары на маркетплейсах и автоматизировать производство.

Записаться на бесплатный вебинар 27 апреля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как меняется рынок одежды в 2023: наблюдения и прогнозы.

  • Как создать уникальный и запоминающийся бренд.

  • Как работать с производством в странах СНГ и ЕАЭС.

  • Как делать продающие карточки товаров на маркетплейсах.

Программа вебинара

Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen.

11:00 – 11:35

Beinopen | Fashion-рынок России 2023 в условиях изоляции:

  • Главные тренды модной индустрии в России и их влияние на бизнес.

  • Как меняется поведение потребителей: наблюдения и прогнозы.

  • Какие товары будут пользоваться спросом в 2023.

Екатерина Гнутова, менеджер продукта (Ecommerce).

11:35 – 12:00

МойСклад | Управление продажами и производством в одном сервисе:

  • Как правильно организовать производство, чтобы не срывать поставки и контролировать все его этапы.

  • Отгрузка маркированных товаров на маркетплейсы без возвратов и их вывод из оборота.

  • Как небольшим селлерам экономить время и деньги: обзор базовой интеграции МоегоСклада с Wildberries.

Юлия Кудрявцева, консультант по бизнес-процессам и маркетингу в fashion.

12:00 – 12:25

Fashion Factory | Все, что нужно знать о создании своего бренда:

  • Как найти идею, рассчитать объем рынка и отстроиться от конкурентов.

  • Как определить ценности и миссию бренда, чтобы привлечь лояльных клиентов.

  • Каким должен быть tone of voice бренда и зачем он компании.

Записаться на бесплатный вебинар 27 апреля в 11:00 мск

Ксения Смирнова, ведущий аналитик MarketGuru.

12:25 – 12:50

MarketGuru | Продающий контент для карточек товаров на маркетплейсах и интернет-магазине:

  • Какой визуал повышает продажи одежды на маркетплейсах.

  • Как делать заметные фото и видео для карточек товаров: на что обращают внимание покупатели.

  • Что нужно знать о работе с продакшн-студиями. Совместные съемки: плюсы и минусы.

Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».

12:50 – 13:15

Человек, который шьет | Что нужно знать для производства одежды за рубежом:

  • Швейный бизнес в России в 2023: как производству перестроить работу.

  • Как выбрать производство за рубежом: обзор стран СНГ, выгоды для российских предпринимателей.

  • Производство одежды в ЕАЭС и СНГ. Как не потерять деньги?

Алексей Конов, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром».

13:15 – 13:40

Честный ЗНАК | Маркировка импортных товаров легкой промышленности:

  • Как правильно оформлять маркированную продукцию, произведенную за рубежом.

  • Что нужно знать о производстве в странах ЕАЭС и СНГ, где есть местные проекты по маркировке.

  • Ответы на вопросы.

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: LjN8KAjP2

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