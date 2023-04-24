Как создать модный бренд в 2023: производство, импорт, продажи

Также узнаете, как продавать маркированные товары на маркетплейсах и автоматизировать производство.
Что вы узнаете на вебинаре
Как меняется рынок одежды в 2023: наблюдения и прогнозы.
Как создать уникальный и запоминающийся бренд.
Как работать с производством в странах СНГ и ЕАЭС.
Как делать продающие карточки товаров на маркетплейсах.
Программа вебинара
Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Beinopen.
11:00 – 11:35
Beinopen | Fashion-рынок России 2023 в условиях изоляции:
Главные тренды модной индустрии в России и их влияние на бизнес.
Как меняется поведение потребителей: наблюдения и прогнозы.
Какие товары будут пользоваться спросом в 2023.
Екатерина Гнутова, менеджер продукта (Ecommerce).
11:35 – 12:00
МойСклад | Управление продажами и производством в одном сервисе:
Как правильно организовать производство, чтобы не срывать поставки и контролировать все его этапы.
Отгрузка маркированных товаров на маркетплейсы без возвратов и их вывод из оборота.
Как небольшим селлерам экономить время и деньги: обзор базовой интеграции МоегоСклада с Wildberries.
Юлия Кудрявцева, консультант по бизнес-процессам и маркетингу в fashion.
12:00 – 12:25
Fashion Factory | Все, что нужно знать о создании своего бренда:
Как найти идею, рассчитать объем рынка и отстроиться от конкурентов.
Как определить ценности и миссию бренда, чтобы привлечь лояльных клиентов.
Каким должен быть tone of voice бренда и зачем он компании.
Ксения Смирнова, ведущий аналитик MarketGuru.
12:25 – 12:50
MarketGuru | Продающий контент для карточек товаров на маркетплейсах и интернет-магазине:
Какой визуал повышает продажи одежды на маркетплейсах.
Как делать заметные фото и видео для карточек товаров: на что обращают внимание покупатели.
Что нужно знать о работе с продакшн-студиями. Совместные съемки: плюсы и минусы.
Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».
12:50 – 13:15
Человек, который шьет | Что нужно знать для производства одежды за рубежом:
Швейный бизнес в России в 2023: как производству перестроить работу.
Как выбрать производство за рубежом: обзор стран СНГ, выгоды для российских предпринимателей.
Производство одежды в ЕАЭС и СНГ. Как не потерять деньги?
Алексей Конов, руководитель проектов в товарной группе «Обувь/Легпром».
13:15 – 13:40
Честный ЗНАК | Маркировка импортных товаров легкой промышленности:
Как правильно оформлять маркированную продукцию, произведенную за рубежом.
Что нужно знать о производстве в странах ЕАЭС и СНГ, где есть местные проекты по маркировке.
Ответы на вопросы.
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