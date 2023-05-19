Вариантов ведения бизнеса в сети довольно много: от маркетплейсов до торговли через соцсети и собственный сайт. В успешности будущего дела не последнюю роль играет правильно выбранная организационно-правовая форма ведения деятельности, система налогообложения, ОКВЭД и т.д. Расскажем об этих нюансах и регистрации ИП.

Как зарегистрировать ИП для онлайн-торговли. Пошаговая инструкция

Допустим, с организационно-правовой формой вы определились — выбрали ИП.

Что делать дальше?

Выбрать систему налогообложения.

Всего в РФ существует 6 режимов налогообложения: пять специальных (УСН, АУСН, ПСН, НПД и ЕСХН) и один общий — ОСНО.

Каждый из них имеет свои особенности, и для онлайн-торговли подходят далеко не все.

Подобрать коды ОКВЭД.

Без ОКВЭД существование ИП невозможно. Коды указываются в заявлении и, в последствии, в ЕГРИП.

По ним налоговая, банки и контрагенты определяют, чем занимается предприниматель, они влияют на необходимость получения разрешения (лицензии), ставку по взносам на травматизм, получение льгот и дотаций от государства.

Заполнить заявление на регистрацию и уведомление о применении спецрежима.

Для регистрации ИП достаточно заполнить только один документ — заявление по форме Р21001.

Уведомление о применении конкретного режима налогообложения подается по желанию ИП. Если он не подаст уведомление, то по умолчанию будет работать на ОСНО.

Оплатить госпошлину (требуется не во всех случаях).

Госпошлина оплачивается только, если документы на регистрацию подаются лично: через МФЦ или напрямую в налоговую.

Если документы направляются в налоговую через нотариуса или в электронной форме через сайт ФНС — уплата госпошлины не требуется.

Открыть расчетный счет.

Закон не обязывает ИП открывать расчетный счет, но без него ведение деятельности в сети может быть затруднительно. Так, например, маркетплейсы ведут расчеты с ИП только через расчетный счет.

Выбрать и зарегистрировать онлайн-кассу.

Применение онлайн-касс обязательно для большинства ИП, которые проводят наличные и безналичные расчеты с физлицами за оказанные услуги, выполненные работы и проданные товары. И интернет-торговля не исключение.

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Шаг 1. Выбор системы налогообложения

Система налогообложения влияет на налоговую нагрузку ИП, количество отчетных форм и необходимость присутствия в штате бухгалтера. Поэтому нужно подойти к этому шагу ответственно.

Перед выбором режима налогообложения необходимо:

Определить примерную доходность бизнеса.

Подсчитать возможные расходы на ведение деятельности.

Изучить региональное законодательство.

Несмотря на довольно большой выбор режимов налогообложения, для онлайн-торговли подходят далеко не все.

Патентная система налогообложения

Для онлайн-торговли патентная система налогообложения не подходит.

По мнению законодателя, торговля через интернет относится к реализации товара по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети и к розничной (именно для целей применения ПСН) никакого отношения не имеет (письмо Минфина от 12.04.2021 № 03-11-11/27582).

Но ПСН можно применять, если расчет с покупателем производится не через сайт, а в торговой точке (письмо Минфина от 01.12.2021 № 03-11-11/97432). В этом случае сайт выступает своеобразной витриной, но не полноценным инструментом торговли.

Отметим, что на практике применение ПСН при таком вариант торговли встречается очень редко.

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ЕСХН

Для онлайн-торговли этот режим также не подходит, так как применять его могут организации и ИП, которые ведут сельхоздеятельность.

НПД

Закон не запрещает применять эту систему налогообложения для торговли в сети Интернет. Но из-за специфики режима мало кто останавливает свой выбор на нем.

Так, на НПД продавать можно только тот товар, который самозанятый произвел лично. Перепродажа, а также торговля маркированным и подакцизным товаром — запрещена.

Есть существенные ограничения по доходу (не более 2,4 млн руб.) и форме сотрудничества с другими исполнителями (только договор ГПХ).

Так как бизнес в сети строится в основном на перепродаже готового товара, и обороты часто превышают указанный лимит, НПД в онлайн-торговле применяют редко.

Основная система налогообложения

Применение этого режима для онлайн-торговли в большинстве случаев не оправдано.

Высокая налоговая нагрузка, сложный учет и большое количество отчетных форм делают этот режим самым непопулярным для такого вида деятельности.

Применение его оправдано, если ИП сотрудничает с компаниями, которые заинтересованы в зачете входного НДС.

Упрощенная система налогообложения

Упрощенка — самый оптимальный вариант налогообложения для интернет-торговли.

Для этого режима нет ограничения на перепродажу готового товара (в том числе и через Интернет), включая подакцизные и маркируемые товары.

Также на УСН довольно высокие лимиты по доходу и количеству наемных сотрудников (без ограничения форм сотрудничества с ними), а также лояльные налоговые ставки.

Автоматизированная УСН

Автоматизированная упрощенка — ответвление стандартной УСН, введенное в виде эксперимента в 2022 году.

Ее особенность заключается в отсутствии обязанности уплаты страховых взносов за себя и за сотрудников, сдачи отчетности, расчета НДФЛ за сотрудников. Но налоговые ставки на АУСН выше чем на классической упрощенке, поэтому ИП редко выбирают этот режим для онлайн-торговли.

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Для интернет-торговли предприниматели чаще выбирают УСН.

Расскажем подробнее.

УСН и онлайн-торговля: коротко о главном

Ставка налога и порядок его расчета зависят от выбранного объекта налогообложения.

На УСН существует два налоговых объекта: «доходы» и «доходы минус расходы». Применять можно только один из них.

На объекте «доходы» налог считается со всего оборота по ставке 6% (в регионах может быть меньше). Расходы не учитываются, но налог можно уменьшить на взносы за себя и сотрудников.

На объекте «доходы минус расходы» налог считается с чистой прибыли по ставке 15% (в регионах может быть меньше). В расходы можно включить практически все затраты, которые связаны с ведением деятельности.

На АУСН ставки выше: 8% для объекта «доходы» и 20% на объекте «доходы минус расходы».

Ежеквартальная уплата налога и ежегодная сдача отчетности.

В течение года ИП на УСН платит авансовые платежи (по итогам первых трех кварталов) и налог (по итогам года). Отчетность сдается раз в год.

С 2023 года ИП на УСН, кроме декларации, сдают в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога.

Подробно о выборе режима налогообложения для интернет-магазина мы рассказали в этой статье.

Шаг 2. Подбор ОКВЭД

Коды ОКВЭД нужно выбрать до регистрации ИП и указать в заявлении Р21001.

Необходимо выбрать один основной код и сколько угодно дополнительных.

Можно добавить и другие коды, которые не связаны с интернет-торговлей, если в будущем вы планируете расширить или сменить сферу деятельности.

Добавление или исключение кодов ОКВЭД возможно и после регистрации ИП.

Для этого потребуется направить в ИФНС отдельное заявление по форме Р24001. Госпошлину при этом платить не нужно.

Коды выбираются из специального классификатора.

Для подбора ОКВЭД используйте общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

За ведение деятельности не по основному ОКВЭД предусмотрен штраф.

Если при регистрации ИП был указан один код, а деятельность фактически ведется по другому, ИФНС может привлечь ИП к ответственности, предусмотренной ст. 14.25 КоАП в виде штрафа в размере 5 000 руб.

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Для интернет-торговли можно выбрать следующие коды ОКВЭД:

Основной — 47.91.

Дополнительные — 52.10, 53.20, 82.92, 62.09, 47.99, 47.19.

Подробно о нюансах подбора кодов ОКВЭД для торговли через интернет читайте в этой статье.

Шаг 3. Подготовка заявления на регистрацию

Форма заявления на регистрацию ИП утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Этот документ необходимо составить в точном соответствии с требованиями, которые приведены в письме.

Ошибка в заявлении в большинстве случаев повлечет отказ в государственной регистрации.

При заполнении заявления обратите внимание на указание адреса места постоянной прописки. Он должен быть отражен в соответствии с ГАР (Государственным адресным реестром), а не так как он указан в паспорте.

Также важно правильно использовать сокращения элементов адреса: для этого нужно руководствоваться правилами, утвержденными приказом Минфина от 05.11.2015 № 171н.

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Шаг 4. Оплата госпошлины

Госпошлина за регистрацию ИП составляет 800 руб., но платить ее нужно только при личном обращении с пакетом документов в ИФНС или МФЦ. Если бумаги направляются в налоговую в электронном виде (через сайт ФНС или нотариуса), то платить ее не нужно.

Заполнить квитанцию на оплату госпошлины можно на сайте ФНС. Достаточно выбрать вид и наименование платежа.

Потребуется также ввести адрес постоянной прописки по паспорту, ФИО и ИНН.

Шаг 5. Открытие расчетного счета

Законодательство не обязывает ИП иметь расчетный счет, но без него невозможно подключить эквайринг, СБП и вести деятельность на некоторых интернет-площадках.

Когда выбираете банк, в котором планируется открыть расчетный счет, обратите внимание на:

размер комиссии за РКО;

возможность подключения СБП и эквайринга.

Обратите внимание, что открыть расчетный счет может только ИП. Самозанятый без специального статуса сделать этого не может.

Особой популярностью в последнее время пользуется система быстрых платежей. С ее помощью можно сэкономить на комиссии за перевод средств и времени зачисления денег на счет, что повышает конверсию продаж.

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Шаг 6. Подключение онлайн-кассы

Ведение онлайн-торговли не освобождается от применения контрольно-кассовой техники. Исключение есть только для самозанятых, они могут формировать чеки в приложении «Мой налог».

Вид контрольно-кассового аппарата для онлайн-торговли зависит от способа оплаты:

Онлайн-оплата на сайте магазина.

Для оплаты на сайте подойдет вариант облачной кассы.

Приобретение стационарного аппарата в этом случае не требуется. Чеки формируются и направляются покупателями в электронной форме.

Оплата при доставке товара.

Если оплату принимает курьер при доставке товара, то оптимальным решением будет мобильная переносная касса со встроенным аккумулятором.

Оплата в ПВЗ или торговой точке.

При оплате в торговой точке потребуется стационарная касса.

Если форм оплаты несколько, нужно будет подключить и стационарную, и облачную кассу.

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