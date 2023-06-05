Маркетплейсы устанавливают правила и наказывают за нарушения 

В этом году на Wildberries появился пункт, который полностью запретил продавцам делать самовыкуп. Предприимчивые селлеры для повышения рейтинга на маркетплейсах покупали свои же товары. Объем проданных товаров напрямую влияет на рейтинг магазина. Сегодня за покупку собственного товара продавца могут наказать на сумму равную 30% от суммы купленных у себя же товаров, но не менее 100 тысяч рублей.

Какие правила установили маркетплейсы для продавцов в 2023 году, что будет, если их нарушить и что делать, чтобы не нарушать.

Маркетплейсы держат продавцов в ежовых рукавицах

Все маркетплейсы в борьбе за качество обслуживания и за количество клиентов устанавливают продавцам строгие правила. В Wildberries разработана система штрафов, которая учитывает все, даже самые мелкие недочеты в работе продавца.

В Ozon введена балльная система, которая не даст возможности совершить продавцу больше двух серьезных нарушений. Если были обнаружены мелкие неточности, то баллы за них сгорят через несколько месяцев.

За крупные нарушения баллы не сгорают и сохраняются за продавцом на все время, а повторное нарушение нанесет серьезный ущерб бизнесу.

Кроме стандартных денежных штрафов, маркетплейс может наказать продавцов иным образом:

Заблокировать карточки конкретных товаров.

На время заблокировать работу магазина на маркетплейсе.

Ограничить доступ к некоторым услугам площадки.

Полностью заблокировать продавца.

Помимо этого продавец рискует понести репутационные издержки и упустить выгоду.

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Авторские права

Маркетплейсы стараются избегать споров в отношении интеллектуальной собственности, поэтому, прежде чем зайти на площадку продавцу нужно зарегистрировать собственный товарный знак или подписать лицензионный договор с правообладателем.

Если продавец попытается использовать чужой товарный знак без согласия правообладателя, то он рискует быть заблокированным на площадке как временно, так и навсегда.

Помимо этого придется заплатить компенсацию правообладателю от 10 тыс. руб. до 5 млн руб.

Например, Ozon будет начислять штрафные баллы за использование чужих фото, текстов или товарного знака без согласия правообладателя:

1000 баллов на 9 месяцев, если вы нарушили права на товарный знак;

350 баллов на 5 месяцев, если вы в своей рекламной кампании использовали чужой товарный знак;

200 баллов на 3 месяца, если вы использовали чужой контент (текст, фото) в карточке товара без разрешения.

За 1000 штрафных баллов Ozon может заблокировать вам доступ к личному кабинету или даже расторгнуть договор.

На Wildberries нельзя продавать товары, которые могут нарушать авторское право или право на товарные знаки. Этот пункт стоит наряду с запретами на продажу алкоголя, оружия и лекарств.

В случае обнаружения незаконного использования товарного знака продавцу придется компенсировать ущерб правообладателю за весь период продаж.

А от маркетплейса его ждет блокировка личного кабинета, блок карточек товаров и штраф по 25 тыс. руб. за каждую позицию, которая была размещена с нарушением авторского права. Если будут судебные разбирательства, то они также лягут на плечи продавца.

Яндекс Маркет до начала продаж проверяет наличие документов на товарный знак или разрешение правообладателя. Без них нельзя начать работать на маркетплейсе.

AliExpress ежедневно анализирует все товары и продавцов и блокирует всех, кто по каким-то причинам не соответствует правилам размещения на площадке. Заблокированные товары исчезнут из поиска и выдачи, а продавца заставят компенсировать убытки.

Чтобы не нарушать правила зарегистрируйте собственный товарный знак в Роспатенте и защитите себя и свои товары. Если вы работаете с поставщиком, то получите письменное согласие правообладателя на использование вами его товарного знака. Товарные знаки на маркетплейсах: как зарегистрировать и использовать.

Карточки товара

Если верить статистике hh.ru, то одна из самых востребованных подработок — это создание карточек на маркетплейсах.

Каждый продавец хочет, чтобы его товар был первым в поисковой выдаче, а на это напрямую влияет качество заполненной карточки товара.

Если описание составлено неверно или очень скудно, то скорее всего в лидерах такой товар не окажется.

Если описание товара в карточке не соответствует реальности, то маркетплейс накажет селлера штрафами за ошибки.

Ozon оштрафует на 200 баллов на 3 месяца за несоответствие действительности и заблокирует все неправильные карточки. Если неправильных карточек очень много, то могут заблокировать и личный кабинет продавца.

Wildberries может оштрафовать продавца на 1-2 тыс. руб., если описание товара или фото в карточке не соответствует реальности. Если продавец делает это систематически, и штрафы его не пугают, то ему заблокируют доступ к личному кабинету.

Яндекс Маркет проверяет не только корректность описания товара и соответствие фото, но и цены. Если вы указали цену значительно ниже рыночной, то такую карточку скроют и попросят ее подтвердить.

AliExpress. На этой площадке есть особые требования к названиям товаров, особенно если вы продаете небрендированные товары для конкретных брендов.

Например, нельзя указать в названии товара «iPhone 14 PRO MAX — силиконовый чехол», верно будет «Силиконовый чехол для iPhone 14 PRO MAX». Чтобы у покупателя не возникло сомнений в название обязательно нужно внести предлог «для».

Документальное оформление компании и подтверждение происхождения товара

Чтобы заключать договор с маркетплейсом продавец обязательно должен иметь:

документы, которые подтверждают его юридический статус (ООО, ИП или самозанятого);

свидетельство, которое подтверждает его право на товарный знак, или договор с правообладателем;

договоры с поставщиками товаров, в случае необходимости.

Это самый минимум. Кроме того, некоторые товары подлежат обязательной сертификации.

Также площадки следят за подлинностью документов на товары. Если документы поддельные или отсутствуют, то продавцу грозит штраф.

Wildberries не запрашивает сертификаты при размещении товара на площадке, но если поступит такой запрос, то продавец в течение 3 рабочих дней обязан их предоставить. В случае отсутствия документов продавца ждет сразу 2 штрафа — от площадки (от 100 тыс. руб. по 5 тыс. руб. за каждый час просроченного времени предоставления документов) и Роспотребнадзора (до 300 тыс. рублей), плюс судебные издержки.

Ozon начислит 1000 штрафных баллов за отсутствие или подлог документов. До окончания проверки или обжалования личный кабинет продавца блокируется.

Яндекс Маркет проверяет все документы у юридического лица до начала работы.

Маркировка товаров

Сегодня обязательно маркируют шубы, обувь, женские блузки, домашний текстиль, куртки, парфюмерию, велосипедные рамы и прочее.

Если вы продаете товар, подлежащий маркировке, то вам нужно быть зарегистрированным в системе Честный Знак, где будет отражаться передача товаров от вас к торговой площадке.

Чтобы передать информацию о кодах товаров с маркировкой на Wildberries нужно сформировать УПД «ДОП».

На Яндекс Маркете продавец должен указать код маркировки в карточке товаров, включив признак «Маркировка».

За нарушение работы с маркировкой можно получить штрафы как от торговых площадок, так и от Честного Знака.

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