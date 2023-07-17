Как запустить и развивать производство: снижаем издержки и побеждаем хаос

Преимущества синхронизации чеков возврата в розничной торговле с бухгалтерской системой

Синхронизация чеков на возврат с бухгалтерией означает, что все возвраты, сделанные на онлайн кассе, должны быть автоматически переданы в бухгалтерскую систему для учета и дальнейшего формирования отчетности.