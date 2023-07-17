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Вебинары для бухгалтеров

Как запустить и развивать производство: снижаем издержки и побеждаем хаос

Зачастую в производственных бизнес-процессах царит хаос. Как получить достоверные данные, что происходит с материалами, затратами труда, себестоимостью и реализацией продукции — расскажем на вебинаре.
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Как запустить и развивать производство: снижаем издержки и побеждаем хаос
Иллюстрация: freepik/freepik

Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков. 

Записаться на бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

  • Как автоматизация бизнес-процессов защищает производство от убытков: личный опыт с примерами.

  • Сколько денег нужно для запуска и как рассчитать стоимость готового изделия.

  • Ошибки при старте бизнеса и как их избежать.

  • Как выбрать правильное помещение для производства.

Запуск и развитие производства: как снизить издержки и победить хаос

Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков. Бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 (МСК)

Программа вебинара

11:00 — 11:20, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Планирование и контроль производства в малом и среднем бизнесе:

  • Шесть типичных проблем производителя и как их решить: на примере швейного и мебельного производства.

  • Управление запасами: как получать достоверные данные об остатках и планировать снабжение для непрерывного производства.

  • Контроль себестоимости и рентабельности изделий с учетом оплаты труда в режиме реального времени.

  • Аналитика в технологических процессах: смотрим результаты и отклонения от плана.

  • Автоматизация или ручной учет: как ошибки в Excel приводят к убыткам по линейке продуктов.

11:20 — 11:30, Тимур Амерханов, менеджер продукта (Производство)

Онлайн-демо | Как управлять производством в МоемСкладе:

  • Настройка техпроцесса: задаем последовательность этапов производства.

  • Создание технологической карты на примере изготовления мебели с разбивкой материалов по этапам и отражением затрат.

  • Производственное задание: планирование объема продукции, контроль за процессом производства, учет зарплаты, сбор статистики.

11:30 — 11:50, Никита Вицко, руководитель компании InstallBiz.

InstallBiz | Личный опыт внедрения и автоматизации производства:

  • Как считать себестоимость продукции на примере швейного производства и металлообработки.

  • Особенности мелкосерийного производства — налаживаем процесс быстрого переключения между моделями готовой продукции.

  • Измерения экономики производства: как не работать в минус.

  • Какие метрики являются ключевыми для эффективной аналитики.

11:50 — 12:20, Василий Чувакин, со-основатель компании GOOD SPACE.

Good Space | Основные ошибки организации мебельного производства:

  • Как выбрать правильное помещение для производства.

  • Обзор основного и вспомогательного оборудования для начала мебельного производства.

  • Правильное позиционирование. Что предлагать заказчикам?

  • Сколько стоит готовое изделие. Как правильно посчитать итоговую стоимость.

12:20 — 12:50, Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».

Человек, который шьет | Как развивать и масштабировать швейный бизнес в 2023:

  • Состояние швейного бизнеса в России в 2023 году: обзор рынка.

  • 5 основных ошибок при старте швейного бизнеса и как их избежать.

  • Сколько нужно денег на запуск, рекламу, сотрудников.

  • Каналы продаж в швейном бизнесе. Нужно ли в первую очередь выходить на маркетплейсы?

Записаться на бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 мск

Запуск и развитие производства: как снизить издержки и победить хаос

Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков. Бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 (МСК)

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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