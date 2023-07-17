Как запустить и развивать производство: снижаем издержки и побеждаем хаос

Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков.
Что вы узнаете на вебинаре
Как автоматизация бизнес-процессов защищает производство от убытков: личный опыт с примерами.
Сколько денег нужно для запуска и как рассчитать стоимость готового изделия.
Ошибки при старте бизнеса и как их избежать.
Как выбрать правильное помещение для производства.
Запуск и развитие производства: как снизить издержки и победить хаос
Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков. Бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 (МСК)
Программа вебинара
11:00 — 11:20, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Планирование и контроль производства в малом и среднем бизнесе:
Шесть типичных проблем производителя и как их решить: на примере швейного и мебельного производства.
Управление запасами: как получать достоверные данные об остатках и планировать снабжение для непрерывного производства.
Контроль себестоимости и рентабельности изделий с учетом оплаты труда в режиме реального времени.
Аналитика в технологических процессах: смотрим результаты и отклонения от плана.
Автоматизация или ручной учет: как ошибки в Excel приводят к убыткам по линейке продуктов.
11:20 — 11:30, Тимур Амерханов, менеджер продукта (Производство)
Онлайн-демо | Как управлять производством в МоемСкладе:
Настройка техпроцесса: задаем последовательность этапов производства.
Создание технологической карты на примере изготовления мебели с разбивкой материалов по этапам и отражением затрат.
Производственное задание: планирование объема продукции, контроль за процессом производства, учет зарплаты, сбор статистики.
11:30 — 11:50, Никита Вицко, руководитель компании InstallBiz.
InstallBiz | Личный опыт внедрения и автоматизации производства:
Как считать себестоимость продукции на примере швейного производства и металлообработки.
Особенности мелкосерийного производства — налаживаем процесс быстрого переключения между моделями готовой продукции.
Измерения экономики производства: как не работать в минус.
Какие метрики являются ключевыми для эффективной аналитики.
11:50 — 12:20, Василий Чувакин, со-основатель компании GOOD SPACE.
Good Space | Основные ошибки организации мебельного производства:
Как выбрать правильное помещение для производства.
Обзор основного и вспомогательного оборудования для начала мебельного производства.
Правильное позиционирование. Что предлагать заказчикам?
Сколько стоит готовое изделие. Как правильно посчитать итоговую стоимость.
12:20 — 12:50, Антон Гуреев, основатель закрытого клуба «Человек, который шьет».
Человек, который шьет | Как развивать и масштабировать швейный бизнес в 2023:
Состояние швейного бизнеса в России в 2023 году: обзор рынка.
5 основных ошибок при старте швейного бизнеса и как их избежать.
Сколько нужно денег на запуск, рекламу, сотрудников.
Каналы продаж в швейном бизнесе. Нужно ли в первую очередь выходить на маркетплейсы?
Записаться на бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 мск
Запуск и развитие производства: как снизить издержки и победить хаос
Узнаете, как объединить склад, продажи и производство в единую систему. Без дорогого внедрения и специальных навыков. Бесплатный вебинар 20 июля в 11:00 (МСК)
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