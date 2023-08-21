Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз

Стремительный рост бизнеса кроме прибыли, большого количества клиентов и отгруженных заказов почти всегда связан и с ростом погрешностей, лишних расходов и недополученной выгоды. Как избавиться от ошибок при сборке заказов и в 10 раз сократить лишние затраты на логистику всего лишь с помощью одной интеграции — в кейсе компании ФормФикс.

Кризис роста: как справиться с резко увеличившимися оборотами

Владельцы компании по продаже товаров для комфортного сна и отдыха ФормФикс стартовали в самый разгар пандемии в 2020 году. Начинали, естественно, с того, что все делали самостоятельно: принимали заказы, обрабатывали их, упаковывали и отправляли товары.

Каждая ошибка была их собственной и была на виду, — рассказывает основатель компании Виталий Гончаров.

Со временем заказов стало гораздо больше — сегодня это 5500+ ежемесячно. Команда разрослась до 30 человек. Удалось расширить географию доставок — теперь это вся территория России, без исключения.

Кроме того, развивая бизнес, предприниматели открыли 2 новых департамента — в Казахстане и Узбекистане. 99,3% заказов отправляются в течение суток с момента оформления.

Отследить все ошибки стало не просто проблематично, а невозможно — ведь каждый заказ лично не проконтролируешь. Общий процент возвратов в норме — и хорошо.

Торговля, склад, CRM в облаке Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики Начать работу

Проблема

Осознание проблемы пришло случайно, как это чаще всего и бывает. Во время изучения кабинета продавца Ozon в разделе Рейтинги-Жалобы увидели много претензий покупателей на неверное вложение или пересорт.

Жалоба клиента

Жалоба клиента

Таких обращений поступало в среднем порядка 10—15 в месяц. Если сравнить с 5 500 заказов — кажется, что немного. Но если учесть, что это только те, кто оставил жалобу и лишь по одному каналу продаж, масштаб проблемы вырастает в разы.

При борьбе с ошибками ситуации необходимо систематизировать, выявлять наиболее распространенные, искать и исправлять их причины. Ведь каждая ошибка обходится дорого.

При сборке заказов по FBS возникают следующие статьи расходов:

Упаковка заказа (мешок/пленка/коробка/этикетки) — около 50 рублей;

Сборка (общий фот+аренда / кол-во заказов) — примерно 80 рублей;

Доставка до склада маркетплейса — 20 рублей /шт.

То есть всего 150 рублей за заказ.

При возврате расходы увеличиваются в 10 раз и больше. Доставка заказа покупателю, перевоз его обратно, логистические расходы.

В среднем путешествие неправильно собранного заказа клиенту и обратно обходится 1550 рублей. Это реальные потери предпринимателя.

Суммы затрат на обслуживание возвратов могут быть меньше или больше, они зависят от габаритов и типа товара, но, в любом случае, они внушительные и гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Компания ФормФикс ежемесячные потери из-за ошибок при сборке заказов оценила в 80 000 рублей.

Задача

Минимизировать человеческий фактор без введения штрафов и системы депремирования. Ведь обиженный сотрудник лишен мотивации, он может намеренно вредить бизнесу. Устранить неправильно организованную работу склада (расположение товаров на складе, регламенты сборки, отсутствие сборочного листа и другое).

Решение

Навести порядок на складе оказалось делом не самым сложным: внедрили ячеистое хранение, сборочные листы и организовали структурную работу.

А в борьбе с ошибками людей, как известно, лучше всего работают роботы с точностью сборки 99,9%. Необходимо было автоматизировать ряд процессов, чтобы допустить ошибку было крайне трудно или невозможно.

Складской учет предприниматели ведут в сервисе МойСклад.

Для решения своей задачи создали собственное приложение для системы учета, которое полностью исключило влияние человеческого фактора при сборке заказов — нужен только сканер штрих-кодов. Назвали просто — Безошибочная сборка.

Приложение просто не даст сотруднику отгрузить заказ без обязательного сканирования всех позиций в заказе. Автоматически изменит статус заказа. А в логах зафиксирует имя сотрудника и время проверки.

Результат

Автоматизация не только исключает человеческий фактор в обработке заказов, но и убирает головную боль клиентов, которые получают то, что заказывали и не ставят плохих оценок в отзывах на маркетплейсах, рейтинг магазина не снижается.

Отдел продаж освобождается отнегативных обращений по поводу возврата и обмена ошибочных заказов. А компания экономит деньги.

Решение полезно различным торговым компаниям — от селлеров маркетплейсов и интернет магазинов до крупных оптовых предприятий.

«У нас был кейс, когда поставщик на фабрике перепутал штрих-коды на целой партии товара, которую мы отправили на FBO Ozon. Товар верный, а вот штрих-код наклеили от другого из нашего ассортимента. В результате поставку приняли на складе маркетплейса как другой товар, а пока мы решали вопросы с поддержкой — получили хейт от покупателей.

С приложением Безошибочная сборка отгрузки на склады маркетплейсов проходят со сканированием каждой единицы товара и такие ошибки исключены», — Виталий Гончаров, основатель ФормФикс.

Торговля, склад, CRM в облаке Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики Начать работу

Источник: https://www.moysklad.ru/poleznoe/stories/kak-ustranit-oshibki-pri-sborke-zakazov-na-marketpleysakh/

Реклама: ООО «Логнекс», ИНН: 7736570901, erid: