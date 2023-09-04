Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: тренды, продвижение, доставка

Сегодня предприниматели выбирают торговлю на маркетплейсах вместо собственного интернет-магазина. Но на самом деле эти два канала отлично работают в тандеме. На вебинаре узнаете, как развивать интернет-магазин. Это позволит снизить риски и зависимость от сторонних площадок, прокачать собственный бренд, увеличить общий объем продаж.

Посмотрим, что происходит на рынке e-commerce — тренды продаж, поведение покупателей, бюджет для старта в разных каналах. Расскажем, как продвигать свой сайт в товарном бизнесе — пошаговый план для создания постоянного потока заказов.

Записаться на бесплатный вебинар 7 сентября в 11:00 мск

Что вы узнаете на вебинаре

Как управлять товарами и продажами из разных каналов в одном окне.

Как подготовить интернет-магазин к продвижению и сделать из одноразовых покупателей постоянных.

Реклама интернет-магазина: как не слить бюджет.

Фулфилмент: как хранить и доставлять товары без переплаты.

Программа вебинара

11:00 — 11:30, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.

МойСклад | Как управлять товарами и продажами в одном окне:

Кто и что продает на маркетплейсах и в интернет-магазинах в 2023: анализ продаж.

Сколько стоит старт торговли в разных каналах.

Омниканальность: объединяем опт, розницу, продажи с сайта и маркетплейсов в одной системе.

Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.

11:30 — 11:55, Дарья Волосникова, руководитель отдела маркетинга Фулфилмент СДЭК.

СДЭК | Фулфилмент для интернет-магазина: как быстро и удобно организовать склад и доставку без лишних затрат:

Как организовать доставку товара покупателю, чтобы это было так же удобно как доставка при покупке через маркетплейс.

Единый комплекс: фулфилмент + доставка.

Интеграции: как оптимизировать бизнес-процессы.

11:55 — 12:20, Сергей Зипунников, директор по коммерции inSales.

InSales | Интернет-магазин как дополнительный канал продаж: зачем бренду развивать этот формат и как правильно продвигаться:

Как подготовить сайт интернет-магазина к продвижению: ключевые элементы.

Как начать собирать контакты клиентов и строить с ними отношения.

Экспресс-разбор сайтов участников.

12:20 — 12:45, Константин Найчуков, эксперт по работе с платным трафиком eLama.

eLama | Как продвигать интернет-магазин в товарном бизнесе:

В чем преимущества своего магазина с точки зрения интернет-рекламы.

Основные и дополнительные источники целевого трафика.

Строим воронку продаж в интернет-рекламе: с чего начать, а что оставить на потом.

Типичные ошибки на старте и как их избежать.

Записаться на бесплатный вебинар 7 сентября в 11:00 мск

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