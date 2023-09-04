Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: тренды, продвижение, доставка

Посмотрим, что происходит на рынке e-commerce — тренды продаж, поведение покупателей, бюджет для старта в разных каналах. Расскажем, как продвигать свой сайт в товарном бизнесе — пошаговый план для создания постоянного потока заказов.
Записаться на бесплатный вебинар 7 сентября в 11:00 мск
Что вы узнаете на вебинаре
Как управлять товарами и продажами из разных каналов в одном окне.
Как подготовить интернет-магазин к продвижению и сделать из одноразовых покупателей постоянных.
Реклама интернет-магазина: как не слить бюджет.
Фулфилмент: как хранить и доставлять товары без переплаты.
Программа вебинара
11:00 — 11:30, Иван Кириллин, директор по продажам сервиса МойСклад.
МойСклад | Как управлять товарами и продажами в одном окне:
Кто и что продает на маркетплейсах и в интернет-магазинах в 2023: анализ продаж.
Сколько стоит старт торговли в разных каналах.
Омниканальность: объединяем опт, розницу, продажи с сайта и маркетплейсов в одной системе.
Обзор интеграций с маркетплейсами, доставкой, интернет-магазинами.
11:30 — 11:55, Дарья Волосникова, руководитель отдела маркетинга Фулфилмент СДЭК.
СДЭК | Фулфилмент для интернет-магазина: как быстро и удобно организовать склад и доставку без лишних затрат:
Как организовать доставку товара покупателю, чтобы это было так же удобно как доставка при покупке через маркетплейс.
Единый комплекс: фулфилмент + доставка.
Интеграции: как оптимизировать бизнес-процессы.
11:55 — 12:20, Сергей Зипунников, директор по коммерции inSales.
InSales | Интернет-магазин как дополнительный канал продаж: зачем бренду развивать этот формат и как правильно продвигаться:
Как подготовить сайт интернет-магазина к продвижению: ключевые элементы.
Как начать собирать контакты клиентов и строить с ними отношения.
Экспресс-разбор сайтов участников.
12:20 — 12:45, Константин Найчуков, эксперт по работе с платным трафиком eLama.
eLama | Как продвигать интернет-магазин в товарном бизнесе:
В чем преимущества своего магазина с точки зрения интернет-рекламы.
Основные и дополнительные источники целевого трафика.
Строим воронку продаж в интернет-рекламе: с чего начать, а что оставить на потом.
Типичные ошибки на старте и как их избежать.
Записаться на бесплатный вебинар 7 сентября в 11:00 мск
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